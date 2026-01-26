„Visați în continuare”. Șeful NATO avertizează: Europa nu se poate apăra fără SUA
Europa nu este capabilă să se apere singură fără sprijinul Statelor Unite, iar cei care cred contrariul „pot să viseze în continuare”. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu citat de The Guardian.Potrivit lui Rutte, în lipsa sprijinului american, statele europene ar fi nevoite să-și majoreze cheltuielile pentru apărare până la aproximativ 10% din PIB, să investească „miliarde și miliarde de euro” și chiar să ia în calcul achiziționarea propriilor arme nucleare. „Europa are nevoie de SUA, iar SUA au nevoie de NATO”, a subliniat oficialul, adăugând că, în pofida schimbării priorităților Washingtonului, „va exista întotdeauna o prezență americană foarte puternică în Europa”.Șeful NATO a atras atenția și asupra situației de pe frontul din Ucraina, menționând că rata de interceptare a dronelor rusești a scăzut din cauza lipsei de interceptoare. El a făcut apel la eurodeputați să convingă statele care dispun de astfel de sisteme să sprijine Kievul. „Este diferența dintre viață și moarte, zi de zi, și influențează direct modul în care ne protejăm infrastructura energetică critică”, a declarat Rutte.Anterior, în același context, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat critici dure la adresa statelor europene, în cadrul discursului său de la Forumul Economic Mondial de la Davos. Liderul de la Kiev a subliniat necesitatea creării unor forțe armate europene unite și a pus sub semnul întrebării capacitatea reală de reacție a NATO în absența SUA.„Europa se bazează doar pe credința că, dacă va exista o amenințare, NATO va funcționa. Dar nimeni nu a văzut cu adevărat Alianța în acțiune. Dacă Putin decide să ia Lituania sau să lovească Polonia, cine va răspunde? În acest moment, NATO există datorită credinței că SUA vor acționa. Dar dacă nu o vor face?”, a declarat Zelenski.
