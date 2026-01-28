Atac cu drone asupra unui tren de pasageri în regiunea Harkov: cel puțin cinci morți și mai mulți răniți
O seară de coșmar în Ucraina, după ce un tren de pasageri a fost lovit de un atac cu drone atribuit forțelor ruse, în regiunea Harkov. Potrivit informațiilor preliminare, aproape 200 de persoane au urcat în siguranță într-un tren civil, însă în apropierea localității Iazikove garnitura a fost bombardată.Conform autorităților ucrainene, trei drone au vizat zona trenului. Două dintre acestea au ratat ținta și au căzut în apropiere, însă a treia a lovit direct un vagon în care se aflau 18 pasageri. Impactul a avut consecințe tragice: cel puțin cinci persoane au murit pe loc, iar alte două au fost rănite. Salvatorii continuă căutările pentru patru pasageri dați dispăruți, iar bilanțul victimelor ar putea crește. Surse oficiale precizează că identificarea victimelor decedate va fi posibilă doar în urma expertizelor ADN, din cauza gravității distrugerilor produse de explozie. Supraviețuitorii au reușit să părăsească vagoanele cu mare dificultate, unii dintre ei salvându-și copiii, inclusiv bebeluși, în ultimul moment.Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat dur la acest atac, calificându-l drept un act de terorism. „În orice țară, un atac cu drone asupra unui tren civil ar fi considerat fără echivoc terorism. Nu există și nu poate exista niciun scop militar în distrugerea civililor aflați într-un vagon de tren. Rusia trebuie să răspundă pentru ceea ce face”, a scris liderul de la Kiev.Zelenski a mai subliniat că Rusia și-a intensificat capacitățile de atac și a făcut apel la comunitatea internațională să crească presiunea asupra Moscovei și să sprijine Ucraina pentru a proteja vieți omenești.Până în acest moment, autoritățile ruse nu au oferit nicio explicație oficială privind atacul asupra trenului de pasageri și nu au precizat ce presupus obiectiv militar ar fi reprezentat acesta.
