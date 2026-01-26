Școlile și grădinițele din Chișinău revin la regim normal de activitate începând de mâine
Toate instituțiile educaționale din municipiul Chișinău își reiau activitatea în regim normal începând de mâine, 27 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de Primăria municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS).Potrivit autorităților municipale, decizia a fost luată în urma evaluării situației din teritoriu și a condițiilor de siguranță, realizată împreună cu serviciile specializate ale Primăriei.Astfel, instituțiile de educație timpurie, școlile primare și gimnaziale, precum și liceele (clasele I–XII) vor relua integral procesul educațional, conform programului stabilit.În același timp, Primăria Chișinău și DGETS solicită tuturor factorilor implicați, în special conducerilor instituțiilor de învățământ, să asigure desfășurarea procesului educațional în condiții stricte de siguranță. Directorii sunt obligați să verifice, înainte de începerea activităților, starea căilor de acces, a curților și a spațiilor adiacente instituțiilor, precum și să întreprindă măsuri imediate de prevenire a oricăror riscuri pentru elevi și personal.De asemenea, instituțiile vor monitoriza permanent situația și vor raporta fără întârziere orice impediment sau risc către fondator.Autoritățile fac apel și către părinți să manifeste responsabilitate și prudență sporită la deplasarea copiilor către și dinspre instituțiile de învățământ.
