(FOTO) Accident mortal pe traseul M-5, în raionul Sîngerei: un tânăr de 21 de ani a murit după ce s-a izbit cu mașina de un copac

Liber TV, 31 ianuarie 2026 23:30

Un grav accident rutier, soldat cu deces, s-a produs în seara zilei de astăzi, în jurul orei 20:15, pe traseul M-5, în direcția localității Valea lui Vlad din raionul Sîngerei.Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Mazda, ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă. Mașina a derapat de pe carosabil și s-a tamponat violent într-un copac.În urma impactului, șoferul a decedat pe loc. Verificările efectuate de oamenii legii au stabilit că acesta nu deținea permis de conducere.În autoturism se mai afla un pasager în vârstă de 19 ani, care a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare.Pe acest caz a fost inițiat un proces penal, iar polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului, inclusiv cui aparține automobilul și în ce condiții a ajuns în posesia tânărului decedat.

Acum o oră
00:10
Zelenski: Fără o întâlnire cu Putin, problemele dureroase privind teritoriile nu pot fi soluționate Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că soluționarea problemelor sensibile legate de teritorii este imposibilă fără o întâlnire directă cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Český rozhlas Plus.Șeful statului ucrainean a subliniat că autoritățile de la Kiev sunt deschise unei întâlniri „în orice format” cu reprezentanții Federației Ruse și ai Statelor Unite, în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului. Totodată, Zelenski și-a exprimat dorința ca la discuții să participe și Europa.„Suntem deschiși unei întâlniri în orice format cu Rusia și SUA. Ne-am dori și prezența Europei, pentru că o parte a garanțiilor noastre de securitate este aderarea la Uniunea Europeană, dar și o coaliție a statelor dispuse să ne sprijine”, a declarat președintele Ucrainei.Zelenski a precizat că reprezentanții Uniunii Europene ar putea să se alăture negocierilor într-o anumită etapă, însă, în opinia sa, este esențial ca mai întâi să aibă loc o întâlnire trilaterală.„Trebuie să avem posibilitatea, într-un format sau altul, de a avea un contact cu Federația Rusă, cu liderul Rusiei. Fără acest format, echipele noastre nu vor putea ajunge la un acord privind chestiunile teritoriale”, a subliniat el.Președintele ucrainean a menționat că planul de pace conține 20 de puncte, dintre care cele mai dureroase sunt cele legate de teritorii. „Nu cred că aceste probleme pot fi rezolvate separat de câțiva lideri. Ele sunt extrem de sensibile”, a adăugat Zelenski. Garanțiile de securitate pentru UcrainaReferindu-se la procesul de negocieri, Zelenski a spus că „ultima milă este întotdeauna cea mai dificilă”, iar în prezent nu este clar dacă un rezultat este aproape.„Contăm pe garanții de securitate din partea SUA – documentul este pregătit. Contăm și pe garanțiile Europei – acolo aproape totul este gata. Însă acestea nu au fost încă aprobate de parlamentele țărilor europene sau de Congresul SUA”, a explicat liderul de la Kiev.În acest context, președintele a menționat că nu se poate spune cu certitudine dacă negocierile se află în faza finală sau dacă va fi nevoie de discuții suplimentare cu mai multe state pentru a obține garanții solide de securitate pentru Ucraina. Reconstrucția Ucrainei după războiZelenski a mai subliniat importanța unui pachet de reconstrucție postbelică pentru Ucraina, care este esențial nu doar pentru Kiev, ci și pentru SUA, Europa și mediul de afaceri.„Orice investitor are nevoie să știe că Ucraina va avea garanții de securitate și că războiul nu va izbucni din nou. Abia atunci vor apărea dorința de a investi, de a se muta și de a reconstrui țara. Este o viziune normală și realistă”, a declarat președintele.El a adăugat că lucrările asupra pachetului economic de reconstrucție sunt încă în desfășurare.
31 ianuarie 2026
23:50
Ce SMS-uri și fotografii NU trebuie păstrate în telefon: avertisment important pentru a evita furtul banilor și al identității Liber TV
În prezent, un smartphone pierdut sau compromis poate deveni o adevărată „mină de aur” pentru escroci. Dacă în telefon sunt stocate informații sensibile, infractorii pot obține acces la internet-banking sau pot aduna suficiente date pentru a contracta credite pe numele proprietarului dispozitivului. Deși mulți utilizatori cred că știu cum să-și protejeze telefonul, neglijența poate duce la pierderi financiare serioase. Ce SMS-uri nu este recomandat să păstrezi în telefonSpecialiștii recomandă ștergerea imediată a mesajelor care conțin date personale, precum: numele și prenumele complet; seria și numărul pașaportului sau codul de identificare; adresa de domiciliu.De asemenea, nu trebuie păstrate sub nicio formă SMS-urile care includ: numărul cardului bancar; PIN-ul cardului; codul CVC (cele trei cifre de pe spatele cardului).Periculoase pot fi și mesajele care conțin răspunsuri la întrebări secrete folosite pentru recuperarea accesului la conturi bancare sau alte servicii online.Chiar și SMS-urile unice de la bănci, considerate de mulți inofensive, ar trebui șterse după utilizare, pentru a nu oferi escrocilor indicii suplimentare care să îi apropie de banii tăi. Ce fotografii nu ar trebui să existe în smartphoneÎn primul rând, trebuie eliminate fotografiile documentelor în care se văd clar numerele și alte date importante. Astfel de imagini pot fi folosite pentru spargerea conturilor, crearea de identități false sau vânzarea datelor pe darknet.De asemenea, nu este recomandat să fie păstrate: capturi de ecran cu date personale „pentru uz propriu”; screenshot-uri ale conversațiilor cu băncile; coduri de confirmare; bilete electronice; bonuri fiscale și chitanțe.Utilizatorii sunt sfătuiți să verifice inclusiv mesajele salvate în aplicațiile de mesagerie, notițele personale și aplicația „Notițe”, unde pot exista date sensibile uitate.După curățarea telefonului, este esențială și golirea coșului de gunoi, deoarece fișierele șterse pot rămâne stocate săptămâni întregi. Totodată, trebuie verificate copiile de rezervă din Google Drive, iCloud sau alte servicii cloud, unde informațiile se pot salva automat.
Acum 2 ore
23:40
„Îngerul” dintr-o biserică din Roma seamănă cu Giorgia Meloni. Ministerul Culturii din Italia a demarat o anchetă Liber TV
În Italia a izbucnit o controversă inedită după ce mai mulți jurnaliști au remarcat o asemănare între chipul unui înger dintr-o biserică din centrul Romei și imaginea prim-ministrului Giorgia Meloni. Potrivit agenției Reuters, Ministerul italian al Culturii a decis să investigheze situația, iar șefa Guvernului a reacționat cu ironie.Este vorba despre unul dintre cei doi îngeri reprezentați într-o capelă a bazilicii Sfântul Laurențiu din Lucina. Presa locală susține că, după lucrările recente de restaurare, chipul îngerului ar semăna izbitor cu cel al Giorgiei Meloni, deși anterior acesta avea trăsături clasice de heruvim.Ministerul Culturii a anunțat că a solicitat responsabilului pentru patrimoniul artistic al Romei să examineze pictura restaurată, înainte de a decide ce măsuri vor fi luate în continuare. Subiectul a stârnit reacții și în rândul opoziției, unii politicieni acuzând că arta și cultura nu trebuie transformate „în instrumente de propagandă”.Preotul Daniele Micheletti a explicat, într-un comentariu pentru agenția ANSA, că decorul capelei a fost recent restaurat după ce a fost afectat de infiltrații de apă. El a precizat că picturile datează din anul 2000, astfel că nu intră sub incidența legislației privind protecția patrimoniului istoric. Restaurarea a fost realizată de același artist care a creat și lucrarea originală, Bruno Valentetti.La rândul său, artistul a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi modificat imaginea, declarând jurnaliștilor: „Am restaurat ceea ce era acolo înainte… acum 25 de ani”.Și premierul Giorgia Meloni a comentat subiectul pe rețelele sociale. Aceasta a publicat pe Instagram o fotografie a picturii controversate, însoțită de mesajul: „Nu, cu siguranță nu arăt ca un înger”, la care a adăugat un emoji vesel.
23:30
Acum 12 ore
16:10
Tragedie la Rezina: o minoră de 17 ani a murit după ce a căzut de pe o stâncă, la Mateuți Liber TV
Un caz tragic a fost înregistrat astăzi în localitatea Mateuți, raionul Rezina. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, o minoră în vârstă de 17 ani și-ar fi pierdut viața după ce a căzut de la o înălțime considerabilă.Conform oamenilor legii, tânăra ar fi ieșit la plimbare într-o zonă stâncoasă de la marginea localității. La un moment dat, aceasta ar fi alunecat și ar fi căzut de la o înălțime de aproximativ 20 de metri.Din cauza traumelor suferite, minora a decedat la fața locului.Polițiștii din Rezina se află în continuare la locul incidentului și desfășoară acțiuni pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Ancheta este în desfășurare.
14:10
Blackout în Republica Moldova: Energia electrică este restabilită treptat în sud, nord și parțial în Chișinău – anunțul ministrului Energiei Liber TV
Procesul de realimentare cu energie electrică în Republica Moldova se află într-o fază avansată, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o postare publicată după blackoutul parțial care a afectat mai multe regiuni ale țării.Potrivit ministrului, în zona de sud a Republicii Moldova toate liniile electrice de 110 kV au fost reconectate, iar stațiile electrice de 110 kV și fiderele de 10 kV sunt integral realimentate.În municipiul Chișinău, alimentarea cu energie electrică a fost reluată parțial, autoritățile continuând lucrările pentru conectarea tuturor consumatorilor.Totodată, în nordul și nord-vestul țării, toate liniile electrice de 110 kV sunt din nou sub tensiune, iar fiderele de 10 kV care alimentează infrastructura critică au fost reconectate. Procesul de realimentare a consumatorilor finali din aceste regiuni se desfășoară progresiv.Ministrul Energiei subliniază că reconectarea energiei electrice are loc treptat și controlat, cu respectarea strictă a parametrilor de funcționare ai sistemului electroenergetic, pentru a preveni eventuale dezechilibre suplimentare și pentru a asigura stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național.
13:00
UPDATE | România sare în ajutorul Republicii Moldova: Export de 185 MW către rețeaua de peste Prut Liber TV
România sprijină Republica Moldova în contextul avariei din sistemul electroenergetic, prin realimentarea locurilor de consum cu energie electrică de peste Prut, potrivit unor surse din sistemul energetic național, citate de presa din România, economica.net.Conform informațiilor disponibile, energia electrică este livrată din România către Republica Moldova inclusiv prin cele trei linii de medie tensiune care traversează râul Prut. Datele sunt confirmate și de graficele operatorului român de transport al energiei electrice, Transelectrica.La momentul redactării acestei știri, România exportă către rețeaua moldovenească energie electrică la o putere de aproximativ 185 MW, contribuind astfel la stabilizarea sistemului energetic al Republicii Moldova, afectat de blackoutul parțial produs în urma problemelor din rețeaua Ucrainei.
12:30
UPDATE | Ministrul Energiei explică blackoutul parțial: Pierderea unor linii din Ucraina a declanșat protecțiile. Situația ar putea fi remediată în 1–2 ore Liber TV
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu un update oficial privind întreruperile de energie electrică înregistrate în Republica Moldova, precizând că acestea au fost provocate de pierderea unor linii electrice pe teritoriul Ucrainei, fapt care a dus la declanșarea sistemelor automate de protecție.Potrivit ministrului, incidentul a determinat scăderea frecvenței în sistemul energetic național până la 48 Hz, situație care a generat un blackout parțial pe teritoriul Republicii Moldova.„Avem o situație destul de delicată în sistemul electro-energetic național. Sistemul de protecție electro-energetic din Ucraina a fost declanșat și noi, fiind corp comun de generare cu Ucraina, am fost imediat influențați de aceste defecțiuni”, a declarat Dorin Junghietu.Ministrul a mai anunțat că operatorul de transport al energiei electrice intervine în regim de urgență pentru restabilirea frecvenței normale și remedierea situației în teritoriu. Potrivit acestuia, problema ar urma să fie soluționată în aproximativ 1–2 ore.Totodată, Dorin Junghietu a dat asigurări că specialiștii Moldelectrica depun toate eforturile pentru a restabili alimentarea cu energie electrică în cel mai scurt timp posibil. „Vă rugăm să vă păstrați calmul”, a transmis ministrul Energiei.
12:20
ULTIMA ORĂ | Ion Ceban, despre avaria energetică: Spitalele sunt pe generatoare, transportul public va fi suplimentat. „Acționăm cu informațiile pe care le avem” Liber TV
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu precizări în urma avariei grave din sistemul electroenergetic produsă în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, care a afectat alimentarea cu energie electrică în mai multe zone.Potrivit edilului, spitalele municipale sunt conectate la generatoare, însă acestea pot funcționa doar pentru perioade limitate de timp. „Generatoarele au ore-limită cât pot fi conectate și nu pot funcționa non-stop, iar problema nu este combustibilul”, a declarat Ion Ceban. Totodată, el a precizat că la această oră activitatea instituțiilor municipale se desfășoară în condiții normale.În ceea ce privește transportul public, primarul a anunțat că acolo unde circulația troleibuzelor este afectată, municipalitatea va interveni prin suplimentarea rutelor cu autobuze.Ion Ceban a făcut apel și la cetățeni, îndemnându-i să manifeste prudență sporită în trafic, în special la intersecțiile unde semafoarele nu funcționează din cauza lipsei energiei electrice.Edilul a criticat lipsa de comunicare oficială, menționând că de mai bine de o oră nu există informații clare din surse oficiale. „Acționăm în funcție de informațiile pe care le avem din surse”, a subliniat primarul capitalei.Amintim că, potrivit Ministerului Energiei, avaria a fost provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, pe fondul problemelor majore din rețeaua electrică a Ucrainei, ceea ce a dus la deconectarea avariată a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova.
Acum 24 ore
11:20
ULTIMA ORĂ | Avarie majoră în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova. A căzut linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES Liber TV
O avarie gravă s-a produs în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, pe fondul problemelor majore din rețeaua electrică a Ucrainei.Potrivit Ministerului Energiei, a fost înregistrată o cădere de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, fapt care a dus la deconectarea avariată a sistemului electroenergetic.Operatorul sistemului de transport al energiei electrice, Moldelectrica, a intervenit de urgență și lucrează la remedierea situației. Autoritățile anunță că în unele localități alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită, iar procesul de reconectare continuă.Ministerul Energiei precizează că va reveni în cel mai scurt timp cu informații suplimentare despre evoluția situației.
Ieri
20:20
Avertizare meteo: polei pe trasee, R-8 Arionești–Otaci blocat, trafic camioane sistat la Tudora și Palanca Liber TV
Centrul de Management al Crizelor (CNMC) anunță că, pe fondul precipitațiilor, vântului din nord și scăderii temperaturilor, pe parcursul zilei de 30 ianuarie s-au format polei și ghețuș pe mai multe sectoare de drum din Republica Moldova.Potrivit informării de la ora 19:00, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul țării. Drumurile naționale sunt, în mare parte, practicabile, însă traseul R-8 Arionești–Otaci rămâne temporar blocat. Prioritar sunt monitorizate zonele Chișinău, Orhei, Rezina, Criuleni și Ialoveni.Pe parcursul zilei au fost înregistrate 6 accidente rutiere, soldate cu o persoană traumatizată. Nu au fost raportate decese.Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a intervenit pentru sprijinirea echipelor medicale în zone cu acces dificil, toate situațiile fiind gestionate fără consecințe grave. Sistemul medical funcționează în regim de alertă, iar AMUP a gestionat 331 de solicitări, dintre care 44 au vizat traumatisme.În sectorul energetic, 7 localități din raioanele Rezina și Șoldănești (aproximativ 590 de consumatori) rămân temporar fără energie electrică. Echipele de intervenție sunt în teren pentru remedierea avariilor.De asemenea, la ora 18:30, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, PTF Tudora și PTF Palanca au sistat temporar trecerea camioanelor. Traficul pentru celelalte categorii de transport este permis. Aeroportul Internațional Chișinău funcționează în regim normal.Resurse mobilizate la nivel național: Administrația Națională a Drumurilor (AND): 109 unități de transport; peste 12.000 de tone de material antiderapant în rezervă pentru următoarele 24 de ore IGSU: 319 angajați și 90 autospeciale în stare de alertă IGP: 700 de polițiști și 314 echipaje auto IGC: 82 de angajați și 15 unități de transportCNMC monitorizează permanent situația și coordonează intervențiile instituțiilor implicate. Autoritățile îndeamnă șoferii și pietonii să manifeste prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte indicațiile oficiale.
19:50
Nicolae Margarint, Partidul Nostru: Centrul de management al crizelor cheltuie cât bugetul unui oraș, și nu e clar cum sunt utilizați acești bani publici Liber TV
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a atras atenția asupra lipsei de transparență a Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), subliniind că majoritatea cetățenilor nu cunosc activitatea acestuia. Nicolae Margarint a precizat că Centrul, finanțat cu 20 de milioane de lei din bani publici, pare „practic gol” și nu oferă informații actualizate despre activitățile desfășurate.  „În această săptămână, în plină criză, am accesat site-ul acestui centru. Am rămas foarte surprins neplăcut că el practic e gol. Nu cunoaștem nimic despre activitatea acestui centru. Ultimul comunicat de presă era emis cu mai mult de o lună în urmă. În acest context, eu am făcut o interpelare în calitate de deputat pentru a afla cum sunt folosiți acești 20 de milioane de lei din bani publici”, a declarat deputatul Partidului Nostru la postul de televiziune TV8. Deputatul a comparat bugetul centrului cu bugetul unui oraș întreg: „20 de milioane de lei. O sumă de bani aproape cât bugetul orașului Cantemir, unde trăiesc mii de locuitori”.  De asemenea, parlamentarul a atras atenția asupra contradicțiilor dintre declarațiile guvernanților privind destinația CNMC. „Acum câteva zile un reprezentant PAS în cadrul unui platou TV, la fel a comentat activitatea acestui centru, doar că el a motivat că atribuțiile lui nu țin de crizele mărunțele, cum ar fi ghețușul când oamenii suferă, ci că el să luptă cu atacurile cibernetice și cu implicarea în fraudarea alegerilor”, a declarat Margarint. Nicolae Margarint a subliniat că este esențial ca centrul să funcționeze în interesul cetățenilor, nu al partidului de guvernare. Amintim că, la începutul acestei săptămâni, deputatul a depus o interpelare oficială către șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, pentru a solicita explicații privind activitatea instituției și modul de utilizare a celor aproape 20 de milioane de lei din bani publici, subliniind că oamenii au nevoie de siguranță, nu de centre-fantomă. Deputatul a dat asigurări că va reveni cu informații publice imediat ce va primi răspunsul de la conducerea CNMC și va monitoriza modul în care sunt gestionate fondurile și activitățile centrului.
19:40
Risc major de accident nuclear în Ucraina: AIEA, convocată de urgență după atacurile Rusiei asupra rețelei energetice Liber TV
Ucraina se confruntă cu noi riscuri grave pentru securitatea nucleară, în urma atacurilor rusești care vizează infrastructura energetică și care au lăsat cele trei centrale nucleare aflate în funcțiune fără un sistem stabil de alimentare cu energie electrică. În acest context, diplomații au convocat o ședință de urgență a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA/МАГАТЭ), la Viena, relatează Bloomberg.Potrivit sursei citate, luni întregi de bombardamente asupra rețelei energetice ucrainene au lăsat milioane de oameni fără electricitate și încălzire în plină iarnă, dar au crescut și riscul unui accident nuclear, întrucât reactoarele nucleare necesită alimentare constantă cu energie pentru funcționarea sistemelor de siguranță.Experții avertizează că, în lipsa curentului electric, există riscul supraîncălzirii combustibilului nuclear din reactor, ceea ce ar putea duce la eliberări periculoase de radiații.„Suntem profund îngrijorați de riscurile semnificative și în creștere pentru securitatea nucleară asociate centralelor atomice din Ucraina”, a declarat ambasadorul Olandei pe lângă AIEA, Peter Potman, care a cerut convocarea ședinței extraordinare. Acesta a avertizat că perspectiva unui accident nuclear este „pe punctul de a deveni realitate”.Statele europene cer AIEA să prezinte, până luna viitoare, o evaluare detaliată a vulnerabilităților Ucrainei. În prezent, observatorii agenției inspectează substațiile-cheie necesare pentru transmiterea energiei electrice către centralele nucleare.Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a subliniat că:„Orice avariere a acestei infrastructuri subminează securitatea nucleară și trebuie evitată. Trebuie depuse toate eforturile pentru a asigura disponibilitatea constantă și sigură a alimentării externe cu energie electrică”.Deși Ucraina dispune de mii de substații, zece noduri critice, conectate direct la reactoarele nucleare, sunt considerate vitale. Distrugerea lor ar putea lăsa țara în beznă și ar putea declanșa o catastrofă radiologică.Uniunea Europeană a confirmat că toate centralele nucleare ucrainene aflate în funcțiune au fost nevoite să-și reducă producția de energie în ultimele săptămâni, iar atacurile sporesc semnificativ riscurile pentru sistemele de siguranță nucleară.Prim-vicepremierul și ministrul Energiei, Denis Șmîhal, a anunțat că Ucraina a solicitat: suspendarea Rusiei din Consiliul Guvernatorilor AIEA; inițierea unor modificări ale Statutului agenției, pentru a limita drepturile statului agresor.„Rusia a atacat sistematic și intenționat substațiile electrice care asigură alimentarea externă a centralelor nucleare ucrainene. Acesta este un atac direct asupra unuia dintre cei șapte piloni ai securității nucleare definiți de AIEA”, a scris Șmîhal pe Telegram.Autoritățile ucrainene au atras atenția și asupra situației de la Centrala Nucleară Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, care a pierdut complet alimentarea externă de 12 ori de la începutul invaziei pe scară largă.Totodată, Kievul cere sancțiuni cuprinzătoare împotriva Rosatom și limitarea cooperării internaționale cu această companie.Pe 20 ianuarie, în urma unui nou atac rusesc, au fost avariate substații critice care asigură funcționarea centralelor nucleare, iar Centrala Nucleară Cernobîl a rămas temporar fără alimentare externă. În aceeași zi, Ucraina a cerut AIEA să convoace de urgență Consiliul Guvernatorilor, iar centrala a fost ulterior reconectată la Sistemul Energetic Unificat.În decembrie 2025, expertul Greenpeace Ucraina Jan Vande Putte a declarat că funcționalitatea Noului Confinament de Siguranță de la Cernobîl este complet compromisă, deși, deocamdată, nu există riscul extinderii contaminării în afara Zonei de Excludere.
14:50
ULTIMA ORĂ | Deținut evadat în timpul escortării pentru audieri. Poliția, în alertă Liber TV
Un deținut din Penitenciarul nr. 13 a reușit să se eschiveze astăzi de sub escortă, în timp ce era transportat pentru audieri într-o cauză penală în care figurează.Potrivit comunicatului Poliției, incidentul s-a produs în timpul deplasării sub escortă, iar persoana privată de libertate a profitat de un moment pentru a fugi de angajatul care îl însoțea.La acest moment, sunt întreprinse toate măsurile operative necesare pentru localizarea și reținerea deținutului. Forțele de ordine au fost mobilizate, iar căutările sunt în desfășurare.Totodată, conducerea Inspectoratului General al Poliției a dispus inițierea unei anchete de serviciu. Aceasta urmează să stabilească dacă angajatul Poliției a respectat toate protocoalele și procedurile prevăzute pentru escortarea deținuților.
14:20
Daniela Crudu, noua purtătoare de cuvânt a Guvernului. Anunțul a fost făcut în direct la Moldova 1 Liber TV
Prezentatoarea postului public de televiziune Moldova 1, Daniela Crudu, va prelua funcția de purtătoare de cuvânt a Guvernului Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut în ultima ediție a emisiunii pe care aceasta o moderează.Potrivit informațiilor publicate de Moldova 1, Daniela Crudu este prezentatoare și editor-coordonatoare în cadrul Companiei „Teleradio-Moldova”, având o experiență de peste 10 ani în mass-media. Din anul 2013, ea moderează emisiunea matinală „Bună dimineața”.De-a lungul carierei, Daniela Crudu a coordonat conținut editorial de actualitate și divertisment și a realizat interviuri cu reprezentanți ai autorităților publice, precum și ai societății civile.În anii 2024–2025, aceasta a fost șefa delegației Republicii Moldova la concursul Eurovision, fiind responsabilă de coordonarea comunicării publice și de relația cu partenerii instituționali și media.Daniela Crudu este licențiată în Drept și cunoaște limbile română, engleză, franceză și rusă.Funcția de purtător de cuvânt al Guvernului a devenit vacantă după ce Daniel Vodă a anunțat că își încheie activitatea. Anunțul a fost făcut pe 15 octombrie, după ultima ședință a Guvernului condus de Dorin Recean.
13:40
Situație de urgență la PTF Tudora: activitatea postului, suspendată după depistarea unui obiect suspect într-un automobil Liber TV
Activitatea Postului de Trecere a Frontierei Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, a fost suspendată temporar, după ce polițiștii de frontieră au depistat un obiect susceptibil a fi mecanism exploziv într-un automobil.Potrivit Poliției de Frontieră, incidentul a avut loc în timpul controlului de rutină. Un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 63 de ani, care se deplasa cu automobilul personal, s-a prezentat la frontieră, iar în urma verificărilor efectuate în comun cu funcționarii vamali, în bagajul acestuia, într-un container, a fost identificat un obiect suspect.Conform procedurilor standard, zona a fost imediat izolată, iar la fața locului a fost solicitată grupa de intervenție a Serviciului tehnico-exploziv „Bombteh” din cadrul Inspectoratului General al Poliției.În prezent, accesul în perimetrul PTF Tudora este complet restricționat, autoritățile asigurând că nu se află persoane sau mijloace de transport în zona postului de frontieră. Toate instituțiile abilitate desfășoară măsuri operative specifice pentru gestionarea situației.
12:50
Democrația Acasă cere plafonarea tarifului la gaz la 11 lei/m³ și demisii la ANRE, Energocom și Moldovagaz. Protest în fața sediului ANRE Liber TV
Membrii și simpatizanții formațiunii politice „Democrația Acasă” au protestat astăzi, 30 ianuarie, în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), cerând reducerea tarifelor la gazele naturale și mai multă transparență în procesul de formare a acestora.Într-un comunicat de presă, formațiunea solicită Guvernului, ANRE, Energocom și Moldovagaz „măsuri urgente” pentru a opri ceea ce numește „încărcarea nejustificată a facturilor la gaze” și eliminarea cheltuielilor considerate nejustificate din lanțul tarifar.„Oamenii nu mai pot plăti ineficiența, lipsa de transparență și deciziile luate fără explicații publice”, se arată în comunicat.Democrația Acasă cere stabilirea unui tarif final la gazele naturale de maximum 11 lei pentru un metru cub, reducerea costurilor de distribuție și revizuirea imediată a tuturor cheltuielilor incluse în tarif.Totodată, formațiunea solicită desecretizarea contractelor de achiziție a gazelor semnate de Energocom, inclusiv informații privind prețurile, volumele, perioadele contractuale, formulele de calcul, comisioanele, intermediarii și garanțiile.În comunicat sunt cerute și explicații publice „cu cifre și documente” privind necesitatea unor cheltuieli de circa 4,5 miliarde de lei invocate pentru companiile-fiice ale Moldovagaz, precum și un audit independent și public la Moldovagaz și Chișinău-Gaz, inclusiv verificarea devierilor și a costurilor incluse în tarif.În lipsa unor decizii rapide și transparente, Democrația Acasă cere demisia: conducerii ANRE; conducerii Energocom; ministrului Energiei, Victor Junghietu; conducerii Moldovagaz și Chișinău-Gaz.„Cetățenii au dreptul la facturi corecte și la un stat care lucrează în interesul public, nu în interesul unor cercuri închise”, subliniază formațiunea, care solicită publicarea imediată a documentelor și asumarea responsabilității pentru fiecare leu inclus în tarif.Până la această oră, autoritățile vizate nu au comentat public solicitările și acuzațiile lansate de Democrația Acasă.
12:00
Grădinițele din Chișinău vor activa astăzi până la ora 16:00, din cauza condițiilor meteo nefavorabile Liber TV
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a Primăriei municipiului Chișinău anunță că, astăzi, 30 ianuarie 2026, grădinițele de copii din capitală își vor desfășura activitatea până la ora 16:00. Decizia a fost luată în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026. Potrivit autorităților, măsura are caracter preventiv și vizează reducerea riscurilor generate de formarea poleiului și ghețușului, precum și de posibila înrăutățire a condițiilor de trafic. Totodată, DGETS precizează că, la necesitate, în fiecare instituție de educație timpurie vor fi organizate grupe de serviciu, destinate copiilor ai căror părinți se află în imposibilitatea obiectivă de a-i prelua mai devreme. Aceste grupe vor asigura continuitatea îngrijirii și siguranța copiilor. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport anunță că monitorizează situația în regim permanent și va informa operativ instituțiile și părinții în cazul adoptării unor noi decizii. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în intervalul 30 ianuarie – 2 februarie 2026, pe întreg teritoriul Republicii Moldova se vor menține condiții meteo nefavorabile. Meteorologii prognozează cer predominant noros, precipitații slabe sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, precum și un risc sporit de polei și ghețuș pe drumuri. De asemenea, temperaturile aerului vor scădea treptat, devenind negative inclusiv pe parcursul zilei. În perioada 31 ianuarie – 2 februarie, minimele nocturne vor coborî semnificativ, ceea ce poate duce la reducerea vizibilității, înrăutățirea condițiilor de trafic și creșterea riscurilor pentru populație.
11:40
Gazele s-ar putea ieftini în 2026: consumatorii ar putea plăti 15,24 lei/m³ în facturi Liber TV
Consumatorii din Republica Moldova ar putea achita mai puțin pentru gazele naturale în 2026. Compania de stat Energocom a depus la ANRE, pe 29 ianuarie 2026, o cerere oficială de revizuire a tarifelor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale.Cât ar putea costa gazul pentru populațiePotrivit demersului transmis ANRE, tariful pentru un metru cub de gaz ar putea scădea cu aproximativ 1 leu și 50 de bani.Prețul propus este de 14,12 lei/m³ fără TVA, ceea ce înseamnă 15,24 lei/m³ în facturile finale achitate de consumatori.În prezent, populația plătește 16,74 lei/m³, tarif stabilit de ANRE în decembrie 2024, după o majorare de peste 27%. Astfel, noul tarif ar fi cu circa 9% mai mic decât cel actual.Energocom susține că prețul propus este fundamentat pe costurile reale de achiziție a gazelor pentru anul 2026. Conform calculelor companiei: prețul mediu de procurare a gazelor este de 8 206 lei pentru 1 000 m³; prețul mediu reglementat de furnizare către consumatori este estimat la 12 435 lei pentru 1 000 m³, fără aplicarea corecțiilor de venit.Pentru consumatorii casnici, care sunt alimentați prin rețelele de distribuție de presiune joasă, prețul reglementat propus este de 14 129 lei pentru 1 000 m³, fără TVA – echivalentul tarifului de 14,12 lei/m³.Decizia finală privind noile tarife aparține ANRE, care urmează să analizeze cererea în conformitate cu legislația și metodologia în vigoare. Instituția va examina dacă prețurile propuse respectă principiile de transparență, corectitudine și protecție a consumatorilor.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
Trump anunță încetarea parțială a focului în Ucraina: „Putin a fost de acord să nu atace orașele timp de o săptămână” Liber TV
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Rusia a acceptat o încetare parțială a focului, care ar urma să oprească toate atacurile asupra orașelor ucrainene pentru o săptămână. Anunțul a fost făcut în cadrul unei ședințe a cabinetului american.„Am cerut lui Vladimir Putin să nu tragă asupra Kievului și a altor orașe timp de o săptămână. Și el a fost de acord să facă acest lucru”, a spus Trump, adăugând că „a fost foarte frumos” din partea lui Putin să oprească atacurile.Până în prezent, nu există o confirmare oficială din partea Rusiei privind intenția de a înceta bombardamentele asupra Kievului și altor orașe. În același timp, Ucraina nu a făcut nicio declarație cu privire la posibilitatea de a opri atacurile asupra facilităților energetice rusești.Această veste vine după o escaladare a atacurilor rusești asupra infrastructurii critice din Ucraina, care a lăsat milioane de oameni fără energie electrică și încălzire, în condiții de temperaturi extreme, sub zero grade. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat miercuri că Moscova plănuiește o altă rafală masivă, în ciuda negocierilor programate pentru acest weekend.Conform relatărilor, bloggeri apropiați de armata rusă au transmis că, începând de joi dimineață, forțele ruse au primit ordin să nu mai folosească foc asupra infrastructurii ucrainene, inclusiv în zona Kievului. În paralel, canale de social media ucrainene cu legături militare au raportat restricții similare privind atacurile asupra infrastructurii energetice ruse.Frontul de luptă rămâne blocat, iar experții estimează că ritmul avansării rusești este cel mai lent înregistrat într-un război major în ultimele 100 de ani. Între timp, atacurile rusești au ucis șase persoane în Ucraina centrală și de sud, potrivit autorităților regionale și serviciilor de urgență.Războiul a rămas extrem de sângeros pentru civili. În 2025, conflictul a ucis 2.514 civili și a rănit 12.142, o creștere de 31% față de 2024, conform Misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului din Ucraina.Zelensky a subliniat că fiecare atac rusesc continuă să submineze negocierile de pace: „Fiecare lovitură rusească le discreditează”.
18:50
UPDATE | Poliția: Nicanor Ciochină ar fi comis fapte de tortură, agresând și umilind o victimă în 2020 Liber TV
Poliția Republicii Moldova a venit cu detalii oficiale după reținerea fostului primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină. Potrivit unui comunicat, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au pornit o cauză penală ce vizează fapte de tortură, tratament inuman și degradant.Conform probelor administrate de anchetatori, faptele ar fi avut loc în primăvara anului 2020, perioadă în care Ciochină deținea, de asemenea, funcția de primar al localității. Acesta este bănuit că ar fi agresat un bărbat, aplicându-i multiple lovituri și adresându-i injurii.Mai mult, susțin oamenii legii, victima, care avea dificultăți de deplasare, ar fi fost impusă să se deplaseze la locul unei presupuse fapte – incendierea vegetației. Ulterior, bărbatul ar fi fost supus constrângerilor fizice și psihice, iar acțiunile ar fi fost documentate prin fotografii realizate chiar de către suspect.Cazul a fost semnalat recent autorităților, iar în urma verificărilor efectuate, toate circumstanțele ar fi fost elucidate, fapt ce a dus la inițierea urmăririi penale.În acest context, Nicanor Ciochină a fost reținut pentru 72 de ore.Amintim că reținerea survine la scurt timp după ce fostul edil a fost escortat de mascații „Fulger” la ieșirea din Judecătoria Chișinău, unde participase la o ședință de judecată într-un alt dosar penal. În acel caz, procurorii au solicitat 9 ani de închisoare pentru Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal un copil de 14 ani și ar fi fugit de la locul accidentului.Oamenii legii precizează că investigațiile în dosarul de tortură continuă, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și adoptării deciziilor legale care se impun.
17:30
Fostul primar Nicanor Ciochină, vizat într-un nou dosar PCCOCS, reținut de „Fulger” la ieșirea din instanță Liber TV
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost reținut joi seara, 29 ianuarie, de ofițerii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”. Reținerea a avut loc chiar la ieșirea acestuia din sediul Judecătoriei Chișinău.Ciochină este vizat într-un nou dosar penal, inițiat de Inspectoratul Național de Investigații și instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). În prezent, în acest dosar au loc acțiuni procesuale de urgență.Momentul reținerii a fost filmat și făcut public de avocatul Dorin Podlisnic, care o reprezintă pe mama băiatului decedat în celălalt dosar penal în care este vizat fostul edil.Reținerea survine în aceeași zi în care, în dosarul privind accidentarea mortală a unui copil din Boldurești, procurorii au solicitat pentru Nicanor Ciochină o pedeapsă de 9 ani de închisoare. Totodată, acuzatorii au cerut ca acesta să fie privat de dreptul de a conduce mijloace de transport pentru o perioadă de 9 ani și să achite statului un prejudiciu de 31.000 de lei. În privința presupusului complice, Ion Andronache, procurorii au cerut o pedeapsă de 3 ani de detenție într-un penitenciar de tip deschis.Tot astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a decis prelungirea măsurii preventive de control judiciar în privința lui Ciochină pentru încă 60 de zile. Inculpatul nu va fi monitorizat electronic, însă are interdicția de a părăsi raionul fără a informa autoritățile și de a conduce vehicule. Măsura preventivă a fost prelungită succesiv.Nicanor Ciochină este învinuit că, în februarie 2024, ar fi lovit mortal cu automobilul un băiat din localitate și ar fi părăsit locul accidentului. Ulterior, potrivit anchetatorilor, acesta ar fi încercat să ascundă urmele faptei, înscenând un alt accident rutier cu implicarea mașinii avariate.În acest context, un medic stomatolog este considerat complice, fiind bănuit că l-ar fi ajutat pe Ciochină să identifice un automobil identic cu cel implicat în accident și să monteze plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o altă mașină. Fostul primar respinge acuzațiile, declarându-se nevinovat și susținând că dosarul ar avea o motivație politică.Înainte de reținere, Nicanor Ciochină a participat la o nouă ședință de judecată în dosarul în care este acuzat că ar fi accidentat mortal un adolescent de 14 ani și ar fi fugit de la locul faptei.
16:30
Lukoil pierde activele de la Aeroportul Chișinău: complexul petrolier a revenit în proprietatea statului Liber TV
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat joi, 29 ianuarie, cu Lukoil Moldova actele de predare-primire ale complexului petrolier din cadrul Aeroportului Internațional Chișinău.Astfel, activele deținute de Lukoil pe teritoriul aeroportului au revenit în proprietatea statului, în conformitate cu decizia Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului, adoptată la 15 decembrie 2025.În aceeași ședință, Consiliul a interzis activitatea Lukoil în domenii de interes strategic pentru securitatea statului, cu beneficiarii și fondatorii existenți, și a dispus revenirea la situația anterioară privatizării din anul 2005 a complexului petrolier de la Aeroportul Chișinău. Compania a fost obligată să predea activele până la data de 9 ianuarie 2026.Întrucât Lukoil nu s-a conformat deciziei în termenul stabilit, la 16 ianuarie Consiliul a aplicat companiei o amendă în valoare de 5 milioane de lei, achitată în cursul săptămânii curente. Printr-o decizie ulterioară, activitatea Lukoil în domenii strategice pentru securitatea statului a fost suspendată, fiind acordat un nou termen pentru predarea activelor, până la 28 ianuarie.După impunerea sancțiunilor internaționale de către Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei Statelor Unite, la 12 noiembrie a fost încheiat un contract de comodat gratuit între Aeroportul Internațional Chișinău și Lukoil, care a permis preluarea în administrare a activelor până la finalizarea procedurii de predare-primire.Ministerul Energiei amintește că procedura de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului realizate de „LUKOIL-MOLDOVA” SRL a fost inițiată în luna mai 2024, anterior aplicării sancțiunilor internaționale.În ceea ce privește activitatea stațiilor de alimentare cu combustibili de pe teritoriul Republicii Moldova, acestea urmează să fie preluate de fondul de investiții american Carlyle Group. Potrivit legislației naționale, noul acționar este obligat să solicite aprobarea investițiilor, iar Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului urmează să emită o decizie în acest sens.
16:30
„Clovnul Republicii Moldova, coboară cu picioarele pe pământ!” – Valeriu Mircea îl atacă dur pe Emilian Crețu, iar actorul reacționează ironic Liber TV
Un scandal de proporții a izbucnit în spațiul public, după ce luptătorul Valeriu Mircea, soțul campioanei olimpice Anastasia Nichita, a avut o reacție extrem de dură la adresa actorului Emilian Crețu, care a criticat anterior decizia sportivei de a renunța la mandatul de deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).Totul a pornit după ce Emilian Crețu a declarat că nu înțelege de ce persoane publice sunt aduse în politică pentru doar câteva luni, comentând retragerea Anastasiei Nichita din Parlament. Afirmațiile actorului au declanșat o reacție furibundă din partea lui Valeriu Mircea, care a publicat un mesaj video pe rețelele de socializare, presărat cu insulte și acuzații directe.„De unde, dracu’, te-ai luat tu, clovnul Republicii Moldova, care se îmbracă în fuste și pune peruci în cap, să vorbești despre o valoare a țării?”, a declarat Mircea.Luptătorul susține că Emilian Crețu nu cunoaște motivele reale ale retragerii Anastasiei Nichita și că nu este în măsură să judece o decizie personală.„De unde tu știi de ce Anastasia a ieșit din Parlament? De unde tu știi ce înseamnă să fii mamă, să ai un copil mic acasă?”, a spus acesta, acuzându-l pe actor că vorbește „fără să cunoască situația”.În continuare, Valeriu Mircea a ridicat tonul și mai mult, făcând comparații directe între Anastasia Nichita și Emilian Crețu.„Anastasia este o imagine a țării. A reprezentat Republica Moldova la Jocurile Olimpice, a adus medalii. Anastasia este un simbol. Iar tu ești un clovn care se îmbracă în costume și își pune perucă în cap”, a afirmat Mircea.Acesta i-a reproșat actorului că ar induce oamenii în eroare și că „altceva nu știe să facă decât să critice”, cerându-i să „coboare cu picioarele pe pământ”.„Nu mai deschide gura aia mare, că din ea ies doar prostii”, a mai spus Mircea în mesajul său video.De cealaltă parte, Emilian Crețu nu a răspuns direct acuzațiilor, însă a publicat un mesaj scurt și ironic pe rețelele de socializare:„Îți mulțumesc din suflet. Și tu ești o fată frumoasă și minunată. Te pup”.Deși actorul nu a precizat cui îi este adresat mesajul, numeroși internauți au interpretat postarea drept o reacție la atacul lui Valeriu Mircea.Amintim că Anastasia Nichita și-a depus mandatul de deputat pe 26 ianuarie, menționând că decizia nu a fost una ușoară. „A venit după multă reflecție, sinceritate cu mine însămi și respect față de oamenii care mi-au oferit încrederea lor”, a scris sportiva pe rețelele de socializare.
16:10
Zi de muncă mai scurtă pe 30 ianuarie? Autoritățile analizează măsuri din cauza condițiilor meteo dificile Liber TV
În contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat instituțiile responsabile și a propus Guvernului examinarea posibilității de reducere a zilei de muncă pentru ziua de vineri, 30 ianuarie.Potrivit CNMC, intervalul de reducere a programului urmează să fie stabilit de fiecare instituție în parte, în funcție de specificul activității desfășurate.Totodată, a fost dispusă mobilizarea tuturor serviciilor structurilor responsabile, cu antrenarea personalului în activități operative, conform domeniilor de responsabilitate, pentru prevenirea și gestionarea efectelor intemperiilor prognozate.Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, pe întreg teritoriul Republicii Moldova se vor menține condiții meteo nefavorabile. Se așteaptă cer predominant noros, precipitații slabe sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, precum și un risc sporit de formare a poleiului și ghețușului pe drumuri.Meteorologii avertizează că temperaturile aerului vor înregistra o scădere treptată, valorile devenind negative inclusiv pe parcursul zilei. În intervalul 31 ianuarie – 2 februarie, minimele nocturne vor coborî semnificativ, ceea ce poate duce la înrăutățirea condițiilor de trafic, reducerea vizibilității și creșterea riscurilor pentru populație.Autoritățile îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită și să urmărească informațiile oficiale emise de instituțiile competente.
14:50
(VIDEO) Renato Usatîi acuză autoritățile de „dublu standard” la tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu?” Liber TV
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz. Într-o postare pe rețelele sociale, Renato Usatîi s-a arătat indignat de declarațiile făcute de șeful ANRE, Alexei Taran, care a respins ideea reducerii retroactive a tarifului. „Așa pot fi mințiți doar cetățenii Republicii Moldova! Banii pot fi luați din buzunarele oamenilor, retroactiv, dar returnați retroactiv — nu. Cum așa?”, se întreabă Renato Usatîi.Președintele Partidului Nostru a amintit că fracțiunea sa din Parlament a cerut, într-o conferință de presă, reducerea de urgență a tarifului la gaz cu aplicare retroactivă de la 1 ianuarie 2026. Potrivit lui Renato Usatîi, răspunsul primit din partea conducerii ANRE a fost că o astfel de măsură „nu este corectă juridic” și ar fi imposibil de aplicat din punct de vedere tehnic, întrucât ar presupune recalcularea a circa 830 de mii de facturi.Renato Usatîi contestă aceste argumente și afirmă că autoritățile au procedat diferit în trecut, atunci când au majorat esențial tariful. El a amintit despre anul 2022, când tariful la gaz a fost majorat cu aplicare retroactivă, iar aceeași guvernare PAS declara că decizia este „în strictă conformitate cu legislația”. „Atunci s-a putut retroactiv, când a fost vorba să se ia bani de la oameni. Acum, când e vorba să li se întoarcă, nu mai este juridic posibil?”, a declarat Renato Usatîi, acuzând conducerea ANRE și a companiilor din sectorul energetic că „își bat joc de cetățeni”.﻿
13:00
Oseminte umane descoperite într-o gospodărie din Coșnița, în timpul unor lucrări de construcție Liber TV
Poliția din Dubăsari a fost sesizată miercuri, 28 ianuarie, despre descoperirea unor oseminte umane într-o gospodărie din satul Coșnița. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, rămășițele au fost găsite în timpul lucrărilor de construcție la temelia unei case, la o adâncime de aproximativ 50–60 de centimetri în sol.La fața locului au intervenit imediat polițiștii, fiind demarate toate procedurile legale prevăzute în astfel de cazuri. Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale, care urmează să stabilească perioada și cauza decesului.În cadrul investigațiilor, poliția examinează și informațiile oferite de unii localnici, potrivit cărora, în trecut, pe terenul respectiv ar fi existat un cimitir.Cercetările continuă, iar autoritățile vor reveni cu detalii suplimentare pe măsura acumulării de noi informații.
11:50
Marco Rubio: Statutul Donbasului rămâne cel mai dificil obstacol în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina Liber TV
Negocierile de pace privind încetarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei continuă, iar principalul punct de dispută rămâne chestiunea teritorială, în special statutul regiunii Donbas. Declarația a fost făcută de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în cadrul audierilor din Comitetul pentru relații externe al Senatului american, transmite Reuters.Potrivit lui Rubio, părțile implicate în negocieri au reușit să reducă lista divergențelor la un singur subiect central — soarta Donbasului — însă soluționarea acestuia va fi extrem de dificilă. „Este încă un pod pe care trebuie să-l traversăm. Este încă un gol, dar cel puțin am reușit să restrângem problemele la una singură, centrală, iar aceasta va fi probabil foarte greu de rezolvat”, a declarat șeful diplomației americane.Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat în repetate rânduri că Moscova va prelua cu forța întregul Donbas dacă Kievul nu va accepta concesii teritoriale în cadrul unui eventual acord de pace. În prezent, forțele ruse controlează aproximativ 90% din această regiune.Un obstacol major în calea unui compromis îl reprezintă cererea Kremlinului ca Ucraina să cedeze Rusiei aproximativ 20% din teritoriul regiunii Donețk, aflat încă sub controlul Kievului — circa 5.000 de kilometri pătrați. Deși majoritatea statelor lumii recunosc Donețkul ca parte a Ucrainei, Vladimir Putin susține că regiunea ar face parte din „pământurile istorice ale Rusiei”.Autoritățile de la Kiev au respins categoric orice cedare de teritorii pe care Rusia nu a reușit să le ocupe pe câmpul de luptă. Totodată, sondajele de opinie indică o opoziție puternică în rândul populației ucrainene față de orice concesii teritoriale.Un diplomat american de rang înalt a declarat că Statele Unite ar putea fi reprezentate la următoarea rundă de negocieri privind Ucraina. În același timp, emisarii speciali ai președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, nu vor participa la aceste discuții, deși au fost implicați în consultările anterioare desfășurate la Abu Dhabi.Negocierile precedente, care au inclus o rară întâlnire față în față între reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei, s-au încheiat fără un acord. Cu toate acestea, ambele părți și-au exprimat disponibilitatea de a continua dialogul. Următoarea rundă de discuții este așteptată să aibă loc duminica viitoare, la Abu Dhabi.
11:30
Peste 100.000 de români născuți în R. Moldova au rămas fără buletine, după o nouă lege adoptată la București Liber TV
România a anulat peste 162.000 de cărți de identitate în baza unei legi aprobate de Parlamentul român în 2023, iar cei mai afectați sunt românii născuți în Republica Moldova. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne de la București, aproximativ 66% dintre buletinele anulate — circa 100.000 — aparțineau basarabenilor. În total, persoane originare din 86 de state au rămas fără acte de identitate românești, după ce autoritățile au constatat nereguli legate de stabilirea domiciliului. O anchetă publicată de Digi24.ro arată că măsura, gândită inițial pentru a combate fraudele și influența rețelelor asociate oligarhilor ruși, a lovit disproporționat în cetățenii din Republica Moldova, care s-au trezit cu documentele declarate nevalabile, deși acestea au fost eliberate chiar de instituțiile statului român. Datele oficiale mai arată că, în perioada 2023–sfârșitul anului 2025, doar 1% dintre cărțile de identitate anulate aparțineau unor persoane născute în Federația Rusă, adică puțin peste 1.600 de cazuri. Autoritățile române explică faptul că problema a fost identificată în urma unor evaluări realizate în anii 2020–2021, când au fost descoperite situații extreme, cu zeci de mii de persoane înregistrate la aceeași adresă. Un exemplu invocat este o adresă din Sectorul 3 al municipiului București, unde figurau cu domiciliu peste 22.000 de persoane. Pentru a stopa aceste practici, legislația a fost modificată în 2022, fiind introdusă regula potrivit căreia nu poate fi înscrisă în actul de identitate o adresă la care sunt înregistrate mai mult de 10 persoane în Registrul Național pentru Evidența Persoanelor. MAI de la București subliniază că anularea mențiunii de domiciliu nu afectează cetățenia română. Persoanele vizate sunt însă obligate să reia procedura de solicitare și obținere a unui nou act de identitate, în condițiile prevăzute de lege. Până în prezent, aproximativ 20% dintre cei cărora le-au fost anulate buletinele au reușit deja să obțină legal un nou document de identitate românesc. Contextul este amplificat de anchetele penale aflate în desfășurare. La începutul anului 2026, polițiștii de frontieră din Iași și Sighetu Marmației, împreună cu procurori ai Parchetului General, au efectuat 73 de percheziții în județul Botoșani, într-un dosar ce vizează obținerea de acte de identitate românești false. Ancheta vizează destructurarea unei rețele care ar fi furnizat documente neconforme cu realitatea pentru persoane din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă. Concomitent, autoritățile au verificat peste 100 de adrese unde figurau cu domiciliu cetățeni din spațiul ex-sovietic, existând suspiciuni că acestea au fost stabilite fictiv prin contracte de închiriere false.
10:50
Pompierii și salvatorii IGSU, 33 de intervenții în 24 de ore: ambulanțe tractate și copaci doborâți de polei Liber TV
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 33 de misiuni pentru prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor de risc, generate în special de condițiile meteorologice nefavorabile.Potrivit IGSU, mai multe intervenții au vizat acordarea de sprijin serviciilor de asistență medicală urgentă, care nu au reușit să ajungă la pacienți din cauza ghețușului și a poleiului format pe carosabil. În acest context, salvatorii au tractat o ambulanță în raionul Soroca, iar în alte două cazuri au ajutat la transportarea pacienților în raioanele Strășeni și Orhei.Totodată, pe fondul vremii nefavorabile, pe mai multe trasee din țară au fost înregistrate prăbușiri de arbori. Angajații IGSU au intervenit în raioanele Rezina, Soroca și Șoldănești, unde au desfășurat lucrări de defrișare și înlăturare a copacilor căzuți. Din fericire, în urma acestor incidente nu au fost raportate victime.Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor să manifeste vigilență sporită, să urmărească permanent avertizările meteorologice și să respecte măsurile de siguranță pentru a preveni situațiile de risc.Salvatorii și pompierii continuă să activeze în regim de 24 de ore pe întreg teritoriul țării, iar în caz de urgență cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.
28 ianuarie 2026
23:00
Omor în capitală: un bărbat de 35 de ani a fost ucis în urma unui conflict. Cinci suspecți, reținuți Liber TV
Poliția a anunțat că a fost sesizată despre dispariția unui bărbat în capitală, iar în urma acțiunilor operative desfășurate de polițiștii sectorului Buiucani a fost stabilită o crimă.Potrivit oamenilor legii, victima este un bărbat în vârstă de 35 de ani, care, la momentul incidentului, se afla la domiciliul unuia dintre cunoscuții săi, împreună cu alte persoane. În timpul unui conflict izbucnit între aceștia, bărbatul ar fi fost lovit cu un obiect ascuțit în regiunea toracică. Din cauza leziunilor suferite, acesta a decedat.Pentru a tăinui fapta, suspecții ar fi transportat cadavrul și l-ar fi abandonat într-o zonă din apropierea localității Vadul lui Vodă.În urma investigațiilor, polițiștii au identificat și reținut patru bărbați și o femeie. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală.La moment, cele cinci persoane sunt reținute pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și atragerea celor vinovați la răspundere, conform legislației în vigoare.
20:10
Renato Usatîi, la Strasbourg: „Elveția este un model de stat modern și eficient de la care Republica Moldova are ce învăța” Liber TV
Deputatul și liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că a avut o întrevedere la Strasbourg cu membri ai delegației Parlamentului Elveției la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.Potrivit lui Usatîi, discuțiile au avut loc în contextul activității sale de președinte al Grupului parlamentar de prietenie și cooperare Moldova–Elveția. La întâlnire au participat Marianne Binder-Keller, senatoare și membră a Parlamentului Elveției, Hannes Germann, membru al Consiliului Statelor, Roland Rino Büchel, deputat în Consiliul Național, precum și Dr. h.c. Nik Gugger, consilier național și membru al Consiliului Europei.Renato Usatîi a subliniat că Elveția reprezintă unul dintre cele mai relevante exemple de stat modern, stabil și eficient, menționând că Republica Moldova are ce învăța, ce adapta și ce implementa din experiența elvețiană.„Din partea mea, voi depune toate eforturile pentru ca relațiile și cooperarea dintre Republica Moldova și Elveția să se consolideze și să se dezvolte în continuare”, a declarat deputatul.Întrevederea a avut loc în marja lucrărilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, desfășurate la Strasbourg.
18:00
Poleiul a lăsat mii de consumatori fără energie electrică. Zeci de localități, afectate în toată țara Liber TV
Funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice a fost afectată marți, 28 ianuarie 2026, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, din cauza condițiilor meteorologice dificile, caracterizate de polei și ghețuș. Informațiile au fost comunicate de Ministerul Energiei.Potrivit datelor prezentate la ora 17:00, operatorul sistemului de distribuție ÎCS „Premier Energy Distribution” SA, care deservește zona Centru-Sud, a raportat 19 localități parțial afectate, cu un total de 6.379 de utilizatori de sistem rămași temporar fără energie electrică.În același timp, operatorul SA „RED-Nord” a anunțat deconectări neprogramate în 40 de localități din nordul țării, fiind afectați 7.655 de consumatori.Echipele de intervenție ale operatorilor de distribuție sunt mobilizate în teren și lucrează pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în cel mai scurt timp posibil.Autoritățile îndeamnă consumatorii să anunțe orice incident sau defecțiune la operatorii de distribuție, apelând numărul de telefon 022 43 11 11 pentru Premier Energy Distribution sau +373 231 24 201 pentru RED-Nord.
13:20
Maia Sandu condamnă atacul asupra unui tren cu civili în Ucraina: „Atacarea lor încalcă dreptul internațional” Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm atacul asupra unui tren de pasageri care transporta civili în Ucraina, calificând incidentul drept o încălcare gravă a dreptului internațional. Șefa statului a subliniat că cei responsabili trebuie trași la răspundere.„Acest tren transporta bărbați și femei care își vedeau de viața lor. Civili. Atacarea lor încalcă dreptul internațional. Cei responsabili trebuie trași la răspundere. Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni constante, iar Ucraina trebuie să primească sprijin continuu pentru a-și apăra oamenii și pacea Europei”, a scris Maia Sandu pe rețeaua X.Declarația vine după ce un tren civil de pasageri a fost lovit într-un atac cu drone, atribuit forțelor ruse, în regiunea Harkov. Potrivit informațiilor preliminare, aproape 200 de persoane urcaseră în siguranță în tren, însă în apropierea localității Iazikove garnitura a fost atacată.Conform autorităților ucrainene, trei drone au vizat zona trenului. Două au ratat ținta și au căzut în apropiere, însă a treia a lovit direct un vagon în care se aflau 18 pasageri. În urma impactului, cel puțin cinci persoane au murit, iar alte două au fost rănite. Salvatorii continuă căutările pentru patru pasageri dați dispăruți, iar bilanțul victimelor ar putea crește.Surse oficiale precizează că identificarea victimelor decedate va fi posibilă doar în urma expertizelor ADN, din cauza distrugerilor severe provocate de explozie. Supraviețuitorii au reușit să părăsească vagoanele cu mare dificultate, unii salvându-și copiii, inclusiv bebeluși, în ultimul moment.Atacul a fost condamnat dur și de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care l-a calificat drept un act de terorism. „În orice țară, un atac cu drone asupra unui tren civil ar fi considerat fără echivoc terorism. Nu există și nu poate exista niciun scop militar în distrugerea civililor aflați într-un vagon de tren. Rusia trebuie să răspundă pentru ceea ce face”, a scris liderul de la Kiev.Zelenski a mai avertizat că Rusia și-a intensificat capacitățile de atac și a făcut apel la comunitatea internațională să sporească presiunea asupra Moscovei și să continue sprijinul pentru Ucraina, pentru a proteja vieți omenești.Până în prezent, autoritățile ruse nu au oferit nicio explicație oficială privind atacul asupra trenului de pasageri și nu au indicat ce presupus obiectiv militar ar fi reprezentat acesta.
13:10
Peste 2.600 de solicitări la ambulanță într-o singură zi. Sute de cazuri de traumă și intervenții chirurgicale urgente Liber TV
Pe parcursul zilei de 27 ianuarie, echipele Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească au recepționat 2.670 de solicitări, dintre care 401 au vizat copii, informează Ministerul Sănătății.Potrivit datelor Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, structura solicitărilor a inclus 479 de adresări pentru căderi și alte accidente, 13 accidente rutiere, 486 de cazuri de hipertensiune arterială, precum și 401 solicitări pentru copii bolnavi.La Institutul de Medicină Urgentă au fost înregistrate 306 adresări, dintre care 178 au fost cazuri de traumă. În urma evaluărilor medicale, 39 de pacienți au fost internați cu diferite tipuri de traumatisme. De asemenea, medicii au efectuat 61 de intervenții chirurgicale urgente pentru traumă, fiind raportate și 3 cazuri de politraumatism grav, inclusiv un transfer din raionul Ștefan Vodă.La Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” s-au înregistrat 189 de adresări, dintre care 82 cu caracter traumatologic. 22 de pacienți au fost internați cu traumatisme, iar 18 intervenții chirurgicale urgente au fost realizate pentru cazuri de traumă.La Spitalul Clinic Municipal de Copii „V. Ignatenco”, 110 copii s-au adresat pentru asistență medicală, 32 dintre aceștia prezentând traumatisme. Doi copii au necesitat internare.Totodată, la Spitalul Raional Cahul au fost înregistrate 69 de adresări, dintre care 56 au vizat pacienți adulți, 24 fiind internați. În cazul copiilor, 13 s-au adresat pentru îngrijiri medicale, iar 8 au necesitat internare.
12:10
Accident mortal la Mircești: pieton de 48 de ani, lovit de un Audi condus de o tânără de 22 de ani Liber TV
Un grav accident rutier s-a produs aseară pe traseul G88 Ungheni – Cornești – Condrătești – Năpădeni, în apropierea satului Mircești, soldat cu decesul unui pieton.Potrivit informațiilor oferite de Poliția din Ungheni, oamenii legii au fost sesizați despre producerea accidentului, iar la fața locului s-a stabilit preliminar că o tânără de 22 de ani, aflată la volanul unui Audi A6, a tamponat un pieton care se deplasa pe carosabil, în aceeași direcție de mers, la intrarea în localitate, dinspre Ungheni spre Cornești.În urma impactului, pietonul, un bărbat în vârstă de 48 de ani, a decedat pe loc.Șoferița a fost supusă testării alcoolscopice, rezultatul indicând lipsa alcoolului în aerul expirat.Pe acest caz, Poliția a inițiat o cauză penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier.
11:50
Peste 90 de intervenții ale salvatorilor și pompierilor în 24 de ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile Liber TV
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 92 de misiuni pentru prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor de risc, generate în special de ghețuș și polei.Potrivit IGSU, cele mai multe intervenții au vizat deblocarea mijloacelor de transport derapate de pe carosabil, dar și acordarea de sprijin echipajelor de ambulanță care nu reușeau să ajungă la pacienți din cauza stării drumurilor. În total, salvatorii au ajutat medicii să ajungă la pacienți în 18 situații.Cele mai multe misiuni de acest tip au fost înregistrate în raioanele Telenești, Orhei, Căușeni, Rezina, Anenii Noi, Criuleni și Nisporeni. În toate cazurile, intervențiile au fost realizate cu succes, iar pacienții au primit îngrijirile medicale necesare.De ajutorul pompierilor au avut nevoie și mai mulți șoferi care au derapat de pe trasee din cauza poleiului. Cele mai multe misiuni de tractare și deblocare a vehiculelor au avut loc în Chișinău, Căușeni, Orhei, Criuleni, Hâncești, Ialoveni și Sângerei, iar conducătorii auto și-au putut continua drumul în siguranță.Totodată, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, copaci s-au prăbușit pe mai multe trasee, iar angajații IGSU au intervenit în raioanele Șoldănești și Soroca pentru deblocarea drumurilor și securizarea zonelor.IGSU precizează că nu au fost raportate victime în urma situațiilor înregistrate.Salvatorii și pompierii continuă să activeze în regim de 24 de ore pe întreg teritoriul țării, iar cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112 în situații de risc și să urmărească avertizările meteorologice, pentru a evita pericolele și a se menține în siguranță.
11:30
Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți pentru 72 de ore de ofițerii CNA și procurori într-un dosar de corupție sistemică Liber TV
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, anunță desfășurarea unor acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează fapte de corupție sistemică, comise de angajați ai Serviciului Vamal. Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți că ar fi pretins sistematic diferite sume de bani de la transportatori. Potrivit materialelor cauzei, bănuiții, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi abuzat de funcția deținută și, acționând din interes material, ar fi pretins și primit de la transportatorii de pasageri și colete sume de bani de până la 1000 de euro, pentru a nu supune controlului vamal mijloacele de transport și pentru a permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor fără a fi vămuite. În cadrul urmăririi penale au fost documentate mai multe episoade de pretindere și primire a mijloacelor bănești, care au fost transmise sub controlul organului de urmărire penală, în conformitate cu prevederile legale. În urma perchezițiilor efectuate, cei șapte figuranți urmează a fi audiați și plasați în izolator. Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării altor persoane implicate și consolidării probatoriului.
02:00
Atac cu drone asupra unui tren de pasageri în regiunea Harkov: cel puțin cinci morți și mai mulți răniți Liber TV
O seară de coșmar în Ucraina, după ce un tren de pasageri a fost lovit de un atac cu drone atribuit forțelor ruse, în regiunea Harkov. Potrivit informațiilor preliminare, aproape 200 de persoane au urcat în siguranță într-un tren civil, însă în apropierea localității Iazikove garnitura a fost bombardată.Conform autorităților ucrainene, trei drone au vizat zona trenului. Două dintre acestea au ratat ținta și au căzut în apropiere, însă a treia a lovit direct un vagon în care se aflau 18 pasageri. Impactul a avut consecințe tragice: cel puțin cinci persoane au murit pe loc, iar alte două au fost rănite. Salvatorii continuă căutările pentru patru pasageri dați dispăruți, iar bilanțul victimelor ar putea crește. Surse oficiale precizează că identificarea victimelor decedate va fi posibilă doar în urma expertizelor ADN, din cauza gravității distrugerilor produse de explozie. Supraviețuitorii au reușit să părăsească vagoanele cu mare dificultate, unii dintre ei salvându-și copiii, inclusiv bebeluși, în ultimul moment.Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat dur la acest atac, calificându-l drept un act de terorism. „În orice țară, un atac cu drone asupra unui tren civil ar fi considerat fără echivoc terorism. Nu există și nu poate exista niciun scop militar în distrugerea civililor aflați într-un vagon de tren. Rusia trebuie să răspundă pentru ceea ce face”, a scris liderul de la Kiev.Zelenski a mai subliniat că Rusia și-a intensificat capacitățile de atac și a făcut apel la comunitatea internațională să crească presiunea asupra Moscovei și să sprijine Ucraina pentru a proteja vieți omenești.Până în acest moment, autoritățile ruse nu au oferit nicio explicație oficială privind atacul asupra trenului de pasageri și nu au precizat ce presupus obiectiv militar ar fi reprezentat acesta.
27 ianuarie 2026
18:30
Rectorul USM, Igor Șarov, anunță că nu va candida pentru un al doilea mandat: „Este momentul ca universitatea să intre într-o nouă etapă de leadership” Liber TV
Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, a anunțat că nu va candida pentru un nou mandat de rector. Decizia a fost făcută publică în cadrul ședinței Senatului Universitar, desfășurată astăzi, la începutul perioadei de depunere a dosarelor pentru alegerile rectorului.În declarația sa, Igor Șarov a precizat că a luat această hotărâre „corect și responsabil”, cu scopul de a încuraja o competiție reală, onestă și lipsită de presiuni pentru funcția de rector. Totodată, acesta și-a exprimat speranța că viitorul conducător al instituției va continua procesul de modernizare a universității și va rămâne fidel principiilor academice și democratice care au stat la baza dezvoltării USM în ultimii ani.„Consider că este momentul ca universitatea să intre într-o nouă etapă de leadership. Privesc acest moment nu ca pe o retragere, ci ca pe o încheiere responsabilă a unei etape importante”, a declarat rectorul.Igor Șarov a trecut în revistă principalele realizări ale mandatului său, menționând creșterea constantă a numărului de studenți la toate ciclurile de studii, consolidarea atractivității academice a USM, accelerarea procesului de internaționalizare, digitalizarea proceselor academice și administrative, modernizarea infrastructurii universitare, precum și promovarea unei culturi organizaționale bazate pe transparență și colaborare.De asemenea, rectorul a subliniat consolidarea poziției Universității de Stat din Moldova în rețeaua instituțiilor de învățământ superior din România, păstrarea independenței universității și implicarea activă a acesteia în marile teme ale societății, prin expertiză academică și științifică.„Aceste realizări nu sunt meritul unei singure persoane, ci rezultatul efortului comun al întregii comunități academice – cadre didactice, cercetători, personal administrativ și studenți – precum și al sprijinului oferit de membrii Senatului Universitar”, a mai spus Igor Șarov.La final, rectorul a menționat că va rămâne parte activă a vieții universitare și va continua să contribuie, prin experiența și expertiza sa, la consolidarea și afirmarea Universității de Stat din Moldova.
17:40
(VIDEO) Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere va fi recunoscut ca dovadă a cetățeniei Liber TV
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere ar urma să fie recunoscut ca dovadă a cetățeniei, indiferent de vârsta persoanei. Proiectul modifică articolul 5 din Legea cu privire la cetățenie și introduce o măsură de precauție: autoritatea competentă va verifica din oficiu legalitatea certificatului de naștere prezentat. În prezent, legea adoptată în grabă de Parlamentul trecut prevede că un cetățean care a împlinit 18 ani și nu deține un act de identitate (buletin, carte de identitate sau pașaport), ci doar certificat de naștere, trebuie să-și redobândească cetățenia ca orice cetățean străin. Deputatul Alexandr Berlinschii a calificat această situație drept „absurdă și discriminatorie”. „Breșa constă în redacția articolului 5, prin care, în ziua de astăzi, un cetățean al Republicii Moldova care trece de vârsta de 18 ani și nu reușește să-și perfecteze un act de identitate, dar are doar certificatul de naștere, trebuie să-și redobândească cetățenia în raport cu alți cetățeni străini. Ce urmează să facem prin acest proiect de lege? Vrem ca redacția articolului 5 să fie una nouă, prin care dovada cetățeniei să fie inclusiv și certificatul de naștere, indiferent de vârsta persoanei”, a declarat Berlinschii în cadrul briefingului de presă susținut la Parlament. Proiectul mai prevede că persoanele care au trecut de 18 ani la data intrării în vigoare a legii și dețin doar certificat de naștere vor putea să-l folosească ca dovadă a cetățeniei, iar dosarele aflate în examinare la momentul respectiv vor fi evaluate conform noilor prevederi. „Sperăm foarte mult că cei de la guvernare, majoritatea, vor susține acest proiect de lege. Doar reamintesc că ne aflăm în această situație din cauza faptului că legea votată în iulie anul trecut a fost adoptată fără a se intra în esența ei”, a subliniat Berlinschii. ﻿ Fracțiunea Partidului Nostru intenționează să solicite date oficiale de la Guvern și să inițieze audieri publice cu reprezentanți ai Ministerului Justiției, Agenției Servicii Publice și experți în dreptul cetățeniei, pentru a corecta situația considerată „absurdă și discriminatorie”. De asemenea, deputații au făcut apel la părțile interesate să transmită eventuale propuneri pe marginea proiectului, care vor fi luate în considerare la aprobarea acestuia. „Statul nu are dreptul să-și trateze propriii cetățeni, cetățeni prin naștere, ca și cum ar fi „fără cetățenie”, doar pentru că nu au fost documentați la timp”, au conchis deputații. Amintim că la 24 decembrie 2025, au intrat în vigoare modificările la Legea cetățeniei în urma cărora au apărut probleme care afectează direct tineri născuți în Republica Moldova, dar și tineri născuți peste hotare ai căror părinți sunt cetățeni moldoveni. Unii tineri și-au pierdut cetățenia pentru că nu și-au perfectat la timp buletinul de identitate, deși dețin certificate de naștere eliberate de autoritățile moldovenești. Autoritățile au recunoscut existența acestei probleme și au anunțat că vor căuta soluții.
15:00
Chișinău trece la învățământ online până la sfârșitul săptămânii. Ion Ceban cere Guvernului măsuri la nivel național Liber TV
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a fost luată decizia ca, până la sfârșitul săptămânii, copiii din capitală să învețe în regim online, în contextul condițiilor meteorologice dificile.„Am luat decizia ca, până la sfârșitul săptămânii, copiii să treacă la învățământ online. Rog și Guvernul să aibă o abordare complexă, probleme grave sunt în toată țara, atât în sistemul educațional, cât și la nivel de infrastructură publică”, a declarat Ion Ceban într-o postare publică.Ulterior, Ministerul Educației și Cercetării a emis un comunicat în care recomandă instituțiilor de învățământ din întreaga Republică Moldova să desfășoare activitățile didactice în format online, în conformitate cu măsurile dispuse la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor.Totodată, pentru instituțiile în care va fi posibilă organizarea procesului educațional cu prezență fizică, Ministerul recomandă ca orele să înceapă la ora 09:00, pentru a reduce riscurile asociate deplasărilor în condiții de circulație dificile.Ministerul mai solicită direcțiilor de educație și instituțiilor de învățământ să evalueze zilnic situația din teren și să adopte decizii care să asigure siguranța elevilor, a cadrelor didactice și a personalului auxiliar.
14:30
Accident rutier grav în România: șase morți și mai mulți răniți pe E70, în apropiere de Lugojel Liber TV
Un accident rutier deosebit de grav s-a produs marți în România, pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș. În coliziune au fost implicate patru vehicule: un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane (8+1) și un autoturism.Potrivit informațiilor preliminare comunicate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș, șase persoane au fost găsite decedate la fața locului. Totodată, alte două persoane au suferit răni și beneficiază de îngrijiri medicale, urmând să fie transportate la spital.Autoritățile române precizează că numărul total al victimelor este în curs de stabilire, intervenția echipajelor de salvare fiind încă în desfășurare.La locul accidentului au fost trimise de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD, precum și un ATPVM – Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple.Misiunea este în dinamică, iar circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de autoritățile competente din România. 
14:20
IGSU: Patru ambulanțe, deblocate de salvatori din cauza ghețușului. Peste 50 de intervenții în ultimele 24 de ore Liber TV
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit, pe parcursul zilei de 26 ianuarie 2026, în patru situații pentru tractarea și deblocarea ambulanțelor rămase în dificultate din cauza poleiului pe traseele din țară.Potrivit IGSU, un prim caz a fost înregistrat în localitatea Acui, raionul Cantemir, unde o ambulanță nu se putea deplasa pe o porțiune de drum acoperită cu ghețuș. La fața locului a intervenit efectivul Postului de Salvatori și Pompieri Baimaclia, care a efectuat lucrări de deblocare și tractare a autospecialei.O altă intervenție a avut loc în orașul Ialoveni, unde pompierii au fost solicitați să tracteze o ambulanță blocată pe traseu, în timp ce se deplasa către un pacient. După intervenția salvatorilor, echipajul medical și-a putut continua misiunea.Intervenția IGSU a fost necesară și în orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia, unde o ambulanță aflată în misiune a rămas blocată pe un sector de drum cu polei. Salvatorii au reușit deblocarea și tractarea autospecialei, asigurând continuarea deplasării acesteia.Totodată, în orașul Căinari, raionul Căușeni, pompierii au fost solicitați să acorde ajutor la transportarea unei echipe de medici de la ambulanță până la domiciliul unui pacient, întrucât autospeciala nu a putut ajunge la destinație din cauza condițiilor de drum. Salvatorii au preluat echipajul medical și l-au transportat în siguranță.Conform datelor IGSU, în ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit în 53 de situații de risc la nivel național.În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate de polei, IGSU îndeamnă conducătorii auto să reducă viteza, să păstreze o distanță mai mare între vehicule și să circule cu maximă prudență. Totodată, cetățenii sunt avertizați că trotuarele și carosabilul sunt extrem de alunecoase, existând un risc major de căderi și traumatisme.În caz de situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul de urgență 112.
14:10
Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență Liber TV
Fostul deputat al Partidului Democrat, Constantin Țuțu, a fost condamnat la 8 ani de închisoare în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Sentința a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit hotărârii instanței, acesta își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip semi-închis.În același timp, Constantin Țuțu a fost achitat pe alte trei capete de acuzare, pentru care procurorii solicitau, cumulativ, 15 ani de detenție. Pe unul dintre aceste capete, instanța a dispus achitarea din cauza expirării termenului de prescripție.Procurorii îl învinuiau pe fostul deputat de îmbogățire ilicită, trafic de influență și escrocherie. Dosarele în care acesta a fost cercetat au ajuns pe masa judecătorilor în mai 2020 și noiembrie 2021, fiind ulterior comasate într-un singur dosar, examinat la Judecătoria Chișinău.Constantin Țuțu a părăsit Republica Moldova pe 20 iulie, iar pe 22 iulie a fost reținut pe Aeroportul din Atena, împreună cu fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. După câteva săptămâni de detenție în Grecia, acesta a fost eliberat, însă nu a revenit la Chișinău, fiind ulterior localizat în regiunea transnistreană și anunțat în căutare.La 2 octombrie, fostul deputat s-a prezentat la un punct de trecere a frontierei moldo-ucrainene, unde a fost reținut de oamenii legii, la punctul de trecere Vulcănești.Sentința pronunțată astăzi nu este definitivă și poate fi contestată la instanța ierarhic superioară.
08:20
Alunecare de teren de proporții în Sicilia: un oraș întreg este distrus, mii de oameni evacuați Liber TV
O alunecare masivă de teren afectează grav orașul Nishami din Sicilia, unde case, drumuri și cartiere întregi alunecă pe versant, în urma ploilor torențiale din ultimele zile. Primarul localității a descris situația drept „dramatică”.Potrivit autorităților, alunecarea de teren continuă să se extindă, iar sute de clădiri se află în pericol iminent de prăbușire. Din motive de siguranță, mii de locuitori au fost evacuați, fiind relocate în zone sigure.Până în prezent, autoritățile nu au raportat victime sau persoane rănite, însă intervențiile de urgență sunt în desfășurare, iar zona rămâne sub monitorizare permanentă.Dezastrul survine după ce, recent, insula Sicilia a fost lovită de ciclonul „Harry”, care a provocat pagube estimate la aproximativ un miliard de euro, afectând infrastructura, locuințele și agricultura.Autoritățile italiene evaluează amploarea pagubelor și avertizează că riscurile persistă, în contextul instabilității solului și al condițiilor meteo nefavorabile.
07:40
Învățământul din Chișinău, suspendat și astăzi din cauza poleiului. Primăria: siguranța copiilor este prioritară Liber TV
Procesul educațional în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău rămâne suspendat și astăzi, marți, 27 ianuarie 2026, pentru clasele I–XII. Decizia vine după ce și ieri activitățile educaționale au fost sistate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.Potrivit unui comunicat al Primăriei municipiului Chișinău, hotărârea a fost luată în urma ședinței serviciilor specializate, în contextul agravării situației meteo. Autoritățile semnalează formarea extinsă a poleiului, un risc sporit de alunecare și traumatisme, precum și copaci fracturați, care reprezintă un pericol pentru siguranța pietonilor.Municipalitatea subliniază că măsura are drept scop protejarea elevilor, a cadrelor didactice și a părinților. Activitățile educaționale care au fost suspendate vor fi recuperate ulterior, conform unui program ce urmează a fi comunicat de instituțiile de învățământ.Direcția Generală Educație, Tineret și Sport îndeamnă părinții și elevii să manifeste prudență maximă, să evite deplasările neesențiale și să respecte recomandările autorităților.„Siguranța copiilor rămâne o prioritate absolută pentru Primăria municipiului Chișinău”, se arată în comunicat.
26 ianuarie 2026
21:10
„Visați în continuare”. Șeful NATO avertizează: Europa nu se poate apăra fără SUA Liber TV
Europa nu este capabilă să se apere singură fără sprijinul Statelor Unite, iar cei care cred contrariul „pot să viseze în continuare”. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu citat de The Guardian.Potrivit lui Rutte, în lipsa sprijinului american, statele europene ar fi nevoite să-și majoreze cheltuielile pentru apărare până la aproximativ 10% din PIB, să investească „miliarde și miliarde de euro” și chiar să ia în calcul achiziționarea propriilor arme nucleare. „Europa are nevoie de SUA, iar SUA au nevoie de NATO”, a subliniat oficialul, adăugând că, în pofida schimbării priorităților Washingtonului, „va exista întotdeauna o prezență americană foarte puternică în Europa”.Șeful NATO a atras atenția și asupra situației de pe frontul din Ucraina, menționând că rata de interceptare a dronelor rusești a scăzut din cauza lipsei de interceptoare. El a făcut apel la eurodeputați să convingă statele care dispun de astfel de sisteme să sprijine Kievul. „Este diferența dintre viață și moarte, zi de zi, și influențează direct modul în care ne protejăm infrastructura energetică critică”, a declarat Rutte.Anterior, în același context, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat critici dure la adresa statelor europene, în cadrul discursului său de la Forumul Economic Mondial de la Davos. Liderul de la Kiev a subliniat necesitatea creării unor forțe armate europene unite și a pus sub semnul întrebării capacitatea reală de reacție a NATO în absența SUA.„Europa se bazează doar pe credința că, dacă va exista o amenințare, NATO va funcționa. Dar nimeni nu a văzut cu adevărat Alianța în acțiune. Dacă Putin decide să ia Lituania sau să lovească Polonia, cine va răspunde? În acest moment, NATO există datorită credinței că SUA vor acționa. Dar dacă nu o vor face?”, a declarat Zelenski.
16:40
Alexandru Berlinschii anunță pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei: ”Azi, tinerii din Moldova riscă să rămână apatrizi!” Liber TV
Deputatul Partidului Nostru, Alexandru Berlinschii, a anunțat inițierea unor demersuri parlamentare și pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei, elaborată și aprobată de PAS, în urma căreia tinerii din Moldova ajung să fie apatrizi. Parlamentarul a declarat în cadrul unei conferințe de presă că va solicita informații oficiale de la Guvern privind numărul persoanelor deja afectate de noua lege și al celor care s-ar putea confrunta cu această problemă în perioada următoare. ”Voi cere organizarea de audieri publice pe platforma Comisiei juridice, numiri și imunități, din care fac parte. ⁠La audieri vor fi invitați reprezentanți ai Ministerului Justiției, reprezentanți ai Agenției Servicii Publice, dar și experți din societatea civilă și juriști specializați în dreptul cetățeniei”, a mai spus Alexandr Berlinschii. Deputatul a precizat că, împreună cu echipa sa, lucrează la un proiect care să modifice cel puțin două articole din noua Lege a cetățeniei și să ajusteze o hotărâre de Guvern conexă. Amintim că la 24 decembrie 2025, au intrat în vigoare modificările la Legea cetățeniei. Proiectul a fost înregistrat în Parament pe 19 iunie 2025, votat în prima lectură pe 27 iunie și adoptat definitiv pe 10 iulie, într-un interval de 21 de zile, ritm pe care deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, îl consideră prea rapid pentru o lege de o asemenea importanță. După aplicarea noilor prevederi, au apărut probleme care afectează direct tineri născuți în Republica Moldova, dar și tineri născuți peste hotare ai căror părinți sunt moldoveni. Unii tineri și-au pierdut cetățenia pentru că nu și-au perfectat la timp buletinul de identitate, deși dețin certificate de naștere eliberate de autoritățile moldovenești. „Practic, acești oameni au fost lipsiți de cetățenia Republicii Moldova nu din vina lor, ci din cauza unei legi prost gândite”, a afirmat deputatul. Berlinschi califică situația drept una „absurdă și discriminatorie”, menționând că tinerii vizați sunt puși acum în situația de a dobândi cetățenia propriei țări prin proceduri similare celor aplicate cetățenilor străini. El spune că ar fi vorba despre o încălcare a dreptului la cetățenie și a principiilor de bază ale statului de drept. Deputatul a subliniat că problema trebuie corectată urgent, susținând că statul nu ar trebui să ajungă în situația de a-și transforma propriii cetățeni în apatrizi și că cetățenia Republicii Moldova reprezintă un drept fundamental, nu un privilegiu.
16:30
Școlile și grădinițele din Chișinău revin la regim normal de activitate începând de mâine Liber TV
Toate instituțiile educaționale din municipiul Chișinău își reiau activitatea în regim normal începând de mâine, 27 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de Primăria municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS).Potrivit autorităților municipale, decizia a fost luată în urma evaluării situației din teritoriu și a condițiilor de siguranță, realizată împreună cu serviciile specializate ale Primăriei.Astfel, instituțiile de educație timpurie, școlile primare și gimnaziale, precum și liceele (clasele I–XII) vor relua integral procesul educațional, conform programului stabilit.În același timp, Primăria Chișinău și DGETS solicită tuturor factorilor implicați, în special conducerilor instituțiilor de învățământ, să asigure desfășurarea procesului educațional în condiții stricte de siguranță. Directorii sunt obligați să verifice, înainte de începerea activităților, starea căilor de acces, a curților și a spațiilor adiacente instituțiilor, precum și să întreprindă măsuri imediate de prevenire a oricăror riscuri pentru elevi și personal.De asemenea, instituțiile vor monitoriza permanent situația și vor raporta fără întârziere orice impediment sau risc către fondator.Autoritățile fac apel și către părinți să manifeste responsabilitate și prudență sporită la deplasarea copiilor către și dinspre instituțiile de învățământ.
