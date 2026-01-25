ULTIMĂ ORĂ | Școlile din Chișinău NU vor activa mâine din cauza condițiilor meteo. Anunțul primarului Ion Ceban

18:30

Refuzul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, de a participa la Forumul Economic Mondial de la Davos ar putea marca o deteriorare serioasă a relațiilor cu președintele american Donald Trump, notează site-ul Strana.ua într-o analiză dedicată acestui subiect.Potrivit sursei, Zelenski și-a permis pentru prima dată, după scandalul din Biroul Oval, să manifeste public un disconfort evident față de Trump, chiar dacă nu sub forma unei critici directe. Semnalele unei tensiuni crescânde au apărut încă din weekend, când o delegație ucraineană a efectuat o vizită la Miami. Deși se aștepta ca acolo să fie agreate principalele parametri ai unor acorduri ce urmau să fie semnate la Davos – inclusiv garanții de securitate solicitate de Kiev – autoritățile ucrainene au comentat vizita extrem de laconic, iar Washingtonul nu a oferit nicio reacție publică.Lipsa informațiilor a alimentat presupunerile că negocierile pe subiectele sensibile au eșuat. Printre acestea se află retragerea trupelor ucrainene din Donbas, cerută de Moscova și respinsă de Kiev. Conform Strana.ua, după vizita delegației ucrainene în SUA ar fi devenit clar că Trump nu și-a modificat poziția și continuă să insiste asupra retragerii armatei ucrainene din regiunea Donețk.În dimineața zilei de luni au apărut informații potrivit cărora Zelenski ar putea să nu participe la Davos, iar semnarea unui acord dintre Ucraina și SUA privind crearea unui fond de reconstrucție ar fi anulată. Ulterior, președintele ucrainean a confirmat că nu va merge la forum, invocând necesitatea de a rămâne în țară pentru a gestiona consecințele atacurilor asupra infrastructurii energetice. Totuși, el a admis că ar putea totuși ajunge la Davos dacă vor fi pregătite documente concrete pentru semnare și dacă vor exista acorduri clare privind livrarea de sisteme de apărare antiaeriană, rachete și sprijin pentru sectorul energetic – recunoscând implicit că, în prezent, acestea lipsesc.În același timp, Zelenski a formulat câteva declarații cu tentă critică la adresa politicii lui Trump, afirmând că Statele Unite nu au reușit până acum să oprească Rusia. De asemenea, el și-a exprimat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Danemarcei, pe fondul declarațiilor lui Trump privind Groenlanda.Analiza Strana.ua mai subliniază că situația legată de Groenlanda reprezintă un factor suplimentar care a influențat decizia lui Zelenski. Potrivit sursei, principalul scop al unei eventuale vizite la Davos era încercarea de a convinge, alături de liderii europeni, Washingtonul să-și schimbe poziția privind soluționarea conflictului din Ucraina – inclusiv acordarea unor garanții americane pentru trupele europene ce ar putea fi desfășurate în Ucraina după război și renunțarea la cererea de retragere a armatei ucrainene din Donețk. După vizita de la Miami, ar fi devenit clar că această poziție a lui Trump nu s-a schimbat.În contextul tensiunilor dintre SUA și Europa pe tema Groenlandei, șansele unui răspuns favorabil din partea Washingtonului ar fi scăzut și mai mult. Astfel, Zelenski ar fi ales să nu participe la Davos pentru a evita o poziționare publică într-un conflict geopolitic major, care l-ar fi pus între SUA și Europa.Strana.ua concluzionează că problemele din negocieri continuă să se acumuleze, iar declarația recentă a lui Trump, potrivit căreia Zelenski „frânează procesul de pace”, reprezintă un semnal clar al tensiunilor. Cele mai grave consecințe ar putea apărea, avertizează sursa, dacă disputa dintre SUA și Europa privind Groenlanda va duce la o ruptură a „Occidentului colectiv”, ceea ce ar putea submina întreaga arhitectură de sprijin extern pe care Kievul a construit-o de la începutul războiului.