Renato Usatîi, la Strasbourg: „Elveția este un model de stat modern și eficient de la care Republica Moldova are ce învăța”

20:50

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, intenționează să se întâlnească cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, joi, 22 ianuarie, la Davos, în marja Forumului Economic Mondial. Informația a fost relatată de CNN, cu trimitere la surse apropiate discuțiilor, și confirmată ulterior de Reuters.Potrivit presei internaționale, Zelenski se afla miercuri la Kiev, în timp ce Trump susținea un discurs la Forumul Economic Mondial. În cadrul acestuia, liderul american a declarat că poartă negocieri cu președintele ucrainean și că o întrevedere este planificată în scurt timp. Ulterior, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor în timpul unei întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai Elveției, Trump a precizat că discuția cu Zelenski va avea loc joi.Reuters și CNN mai notează că președintele Ucrainei urmează să ajungă la Davos în cursul serii de astăzi, pentru a participa la întrevedere.Un element important subliniat de surse este faptul că ambele părți intenționează să continue discuțiile privind eforturile de încetare a războiului din Ucraina. Întâlnirea Trump–Zelenski este programată în aceeași zi în care trimisul special al președintelui SUA pentru afaceri externe, Steve Witkoff, și ginerele acestuia, Jared Kushner, urmează să se deplaseze la Moscova pentru întrevederi cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.Donald Trump a declarat că, în opinia sa, atât Rusia, cât și Ucraina își doresc încheierea unui acord. „Negociez cu președintele Zelenski și cred că el vrea să încheie o înțelegere. Vom încerca să facem ca acest acord să fie semnat. Cred că pot spune că suntem destul de aproape”, a afirmat liderul american.În același timp, Trump a recunoscut existența unor tensiuni profunde între liderii celor două state. El a declarat că între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin „domină o ură enormă”, fapt care, în opinia sa, nu favorizează soluționarea pașnică a conflictului. Declarațiile au fost făcute în cadrul discursului său de la Forumul Economic Mondial de la Davos.Președintele SUA a mai spus că inițial a crezut că oprirea războiului va fi ușoară și a subliniat că Organizația Națiunilor Unite ar fi trebuit să joace un rol central în acest proces. Cu toate acestea, el s-a arătat convins că războiul va fi în cele din urmă încheiat și că numeroase vieți vor fi salvate.Trump a descris războiul din Ucraina drept un „măcel” modern, în care dronele provoacă moartea a mii de oameni în fiecare săptămână, motiv pentru care, în opinia sa, conflictul trebuie oprit cât mai curând.„Mă voi întâlni cu președintele Zelenski. Cred că sunt într-un punct în care pot ajunge la o înțelegere. Dacă nu o vor face, vor fi proști – și asta se aplică ambelor părți. Știu că nu sunt proști, dar dacă nu ajung la un acord, atunci vor fi”, a declarat Trump, adăugând că nu dorește să jignească pe nimeni, însă îi îndeamnă atât pe Zelenski, cât și pe Putin, să încheie un acord de pace.