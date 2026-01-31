Zelenski: Fără o întâlnire cu Putin, problemele dureroase privind teritoriile nu pot fi soluționate

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că soluționarea problemelor sensibile legate de teritorii este imposibilă fără o întâlnire directă cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Český rozhlas Plus.Șeful statului ucrainean a subliniat că autoritățile de la Kiev sunt deschise unei întâlniri „în orice format” cu reprezentanții Federației Ruse și ai Statelor Unite, în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului. Totodată, Zelenski și-a exprimat dorința ca la discuții să participe și Europa.„Suntem deschiși unei întâlniri în orice format cu Rusia și SUA. Ne-am dori și prezența Europei, pentru că o parte a garanțiilor noastre de securitate este aderarea la Uniunea Europeană, dar și o coaliție a statelor dispuse să ne sprijine”, a declarat președintele Ucrainei.Zelenski a precizat că reprezentanții Uniunii Europene ar putea să se alăture negocierilor într-o anumită etapă, însă, în opinia sa, este esențial ca mai întâi să aibă loc o întâlnire trilaterală.„Trebuie să avem posibilitatea, într-un format sau altul, de a avea un contact cu Federația Rusă, cu liderul Rusiei. Fără acest format, echipele noastre nu vor putea ajunge la un acord privind chestiunile teritoriale”, a subliniat el.Președintele ucrainean a menționat că planul de pace conține 20 de puncte, dintre care cele mai dureroase sunt cele legate de teritorii. „Nu cred că aceste probleme pot fi rezolvate separat de câțiva lideri. Ele sunt extrem de sensibile”, a adăugat Zelenski. Garanțiile de securitate pentru UcrainaReferindu-se la procesul de negocieri, Zelenski a spus că „ultima milă este întotdeauna cea mai dificilă”, iar în prezent nu este clar dacă un rezultat este aproape.„Contăm pe garanții de securitate din partea SUA – documentul este pregătit. Contăm și pe garanțiile Europei – acolo aproape totul este gata. Însă acestea nu au fost încă aprobate de parlamentele țărilor europene sau de Congresul SUA”, a explicat liderul de la Kiev.În acest context, președintele a menționat că nu se poate spune cu certitudine dacă negocierile se află în faza finală sau dacă va fi nevoie de discuții suplimentare cu mai multe state pentru a obține garanții solide de securitate pentru Ucraina. Reconstrucția Ucrainei după războiZelenski a mai subliniat importanța unui pachet de reconstrucție postbelică pentru Ucraina, care este esențial nu doar pentru Kiev, ci și pentru SUA, Europa și mediul de afaceri.„Orice investitor are nevoie să știe că Ucraina va avea garanții de securitate și că războiul nu va izbucni din nou. Abia atunci vor apărea dorința de a investi, de a se muta și de a reconstrui țara. Este o viziune normală și realistă”, a declarat președintele.El a adăugat că lucrările asupra pachetului economic de reconstrucție sunt încă în desfășurare.

