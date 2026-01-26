(FOTO) Maia Sandu a vizitat Muzeul Katyn din Varșovia: „Să cunoaștem trecutul pentru ca el să nu se mai repete”
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că, înainte de începerea vizitei sale oficiale în Polonia, programată pentru astăzi, a vizitat Muzeul masacrului de la Katyn din Varșovia. Într-o postare publicată ieri, șefa statului a menționat că muzeul documentează masacrul din 1940, comis de regimul sovietic în regiunea Smolensk, unde aproximativ 22.000 de ofițeri și intelectuali polonezi au fost uciși, iar adevărul despre aceste crime a fost ascuns timp de decenii. Maia Sandu a subliniat că tragedia de la Katyn a avut loc în contextul Pactului Ribbentrop–Molotov, ale cărui consecințe au afectat profund și Republica Moldova. Potrivit președintei, pactul a distrus destine, a separat familii și a lăsat răni adânci în memoria colectivă a mai multor popoare. „Astfel de muzee ne amintesc cât de important este să ne cunoaștem trecutul, să deosebim adevărul de minciună și să înțelegem valoarea libertății”, a scris Maia Sandu, accentuând rolul memoriei istorice în consolidarea unei societăți puternice și reziliente. Totodată, șefa statului a remarcat că istoriile moldovenilor și polonezilor sunt adesea întrepătrunse, iar Republica Moldova își propune să învețe de la Polonia cum să păstreze și să promoveze memoria istorică, nu pentru a rămâne ancorată în trecut, ci pentru a preveni repetarea unor astfel de tragedii. Maia Sandu a concluzionat că memoria reprezintă o formă de responsabilitate atât față de cei care au suferit, cât și față de generațiile viitoare.
