ULTIMĂ ORĂ | Școlile din Chișinău NU vor activa mâine din cauza condițiilor meteo. Anunțul primarului Ion Ceban
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat în această seară că, în contextul vremii nefavorabile prognozate pe întreg teritoriul țării și în baza recomandărilor Ministerului Educației, municipalitatea a decis ca mâine instituțiile de învățământ din capitală să nu își desfășoare activitatea.Potrivit edilului, lecțiile vor fi recuperate pe parcursul semestrului, conform deciziilor luate de fiecare instituție în parte.Totodată, Ion Ceban a venit cu un apel către autoritățile centrale și mediul de afaceri.„Recomandăm Guvernului și angajatorilor să fie înțelegători cu părinții ai căror copii sunt în clasele primare și trebuie să rămână sub supraveghere”, a declarat primarul general.Meteorologii avertizează că riscul de polei rămâne ridicat, iar temperaturile vor oscila între 0 și -2 grade Celsius. În aceste condiții, chiar dacă autospecialele intervin permanent, formarea ghețușului nu poate fi împiedicată complet.„Rugăm maximă prudență și înțelegere. Muncitorii municipali continuă să intervină fără oprire”, a mai subliniat Ion Ceban.Autoritățile locale îndeamnă cetățenii să evite deplasările neesențiale și să fie atenți la condițiile de pe drumuri și trotuare.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.