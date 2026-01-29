„Clovnul Republicii Moldova, coboară cu picioarele pe pământ!” – Valeriu Mircea îl atacă dur pe Emilian Crețu, iar actorul reacționează ironic
Un scandal de proporții a izbucnit în spațiul public, după ce luptătorul Valeriu Mircea, soțul campioanei olimpice Anastasia Nichita, a avut o reacție extrem de dură la adresa actorului Emilian Crețu, care a criticat anterior decizia sportivei de a renunța la mandatul de deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).Totul a pornit după ce Emilian Crețu a declarat că nu înțelege de ce persoane publice sunt aduse în politică pentru doar câteva luni, comentând retragerea Anastasiei Nichita din Parlament. Afirmațiile actorului au declanșat o reacție furibundă din partea lui Valeriu Mircea, care a publicat un mesaj video pe rețelele de socializare, presărat cu insulte și acuzații directe.„De unde, dracu’, te-ai luat tu, clovnul Republicii Moldova, care se îmbracă în fuste și pune peruci în cap, să vorbești despre o valoare a țării?”, a declarat Mircea.Luptătorul susține că Emilian Crețu nu cunoaște motivele reale ale retragerii Anastasiei Nichita și că nu este în măsură să judece o decizie personală.„De unde tu știi de ce Anastasia a ieșit din Parlament? De unde tu știi ce înseamnă să fii mamă, să ai un copil mic acasă?”, a spus acesta, acuzându-l pe actor că vorbește „fără să cunoască situația”.În continuare, Valeriu Mircea a ridicat tonul și mai mult, făcând comparații directe între Anastasia Nichita și Emilian Crețu.„Anastasia este o imagine a țării. A reprezentat Republica Moldova la Jocurile Olimpice, a adus medalii. Anastasia este un simbol. Iar tu ești un clovn care se îmbracă în costume și își pune perucă în cap”, a afirmat Mircea.Acesta i-a reproșat actorului că ar induce oamenii în eroare și că „altceva nu știe să facă decât să critice”, cerându-i să „coboare cu picioarele pe pământ”.„Nu mai deschide gura aia mare, că din ea ies doar prostii”, a mai spus Mircea în mesajul său video.De cealaltă parte, Emilian Crețu nu a răspuns direct acuzațiilor, însă a publicat un mesaj scurt și ironic pe rețelele de socializare:„Îți mulțumesc din suflet. Și tu ești o fată frumoasă și minunată. Te pup”.Deși actorul nu a precizat cui îi este adresat mesajul, numeroși internauți au interpretat postarea drept o reacție la atacul lui Valeriu Mircea.Amintim că Anastasia Nichita și-a depus mandatul de deputat pe 26 ianuarie, menționând că decizia nu a fost una ușoară. „A venit după multă reflecție, sinceritate cu mine însămi și respect față de oamenii care mi-au oferit încrederea lor”, a scris sportiva pe rețelele de socializare.
