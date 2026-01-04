Un român de 18 ani a murit în incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana. MAE confirmă decesul

11:00

Mai multe explozii puternice, însoțite de sunete asemănătoare survolărilor aeriene, au fost auzite sâmbătă dimineață, în jurul orei locale 02:00 (08:00, ora Republicii Moldova), în capitala Venezuelei, Caracas. Presa internațională relatează că exploziile au continuat și în jurul orei 02:15, iar cel puțin șapte deflagrații ar fi fost înregistrate în diferite zone ale orașului.Potrivit surselor locale, sudul capitalei, în apropierea unei importante baze militare, a rămas fără electricitate. Ulterior, au fost raportate pene de curent și în alte cartiere din Caracas, precum Santa Mónica, Fuerte Tiuna, 23 de Enero, dar și în localități din apropiere, inclusiv Los Teques.Oficiali americani: Trump ar fi ordonat atacuri asupra VenezueleiOficiali americani au declarat pentru CBS News că președintele SUA, Donald Trump, ar fi ordonat atacuri asupra unor ținte din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare, în dimineața zilei de sâmbătă. Informația a fost confirmată și de Fox News, care citează surse oficiale de la Washington.Casa Albă nu a emis, până la această oră, un comunicat oficial privind operațiunea, notează Sky News. Potrivit presei americane, Donald Trump ar fi convocat, cu o zi înainte de atacuri, o reuniune pe teme de securitate națională la reședința sa din Mar-a-Lago.Guvernul de la Caracas confirmă atacurile și acuză „agresiune militară”Autoritățile venezuelene au confirmat că au avut loc atacuri asupra capitalei Caracas, precum și în alte trei state: Miranda, La Guaira și Aragua. Într-o declarație televizată difuzată de postul public VTV, guvernul președintelui Nicolas Maduro a condamnat ceea ce a numit un „act grav de agresiune” al Statelor Unite, îndreptat atât împotriva obiectivelor civile, cât și a celor militare.„Respingem, condamnăm și denunțăm această agresiune militară. Scopul real este de a pune mâna pe resursele strategice ale Venezuelei, în special petrolul și mineralele sale”, se arată în comunicatul autorităților de la Caracas. Guvernul venezuelean avertizează că acțiunea SUA „amenință pacea și stabilitatea internațională, în special în America Latină și Caraibe, și pune în pericol viața a milioane de oameni”.Lista obiectivelor atacate, potrivit președintelui ColumbieiPreședintele Columbiei, Gustavo Petro, a publicat pe rețelele sociale o listă a obiectivelor care ar fi fost atacate de forțele americane în Venezuela. Printre acestea se numără: aeroportul La Carlota (Caracas) garnizoana militară montană din Catia la Mar Palatul Legislativ Federal din Caracas baza militară Fuerte Tiuna aeroportul din El Hatillo baza aeriană F-16 nr. 3 din Barquisimeto aeroportul privat din Charallave baza militară de elicoptere din HigueroteDe asemenea, au fost semnalate atacuri în centrul istoric al capitalei, iar autoritățile au activat planul de apărare în zona Palatului Prezidențial Miraflores.Imagini cu incendii și fum dens pe rețelele socialePe rețelele sociale au apărut numeroase imagini și înregistrări video care arată incendii de amploare și degajări masive de fum în mai multe zone din Caracas. Deocamdată, localizarea exactă a tuturor exploziilor nu a putut fi verificată independent, însă acestea par să fi avut loc în sudul și estul capitalei. Colombia desde ayer es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser convocado de inmediato. Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela.El PMU está activado en Cúcuta y el plan operacional en la frontera.https://t.co/SKpEf2ZF8T— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026 Stare de urgență și spațiul aerian închisMinistrul de Externe al Venezuelei, Ivan Gil Pinto, a anunțat că președintele Nicolas Maduro a semnat un decret de instituire a stării de urgență, în urma a ceea ce a numit „agresiune militară” din partea SUA. Potrivit acestuia, măsura a fost luată „cu scopul trecerii imediate la apărarea armată”.„Încercarea de a impune un război colonial și o schimbare de regim va eșua, la fel ca toate tentativele anterioare”, a declarat Pinto.În paralel, autoritatea americană pentru aviație civilă a interzis tuturor aeronavelor din SUA să opereze „la orice altitudine în spațiul aerian al Venezuelei”.Context tensionat înainte de atacuriExploziile au avut loc pe fondul unor declarații recente ale președintelui Donald Trump, care a menționat posibilitatea unor atacuri terestre împotriva Venezuelei și a afirmat că zilele președintelui Nicolas Maduro sunt „numărate”. În ultimele săptămâni, SUA au desfășurat o flotilă de război în regiunea Caraibelor.