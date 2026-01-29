Trump anunță încetarea parțială a focului în Ucraina: „Putin a fost de acord să nu atace orașele timp de o săptămână”
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Rusia a acceptat o încetare parțială a focului, care ar urma să oprească toate atacurile asupra orașelor ucrainene pentru o săptămână. Anunțul a fost făcut în cadrul unei ședințe a cabinetului american.„Am cerut lui Vladimir Putin să nu tragă asupra Kievului și a altor orașe timp de o săptămână. Și el a fost de acord să facă acest lucru”, a spus Trump, adăugând că „a fost foarte frumos” din partea lui Putin să oprească atacurile.Până în prezent, nu există o confirmare oficială din partea Rusiei privind intenția de a înceta bombardamentele asupra Kievului și altor orașe. În același timp, Ucraina nu a făcut nicio declarație cu privire la posibilitatea de a opri atacurile asupra facilităților energetice rusești.Această veste vine după o escaladare a atacurilor rusești asupra infrastructurii critice din Ucraina, care a lăsat milioane de oameni fără energie electrică și încălzire, în condiții de temperaturi extreme, sub zero grade. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat miercuri că Moscova plănuiește o altă rafală masivă, în ciuda negocierilor programate pentru acest weekend.Conform relatărilor, bloggeri apropiați de armata rusă au transmis că, începând de joi dimineață, forțele ruse au primit ordin să nu mai folosească foc asupra infrastructurii ucrainene, inclusiv în zona Kievului. În paralel, canale de social media ucrainene cu legături militare au raportat restricții similare privind atacurile asupra infrastructurii energetice ruse.Frontul de luptă rămâne blocat, iar experții estimează că ritmul avansării rusești este cel mai lent înregistrat într-un război major în ultimele 100 de ani. Între timp, atacurile rusești au ucis șase persoane în Ucraina centrală și de sud, potrivit autorităților regionale și serviciilor de urgență.Războiul a rămas extrem de sângeros pentru civili. În 2025, conflictul a ucis 2.514 civili și a rănit 12.142, o creștere de 31% față de 2024, conform Misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului din Ucraina.Zelensky a subliniat că fiecare atac rusesc continuă să submineze negocierile de pace: „Fiecare lovitură rusească le discreditează”.
