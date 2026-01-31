Ce SMS-uri și fotografii NU trebuie păstrate în telefon: avertisment important pentru a evita furtul banilor și al identității
În prezent, un smartphone pierdut sau compromis poate deveni o adevărată „mină de aur” pentru escroci. Dacă în telefon sunt stocate informații sensibile, infractorii pot obține acces la internet-banking sau pot aduna suficiente date pentru a contracta credite pe numele proprietarului dispozitivului. Deși mulți utilizatori cred că știu cum să-și protejeze telefonul, neglijența poate duce la pierderi financiare serioase. Ce SMS-uri nu este recomandat să păstrezi în telefonSpecialiștii recomandă ștergerea imediată a mesajelor care conțin date personale, precum: numele și prenumele complet; seria și numărul pașaportului sau codul de identificare; adresa de domiciliu.De asemenea, nu trebuie păstrate sub nicio formă SMS-urile care includ: numărul cardului bancar; PIN-ul cardului; codul CVC (cele trei cifre de pe spatele cardului).Periculoase pot fi și mesajele care conțin răspunsuri la întrebări secrete folosite pentru recuperarea accesului la conturi bancare sau alte servicii online.Chiar și SMS-urile unice de la bănci, considerate de mulți inofensive, ar trebui șterse după utilizare, pentru a nu oferi escrocilor indicii suplimentare care să îi apropie de banii tăi. Ce fotografii nu ar trebui să existe în smartphoneÎn primul rând, trebuie eliminate fotografiile documentelor în care se văd clar numerele și alte date importante. Astfel de imagini pot fi folosite pentru spargerea conturilor, crearea de identități false sau vânzarea datelor pe darknet.De asemenea, nu este recomandat să fie păstrate: capturi de ecran cu date personale „pentru uz propriu”; screenshot-uri ale conversațiilor cu băncile; coduri de confirmare; bilete electronice; bonuri fiscale și chitanțe.Utilizatorii sunt sfătuiți să verifice inclusiv mesajele salvate în aplicațiile de mesagerie, notițele personale și aplicația „Notițe”, unde pot exista date sensibile uitate.După curățarea telefonului, este esențială și golirea coșului de gunoi, deoarece fișierele șterse pot rămâne stocate săptămâni întregi. Totodată, trebuie verificate copiile de rezervă din Google Drive, iCloud sau alte servicii cloud, unde informațiile se pot salva automat.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.