Avertizare meteo: polei pe trasee, R-8 Arionești–Otaci blocat, trafic camioane sistat la Tudora și Palanca

17:40

Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere ar urma să fie recunoscut ca dovadă a cetățeniei, indiferent de vârsta persoanei. Proiectul modifică articolul 5 din Legea cu privire la cetățenie și introduce o măsură de precauție: autoritatea competentă va verifica din oficiu legalitatea certificatului de naștere prezentat. În prezent, legea adoptată în grabă de Parlamentul trecut prevede că un cetățean care a împlinit 18 ani și nu deține un act de identitate (buletin, carte de identitate sau pașaport), ci doar certificat de naștere, trebuie să-și redobândească cetățenia ca orice cetățean străin. Deputatul Alexandr Berlinschii a calificat această situație drept „absurdă și discriminatorie”. „Breșa constă în redacția articolului 5, prin care, în ziua de astăzi, un cetățean al Republicii Moldova care trece de vârsta de 18 ani și nu reușește să-și perfecteze un act de identitate, dar are doar certificatul de naștere, trebuie să-și redobândească cetățenia în raport cu alți cetățeni străini. Ce urmează să facem prin acest proiect de lege? Vrem ca redacția articolului 5 să fie una nouă, prin care dovada cetățeniei să fie inclusiv și certificatul de naștere, indiferent de vârsta persoanei”, a declarat Berlinschii în cadrul briefingului de presă susținut la Parlament. Proiectul mai prevede că persoanele care au trecut de 18 ani la data intrării în vigoare a legii și dețin doar certificat de naștere vor putea să-l folosească ca dovadă a cetățeniei, iar dosarele aflate în examinare la momentul respectiv vor fi evaluate conform noilor prevederi. „Sperăm foarte mult că cei de la guvernare, majoritatea, vor susține acest proiect de lege. Doar reamintesc că ne aflăm în această situație din cauza faptului că legea votată în iulie anul trecut a fost adoptată fără a se intra în esența ei”, a subliniat Berlinschii. ﻿ Fracțiunea Partidului Nostru intenționează să solicite date oficiale de la Guvern și să inițieze audieri publice cu reprezentanți ai Ministerului Justiției, Agenției Servicii Publice și experți în dreptul cetățeniei, pentru a corecta situația considerată „absurdă și discriminatorie”. De asemenea, deputații au făcut apel la părțile interesate să transmită eventuale propuneri pe marginea proiectului, care vor fi luate în considerare la aprobarea acestuia. „Statul nu are dreptul să-și trateze propriii cetățeni, cetățeni prin naștere, ca și cum ar fi „fără cetățenie”, doar pentru că nu au fost documentați la timp”, au conchis deputații. Amintim că la 24 decembrie 2025, au intrat în vigoare modificările la Legea cetățeniei în urma cărora au apărut probleme care afectează direct tineri născuți în Republica Moldova, dar și tineri născuți peste hotare ai căror părinți sunt cetățeni moldoveni. Unii tineri și-au pierdut cetățenia pentru că nu și-au perfectat la timp buletinul de identitate, deși dețin certificate de naștere eliberate de autoritățile moldovenești. Autoritățile au recunoscut existența acestei probleme și au anunțat că vor căuta soluții.