Învățământul din Chișinău, suspendat și astăzi din cauza poleiului. Primăria: siguranța copiilor este prioritară
Procesul educațional în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău rămâne suspendat și astăzi, marți, 27 ianuarie 2026, pentru clasele I–XII. Decizia vine după ce și ieri activitățile educaționale au fost sistate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.Potrivit unui comunicat al Primăriei municipiului Chișinău, hotărârea a fost luată în urma ședinței serviciilor specializate, în contextul agravării situației meteo. Autoritățile semnalează formarea extinsă a poleiului, un risc sporit de alunecare și traumatisme, precum și copaci fracturați, care reprezintă un pericol pentru siguranța pietonilor.Municipalitatea subliniază că măsura are drept scop protejarea elevilor, a cadrelor didactice și a părinților. Activitățile educaționale care au fost suspendate vor fi recuperate ulterior, conform unui program ce urmează a fi comunicat de instituțiile de învățământ.Direcția Generală Educație, Tineret și Sport îndeamnă părinții și elevii să manifeste prudență maximă, să evite deplasările neesențiale și să respecte recomandările autorităților.„Siguranța copiilor rămâne o prioritate absolută pentru Primăria municipiului Chișinău”, se arată în comunicat.
