(VIDEO) Renato Usatîi acuză autoritățile de „dublu standard” la tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu?”
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz. Într-o postare pe rețelele sociale, Renato Usatîi s-a arătat indignat de declarațiile făcute de șeful ANRE, Alexei Taran, care a respins ideea reducerii retroactive a tarifului. „Așa pot fi mințiți doar cetățenii Republicii Moldova! Banii pot fi luați din buzunarele oamenilor, retroactiv, dar returnați retroactiv — nu. Cum așa?”, se întreabă Renato Usatîi.Președintele Partidului Nostru a amintit că fracțiunea sa din Parlament a cerut, într-o conferință de presă, reducerea de urgență a tarifului la gaz cu aplicare retroactivă de la 1 ianuarie 2026. Potrivit lui Renato Usatîi, răspunsul primit din partea conducerii ANRE a fost că o astfel de măsură „nu este corectă juridic” și ar fi imposibil de aplicat din punct de vedere tehnic, întrucât ar presupune recalcularea a circa 830 de mii de facturi.Renato Usatîi contestă aceste argumente și afirmă că autoritățile au procedat diferit în trecut, atunci când au majorat esențial tariful. El a amintit despre anul 2022, când tariful la gaz a fost majorat cu aplicare retroactivă, iar aceeași guvernare PAS declara că decizia este „în strictă conformitate cu legislația”. „Atunci s-a putut retroactiv, când a fost vorba să se ia bani de la oameni. Acum, când e vorba să li se întoarcă, nu mai este juridic posibil?”, a declarat Renato Usatîi, acuzând conducerea ANRE și a companiilor din sectorul energetic că „își bat joc de cetățeni”.<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.