Avertizare meteo: polei pe trasee, R-8 Arionești–Otaci blocat, trafic camioane sistat la Tudora și Palanca
Centrul de Management al Crizelor (CNMC) anunță că, pe fondul precipitațiilor, vântului din nord și scăderii temperaturilor, pe parcursul zilei de 30 ianuarie s-au format polei și ghețuș pe mai multe sectoare de drum din Republica Moldova.Potrivit informării de la ora 19:00, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul țării. Drumurile naționale sunt, în mare parte, practicabile, însă traseul R-8 Arionești–Otaci rămâne temporar blocat. Prioritar sunt monitorizate zonele Chișinău, Orhei, Rezina, Criuleni și Ialoveni.Pe parcursul zilei au fost înregistrate 6 accidente rutiere, soldate cu o persoană traumatizată. Nu au fost raportate decese.Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a intervenit pentru sprijinirea echipelor medicale în zone cu acces dificil, toate situațiile fiind gestionate fără consecințe grave. Sistemul medical funcționează în regim de alertă, iar AMUP a gestionat 331 de solicitări, dintre care 44 au vizat traumatisme.În sectorul energetic, 7 localități din raioanele Rezina și Șoldănești (aproximativ 590 de consumatori) rămân temporar fără energie electrică. Echipele de intervenție sunt în teren pentru remedierea avariilor.De asemenea, la ora 18:30, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, PTF Tudora și PTF Palanca au sistat temporar trecerea camioanelor. Traficul pentru celelalte categorii de transport este permis. Aeroportul Internațional Chișinău funcționează în regim normal.Resurse mobilizate la nivel național: Administrația Națională a Drumurilor (AND): 109 unități de transport; peste 12.000 de tone de material antiderapant în rezervă pentru următoarele 24 de ore IGSU: 319 angajați și 90 autospeciale în stare de alertă IGP: 700 de polițiști și 314 echipaje auto IGC: 82 de angajați și 15 unități de transportCNMC monitorizează permanent situația și coordonează intervențiile instituțiilor implicate. Autoritățile îndeamnă șoferii și pietonii să manifeste prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte indicațiile oficiale.
