Zelenski, discurs dur la Davos: Europa a stat deoparte în fața represiunilor din Iran și evită acțiunile decisive în războiul din Ucraina
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat mai multe critici dure la adresa statelor europene în timpul discursului susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, acuzând lipsa de reacție și indecizia Europei în fața unor crize majore de securitate internațională.Zelenski a făcut referire, în special, la situația protestelor din Iran, reprimarea acestora și lipsa unui sprijin real din partea comunității internaționale. Potrivit liderului ucrainean, în timp ce regimul de la Teheran recurgea la violență extremă, Europa era concentrată pe sărbătorile de iarnă și pe pauza politică de sezon.„Au fost multe discuții despre protestele din Iran, dar ele au fost înecate în sânge. Lumea nu a ajutat suficient poporul iranian – acesta este adevărul. A stat deoparte. În Europa era Crăciunul și Anul Nou, vacanțe. Până când politicienii s-au întors la muncă și au început să-și formeze pozițiile, ayatollahul ucisese deja mii de oameni. Dacă regimul supraviețuiește, mesajul va fi clar: ucide suficienți oameni și vei rămâne la putere”, a declarat Zelenski.În același context, președintele Ucrainei a oferit drept exemplu acțiunile președintelui SUA, Donald Trump, făcând referire la operațiunea desfășurată în Venezuela, în urma căreia liderul venezuelean Nicolas Maduro ar fi fost arestat și deferit justiției în Statele Unite.„Maduro este acum în instanță, la New York. Îmi pare rău, dar Putin nu este în instanță. Și suntem deja în al patrulea an al celui mai mare război din Europa. Iar cel care l-a declanșat continuă să lupte pentru accesul la fondurile sale înghețate din Europa și are chiar anumite succese”, a subliniat Zelenski.Liderul de la Kiev a abordat și subiectul garanțiilor de securitate pentru Ucraina, mulțumind partenerilor europeni, dar avertizând că acestea vor deveni efective doar după încetarea războiului. El a insistat asupra rolului crucial al Statelor Unite în orice mecanism de securitate.„Nicio garanție de securitate nu funcționează fără Statele Unite. Europa discută cu plăcere despre viitor, dar evită acțiunile de astăzi – acțiuni care determină ce viitor vom avea”, a afirmat Zelenski, criticând totodată incapacitatea Europei de a opri transporturile de petrol ale flotei rusești din umbră. „Dacă Putin rămâne fără bani, Europa rămâne fără război”, a adăugat el.Președintele ucrainean a reiterat necesitatea creării unor forțe armate europene unite, exprimând îndoieli privind capacitatea NATO de a acționa fără sprijinul SUA. În acest sens, Zelenski a pus sub semnul întrebării reacția Alianței în cazul unei eventuale agresiuni ruse împotriva Lituaniei sau Poloniei.De asemenea, el a criticat reacția Europei în contextul crizei din Groenlanda, considerând simbolică și ineficientă desfășurarea unui număr redus de militari în regiune.„Dacă trimiți 30 sau 40 de soldați în Groenlanda, ce mesaj transmiți? Cui? Rusiei, Chinei? Dar mai ales Danemarcei, aliatul vostru? Treizeci sau patruzeci de soldați nu vor proteja nimic”, a concluzionat Zelenski.
