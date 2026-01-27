Învățământul din Chișinău, suspendat și astăzi din cauza poleiului. Primăria: siguranța copiilor este prioritară

Liber TV, 27 ianuarie 2026 07:40

Procesul educațional în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău rămâne suspendat și astăzi, marți, 27 ianuarie 2026, pentru clasele I–XII. Decizia vine după ce și ieri activitățile educaționale au fost sistate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.Potrivit unui comunicat al Primăriei municipiului Chișinău, hotărârea a fost luată în urma ședinței serviciilor specializate, în contextul agravării situației meteo. Autoritățile semnalează formarea extinsă a poleiului, un risc sporit de alunecare și traumatisme, precum și copaci fracturați, care reprezintă un pericol pentru siguranța pietonilor.Municipalitatea subliniază că măsura are drept scop protejarea elevilor, a cadrelor didactice și a părinților. Activitățile educaționale care au fost suspendate vor fi recuperate ulterior, conform unui program ce urmează a fi comunicat de instituțiile de învățământ.Direcția Generală Educație, Tineret și Sport îndeamnă părinții și elevii să manifeste prudență maximă, să evite deplasările neesențiale și să respecte recomandările autorităților.„Siguranța copiilor rămâne o prioritate absolută pentru Primăria municipiului Chișinău”, se arată în comunicat.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Liber TV

Acum o oră
07:40
Învățământul din Chișinău, suspendat și astăzi din cauza poleiului. Primăria: siguranța copiilor este prioritară Liber TV
Procesul educațional în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău rămâne suspendat și astăzi, marți, 27 ianuarie 2026, pentru clasele I–XII. Decizia vine după ce și ieri activitățile educaționale au fost sistate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.Potrivit unui comunicat al Primăriei municipiului Chișinău, hotărârea a fost luată în urma ședinței serviciilor specializate, în contextul agravării situației meteo. Autoritățile semnalează formarea extinsă a poleiului, un risc sporit de alunecare și traumatisme, precum și copaci fracturați, care reprezintă un pericol pentru siguranța pietonilor.Municipalitatea subliniază că măsura are drept scop protejarea elevilor, a cadrelor didactice și a părinților. Activitățile educaționale care au fost suspendate vor fi recuperate ulterior, conform unui program ce urmează a fi comunicat de instituțiile de învățământ.Direcția Generală Educație, Tineret și Sport îndeamnă părinții și elevii să manifeste prudență maximă, să evite deplasările neesențiale și să respecte recomandările autorităților.„Siguranța copiilor rămâne o prioritate absolută pentru Primăria municipiului Chișinău”, se arată în comunicat.
Acum 12 ore
21:10
„Visați în continuare”. Șeful NATO avertizează: Europa nu se poate apăra fără SUA Liber TV
Europa nu este capabilă să se apere singură fără sprijinul Statelor Unite, iar cei care cred contrariul „pot să viseze în continuare”. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu citat de The Guardian.Potrivit lui Rutte, în lipsa sprijinului american, statele europene ar fi nevoite să-și majoreze cheltuielile pentru apărare până la aproximativ 10% din PIB, să investească „miliarde și miliarde de euro” și chiar să ia în calcul achiziționarea propriilor arme nucleare. „Europa are nevoie de SUA, iar SUA au nevoie de NATO”, a subliniat oficialul, adăugând că, în pofida schimbării priorităților Washingtonului, „va exista întotdeauna o prezență americană foarte puternică în Europa”.Șeful NATO a atras atenția și asupra situației de pe frontul din Ucraina, menționând că rata de interceptare a dronelor rusești a scăzut din cauza lipsei de interceptoare. El a făcut apel la eurodeputați să convingă statele care dispun de astfel de sisteme să sprijine Kievul. „Este diferența dintre viață și moarte, zi de zi, și influențează direct modul în care ne protejăm infrastructura energetică critică”, a declarat Rutte.Anterior, în același context, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat critici dure la adresa statelor europene, în cadrul discursului său de la Forumul Economic Mondial de la Davos. Liderul de la Kiev a subliniat necesitatea creării unor forțe armate europene unite și a pus sub semnul întrebării capacitatea reală de reacție a NATO în absența SUA.„Europa se bazează doar pe credința că, dacă va exista o amenințare, NATO va funcționa. Dar nimeni nu a văzut cu adevărat Alianța în acțiune. Dacă Putin decide să ia Lituania sau să lovească Polonia, cine va răspunde? În acest moment, NATO există datorită credinței că SUA vor acționa. Dar dacă nu o vor face?”, a declarat Zelenski.
Acum 24 ore
16:40
Alexandru Berlinschii anunță pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei: ”Azi, tinerii din Moldova riscă să rămână apatrizi!” Liber TV
Deputatul Partidului Nostru, Alexandru Berlinschii, a anunțat inițierea unor demersuri parlamentare și pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei, elaborată și aprobată de PAS, în urma căreia tinerii din Moldova ajung să fie apatrizi. Parlamentarul a declarat în cadrul unei conferințe de presă că va solicita informații oficiale de la Guvern privind numărul persoanelor deja afectate de noua lege și al celor care s-ar putea confrunta cu această problemă în perioada următoare. ”Voi cere organizarea de audieri publice pe platforma Comisiei juridice, numiri și imunități, din care fac parte. ⁠La audieri vor fi invitați reprezentanți ai Ministerului Justiției, reprezentanți ai Agenției Servicii Publice, dar și experți din societatea civilă și juriști specializați în dreptul cetățeniei”, a mai spus Alexandr Berlinschii. Deputatul a precizat că, împreună cu echipa sa, lucrează la un proiect care să modifice cel puțin două articole din noua Lege a cetățeniei și să ajusteze o hotărâre de Guvern conexă. Amintim că la 24 decembrie 2025, au intrat în vigoare modificările la Legea cetățeniei. Proiectul a fost înregistrat în Parament pe 19 iunie 2025, votat în prima lectură pe 27 iunie și adoptat definitiv pe 10 iulie, într-un interval de 21 de zile, ritm pe care deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, îl consideră prea rapid pentru o lege de o asemenea importanță. După aplicarea noilor prevederi, au apărut probleme care afectează direct tineri născuți în Republica Moldova, dar și tineri născuți peste hotare ai căror părinți sunt moldoveni. Unii tineri și-au pierdut cetățenia pentru că nu și-au perfectat la timp buletinul de identitate, deși dețin certificate de naștere eliberate de autoritățile moldovenești. „Practic, acești oameni au fost lipsiți de cetățenia Republicii Moldova nu din vina lor, ci din cauza unei legi prost gândite”, a afirmat deputatul. Berlinschi califică situația drept una „absurdă și discriminatorie”, menționând că tinerii vizați sunt puși acum în situația de a dobândi cetățenia propriei țări prin proceduri similare celor aplicate cetățenilor străini. El spune că ar fi vorba despre o încălcare a dreptului la cetățenie și a principiilor de bază ale statului de drept. Deputatul a subliniat că problema trebuie corectată urgent, susținând că statul nu ar trebui să ajungă în situația de a-și transforma propriii cetățeni în apatrizi și că cetățenia Republicii Moldova reprezintă un drept fundamental, nu un privilegiu.
16:30
Școlile și grădinițele din Chișinău revin la regim normal de activitate începând de mâine Liber TV
Toate instituțiile educaționale din municipiul Chișinău își reiau activitatea în regim normal începând de mâine, 27 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de Primăria municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS).Potrivit autorităților municipale, decizia a fost luată în urma evaluării situației din teritoriu și a condițiilor de siguranță, realizată împreună cu serviciile specializate ale Primăriei.Astfel, instituțiile de educație timpurie, școlile primare și gimnaziale, precum și liceele (clasele I–XII) vor relua integral procesul educațional, conform programului stabilit.În același timp, Primăria Chișinău și DGETS solicită tuturor factorilor implicați, în special conducerilor instituțiilor de învățământ, să asigure desfășurarea procesului educațional în condiții stricte de siguranță. Directorii sunt obligați să verifice, înainte de începerea activităților, starea căilor de acces, a curților și a spațiilor adiacente instituțiilor, precum și să întreprindă măsuri imediate de prevenire a oricăror riscuri pentru elevi și personal.De asemenea, instituțiile vor monitoriza permanent situația și vor raporta fără întârziere orice impediment sau risc către fondator.Autoritățile fac apel și către părinți să manifeste responsabilitate și prudență sporită la deplasarea copiilor către și dinspre instituțiile de învățământ.
11:50
(FOTO) Maia Sandu a vizitat Muzeul Katyn din Varșovia: „Să cunoaștem trecutul pentru ca el să nu se mai repete” Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că, înainte de începerea vizitei sale oficiale în Polonia, programată pentru astăzi, a vizitat Muzeul masacrului de la Katyn din Varșovia. Într-o postare publicată ieri, șefa statului a menționat că muzeul documentează masacrul din 1940, comis de regimul sovietic în regiunea Smolensk, unde aproximativ 22.000 de ofițeri și intelectuali polonezi au fost uciși, iar adevărul despre aceste crime a fost ascuns timp de decenii. Maia Sandu a subliniat că tragedia de la Katyn a avut loc în contextul Pactului Ribbentrop–Molotov, ale cărui consecințe au afectat profund și Republica Moldova. Potrivit președintei, pactul a distrus destine, a separat familii și a lăsat răni adânci în memoria colectivă a mai multor popoare. „Astfel de muzee ne amintesc cât de important este să ne cunoaștem trecutul, să deosebim adevărul de minciună și să înțelegem valoarea libertății”, a scris Maia Sandu, accentuând rolul memoriei istorice în consolidarea unei societăți puternice și reziliente. Totodată, șefa statului a remarcat că istoriile moldovenilor și polonezilor sunt adesea întrepătrunse, iar Republica Moldova își propune să învețe de la Polonia cum să păstreze și să promoveze memoria istorică, nu pentru a rămâne ancorată în trecut, ci pentru a preveni repetarea unor astfel de tragedii. Maia Sandu a concluzionat că memoria reprezintă o formă de responsabilitate atât față de cei care au suferit, cât și față de generațiile viitoare.
10:10
Accident tragic în raionul Fălești: un polițist a decedat după ce mașina sa a derapat de pe carosabil Liber TV
Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață în raionul Fălești, fiind soldat cu decesul unui polițist.Potrivit comunicatului Poliției, un angajat al Inspectoratului de Poliție Fălești, în vârstă de 30 de ani, se deplasa spre serviciu la volanul automobilului personal de marca Opel. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, șoferul a pierdut controlul volanului, iar mașina a derapat de pe carosabil și s-a izbit de un copac.Polițistul a fost transportat de urgență la spital, însă, în pofida eforturilor medicilor, acesta a decedat la scurt timp în secția de terapie intensivă.În automobil se afla și soția bărbatului, în calitate de pasageră. Aceasta a fost descarcerată de echipele de intervenție și a primit îngrijiri medicale.
10:10
ULTIMA ORĂ | Deputata PAS Anastasia Nichita își depune mandatul: „Nu pot fi în toate locurile în același timp” Liber TV
Sportiva și deputata PAS Anastasia Nichita a anunțat că a luat decizia de a-și retrage mandatul de parlamentar. Anunțul a fost făcut printr-o postare publică, în care aceasta a explicat motivele deciziei.Anastasia Nichita spune că hotărârea nu a fost una ușoară și a venit după o perioadă de reflecție profundă și onestitate față de ea însăși și față de cetățenii care i-au acordat votul de încredere. Deputata afirmă că, în ultima perioadă, a încercat să îmbine simultan rolul de mamă, cariera sportivă — cu obiectivul participării la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028 — și responsabilitățile funcției de deputat.„Funcția de deputat cere prezență totală, dedicare deplină și o energie pe care, în acest moment, nu o pot oferi așa cum merită oamenii care m-au ales”, a menționat Nichita, subliniind că nu dorește să rămână în Parlament „doar cu numele, fără toată dăruirea necesară”.Aceasta a precizat că alege să se dedice, în această etapă, familiei, copilului său și carierei sportive, domenii în care consideră că este acum cea mai necesară.Totodată, Anastasia Nichita a dat asigurări că nu se retrage din viața publică și că va continua să se implice ori de câte ori va putea contribui la promovarea valorilor sportive și naționale.„Plec din Parlament cu fruntea sus și cu o recunoștință imensă față de toți cei care au avut încredere în mine”, a mai scris sportiva, mulțumind susținătorilor pentru sprijinul oferit pe parcursul mandatului.
Ieri
21:50
ULTIMĂ ORĂ | Școlile din Chișinău NU vor activa mâine din cauza condițiilor meteo. Anunțul primarului Ion Ceban Liber TV
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat în această seară că, în contextul vremii nefavorabile prognozate pe întreg teritoriul țării și în baza recomandărilor Ministerului Educației, municipalitatea a decis ca mâine instituțiile de învățământ din capitală să nu își desfășoare activitatea.Potrivit edilului, lecțiile vor fi recuperate pe parcursul semestrului, conform deciziilor luate de fiecare instituție în parte.Totodată, Ion Ceban a venit cu un apel către autoritățile centrale și mediul de afaceri.„Recomandăm Guvernului și angajatorilor să fie înțelegători cu părinții ai căror copii sunt în clasele primare și trebuie să rămână sub supraveghere”, a declarat primarul general.Meteorologii avertizează că riscul de polei rămâne ridicat, iar temperaturile vor oscila între 0 și -2 grade Celsius. În aceste condiții, chiar dacă autospecialele intervin permanent, formarea ghețușului nu poate fi împiedicată complet.„Rugăm maximă prudență și înțelegere. Muncitorii municipali continuă să intervină fără oprire”, a mai subliniat Ion Ceban.Autoritățile locale îndeamnă cetățenii să evite deplasările neesențiale și să fie atenți la condițiile de pe drumuri și trotuare.
20:00
Carosabilul alunecos face ravagii: 250 de persoane cu traumatisme au ajuns la Urgență Liber TV
Institutul de Medicină Urgentă se confruntă astăzi cu o situație excepțională, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile și al formării poleiului pe străzile și traseele din țară. Potrivit unui comunicat al instituției, Unitatea de Primiri Urgențe a înregistrat un flux extrem de mare de pacienți, majoritatea prezentând traumatisme.Carosabilul deosebit de alunecos a dus la un număr crescut de accidente rutiere și căderi. Astfel, până la ora 18:00, la Unitatea de Primiri Urgențe au fost deserviți 270 de pacienți, dintre care 250 au solicitat consultația medicului traumatolog.Reprezentanții Institutului precizează că situația rămâne dificilă și în continuare. Sala de așteptare este aglomerată, iar numărul prezentărilor este în creștere. Personalul medical activează la capacitate maximă, fiind suplinite echipele de urgență pentru a face față volumului mare de solicitări.În acest context, conducerea Institutului de Medicină Urgentă face apel către persoanele care nu prezintă urgențe medico-chirurgicale să amâne vizita la spital, pentru a permite acordarea rapidă a asistenței medicale cazurilor grave.Totodată, pacienții și rudele acestora sunt rugați să manifeste răbdare și înțelegere față de timpii de așteptare, impuși de situația excepțională creată de condițiile meteo.
13:00
Axios: SUA văd o posibilitate reală pentru o întâlnire directă între Zelenski și Putin Liber TV
Oficiali americani implicați în negocierile trilaterale desfășurate la Abu Dhabi consideră că a apărut o oportunitate reală pentru o întâlnire față în față între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Informația este relatată de Axios, care citează un oficial american sub protecția anonimatului.„Suntem foarte aproape de o întâlnire între Putin și Zelenski”, a declarat sursa, comentând negocierile trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite, care au avut loc sâmbătă în Emiratele Arabe Unite.Potrivit oficialului american, în cazul în care următoarea rundă de negocieri în format trilateral va avea succes, s-ar putea deschide calea pentru întâlniri pregătitoare ale părților fie la Moscova, fie la Kiev.„Considerăm că astfel de întâlniri ar trebui să aibă loc înainte de reuniunea liderilor. Nu credem că suntem departe de acest lucru. Dacă vom continua pe actualul traseu, vom ajunge acolo”, a mai spus acesta.Anterior, trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, a apreciat drept „foarte constructive” negocierile trilaterale desfășurate în Emiratele Arabe Unite.Totodată, surse citate de „RBK-Ucraina” susțin că, în cadrul discuțiilor, părțile au înregistrat un anumit progres în ceea ce privește aspectele militare, însă nu s-au produs avansuri pe componenta politică, în special în chestiunea teritoriilor. Ucraina insistă ca discuțiile teritoriale să pornească de la actuala linie de contact, în timp ce Rusia continuă să ceară retragerea trupelor ucrainene din zone ale regiunii Donețk care nu sunt ocupate.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Andrei Năstase, mesaj de 24 ianuarie: „Unirea nu este o jucărie ideologică și nici o lozincă de campanie” Liber TV
Fostul ministru de Interne și lider al protestelor antioligarhice, Andrei Năstase, a transmis un mesaj amplu cu prilejul împlinirii a 166 de ani de la Unirea Principatelor Române, în care a subliniat că Mica Unire a fost un act de voință politică matură și responsabilă, nu un gest romantic sau conjunctural. În postarea sa, Năstase a amintit că Unirea din 24 ianuarie 1859 a reprezentat „unul dintre cele mai limpezi și mai mature acte de voință politică din istoria românilor”, prin care Moldova și Țara Românească au ales conștient să își lege destinul. Potrivit acestuia, dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza nu a fost un artificiu, ci o soluție inteligentă, menită să creeze un stat funcțional și modern. „Românii au fost mai buni decât regulile impuse”, a subliniat Andrei Năstase, menționând că Mica Unire a fost rezultatul inteligenței politice, al răbdării și al solidarității, într-un context marcat de presiuni externe și vulnerabilități interne. Totodată, fostul ministru a atras atenția asupra modului în care este tratată astăzi ideea Unirii în spațiul public, exprimându-și îngrijorarea față de folosirea acesteia în scopuri politice de moment. Năstase a declarat că Unirea nu trebuie transformată într-o temă de improvizație, slogan electoral sau instrument de manipulare. „Unirea nu este o jucărie ideologică și nici o temă de experiment. Ea ține de memorie, demnitate și responsabilitate”, a mai scris acesta, subliniind că abordarea subiectului cere onestitate, măsură și respect față de istorie. În final, Andrei Năstase a avertizat că o societate care își tratează reperele istorice ca fiind dispensabile devine vulnerabilă și ușor de manipulat, pierzându-și orientarea și sensul. 
12:50
Focuri de armă pe bd. Dacia din Chișinău: un tânăr rănit, principalul suspect s-a ascuns în stânga Nistrului Liber TV
Un incident armat a avut loc în seara zilei de 22 ianuarie, în curtea unui bloc de locuințe de pe bulevardul Dacia din capitală. Poliția a fost sesizată despre tragerea unor focuri de armă, iar la fața locului oamenii legii au stabilit că un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost rănit prin împușcare de persoane necunoscute. Victima a fost preluată de serviciile medicale și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate. Potrivit Poliției, imediat după incident au fost demarate măsuri speciale de identificare și reținere a persoanelor implicate. Doi complici au fost reținuți la scurt timp. Totuși, în urma difuzării premature a unor informații în spațiul public, chiar în momentul desfășurării acțiunilor operative de percheziție și reținere, principalul suspect a reușit să se eschiveze și s-ar fi refugiat în stânga Nistrului. În prezent, polițiștii continuă acțiunile de investigare în raport cu toate persoanele implicate în acest caz. Totodată, Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unui bărbat în vârstă de 28 de ani, surprins în imagini, care ar fi implicat în incidentul armat produs în sectorul Botanica. Conform informațiilor operative, acesta s-ar putea afla în stânga Nistrului și ar putea deține o armă de foc, reprezentând un pericol pentru siguranța publică. Oamenii legii îndeamnă cetățenii care dețin informații relevante să anunțe de urgență Serviciul 112 sau cea mai apropiată subdiviziune de poliție și să nu întreprindă acțiuni directe de intervenție.
12:00
UPDATE | Militarul care zilele trecute s-ar fi împușcat în timpul executării serviciului a decedat la spital Liber TV
Ministerul Apărării anunță că militarul prin contract al Armatei Naționale, rănit pe 20 ianuarie în urma unui incident produs în timpul executării serviciului, a decedat astăzi la spital. Tânărul avea 24 de ani și activa în cadrul Armatei Naționale din anul 2020. „Ministerul Apărării regretă profund acest caz tragic și exprimă sincere condoleanțe familiei îndurerate. Instituția va oferi tot sprijinul necesar pentru organizarea funerariilor militarului”, se arată într-un comunicat oficial. Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Apărării, incidentul a avut loc pe 20 ianuarie, la ora 10:50, într-o unitate militară din garnizoana Florești, în timpul executării serviciului. Autoritățile competente continuă investigarea circumstanțelor în care s-a produs cazul, fiind examinate toate ipotezele posibile. Ministerul Apărării precizează că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce ancheta va avansa.
11:50
Astăzi se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor Române – moment fondator al statului român modern Liber TV
Pe 24 ianuarie este sărbătorită Ziua Unirii Principatelor Române. Se împlinesc 167 de ani de la Unirea Moldovei cu Țara Românească, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor la București, pe 24 ianuarie 1859, după ce a fost mai întâi ales în fruntea Principatului Moldovei, pe 5 ianuarie 1859. Ziua Unirii Principatelor Române este marcată nu doar prin ceremonii oficiale, ci și prin cultură vie, care reafirmă unitatea spirituală a românilor. La Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, Unirea este sărbătorită, pentru al XII-lea an consecutiv, prin teatru, în cadrul proiectului „Teatrul Românesc Chișinău–Iași–București”, o inițiativă ce aduce împreună scenele și publicul de pe ambele maluri ale Prutului. Cu acest prilej, Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău va prezenta două spectacole cu puternică încărcătură simbolică. Pe 24 ianuarie, publicul este invitat la spectacolul „Patimile după Iov”, o producție despre memorie, rădăcini și demnitate, care urmărește istoria unei familii basarabene din 1859 până în prezent, reflectând destinul unui neam și al unei provincii. Pe 25 ianuarie va fi jucat spectacolul „Richard al III-lea”, o montare care pune tragedia lui Shakespeare în dialog cu realitățile politice contemporane. Turneul va continua la București, în luna martie. Ziua Unirii este marcată și la Chișinău printr-o serie de evenimente dedicate acestui moment istoric. Anual au loc ceremonii de depunere de flori la bustul lui Alexandru Ioan Cuza, conferințe științifice organizate la Academia de Științe, evenimente susținute de Ambasada României și Institutul Cultural Român, precum și marșuri și acțiuni simbolice ale societății civile. Ziua Unirii Principatelor Române, cunoscută neoficial drept „Mica Unire”, este celebrată în fiecare an pe 24 ianuarie și comemorează unirea Moldovei cu Țara Românească din 1859, realizată prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al ambelor principate. Acest act istoric a reprezentat primul pas decisiv spre formarea statului român modern, proces desăvârșit la 1 decembrie 1918, prin Marea Unire de la Alba Iulia. În România, Ziua Unirii Principatelor Române este sărbătoare oficială din 2014, iar din 2016 este declarată zi nelucrătoare, legea încurajând sprijinirea manifestărilor culturale și artistice dedicate acestei date. Deși nu are statut de sărbătoare legală, 24 ianuarie este marcat în mod tradițional și în Republica Moldova, ca o zi a memoriei, identității și legăturilor istorice și culturale dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului.
23 ianuarie 2026
19:30
Președintele României: Unirea cu Republica Moldova va fi posibilă doar când majoritatea moldovenilor o va dori Liber TV
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că scenariul unirii României cu Republica Moldova poate deveni realitate doar în momentul în care majoritatea cetățenilor moldoveni își vor exprima clar această dorință. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat Observator News.Întrebat dacă România este pregătită să analizeze serios posibilitatea unirii cu Republica Moldova, șeful statului român a subliniat că o astfel de decizie depinde exclusiv de voința populației din țara vecină.„În momentul în care majoritatea din Republica Moldova va dori acest lucru. În prezent, nu suntem pregătiți pentru acest scenariu”, a afirmat Nicușor Dan.Declarațiile vin în contextul în care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus anterior că, în eventualitatea organizării unui referendum privind unirea cu România, ar vota „pentru”. Potrivit acesteia, reunificarea ar putea reprezenta una dintre soluțiile pentru menținerea Republicii Moldova în spațiul lumii libere și pentru asigurarea unei conviețuiri pașnice, în actualul context regional și internațional.
16:40
(VIDEO) Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, dar Guvernul nu a prezentat niciun plan până acum Liber TV
Reintegrarea Republicii Moldova ar trebui să fie una dintre principalele priorități ale autorităților, însă Guvernul nu a prezentat până în prezent un plan clar de acțiuni în acest sens. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat din fracțiunea Partidului Nostru, în cadrul unei dezbateri privind dosarul transnistrean, la TVR Moldova.Deputatul a menționat că, la momentul investirii Guvernului actual, prim-ministrul a anunțat elaborarea unor planuri anuale concrete, inclusiv în cooperare cu partenerii externi, însă niciun document în acest sens nu a fost făcut public încă.„Sper că, în timpul apropiat, vom vedea un plan de acțiuni din partea Guvernului, pentru că, atunci când a fost investit, prim-ministrul a menționat că urmează să fie elaborate planuri de acțiuni concrete pentru fiecare an, în colaborare cu partenerii externi – SUA și Uniunea Europeană. A trecut o perioadă de timp, însă până astăzi nu am văzut acel plan. De asemenea, nu am văzut nici inițiative din partea viceprim-ministrului responsabil de portofoliul reintegrării”, a declarat Berlinschii.Deputatul Partidului Nostru a subliniat că subiectul reintegrării trebuie să fie „prioritate zero”, atât pentru Guvern, cât și pentru Președinție.„Reintegrarea țării ar trebui să fie o prioritate zero, inclusiv pe agenda doamnei președinte și pe cea a Guvernului. Consider că, în acest moment, ar putea fi inițiate și unele discuții legate de procesul de reintegrare. Cel puțin crizele care au avut loc pe malul stâng al Nistrului au fost gestionate, într-o anumită măsură, prin efort comun. De aceea, urmează ca, în perioada următoare, să vedem ce acțiuni concrete sunt propuse”, a mai spus deputatul.Totodată, Alexandr Berlinschii a subliniat că Partidul Nostru va susține orice inițiativă care vizează reintegrarea Republicii Moldova.﻿
16:30
(VIDEO) Igor Grosu, despre referendumul pentru Unirea cu România propus de Costiuc: „O acțiune populistă. Un astfel de referendum nu are șanse să treacă” Liber TV
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, califică drept o „acțiune populistă” inițiativa anunțată de liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, privind organizarea unui referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România, subliniind că, în contextul actual, un astfel de scrutin nu ar avea șanse reale de succes. Declarațiile au fost făcute după ce Vasile Costiuc a anunțat că va propune organizarea referendumului la prima ședință a Parlamentului din 2026, programată pentru luna februarie, imediat după vacanța deputaților. „O să vedeți cum o să voteze majoritatea parlamentară”, a afirmat acesta. Igor Grosu a declarat, într-o emisiune la Pro TV Chișinău, că majoritatea parlamentară va trata inițiativa ca pe un demers lipsit de fundament politic și social în acest moment. „Noi o să o tratăm ca pe o acțiune populistă, pentru că, la moment, în opinia noastră, orice referendum la acest subiect nu are șansă să treacă. Și atunci e o acțiune care nu face altceva decât vine să dăuneze idealurilor sincere ale celor care împărtășesc ideile unioniste și nu sunt unioniști de profesie”, a declarat Grosu. Șeful Legislativului a avertizat că tema unirii a fost, de-a lungul timpului, exploatată politic, iar astfel de inițiative riscă să compromită un ideal care, pentru o parte a societății, rămâne unul autentic. „Din păcate, în Republica Moldova au fost oameni care au făcut afaceri din idealul unirii”, a spus Igor Grosu. Întrebat cum ar vota personal într-un eventual referendum privind reunirea cu România, Igor Grosu a precizat că ar susține această opțiune. „Da, aș vota ‘da’”, a afirmat el, menționând că aceeași poziție a fost exprimată și de președinta Maia Sandu, într-un context ipotetic și cu explicații clare privind prioritățile actuale ale statului. Totodată, Grosu nu a exclus ca reunirea cu România să devină o opțiune de luat în calcul în situații extreme, în cazul unor riscuri majore de securitate. „În situații grave, toate opțiunile trebuie să fie pe masă”, a declarat președintele Parlamentului, adăugând însă că speră ca Republica Moldova să nu ajungă într-un asemenea scenariu. În același timp, Igor Grosu a reiterat că integrarea europeană rămâne direcția strategică și realistă pentru Republica Moldova, susținută constant de rezultatele electorale din ultimii ani. „Ceea ce este fezabil acum, palpabil și foarte clar, este procesul de integrare europeană. Asta este calea pe care trebuie să ne ținem”, a conchis el.﻿ Inițiativa lui Vasile Costiuc a fost anunțată la scurt timp după declarațiile președintei Maia Sandu din 12 ianuarie 2026, făcute pentru presa britanică, în care aceasta a afirmat că ar vota pentru unirea cu România într-un eventual referendum, subliniind însă că prioritatea zero a Republicii Moldova rămâne integrarea în Uniunea Europeană.
15:40
Ministrul Energiei: Un lot de motorină de iarnă ar fi ajuns în Moldova cu parametri ieșiți din standard Liber TV
Un lot de motorină livrat recent în Republica Moldova ar putea să nu corespundă standardelor de calitate pentru sezonul rece, fapt care a generat nemulțumiri în rândul șoferilor. Informația a fost confirmată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ce mai mulți consumatori au reclamat probleme la alimentarea cu carburant în unele stații din țară.Potrivit ministrului, motorina destinată utilizării pe timp de iarnă trebuie să respecte parametri tehnici clari, în special în ceea ce privește punctul de curgere la rece (CFPP). Conform standardului M590, acest indicator trebuie să fie de minimum -20 de grade Celsius. „Din informațiile pe care le avem, se pare că un lot de motorină a ajuns în țară cu acest parametru ușor ieșit din limitele admise”, a declarat Dorin Junghietu.În contextul plângerilor venite din partea cetățenilor, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a anunțat, în această săptămână, inițierea unor controale inopinate la stațiile de alimentare cu combustibili. Verificările vizează respectarea standardelor de calitate și identificarea eventualelor abateri.Nemulțumirile au fost amplificate și de apariția unor materiale video în mediul online, în care șoferii acuză calitatea scăzută a motorinei, mai ales în condițiile temperaturilor scăzute din ultimele zile. Cele mai afectate sunt automobilele cu motoare diesel, întrucât motorina neconformă are tendința de a se îngroșa la ger, ceea ce poate duce la dificultăți de pornire și funcționare a vehiculelor.Ministrul Energiei a dat asigurări că situația este sub control și că autoritățile, împreună cu operatorii de pe piață, întreprind măsuri pentru remedierea problemei. „Situația se remediază, iar toate impacturile vor fi diminuate”, a subliniat Dorin Junghietu, menționând că vor fi luate măsuri pentru ca astfel de cazuri să nu se repete.
14:20
Viktor Orbán: „Nu cred că în următorii 100 de ani va exista un parlament în Ungaria care să voteze aderarea Ucrainei la UE” Liber TV
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a lansat vineri, la Bruxelles, critici dure la adresa Uniunii Europene, după reuniunea șefilor de stat și de guvern, acuzând blocul comunitar că a acceptat integral o solicitare financiară a Ucrainei în valoare de 800 de miliarde de dolari, decizie pe care o consideră echivalentă cu o îndatorare masivă.Orbán a declarat că a intrat în posesia unui document care confirmă acceptarea cererii Kievului, document pe care nu este autorizat să-l facă public. Potrivit acestuia, suma de 800 de miliarde de dolari ar urma să acopere o perioadă de zece ani, la care s-ar adăuga alte aproximativ 700 de miliarde de dolari necesare pentru cheltuieli militare.„Aceasta înseamnă, în esență, contractarea unei datorii uriașe”, a spus șeful guvernului de la Budapesta.Premierul ungar s-a declarat extrem de surprins de poziția UE, afirmând că se aștepta ca Uniunea să încerce să reducă sau să amâne solicitarea Ucrainei.„Am primit o lovitură de forța unei bombe atomice. Uniunea Europeană a acceptat întreaga solicitare, exact în forma în care a venit din partea Ucrainei”, a afirmat Orbán.Un alt aspect care a stârnit reacția dură a premierului Ungariei este includerea în document a unui calendar pentru integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană, care ar prevedea aderarea în 2027. Orbán a reiterat opoziția fermă a Budapestei față de acest scenariu.„Nu cred că în următorii o sută de ani va exista un parlament în Ungaria care să voteze în favoarea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană”, a declarat acesta, sugerând totodată că autoritățile de la Kiev ar încerca să influențeze scena politică internă ungară pentru a obține un guvern favorabil aderării.Referindu-se la mecanismul de finanțare, Viktor Orbán a susținut că sprijinul pentru Ucraina nu va veni prin împrumuturi clasice, ci direct din bugetul Uniunii Europene.„Comisia Europeană va acorda Ucrainei o sumă imensă de bani din noul buget al UE. Noi dorim să împiedicăm acest lucru. Vrem un guvern național la Budapesta, care să nu sprijine aderarea Ucrainei și să nu fie de acord cu un buget ce prevede trimiterea banilor în Ucraina”, a subliniat el.Premierul Ungariei a vorbit și despre proiectul Consiliului de Pace propus de Donald Trump și prezentat la Forumul Economic Mondial de la Davos. Orbán a apreciat inițiativa drept una realistă, menționând că doar Bulgaria și Ungaria au susținut-o deschis în Europa. Potrivit acestuia, agenda Consiliului de Pace ar include drept priorități reconstrucția Fâșiei Gaza și instaurarea păcii în Ucraina.În ceea ce privește relația dintre UE și SUA, Viktor Orbán a afirmat că Europa nu este în prezent capabilă să acționeze independent.„Independența necesită forță, iar Europa nu o are acum: nu se poate apăra militar, competitivitatea este în declin, iar continentul este destabilizat. Europa nu își poate construi viitorul fără cooperarea cu americanii”, a declarat premierul ungar, concluzionând că rațiunea impune o colaborare strânsă între Uniunea Europeană și Statele Unite.
11:30
(VIDEO) Primăria Chișinău lansează un proiect major de eficientizare energetică a grădinițelor, cu sprijinul BERD Liber TV
Municipiul Chișinău face un pas important în modernizarea infrastructurii educaționale preșcolare. Primăria Capitalei a lansat un nou proiect major de eficientizare energetică a grădinițelor, realizat în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). În acest context, Primarul General, Ion Ceban, a semnat Acordul de împrumut în valoare de 11,5 milioane de euro dintre Primăria Chișinău și BERD, document care permite demararea Proiectului „Eficiența Energetică a Grădinițelor din Chișinău”. „Este un proiect care înseamnă grădinițe mai moderne, mai eficiente și mai confortabile pentru cei mici, dar și condiții mai bune de muncă pentru educatori și personal”, a declarat edilul Capitalei. Proiectul prevede un amplu set de lucrări, printre care reabilitarea anvelopei clădirilor – pereți, acoperișuri, ferestre și uși –, modernizarea sistemelor de încălzire și ventilație, îmbunătățirea sistemelor de preparare a apei calde menajere, modernizarea instalațiilor electrice și a iluminatului, precum și reabilitarea facilităților sanitare și a echipamentelor interne. Totodată, vor fi instalate puncte termice individuale, sisteme de control moderne și echipamente eficiente energetic pentru bucătării. Proiectul include și utilizarea surselor de energie regenerabilă. Potrivit Primarului General, aceste investiții vor contribui la reducerea consumului de energie, creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea semnificativă a confortului termic în instituțiile preșcolare. „Peste 10.000 de copii și aproape 1.500 de angajați vor beneficia direct de condiții mai bune în grădinițele din toate sectoarele orașului. Obiectivul este obținerea unor economii substanțiale de energie, dar mai ales crearea unui mediu sigur, confortabil și prietenos pentru copii. Investim responsabil, cu grijă pentru viitorul Chișinăului și pentru generațiile care cresc aici”, a conchis Ion Ceban.
09:30
Putin a discutat cu emisarii lui Trump despre încetarea războiului din Ucraina: negocierile se blochează în disputa teritorială Liber TV
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a avut joi seara târziu o întrevedere cu trei emisari ai președintelui SUA, Donald Trump, pentru a discuta posibilitatea încetării războiului din Ucraina, relatează Reuters și CNN.Din delegația americană au făcut parte trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, consilierul Jared Kushner și Josh Grunbaum, recent numit consilier superior al Consiliului Păcii din SUA. Din partea Rusiei, la discuții au participat consilierul prezidențial pentru politică externă, Iuri Ușakov, și reprezentantul special Kirill Dmitriev.Potrivit Kremlinului, întâlnirea a durat aproximativ patru ore și s-a desfășurat aproape de miezul nopții, ora Moscovei. Negocierile au fost descrise drept „substanțiale, constructive și confidențiale”.Iuri Ușakov a declarat după discuții că Vladimir Putin a subliniat clar că fără soluționarea chestiunii teritoriale nu poate fi vorba despre un acord de pace durabil.„Fără rezolvarea problemei teritoriale conform formulei agreate la Anchorage, nu trebuie să ne așteptăm la o reglementare pe termen lung”, a afirmat Ușakov.Anterior, Steve Witkoff a menționat că negocierile s-au concentrat, în esență, pe „o singură problemă”, care, în opinia sa, ar putea fi soluționată. Un oficial european a confirmat ulterior că este vorba despre problema teritoriilor.În același timp, Ușakov a subliniat că Rusia declară deschiderea pentru o soluție „politico-diplomatică” a conflictului, însă până la obținerea unor înțelegeri concrete, Moscova va continua operațiunile militare, invocând „inițiativa strategică” a armatei ruse pe front.Totodată, Rusia a confirmat organizarea unei reuniuni trilaterale între reprezentanți ai Ucrainei, Statelor Unite și Federației Ruse în Emiratele Arabe Unite. Negocierile urmează să aibă loc la Abu Dhabi, iar delegația rusă va fi condusă de șeful GRU, amiralul Igor Kostiukov.Potrivit lui Ușakov, echipa de negociatori a Rusiei a primit deja instrucțiuni concrete din partea lui Vladimir Putin, ținând cont de rezultatele discuțiilor cu delegația americană. De asemenea, au fost anunțate negocieri bilaterale separate între reprezentanții Statelor Unite și ai Federației Ruse.
22 ianuarie 2026
17:40
UPDATE | Drona depistată la Crocmaz a fost nimicită prin explozie controlată. Pericolul pentru populație a fost exclus Liber TV
Experții Secției tehnico-explozive a Poliției, în cooperare cu geniștii Armatei Naționale din cadrul Batalionului de Geniu „Codru”, au evacuat partea de luptă a dronei depistate în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, care ulterior a fost nimicită prin explozie controlată.Potrivit Poliției, la moment este exclus orice pericol pentru cetățeni.Specialiștii au stabilit că, în timpul căderii, corpul aparatului de zbor a fost deteriorat în urma impactului cu firele electrice și crengile copacilor, însă dispozitivul explozibil a rămas intact. Drona este de model „Gheran-2”, iar partea de luptă – de model „БСТ-52”, care conținea aproximativ 50 kg de substanță explozivă și un focos de model „493M”.Oamenii legii continuă cercetările la fața locului pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului.Amintim că drona a fost depistată în această dimineață, în jurul orei 09:25, în grădina unei case nelocuite din localitatea Crocmaz. Inițial, Poliția a anunțat că aparatul de zbor era activ și reprezenta un pericol iminent pentru populație. Zona a fost izolată, iar localnicii din perimetru au fost evacuați.Poliția face apel către cetățeni ca, în cazul depistării unor astfel de aparate de zbor sau obiecte suspecte, să evite orice apropiere și să anunțe imediat autoritățile, fără a interveni personal.
17:10
Zelenski, discurs dur la Davos: Europa a stat deoparte în fața represiunilor din Iran și evită acțiunile decisive în războiul din Ucraina Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat mai multe critici dure la adresa statelor europene în timpul discursului susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, acuzând lipsa de reacție și indecizia Europei în fața unor crize majore de securitate internațională.Zelenski a făcut referire, în special, la situația protestelor din Iran, reprimarea acestora și lipsa unui sprijin real din partea comunității internaționale. Potrivit liderului ucrainean, în timp ce regimul de la Teheran recurgea la violență extremă, Europa era concentrată pe sărbătorile de iarnă și pe pauza politică de sezon.„Au fost multe discuții despre protestele din Iran, dar ele au fost înecate în sânge. Lumea nu a ajutat suficient poporul iranian – acesta este adevărul. A stat deoparte. În Europa era Crăciunul și Anul Nou, vacanțe. Până când politicienii s-au întors la muncă și au început să-și formeze pozițiile, ayatollahul ucisese deja mii de oameni. Dacă regimul supraviețuiește, mesajul va fi clar: ucide suficienți oameni și vei rămâne la putere”, a declarat Zelenski.În același context, președintele Ucrainei a oferit drept exemplu acțiunile președintelui SUA, Donald Trump, făcând referire la operațiunea desfășurată în Venezuela, în urma căreia liderul venezuelean Nicolas Maduro ar fi fost arestat și deferit justiției în Statele Unite.„Maduro este acum în instanță, la New York. Îmi pare rău, dar Putin nu este în instanță. Și suntem deja în al patrulea an al celui mai mare război din Europa. Iar cel care l-a declanșat continuă să lupte pentru accesul la fondurile sale înghețate din Europa și are chiar anumite succese”, a subliniat Zelenski.Liderul de la Kiev a abordat și subiectul garanțiilor de securitate pentru Ucraina, mulțumind partenerilor europeni, dar avertizând că acestea vor deveni efective doar după încetarea războiului. El a insistat asupra rolului crucial al Statelor Unite în orice mecanism de securitate.„Nicio garanție de securitate nu funcționează fără Statele Unite. Europa discută cu plăcere despre viitor, dar evită acțiunile de astăzi – acțiuni care determină ce viitor vom avea”, a afirmat Zelenski, criticând totodată incapacitatea Europei de a opri transporturile de petrol ale flotei rusești din umbră. „Dacă Putin rămâne fără bani, Europa rămâne fără război”, a adăugat el.Președintele ucrainean a reiterat necesitatea creării unor forțe armate europene unite, exprimând îndoieli privind capacitatea NATO de a acționa fără sprijinul SUA. În acest sens, Zelenski a pus sub semnul întrebării reacția Alianței în cazul unei eventuale agresiuni ruse împotriva Lituaniei sau Poloniei.De asemenea, el a criticat reacția Europei în contextul crizei din Groenlanda, considerând simbolică și ineficientă desfășurarea unui număr redus de militari în regiune.„Dacă trimiți 30 sau 40 de soldați în Groenlanda, ce mesaj transmiți? Cui? Rusiei, Chinei? Dar mai ales Danemarcei, aliatul vostru? Treizeci sau patruzeci de soldați nu vor proteja nimic”, a concluzionat Zelenski.
16:50
Alexandr Berlinschi: “Justiția din R. Moldova, afectată de lipsa judecătorilor și rata scăzută de promovare la INJ“ Liber TV
Lipsa judecătorilor, eșuarea vettingului și rata scăzută de promovare la Institutul Național de Justiție afectează funcționarea sistemului judiciar din Republica Moldova.  Alexandr Berlinschii, deputat al Partidului Nostru și membru al Comisiei juridice pentru numiri și imunități, a criticat starea actuală a sistemului judiciar, menționând că este nevoie de intervenția legiuitorului pentru a depăși criza.Potrivit lui Berlinschii, Institutul Național de Justiție a avut anul trecut o rată de promovare extrem de scăzută.„Din 91 de persoane înscrise în funcția de judecători, doar 12 au absolvit anul trecut Institutul Național de Justiție. Vorbim de o rată de promovare de 13%”, a menționat deputatul la postul de televiziune  Realitatea.El a atras atenția că, în același timp, sistemul se confruntă cu numeroase funcții vacante.„Deci despre ce calitate a justiției, în ziua de astăzi noi vorbim? Noi avem număr impunător de locuri vacante de judecător, dar în același timp nu punem accent pe instruirea noilor persoane care să vină în sistem. De aceea cel puțin la această etapă urmează de clarificat ce a făcut Institutul Național de Justiție și cum s-a ajuns că din 90 de persoane admise, doar 12 persoane au obținut acel examen de absolvire. Undeva o verigă nu funcționează”, a subliniat Alexandr Berlinschii.Berlinschii a mai atras atenția că unele hotărâri ale Curții Supreme de Justiție nu sunt publicate la timp din cauza lipsei personalului care să le redacteze și să le facă publice.Deputatul a concluzionat că reformele în justiție trebuie să vizeze atât recrutarea și instruirea judecătorilor, cât și eficiența procesului de vetting, pentru ca cetățenii să beneficieze de o justiție funcțională și accesibilă.
16:10
Donald Trump anunță crearea unui „Consiliu al Păcii”. Financial Times: inițiativa ar putea deveni o alternativă la ONU Liber TV
Președintele american Donald Trump a anunțat oficial crearea așa-numitului „Consiliu al Păcii”, structură pe care o va conduce în calitate de președinte pe termen nelimitat. Potrivit Financial Times, inițiativa este privită de experți drept o tentativă de a construi o alternativă la Organizația Națiunilor Unite și de a remodela sistemul relațiilor internaționale în jurul lui Trump.Conform publicației britanice, în componența inițială a noului organism se regăsesc „șase monarhi, trei foști oficiali sovietici, două regimuri militare și un lider dat în urmărire de Curtea Penală Internațională”.Carta „Consiliului Păcii” ar fi fost semnată în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos de reprezentanții a 19 state. Printre țările menționate de Financial Times se numără Azerbaidjan, Argentina, Ungaria, Kazahstan, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Turcia și Uzbekistan.În același timp, Marea Britanie, Franța, Norvegia, Suedia și Slovenia ar fi refuzat oficial să participe la această inițiativă. China și Federația Rusă au confirmat primirea invitațiilor, iar Donald Trump a declarat că președintele rus Vladimir Putin ar fi acceptat să se alăture noii structuri.Potrivit estimărilor Financial Times, până în prezent 24 de state și-ar fi exprimat disponibilitatea de a adera la „Consiliul Păcii”, iar alte țări ar putea face acest pas ulterior.
13:30
UPDATE | Drona depistată la Crocmaz conține un dispozitiv explozibil. Poliția va efectua o explozie controlată Liber TV
Poliția anunță că drona depistată în această dimineață în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, este activă și conține un dispozitiv explozibil, ceea ce reprezintă un pericol iminent pentru populație.Potrivit comunicatului oficial, specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției vor efectua o explozie controlată la fața locului, pentru a neutraliza pericolul. În prezent, este evaluat nivelul de risc, iar forțele de ordine întreprind toate acțiunile necesare pentru stabilirea circumstanțelor și dezamorsarea părții de luptă a aparatului de zbor.Din raza locației au fost evacuați toți localnicii, iar perimetrul a fost izolat.Poliția face apel la cetățeni să-și păstreze calmul și să respecte strict toate solicitările și indicațiile polițiștilor aflați la fața locului.Amintim că drona, cu o lungime de aproximativ 2,5 metri, a fost depistată astăzi, în jurul orei 09:25, în grădina unei case nelocuite din localitatea Crocmaz. Autoritățile au fost alertate de cetățeni, care au procedat corect și nu au intervenit personal.Poliția reiterează recomandările: să nu vă apropiați de obiect și să nu îl atingeți; să nu încercați să îl mutați, demontați sau fotografiați de aproape; să păstrați o distanță de siguranță; să anunțați imediat Poliția la 112; să respectați indicațiile forțelor de ordine.Autoritățile vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează.
12:00
Anatolie Barbacar, ales președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova. Rezultatele scrutinului Congresului Avocaților Liber TV
Uniunea Avocaților din Republica Moldova a anunțat rezultatele votului desfășurat în cadrul Congresului Avocaților, unde au avut loc alegeri pentru funcția de președinte al Uniunii, desemnarea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, precum și examinarea rapoartelor de activitate ale organelor Uniunii.Potrivit comunicatului oficial, în urma votului delegaților Congresului, avocatul Anatolie Barbacar a fost ales în funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, acumulând 852 de voturi. Contracandidații săi au obținut următoarele rezultate: Alexandru Țurcan – 359 de voturi, Ludmila Spînu – 146, Natalia Balaban – 95 și Mihail Durnescu – 36 de voturi.Totodată, Congresul a desemnat candidații pentru Comisia de licențiere a profesiei de avocat, în baza numărului de voturi obținute și a mandatelor prevăzute de statut. Printre cei care au întrunit cele mai multe voturi se numără Artur Tarlapan (595), Gheorghe Vlas (593), Arina Țurcan-Donțu (588), Svetlana Onici (526) și Sergiu Zaharia (503), alături de alți candidați clasați în ordinea rezultatelor scrutinului.În cadrul ședinței Congresului au fost aprobate și rapoartele de activitate ale Consiliului Uniunii Avocaților, Secretarului General, Comisiei pentru Etică și Disciplină, precum și ale Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.
12:00
Două ambulanțe, tractate de salvatori după ce au rămas blocate din cauza ghețușului Liber TV
Două ambulanțe aflate în misiune au fost tractate de salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), după ce au rămas blocate pe drumuri acoperite cu ghețuș și zăpadă.Potrivit IGSU, primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 21 ianuarie 2026, în apropierea localității Hrușova, raionul Criuleni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:11. O ambulanță care se deplasa spre un pacient a derapat de pe traseu și a rămas blocată. La fața locului a intervenit o echipă de salvatori, care a efectuat lucrări de tractare și deblocare a autospecialei, aceasta reușind ulterior să-și continue deplasarea.Cel de-al doilea caz a avut loc în aceeași zi, în jurul orei 23:41, în satul Cupcui, raionul Leova. O ambulanță, aflată în drum spre un pacient, s-a blocat pe un drum de țară acoperit cu zăpadă. Angajații Unității salvatori și pompieri Leova au intervenit prompt, reușind deblocarea și tractarea mijlocului de transport.IGSU precizează că, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 38 de situații de risc, în contextul condițiilor meteorologice dificile. Autoritățile îndeamnă conducătorii auto să circule cu prudență și să adapteze viteza la starea drumurilor.
11:30
Zelenski a ajuns la Davos. Întâlnire programată cu Donald Trump în marja Forumului Economic Mondial Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit în Elveția pentru a participa la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde este programată o întâlnire cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al președintelui ucrainean, Serghei Nikiforov.„Președintele Ucrainei a sosit în Elveția pentru a participa la Forumul Economic Mondial și pentru o întâlnire cu președintele Trump”, a declarat Nikiforov.Potrivit acestuia, întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump este preconizată pentru ora 14:00, ora Kievului. Deocamdată, este planificată doar o filmare protocolară, însă formatul discuțiilor ar putea fi modificat chiar înainte de întrevedere.În cadrul Forumului Economic Mondial, președintele Ucrainei urmează să susțină un discurs și să participe la o ședință de panel a Consiliului Consultativ Internațional pentru reconstrucția Ucrainei. De asemenea, agenda sa include întâlniri cu reprezentanți ai companiilor din sectorul energetic.Amintim că, pe 21 ianuarie, Donald Trump a declarat că este dispus să se întâlnească cu Volodimir Zelenski la Davos. Totodată, liderul de la Casa Albă a afirmat că, în opinia sa, atât președintele Rusiei, Vladimir Putin, cât și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar da dovadă de „prostie” dacă nu ar ajunge la un acord de pace.
11:20
FSB susține că a reținut la Moscova un presupus „agent moldovean”. Autoritățile de la Chișinău resping acuzațiile Liber TV
Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB) anunță reținerea, la Moscova, a unui bărbat pe care îl prezintă drept „agent al serviciilor speciale moldovenești”, acuzat că ar fi urmat să îndeplinească o misiune „în detrimentul securității statului rus”. Informațiile au fost făcute publice de Centrul de Comunicații al FSB și preluate de presa rusă.Potrivit FSB, persoana reținută este cetățean al Federației Ruse și ar fi sosit la Moscova în decembrie 2025, având o misiune atribuită de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova. Autoritățile ruse susțin că, în urma perchezițiilor, ar fi fost descoperită corespondență cu un presupus angajat al SIS, care ar confirma colaborarea.FSB a deschis un dosar penal pentru colaborare confidențială cu un stat străin, infracțiune pentru care legislația rusă prevede o pedeapsă de până la opt ani de închisoare. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv, iar ancheta este în desfășurare. Presa rusă a difuzat și imagini video cu declarațiile presupusului agent, care afirmă că ar fi fost racolat de un ofițer SIS și că ar fi avut întâlniri periodice, în cadrul cărora ar fi furnizat informații și „expertiză”.La Chișinău, reacțiile nu au întârziat să apară. Reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate califică afirmațiile FSB drept „o tentativă de manipulare a opiniei publice” și de tensionare a situației regionale.Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că verifică informațiile apărute, inclusiv prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Moscova. „Vom reveni cu informații suplimentare, în măsura în care acestea vor fi disponibile”, a declarat Tatiana Barac, purtătoarea de cuvânt a MAE.Cazul nu este unul izolat. Anterior, pe 25 iunie 2025, doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost reținuți la Moscova, fiind acuzați de FSB că ar fi activat ca agenți sub acoperire ai SIS. De asemenea, în iulie 2025, un tânăr de 24 de ani, originar din Republica Moldova și cetățean al Federației Ruse, a fost reținut sub acuzația că ar fi colectat informații despre o bază militară rusă pentru a le transmite serviciilor speciale ucrainene.
10:50
Dronă de mari dimensiuni, depistată într-o gospodărie din raionul Ștefan Vodă. Poliția a intervenit de urgență Liber TV
O dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri a fost depistată în dimineața zilei de astăzi, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, în grădina unei case nelocuite.Potrivit comunicatului Poliției, la fața locului s-au deplasat experții Secției tehnico-explozive, care urmează să examineze obiectul în detaliu, pentru a stabili proveniența și eventualele riscuri.Autoritățile mulțumesc cetățenilor care au dat dovadă de responsabilitate și au sesizat imediat Poliția, fără a interveni personal asupra obiectului depistat.În acest context, Poliția reamintește populației regulile de siguranță în cazul identificării unor obiecte suspecte: să nu se apropie și să nu atingă obiectul sub nicio formă; să nu încerce mutarea, demontarea sau fotografierea acestuia de aproape; să păstreze o distanță de siguranță și să limiteze accesul altor persoane în zonă; să anunțe imediat Poliția la numărul unic de urgență 112, oferind detalii despre locație; să respecte indicațiile forțelor de ordine până la sosirea echipelor specializate.
21 ianuarie 2026
20:50
Trump anunță o întrevedere cu Zelenski la Davos: „Suntem destul de aproape de un acord” Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, intenționează să se întâlnească cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, joi, 22 ianuarie, la Davos, în marja Forumului Economic Mondial. Informația a fost relatată de CNN, cu trimitere la surse apropiate discuțiilor, și confirmată ulterior de Reuters.Potrivit presei internaționale, Zelenski se afla miercuri la Kiev, în timp ce Trump susținea un discurs la Forumul Economic Mondial. În cadrul acestuia, liderul american a declarat că poartă negocieri cu președintele ucrainean și că o întrevedere este planificată în scurt timp. Ulterior, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor în timpul unei întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai Elveției, Trump a precizat că discuția cu Zelenski va avea loc joi.Reuters și CNN mai notează că președintele Ucrainei urmează să ajungă la Davos în cursul serii de astăzi, pentru a participa la întrevedere.Un element important subliniat de surse este faptul că ambele părți intenționează să continue discuțiile privind eforturile de încetare a războiului din Ucraina. Întâlnirea Trump–Zelenski este programată în aceeași zi în care trimisul special al președintelui SUA pentru afaceri externe, Steve Witkoff, și ginerele acestuia, Jared Kushner, urmează să se deplaseze la Moscova pentru întrevederi cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.Donald Trump a declarat că, în opinia sa, atât Rusia, cât și Ucraina își doresc încheierea unui acord. „Negociez cu președintele Zelenski și cred că el vrea să încheie o înțelegere. Vom încerca să facem ca acest acord să fie semnat. Cred că pot spune că suntem destul de aproape”, a afirmat liderul american.În același timp, Trump a recunoscut existența unor tensiuni profunde între liderii celor două state. El a declarat că între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin „domină o ură enormă”, fapt care, în opinia sa, nu favorizează soluționarea pașnică a conflictului. Declarațiile au fost făcute în cadrul discursului său de la Forumul Economic Mondial de la Davos.Președintele SUA a mai spus că inițial a crezut că oprirea războiului va fi ușoară și a subliniat că Organizația Națiunilor Unite ar fi trebuit să joace un rol central în acest proces. Cu toate acestea, el s-a arătat convins că războiul va fi în cele din urmă încheiat și că numeroase vieți vor fi salvate.Trump a descris războiul din Ucraina drept un „măcel” modern, în care dronele provoacă moartea a mii de oameni în fiecare săptămână, motiv pentru care, în opinia sa, conflictul trebuie oprit cât mai curând.„Mă voi întâlni cu președintele Zelenski. Cred că sunt într-un punct în care pot ajunge la o înțelegere. Dacă nu o vor face, vor fi proști – și asta se aplică ambelor părți. Știu că nu sunt proști, dar dacă nu ajung la un acord, atunci vor fi”, a declarat Trump, adăugând că nu dorește să jignească pe nimeni, însă îi îndeamnă atât pe Zelenski, cât și pe Putin, să încheie un acord de pace.
20:50
Denis Șova: 280 de mii de moldoveni au plecat din țară în 5 ani, iar 34% din populație trăiește în sărăcie Liber TV
Exodul masiv al populației și creșterea sărăciei arată că Republica Moldova se confruntă cu o criză socială și demografică profundă, iar statul este obligat să vină cu soluții concrete pentru a-și proteja cetățenii. Declarația a fost făcută de Denis Șova, membru al Consiliului Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru, în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune „Agro TV Moldova”. Potrivit lui Șova, în ultimii cinci ani circa 280 de mii de persoane au părăsit țara, iar numeroase localități s-au golit de oameni. „PAS încearcă să ne convingă că lucrurile în țară merg bine. Dar cifrele arată altceva. Doar în ultimii cinci ani, 280 de mii de persoane au părăsit Republica Moldova. Câte localități s-au golit complet! Potrivit datelor oficiale oferite de Biroul Național de Statistică, 34% din populație trăiește sub nivelul minim de trai, adică în sărăcie. Fiecare al cincilea copil din municipiul Chișinău și fiecare al doilea copil din sate este sărac, adică trăiește sub limita coșului minim de consum”, a declarat Denis Șova în replică la declarația reprezentantului PAS. În acest context, Denis Șova a oferit exemplul Kazahstanului, unde populația a crescut semnificativ în ultimele decenii. „Este tot o țară din fosta Uniune Sovietică. Populația Kazahstanului în 1992 era de 15,5 milioane de oameni, iar în prezent este de peste 20 de milioane — o creștere de 33%. La noi, însă, populația s-a micșorat aproape dublu. Nu aș spune că ei trăiesc mai bine decât noi, pe alocuri chiar mai rău, însă nu fug din țară. Ei fac tot posibilul și imposibilul pentru ca țara să se dezvolte”, a spus Șova. Rezumând, consilierul Partidului Nostru a subliniat că statul trebuie să intervină cu pârghii eficiente de ajutorare a cetățenilor, pentru a opri exodul și pentru a oferi oamenilor condiții adecvate de trai: „Iar statul este cel care trebuie să ajute cetățeanul!”.
19:30
Arestul preventiv al lui Vladimir Plahotniuc, prelungit cu încă 30 de zile Liber TV
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii preventive arestul preventiv aplicate în privința lui Vladimir Plahotniuc. Informația a fost comunicată de Procuratura Anticorupție.Potrivit hotărârii instanței, Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest preventiv până la data de 22 februarie 2026.Totodată, Procuratura Anticorupție anunță că Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis alte trei demersuri similare înaintate de procurori în cadrul unor cauze penale aflate la faza de urmărire penală. În fiecare dintre aceste dosare, măsura arestului preventiv a fost prelungită cu câte 30 de zile.
12:00
Incendiu într-un centru de plasament din Dubăsari: 42 de persoane evacuate, un bărbat transportat la spital Liber TV
42 de persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit în dimineața zilei de 20 ianuarie 2026, în incinta Centrului de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:31. Conform primelor informații, flăcările au cuprins un pat dintr-o cameră situată la etajul întâi al instituției.La fața locului a intervenit de urgență un echipaj de pompieri și salvatori, care a constatat că focul a afectat salteaua unui pat pe care se afla un pacient imobilizat. În timpul intervenției, pompierii au evacuat persoana aflată în pericol – un bărbat în vârstă de 67 de ani, care a suferit arsuri la membrele superioare și inferioare. Acesta a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri.Pentru a preveni intoxicarea cu monoxid de carbon, angajații IGSU au evacuat din clădire alte 42 de persoane. Incendiul a fost localizat la ora 05:48 și lichidat complet la ora 05:57.În urma cercetărilor preliminare, specialiștii IGSU au stabilit că incendiul ar fi izbucnit din cauza nerespectării regulilor antiincendiare la utilizarea focului deschis. Potrivit datelor, bărbatul ar fi lăsat nesupravegheată o lumânare aprinsă pe noptieră, ceea ce a dus la aprinderea mobilierului.În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă populația să respecte cu strictețe regulile de prevenire a incendiilor și să nu lase lumânările sau candelele aprinse fără supraveghere, mai ales în interiorul locuințelor. De asemenea, se recomandă folosirea suporturilor stabile, din metal, și amplasarea acestora departe de materiale inflamabile.Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore pompierii și salvatorii au intervenit în 40 de situații de risc la nivel național.
11:20
Sesizări privind calitatea motorinei: Inspectoratul pentru Protecția Consumatorilor a dispus controale inopinate la stații de alimentare Liber TV
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) anunță că a recepționat mai multe sesizări privind posibile neconformități ale calității motorinei comercializate la unele stații de alimentare cu combustibili din țară.Potrivit instituției, semnalele au fost transmise atât prin intermediul Centrului Unic de Apel pentru Consumatori, cât și prin materiale video publicate de consumatori în spațiul online și pe rețelele de socializare. În aceste materiale, șoferii își exprimă nemulțumirea față de calitatea motorinei și indică anumite stații de alimentare unde ar fi fost constatate probleme.ISSPNPC precizează că aceste reclamații reflectă preocupări recurente în rândul consumatorilor, iar informațiile invocate urmează să fie verificate în limitele competențelor legale ale instituției.În acest context, Inspectoratul a dispus efectuarea unor controale inopinate la stațiile de alimentare vizate, cu scopul de a verifica respectarea cerințelor legale privind calitatea combustibililor comercializați. În cazul în care vor fi constatate neconformități, vor fi aplicate măsurile prevăzute de legislația în vigoare.Reprezentanții ISSPNPC încurajează consumatorii să continue să semnaleze orice suspiciuni legate de calitatea produselor, pentru a putea interveni prompt în apărarea drepturilor acestora.
11:10
(VIDEO) Vadim Ceban: Există premise pentru o reducere a tarifelor la gaze cu peste 10%. Decizia finală aparține ANRE Liber TV
Președintele interimar al Consiliului de Administrație al Moldovagaz, Vadim Ceban, afirmă că există premise reale pentru o reducere a tarifelor la gazele naturale cu mai mult de 10%. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat”, unde oficialul a subliniat că ajustarea tarifelor este determinată în principal de prețurile de achiziție din perioada verii și toamnei anului trecut. Potrivit lui Ceban, chiar și dacă sunt luate în calcul cotațiile bursiere din lunile octombrie, noiembrie și decembrie, acestea rămân „destul de favorabile” comparativ cu anul 2024. „Sunt premise pentru ajustarea tarifelor, în scădere. Aceste premize sunt datorate prețului de achiziție care a avut loc vara și toamna”, a explicat el. Întrebat despre nivelul posibil al reducerii, șeful interimar al Moldovagaz a menționat că aceasta ar putea depăși pragul de 10%. „În opinia mea, un pic mai mult”, a precizat Ceban, adăugând însă că decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), instituția responsabilă de aprobarea tarifelor. În decembrie 2024, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirma că „gaz la preț ieftin n-o să mai fie niciodată” pentru moldoveni, subliniind că tarifele reduse din trecut au fost rezultatul unei dependențe politice de gazul importat.﻿
20 ianuarie 2026
18:30
Analiză: De ce a refuzat Zelenski să meargă la Davos și ce semnale transmite acest gest lui Trump Liber TV
Refuzul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, de a participa la Forumul Economic Mondial de la Davos ar putea marca o deteriorare serioasă a relațiilor cu președintele american Donald Trump, notează site-ul Strana.ua într-o analiză dedicată acestui subiect.Potrivit sursei, Zelenski și-a permis pentru prima dată, după scandalul din Biroul Oval, să manifeste public un disconfort evident față de Trump, chiar dacă nu sub forma unei critici directe. Semnalele unei tensiuni crescânde au apărut încă din weekend, când o delegație ucraineană a efectuat o vizită la Miami. Deși se aștepta ca acolo să fie agreate principalele parametri ai unor acorduri ce urmau să fie semnate la Davos – inclusiv garanții de securitate solicitate de Kiev – autoritățile ucrainene au comentat vizita extrem de laconic, iar Washingtonul nu a oferit nicio reacție publică.Lipsa informațiilor a alimentat presupunerile că negocierile pe subiectele sensibile au eșuat. Printre acestea se află retragerea trupelor ucrainene din Donbas, cerută de Moscova și respinsă de Kiev. Conform Strana.ua, după vizita delegației ucrainene în SUA ar fi devenit clar că Trump nu și-a modificat poziția și continuă să insiste asupra retragerii armatei ucrainene din regiunea Donețk.În dimineața zilei de luni au apărut informații potrivit cărora Zelenski ar putea să nu participe la Davos, iar semnarea unui acord dintre Ucraina și SUA privind crearea unui fond de reconstrucție ar fi anulată. Ulterior, președintele ucrainean a confirmat că nu va merge la forum, invocând necesitatea de a rămâne în țară pentru a gestiona consecințele atacurilor asupra infrastructurii energetice. Totuși, el a admis că ar putea totuși ajunge la Davos dacă vor fi pregătite documente concrete pentru semnare și dacă vor exista acorduri clare privind livrarea de sisteme de apărare antiaeriană, rachete și sprijin pentru sectorul energetic – recunoscând implicit că, în prezent, acestea lipsesc.În același timp, Zelenski a formulat câteva declarații cu tentă critică la adresa politicii lui Trump, afirmând că Statele Unite nu au reușit până acum să oprească Rusia. De asemenea, el și-a exprimat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Danemarcei, pe fondul declarațiilor lui Trump privind Groenlanda.Analiza Strana.ua mai subliniază că situația legată de Groenlanda reprezintă un factor suplimentar care a influențat decizia lui Zelenski. Potrivit sursei, principalul scop al unei eventuale vizite la Davos era încercarea de a convinge, alături de liderii europeni, Washingtonul să-și schimbe poziția privind soluționarea conflictului din Ucraina – inclusiv acordarea unor garanții americane pentru trupele europene ce ar putea fi desfășurate în Ucraina după război și renunțarea la cererea de retragere a armatei ucrainene din Donețk. După vizita de la Miami, ar fi devenit clar că această poziție a lui Trump nu s-a schimbat.În contextul tensiunilor dintre SUA și Europa pe tema Groenlandei, șansele unui răspuns favorabil din partea Washingtonului ar fi scăzut și mai mult. Astfel, Zelenski ar fi ales să nu participe la Davos pentru a evita o poziționare publică într-un conflict geopolitic major, care l-ar fi pus între SUA și Europa.Strana.ua concluzionează că problemele din negocieri continuă să se acumuleze, iar declarația recentă a lui Trump, potrivit căreia Zelenski „frânează procesul de pace”, reprezintă un semnal clar al tensiunilor. Cele mai grave consecințe ar putea apărea, avertizează sursa, dacă disputa dintre SUA și Europa privind Groenlanda va duce la o ruptură a „Occidentului colectiv”, ceea ce ar putea submina întreaga arhitectură de sprijin extern pe care Kievul a construit-o de la începutul războiului.
17:40
Numărul infecțiilor respiratorii acute, în creștere alarmantă: peste 3.100 de cazuri într-o săptămână, majoritatea la copii Liber TV
În perioada 12–18 ianuarie curent, în Republica Moldova au fost înregistrate 3.181 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea fiind depistate la copii. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), cifra este în creștere cu 67% față de săptămâna precedentă.Totodată, în intervalul menționat au fost confirmate 203 cazuri de gripă sezonieră, cu 33% mai puține comparativ cu săptămâna anterioară. Cele mai multe îmbolnăviri prin gripă au fost raportate în municipiul Chișinău – 143 de cazuri. Alte cazuri au fost înregistrate în Bălți și Orhei (câte 8), Dondușeni, Ialoveni, Soroca și Strășeni (câte 4), Anenii Noi, Căușeni, Drochia și Râșcani (câte 3), Dubăsari, Fălești, Florești și Rezina (câte 2), precum și câte un caz în Briceni, Cantemir, Călărași, Criuleni, Glodeni, Sângerei, Telenești și Ceadâr-Lunga.De asemenea, în săptămâna 03/2026 a fost raportat un caz de COVID-19.În contextul sezonului gripal, specialiștii ANSP îndeamnă populația să respecte în continuare măsurile de protecție pentru prevenirea îmbolnăvirilor. Printre recomandări se numără păstrarea distanței sociale, evitarea locurilor aglomerate, spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun, respectarea igienei tusei și strănutului, precum și aerisirea regulată a spațiilor închise.ANSP recomandă, de asemenea, efectuarea zilnică a triajului observațional în instituțiile preșcolare, purtarea măștilor în instituțiile medicale și adresarea la medicul de familie la apariția primelor simptome ale unei infecții respiratorii. Specialiștii mai subliniază importanța menținerii unui stil de viață sănătos, care să includă o alimentație echilibrată, odihnă suficientă și activitate fizică regulată.
14:40
Ion Ceban: Cooperarea dintre Republica Moldova și România, esențială pentru dezvoltarea durabilă a Chișinăului Liber TV
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat cooperarea dintre România și Republica Moldova, precum și cele mai importante proiecte de dezvoltare implementate în Capitală, în cadrul Conferinței transfrontaliere pentru dezvoltare durabilă, informează Primăria Chișinău.Edilul a subliniat că procesul de integrare europeană este unul complex și nu depinde exclusiv de decizii politice, ci de cooperare, învățare și parteneriate de durată. „Integrarea europeană nu este un proces individual, ci presupune o singură opțiune de a avansa: cooperare, învățare și parteneriate de durată”, a declarat Ion Ceban.Totodată, acesta a menționat că România este și rămâne principalul partener strategic al Chișinăului, atât în ceea ce privește expertiza, cât și realizarea de proiecte comune și preluarea bunelor practici. Potrivit primarului, în prezent, municipalitatea gestionează peste 30 de proiecte internaționale majore, cu un portofoliu de peste 4,5 miliarde de lei – cel mai mare portofoliu administrat vreodată în Republica Moldova.În același timp, Chișinăul are peste 78 de parteneriate internaționale cu orașe și regiuni din diferite țări, multe dintre acestea fiind din România, inclusiv cu orașe precum Cluj-Napoca, București, Alba Iulia, Iași și Galați, dar și cu instituții universitare.Ion Ceban a mai declarat că municipiul Chișinău administrează unele dintre cele mai complexe proiecte realizate cu suportul instrumentelor financiare ale Uniunii Europene, printre care managementul integrat al deșeurilor. Municipalitatea se află la etapa finală a construcției stației de transfer și prelucrare a deșeurilor, un proiect realizat în premieră în Republica Moldova, care asigură întregul ciclu de gestionare a deșeurilor.Un alt proiect major vizează reabilitarea albiei râului Bîc și protecția împotriva inundațiilor. Potrivit edilului, lucrările au fost deja realizate pe o porțiune extinsă, urmând să mai fie reabilitați încă 7,6 kilometri în raza urbană. În ultimii ani, în municipiu au fost plantați peste 200 de mii de arbori și arbuști.Primarul a mai precizat că peste 70% din transportul public din Chișinău este transport electric, modernizat aproape în totalitate, iar zilnic pe traseu circulă peste 600 de unități de transport. De asemenea, municipalitatea implementează proiecte ample de reabilitare a zonelor urbane, extindere și construcție a drumurilor conform standardelor Uniunii Europene, precum și dezvoltarea transportului alternativ.În domeniul eficienței energetice, Ion Ceban a menționat că la Chișinău este implementat cel mai mare proiect de acest tip din țară, fiind reabilitate spitale, grădinițe și școli, iar alte 50 de grădinițe sunt incluse în prezent în astfel de programe.La final, primarul general a subliniat importanța continuării colaborării și a schimbului de experiență între parteneri, în beneficiul societății. „Îmi doresc ca această colaborare și schimbul de bune practici să fie în folosul oamenilor. Mulțumesc tuturor partenerilor – experți, societate civilă, orașe și consilii județene – pentru deschidere și cooperare”, a conchis Ion Ceban.
14:20
Inițiativă legislativă a Partidului Nostru: primăriile scapă de TVA, taxe vamale și birocrație pentru bunurile donate gratuit Liber TV
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament a înregistrat un proiect de lege care scapă primăriile de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit, facilitând accesul la autospeciale, utilaje și echipamente pentru serviciile publice. În prezent primăriile  se confruntă de costuri excesive și procedurile birocratice pentru bunurile donate cu titlu gratuit. Chiar și donațiile esențiale pentru comunități — autospeciale, utilaje, echipamente pentru servicii publice — sunt supuse taxelor vamale, TVA-ului și altor accize, ceea ce face pentru multe primării, în special din mediul rural, imposibilă acceptarea lor. Lipsa unei reglementări unitare a determinat Parlamentul să adopte ani la rând legi speciale pentru fiecare donație sau localitate, creând tratamente inegale și dependență de decizii ad‑hoc. Noua lege propusă de Partidul Nostru instituie reguli clare și uniforme pentru toate autoritățile publice locale: scutirea de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile donate, includerea mijloacelor de transport și a utilajelor pentru serviciile publice, reguli stricte de utilizare în interes public și interdicția înstrăinării bunurilor, precum și mecanisme de control și monitorizare aprobate de Guvern. „Inițiativa nu este despre facilități fiscale, ci despre respectul față de comunități și oamenii care trăiesc în ele. Nu este normal ca o primărie să refuze o autospecială pentru salubrizare sau un microbuz pentru comunitate doar pentru că nu are bani să plătească taxe pentru un bun primit gratuit”, a spus Elena Grițco. Impactul asupra bugetului de stat este limitat, întrucât nu este vorba despre importuri comerciale, iar efectul social este major: servicii publice mai eficiente și comunități mai bine dotate. „Proiectul transmite un mesaj clar: bunurile destinate interesului public trebuie să ajungă acolo unde este nevoie de ele — la oameni, iar comunitățile nu trebuie pedepsite pentru lipsa resurselor. Dacă cineva donează pentru binele comunităților, statul nu trebuie să pună piedici, ci să ajute”, a conchis deputata Partidului Nostru.
13:10
Militar rănit prin împușcare într-o unitate a Armatei Naționale din Florești Liber TV
Un militar prin contract al Armatei Naționale s-a rănit astăzi, 20 ianuarie, în urma unei împușcături cu arma din dotare, în timp ce își executa serviciul într-o unitate militară din garnizoana Florești.Potrivit comunicatului oficial al Armatei Naționale, incidentul s-a produs în jurul orei 10:50. La fața locului au intervenit autoritățile competente, iar cazul este investigat de poliție.Totodată, ministrul Apărării a dispus inițierea unei anchete de serviciu, care are drept scop elucidarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.Armata Națională urmează să revină cu informații suplimentare pe măsura desfășurării investigațiilor.
11:40
(FOTO) ZdG: „Activistul” Radu Dutcovici, acuzat că ar fi colectat ani la rând bani de la diasporă pe baza unei povești false Liber TV
Ziarul de Gardă a publicat o investigație în care Radu Dutcovici, un „activist” cunoscut pe rețelele sociale, cu peste 100 de mii de urmăritori și susținător declarat al PAS și al președintei Maia Sandu, este acuzat că ar fi strâns bani de la membri ai diasporei folosind, timp de mai mulți ani, aceeași poveste falsă despre o familie nevoiașă din Republica Moldova.Potrivit ZdG, din 2023, zeci de persoane, majoritatea din diaspora, în special din Italia, au fost contactate de Dutcovici cu un mesaj standardizat, urmat de prezentarea unui caz „urgent”: o mamă din satul Lăpușna, raionul Hîncești, cu „șase copii”, rămasă singură după ce soțul ar fi murit de cancer, iar doi dintre copii ar fi fost internați în spital cu probleme grave la plămâni. Mesajele erau însoțite constant de presiunea timpului și de solicitarea unui „ajutor”, de regulă financiar. Mai multe persoane afirmă că au transferat sume cuprinse între 15 și 300 de euro, uneori chiar mai mult, prin diverse platforme sau direct „în mână”, inclusiv la evenimente ale diasporei. După donații, unii primeau videoclipuri drept „dovadă” că ajutorul a ajuns la familie. Ulterior, donatorii au descoperit că aceleași videoclipuri erau reutilizate și trimise mai multor persoane, în perioade diferite, fiind prezentate drept recente.Ziarul de Gardă a discutat cu femeia din Lăpușna invocată în aceste colectări. Elena afirmă că are, de fapt, șapte copii, că soțul ei este în viață și că niciun copil nu a fost internat vreodată cu probleme la plămâni. Ea spune că Radu Dutcovici, aprig susținător PAS și al Maiei Sandu, a vizitat-o doar de patru ori în total, începând cu 2022, și că nu a primit niciodată bani din colectările despre care se vorbea, ci doar unele cutii cu haine și produse. De asemenea, femeia neagă că l-ar fi contactat vreodată pe Dutcovici sau că i-ar fi furnizat informații despre copii. Investigația mai arată că, în unele cazuri, donatorilor li s-a cerut să transfere bani nu pe numele lui Radu Dutcovici, ci pe cel al mamei sale. Totodată, cel puțin trei persoane afirmă că, după donațiile inițiale, au fost contactate din nou sub alte pretexte, inclusiv pentru a contribui financiar la cheltuieli de înmormântare, cu sume de până la 700 de euro.ZdG menționează și faptul că unele acțiuni prezentate public de Dutcovici drept inițiative personale, precum o așa-zisă „campanie de Paști”, ar fi fost organizate, în realitate, de alte asociații, contribuția lui fiind una minoră.Radu Dutcovici nu a răspuns solicitărilor redacției Ziarul de Gardă. După apariția acuzațiilor în spațiul public, el a publicat un mesaj video în care se declară nevinovat, susține că familiile ajutate sunt reale și îi îndeamnă pe cei care se consideră înșelați să-l contacteze pentru a „rezolva” situațiile, promițând inclusiv rambursarea banilor.
11:20
Trei persoane au murit în incendii provocate de nerespectarea regulilor antiincendiare Liber TV
Nerespectarea regulilor antiincendiare la exploatarea sobelor și aparatelor electrice de încălzit a dus la producerea unor incendii soldate cu moartea a trei persoane, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 19 ianuarie 2026, la ora 07:04, într-o locuință din satul Pruteni, raionul Fălești. Potrivit informațiilor preliminare, incendiul a izbucnit în interiorul casei, iar flăcările au cuprins mai multe bunuri materiale și parțial acoperișul locuinței. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri și salvatori, care a depistat cadavrul carbonizat al proprietarului, un bărbat în vârstă de 66 de ani. Specialiștii IGSU au stabilit preliminar că incendiul s-ar fi produs din cauza neînchiderii ușii sobei, fapt ce a dus la căderea jăraticului și izbucnirea focului.Un alt incendiu soldat cu deces a avut loc în aceeași dimineață, în orașul Glodeni, într-un apartament de pe strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 9. Trei echipaje de pompieri au intervenit pentru lichidarea flăcărilor, care au cuprins bunuri materiale dintr-o cameră. În interior a fost depistat cadavrul carbonizat al proprietarei, o femeie în vârstă de 78 de ani. Totodată, pompierii au evacuat 10 persoane din scara blocului pentru a preveni intoxicarea cu produsele de ardere. Conform cercetărilor preliminare, incendiul ar fi izbucnit din cauza încălcării regulilor de utilizare a unei plăpumi electrice.Al treilea caz a fost înregistrat în seara zilei de 19 ianuarie, la ora 22:42, într-o gospodărie din satul Dubna, raionul Soroca. Potrivit informațiilor preliminare, incendiul s-a produs din cauza suprasolicitării sobei de încălzit. Flăcările au cuprins în totalitate o construcție auxiliară din curtea gospodăriei, iar în timpul intervenției pompierii au depistat cadavrul carbonizat al proprietarei, o femeie în vârstă de 83 de ani.Toate circumstanțele producerii incendiilor urmează a fi stabilite de organele de resort.În acest context, IGSU îndeamnă repetat cetățenii să respecte strict regulile antiincendiare la utilizarea sobelor și aparatelor electrice de încălzit, să verifice periodic funcționalitatea acestora și să întrerupă imediat exploatarea în cazul depistării unor defecțiuni. De asemenea, salvatorii recomandă aerisirea permanentă a încăperilor în care sunt instalate surse de încălzire.O atenție sporită trebuie acordată persoanelor în etate, considerate cele mai vulnerabile în fața acestor pericole. Pompierii fac apel la solidaritate și responsabilitate, îndemnând cetățenii să ofere sprijin vecinilor și rudelor în vârstă, mai ales în perioada rece a anului.Potrivit datelor statistice ale IGSU, de la începutul anului 2026 au fost înregistrate 193 de incendii, soldate cu decesul a 18 persoane.
10:20
Sfântul Ioan Botezătorul, prăznuit pe stil vechi la 20 ianuarie. Tradiții și semnificații Liber TV
Creștinii care respectă calendarul pe stil vechi îl pomenesc la data de 20 ianuarie pe Sfântul Ioan Botezătorul, una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului, considerat ultimul proroc al Vechiului Testament și veriga de legătură dintre Vechiul și Noul Testament.Sărbătoarea vine imediat după Bobotează și este cunoscută în calendarul bisericesc drept Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan este numit și Înaintemergătorul, deoarece a avut misiunea de a pregăti oamenii pentru venirea Mântuitorului și de a-L boteza pe Iisus Hristos în apele Iordanului.Potrivit tradiției populare, în dimineața zilei de Sfântul Ioan, oamenii obișnuiesc să se stropească cu agheasmă, pentru a fi feriți de boli și necazuri pe parcursul anului. Tot în credința populară se spune că după această zi „se botează gerul”, adică iarna începe să-și piardă din putere, iar temperaturile treptat cresc.Biserica Ortodoxă a închinat șase sărbători Sfântului Ioan Botezătorul: Zămislirea – 23 septembrie / 6 octombrie Nașterea – 24 iunie / 7 iulie Soborul – 7 / 20 ianuarie Tăierea capului – 29 august / 11 septembrie Prima și a doua aflare a capului – 24 februarie / 8 martie A treia aflare a capului – 25 mai / 7 iunieSfântul Ioan este și unul dintre cei mai populari sfinți în onomastica românească. Potrivit Registrului de Stat al Populației, în Republica Moldova peste 100 de mii de persoane poartă numele Ion, acesta fiind unul dintre cele mai răspândite prenume din țară.
19 ianuarie 2026
22:40
Piața imobiliară din Chișinău, în declin accentuat: tranzacțiile au scăzut cu aproape 80% într-un an Liber TV
Piața imobiliară din municipiul Chișinău traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Potrivit datelor prezentate de economistul Marin Gospodarenco, citând informațiile I.P. Cadastrul Bunurilor Imobile, în trimestrul IV al anului 2025 au fost vândute doar 999 de apartamente, față de 4.647 în aceeași perioadă a anului precedent.Aceasta reprezintă o scădere de 78,5% a tranzacțiilor, ceea ce înseamnă că aproape 4 din 5 potențiali cumpărători au dispărut de pe piață.Economistul explică această prăbușire printr-o combinație de factori: prudența tot mai mare a populației, creditele ipotecare încă scumpe, menținerea unor prețuri ridicate la locuințe și un climat economic marcat de incertitudine. În acest context, mulți preferă să amâne achizițiile majore, evitând îndatorarea pe termen lung.„Nu mai este vorba despre o simplă pauză a pieței, ci despre un semnal clar că modelul actual al pieței imobiliare nu mai corespunde puterii reale de cumpărare”, subliniază Marin Gospodarenco.În ceea ce privește evoluția prețurilor, pe termen scurt este mai probabilă o stagnare, însoțită de negocieri mai dure, decât scăderi bruște. Totuși, dacă cererea va rămâne scăzută, iar numărul apartamentelor nevândute va continua să crească, presiunea pentru ajustări reale de preț va deveni inevitabilă, mai ales în segmentele considerate supraevaluate.Pentru cumpărători, actualul context înseamnă o nevoie sporită de analiză atentă a bugetului, evaluarea riguroasă a ofertelor disponibile și orientarea către soluții sustenabile pe termen lung.
19:20
Dorin Damir, reținut după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la MAI Liber TV
Dorin Damir a fost reținut luni, 19 ianuarie, la scurt timp după ce instanța de judecată l-a condamnat la trei ani de închisoare, în dosarul privind angajările fictive din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.Potrivit sentinței pronunțate pe 19 ianuarie 2026, Damir a fost găsit vinovat pe două capete de acuzare și condamnat la trei ani de detenție, fiind achitat pe alte trei capete. Decizia a fost luată în lipsa inculpatului de un complet de judecată prezidat de magistrata Angela Catană, din care au mai făcut parte judecătorii Sergiu Stratan și Alexandru Negru.Sentințe similare au fost pronunțate și în cazul celorlalți doi inculpați din dosar. Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru două capete de acuzare și achitat pe alte trei. Aceeași pedeapsă a fost aplicată și fostului șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, care a fost, de asemenea, achitat parțial.Conform procurorilor, în anul 2017, în perioada guvernării Partidului Democrat, Dorin Damir ar fi fost angajat ilegal și doar formal în cadrul Direcției nr. 5 a INI, o subdiviziune specială a MAI, ulterior desființată. Acesta ar fi activat sub pseudonimul „HOLRIO”, fără a desfășura activitate polițienească reală.Dosarul de angajare ar fi fost întocmit cu încălcarea procedurilor legale, după modificarea regulamentelor interne, care au relaxat criteriile de recrutare și au permis includerea lui Damir în structură. Deși nu s-ar fi prezentat niciodată la muncă, între iunie 2017 și septembrie 2019, acesta ar fi încasat aproximativ 170.000 de lei din bugetul de stat. În doar două luni de la presupusa angajare, Damir ar fi obținut gradul special de inspector principal, iar ulterior pe cel de comisar.Anchetatorii mai susțin că, sub pretextul desfășurării unor „măsuri speciale de investigații”, lui Damir i-au fost eliberate acte de identitate și un pașaport pe un nume fictiv – Dumitru Busuioc – identitate folosită inclusiv pentru o călătorie personală la Kiev. Ulterior, pe același nume i-ar fi fost emis și un permis de conducere, dar cu fotografia sa reală.Pentru a crea aparența unei activități reale, pe numele lui Damir ar fi fost întocmite fișe de salarizare, rapoarte și evaluări. În registrul Direcției nr. 5 figurează patru rapoarte informative, unele alcătuite dintr-o singură frază și fără semnătura acestuia. Instanța a stabilit că documentele au fost redactate de alți angajați, la indicația superiorilor.Dosarul a fost expediat în judecată în septembrie 2021, iar examinarea în primă instanță a durat cinci ani și patru luni. Inițial, pronunțarea sentinței fusese stabilită pentru luna decembrie 2025, însă termenul a fost amânat. Pentru infracțiunile imputate – inclusiv abuz de serviciu, delapidare și fals în acte – legea prevede pedepse de până la 12 ani de închisoare.Contactat pentru o reacție, Dorin Damir a declarat că dosarul ar fi fost instrumentat „la comandă” și a respins acuzațiile, menționând că va face declarații detaliate după finalizarea definitivă a procesului.Sentința nu este definitivă și poate fi contestată cu apel.
14:30
Două persoane au murit în urma unor incendii produse în raioanele Călărași și Cahul Liber TV
Două incendii izbucnite în cursul zilei de 18 ianuarie 2026, în raioanele Călărași și Cahul, s-au soldat cu decesul a două persoane, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).Primul caz a avut loc în noaptea de 18 ianuarie, într-o gospodărie din comuna Hîrjauca, raionul Călărași. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:47, fiind anunțat un incendiu cu flacără deschisă într-o casă de locuit. La fața locului au intervenit două echipe de pompieri și salvatori.În interiorul locuinței, angajații IGSU au depistat cadavrul carbonizat al proprietarului, un bărbat în vârstă de 63 de ani. Incendiul a fost lichidat la ora 07:16. În urma arderii, au fost distruse bunurile materiale din interiorul a două odăi și aproximativ 60% din acoperișul casei.Cercetările preliminare arată că incendiul ar fi fost provocat de nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la utilizarea instalațiilor electrice. Potrivit IGSU, bărbatul folosea pentru încălzire un termogenerator electric conectat la rețea și lăsat pe timp de noapte în apropierea patului. Toate circumstanțele urmează a fi stabilite de organele competente.Un al doilea incendiu, soldat cu decesul unei persoane, a fost raportat în aceeași zi, la ora 17:24, într-o locuință de pe strada Nicolae Gribov nr. 45 din orașul Cahul. Focul a izbucnit în interiorul casei, iar o femeie aflată în stare inconștientă a fost extrasă de către localnici până la intervenția echipelor specializate. Ulterior, medicii Serviciului de Asistență Medicală Urgentă au constatat decesul acesteia.La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri, care a stabilit că incendiul a afectat bunurile materiale din interiorul unei odăi cu suprafața de aproximativ 9 metri pătrați. Primele cercetări indică faptul că focul a izbucnit din cauza nerespectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobei de încălzit. Proprietara ar fi suprasolicitat soba, ceea ce a dus la mocnirea materialelor combustibile aflate în apropiere.În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe regulile de prevenire a incendiilor. Salvatorii recomandă utilizarea corectă a surselor de încălzire, evitarea suprasolicitării sobelor, deconectarea aparatelor electrice atunci când nu sunt supravegheate și păstrarea materialelor combustibile la o distanță sigură față de sursele de căldură.Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 173 de incendii, în urma cărora 15 persoane și-au pierdut viața.
12:40
România, la un pas de preluarea Portului Giurgiulești: tranzacție de 62 de milioane de dolari Liber TV
România se află în faza finală a demersurilor pentru a prelua controlul asupra Portului Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova, singurul port maritim al țării vecine. Achiziția ar urma să fie realizată prin Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” Constanța (APM), aflată în subordinea statului român, notează profit.ro. APM a depus o ofertă angajantă de aproximativ 62 de milioane de dolari pentru cumpărarea companiei Danube Logistics, operatorul portului Giurgiulești, al cărei unic acționar este Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Pe lângă acest preț, compania românească s-a angajat să investească cel puțin 28 de milioane de dolari în modernizarea și dezvoltarea portului.Tranzacția trebuie să fie aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor APM, iar din punct de vedere al securității naționale, investiția a primit deja undă verde la Chișinău. Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului din Republica Moldova a aprobat operațiunea pe 11 iulie.Contestații și dispute în RomâniaAchiziția nu este lipsită de controverse. Fondul Proprietatea, acționar minoritar al Portului Constanța (cu 20% din acțiuni), a contestat în instanță decizia APM de a face oferta pentru Portul Giurgiulești. Fondul susține că prețul este prea mare și se bazează pe estimări „prea optimiste”, mai ales în contextul scăderii recente a traficului de mărfuri în porturile din regiune.Judecătorii au respins, însă, cererea Fondului Proprietatea de suspendare a deciziei APM, considerând că tranzacția nu este încă finalizată și nu produce, deocamdată, un prejudiciu cert.Fondul Proprietatea mai avertizează asupra unor riscuri, precum: expirarea în 2030 a dreptului de administrare a portului și a facilităților fiscale, litigii și sechestre asupra unor bunuri, posibile probleme de mediu care ar putea genera costuri suplimentare.Poziția statului românReprezentanții APM susțin că toate aceste riscuri au fost analizate și incluse în oferta finală. Unele dintre ele au fost transformate în condiții obligatorii pentru semnarea contractului, iar pentru altele s-au prevăzut mecanisme prin care o parte din bani să fie reținută până la clarificarea situațiilor sensibile.Potrivit APM, preluarea Portului Giurgiulești este o investiție strategică importantă pentru România, cu potențial de creștere economică și relevanță majoră în contextul reconstrucției Ucrainei și al dezvoltării infrastructurii regionale.Dacă toate aprobările vor fi obținute, România ar putea deveni, în premieră, actorul principal în administrarea celui mai important nod logistic fluvial-maritim al Republicii Moldova.
10:00
(FOTO) Tragedie feroviară în sudul Spaniei: bilanțul a ajuns la 39 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză Liber TV
Cel puțin 39 de persoane și-au pierdut viața și zeci au fost rănite în urma unui grav accident feroviar produs duminică seara în sudul Spaniei, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit frontal în provincia Cordoba. Autoritățile avertizează că bilanțul victimelor ar putea crește, întrucât mai mulți pasageri au rămas blocați în vagoane grav avariate.Potrivit unor surse apropiate anchetei citate luni de agenția EFE și preluate de Agerpres, 73 de persoane sunt în continuare spitalizate, dintre care 24 se află în stare gravă, inclusiv patru minori.Accidentul s-a produs în apropiere de localitatea Adamuz, la aproximativ 360 de kilometri sud de Madrid. Un tren de mare viteză operat de compania privată Iryo, care circula pe ruta Malaga–Madrid, a deraiat și a ajuns pe linia alăturată, unde s-a ciocnit cu un tren al companiei publice Renfe, care venea din sens opus, pe ruta Madrid–Huelva, relatează News.ro. În urma impactului, trenul Renfe a fost împins de pe șine și s-a rostogolit pe un terasament.Șeful guvernului regional al Andaluziei, Juanma Moreno, a declarat luni dimineață că dintre cele 75 de persoane transportate la spital, 15 se aflau în stare gravă la acel moment și a avertizat că numărul victimelor ar putea crește.„Accidentul a fost foarte grav… probabil vom găsi mai multe cadavre”, a spus Moreno, precizând că va fi nevoie de utilaje grele pentru a îndepărta resturile metalice ale trenurilor și pentru a localiza alte victime.Potrivit publicației El Pais, printre cei decedați se află și conductorul în vârstă de 27 de ani al trenului Madrid–Huelva. Mărturii ale pasagerilorÎn cele două trenuri se aflau aproximativ 400 de pasageri, majoritatea cetățeni spanioli care călătoreau spre sau dinspre Madrid după weekend. Nu este clar câți turiști se aflau la bord.„Sunt mulți răniți. Încă tremur”, a declarat pentru El Pais Maria San José, în vârstă de 33 de ani, pasageră în trenul de mare viteză Malaga–Madrid, care a deraiat primul.Un pasager al trenului Renfe a povestit pentru postul public TVE: „Oamenii țipau, bagajele au căzut de pe rafturi. Eu călătoream în al patrulea vagon, ultimul, din fericire”.Cauza accidentului, necunoscutăPotrivit El Pais, trenul Renfe circula cu aproximativ 200 de kilometri pe oră în momentul impactului. Nu se cunoaște deocamdată viteza trenului Iryo în momentul deraierii.Ministrul spaniol al Transporturilor, Oscar Puente, a declarat că, în acest stadiu, cauza accidentului este necunoscută și a subliniat că este „cu adevărat ciudat” faptul că deraierea s-a produs pe o porțiune dreaptă de cale ferată, recent modernizată. El a menționat că linia respectivă a fost reabilitată în luna mai, în urma unei investiții de aproximativ 700 de milioane de euro.„Nu se poate specula asupra cauzelor accidentului. Toți experții consultați și-au exprimat uimirea”, a spus Puente, precizând că rezultatele anchetei ar putea fi făcute publice în cel puțin o lună.Administratorul infrastructurii feroviare, Adif, a transmis că accidentul s-a produs la ora 18:45 GMT, la aproximativ zece minute după ce trenul Iryo 6189 plecase din Cordoba spre Madrid. Compania Iryo a precizat că trenul implicat a fost fabricat în 2022 și a trecut ultima revizie tehnică pe 15 ianuarie, cu doar câteva zile înainte de tragedie, potrivit EFE, citată de El Mundo.În urma accidentului, toate trenurile de mare viteză care circulă între Madrid și Andaluzia au fost suspendate temporar.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.