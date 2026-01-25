Carosabilul alunecos face ravagii: 250 de persoane cu traumatisme au ajuns la Urgență
Institutul de Medicină Urgentă se confruntă astăzi cu o situație excepțională, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile și al formării poleiului pe străzile și traseele din țară. Potrivit unui comunicat al instituției, Unitatea de Primiri Urgențe a înregistrat un flux extrem de mare de pacienți, majoritatea prezentând traumatisme.Carosabilul deosebit de alunecos a dus la un număr crescut de accidente rutiere și căderi. Astfel, până la ora 18:00, la Unitatea de Primiri Urgențe au fost deserviți 270 de pacienți, dintre care 250 au solicitat consultația medicului traumatolog.Reprezentanții Institutului precizează că situația rămâne dificilă și în continuare. Sala de așteptare este aglomerată, iar numărul prezentărilor este în creștere. Personalul medical activează la capacitate maximă, fiind suplinite echipele de urgență pentru a face față volumului mare de solicitări.În acest context, conducerea Institutului de Medicină Urgentă face apel către persoanele care nu prezintă urgențe medico-chirurgicale să amâne vizita la spital, pentru a permite acordarea rapidă a asistenței medicale cazurilor grave.Totodată, pacienții și rudele acestora sunt rugați să manifeste răbdare și înțelegere față de timpii de așteptare, impuși de situația excepțională creată de condițiile meteo.
