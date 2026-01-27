Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență
Fostul deputat al Partidului Democrat, Constantin Țuțu, a fost condamnat la 8 ani de închisoare în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Sentința a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit hotărârii instanței, acesta își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip semi-închis.În același timp, Constantin Țuțu a fost achitat pe alte trei capete de acuzare, pentru care procurorii solicitau, cumulativ, 15 ani de detenție. Pe unul dintre aceste capete, instanța a dispus achitarea din cauza expirării termenului de prescripție.Procurorii îl învinuiau pe fostul deputat de îmbogățire ilicită, trafic de influență și escrocherie. Dosarele în care acesta a fost cercetat au ajuns pe masa judecătorilor în mai 2020 și noiembrie 2021, fiind ulterior comasate într-un singur dosar, examinat la Judecătoria Chișinău.Constantin Țuțu a părăsit Republica Moldova pe 20 iulie, iar pe 22 iulie a fost reținut pe Aeroportul din Atena, împreună cu fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. După câteva săptămâni de detenție în Grecia, acesta a fost eliberat, însă nu a revenit la Chișinău, fiind ulterior localizat în regiunea transnistreană și anunțat în căutare.La 2 octombrie, fostul deputat s-a prezentat la un punct de trecere a frontierei moldo-ucrainene, unde a fost reținut de oamenii legii, la punctul de trecere Vulcănești.Sentința pronunțată astăzi nu este definitivă și poate fi contestată la instanța ierarhic superioară.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.