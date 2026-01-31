„Îngerul” dintr-o biserică din Roma seamănă cu Giorgia Meloni. Ministerul Culturii din Italia a demarat o anchetă
În Italia a izbucnit o controversă inedită după ce mai mulți jurnaliști au remarcat o asemănare între chipul unui înger dintr-o biserică din centrul Romei și imaginea prim-ministrului Giorgia Meloni. Potrivit agenției Reuters, Ministerul italian al Culturii a decis să investigheze situația, iar șefa Guvernului a reacționat cu ironie.Este vorba despre unul dintre cei doi îngeri reprezentați într-o capelă a bazilicii Sfântul Laurențiu din Lucina. Presa locală susține că, după lucrările recente de restaurare, chipul îngerului ar semăna izbitor cu cel al Giorgiei Meloni, deși anterior acesta avea trăsături clasice de heruvim.Ministerul Culturii a anunțat că a solicitat responsabilului pentru patrimoniul artistic al Romei să examineze pictura restaurată, înainte de a decide ce măsuri vor fi luate în continuare. Subiectul a stârnit reacții și în rândul opoziției, unii politicieni acuzând că arta și cultura nu trebuie transformate „în instrumente de propagandă”.Preotul Daniele Micheletti a explicat, într-un comentariu pentru agenția ANSA, că decorul capelei a fost recent restaurat după ce a fost afectat de infiltrații de apă. El a precizat că picturile datează din anul 2000, astfel că nu intră sub incidența legislației privind protecția patrimoniului istoric. Restaurarea a fost realizată de același artist care a creat și lucrarea originală, Bruno Valentetti.La rândul său, artistul a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi modificat imaginea, declarând jurnaliștilor: „Am restaurat ceea ce era acolo înainte… acum 25 de ani”.Și premierul Giorgia Meloni a comentat subiectul pe rețelele sociale. Aceasta a publicat pe Instagram o fotografie a picturii controversate, însoțită de mesajul: „Nu, cu siguranță nu arăt ca un înger”, la care a adăugat un emoji vesel.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.