Peste 100.000 de români născuți în R. Moldova au rămas fără buletine, după o nouă lege adoptată la București
România a anulat peste 162.000 de cărți de identitate în baza unei legi aprobate de Parlamentul român în 2023, iar cei mai afectați sunt românii născuți în Republica Moldova. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne de la București, aproximativ 66% dintre buletinele anulate — circa 100.000 — aparțineau basarabenilor. În total, persoane originare din 86 de state au rămas fără acte de identitate românești, după ce autoritățile au constatat nereguli legate de stabilirea domiciliului. O anchetă publicată de Digi24.ro arată că măsura, gândită inițial pentru a combate fraudele și influența rețelelor asociate oligarhilor ruși, a lovit disproporționat în cetățenii din Republica Moldova, care s-au trezit cu documentele declarate nevalabile, deși acestea au fost eliberate chiar de instituțiile statului român. Datele oficiale mai arată că, în perioada 2023–sfârșitul anului 2025, doar 1% dintre cărțile de identitate anulate aparțineau unor persoane născute în Federația Rusă, adică puțin peste 1.600 de cazuri. Autoritățile române explică faptul că problema a fost identificată în urma unor evaluări realizate în anii 2020–2021, când au fost descoperite situații extreme, cu zeci de mii de persoane înregistrate la aceeași adresă. Un exemplu invocat este o adresă din Sectorul 3 al municipiului București, unde figurau cu domiciliu peste 22.000 de persoane. Pentru a stopa aceste practici, legislația a fost modificată în 2022, fiind introdusă regula potrivit căreia nu poate fi înscrisă în actul de identitate o adresă la care sunt înregistrate mai mult de 10 persoane în Registrul Național pentru Evidența Persoanelor. MAI de la București subliniază că anularea mențiunii de domiciliu nu afectează cetățenia română. Persoanele vizate sunt însă obligate să reia procedura de solicitare și obținere a unui nou act de identitate, în condițiile prevăzute de lege. Până în prezent, aproximativ 20% dintre cei cărora le-au fost anulate buletinele au reușit deja să obțină legal un nou document de identitate românesc. Contextul este amplificat de anchetele penale aflate în desfășurare. La începutul anului 2026, polițiștii de frontieră din Iași și Sighetu Marmației, împreună cu procurori ai Parchetului General, au efectuat 73 de percheziții în județul Botoșani, într-un dosar ce vizează obținerea de acte de identitate românești false. Ancheta vizează destructurarea unei rețele care ar fi furnizat documente neconforme cu realitatea pentru persoane din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă. Concomitent, autoritățile au verificat peste 100 de adrese unde figurau cu domiciliu cetățeni din spațiul ex-sovietic, existând suspiciuni că acestea au fost stabilite fictiv prin contracte de închiriere false.
