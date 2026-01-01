De la 1 ianuarie 2026, un nou regim fiscal pentru persoanele care lucrează pe cont propriu: ce trebuie să știe prestatorii de servicii
Începând cu 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova intră în vigoare un nou regim fiscal destinat persoanelor fizice care desfășoară activități economice independente, fără a avea un SRL sau altă formă juridică. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat.Noul regim se aplică celor care prestează servicii pe cont propriu – precum cântăreți, fotografi, videografi, designeri, influenceri, consultanți, meșteri sau alți freelanceri – și presupune plata unui impozit unic.Cine este considerat „antreprenor independent”Antreprenor independent este persoana fizică rezidentă care lucrează individual, prestează servicii și nu este înregistrată ca firmă. Codul fiscal prevede o listă de 40 de tipuri de activități care pot fi desfășurate în acest regim.Dreptul de a activa apare din momentul înregistrării la Agenția Servicii Publice, care eliberează numărul de identificare de stat în termen de 24 de ore. În același timp, persoana este luată automat la evidență fiscală, socială și medicală, fără a fi nevoie de cereri suplimentare.Cât este impozitulPentru veniturile obținute din prestarea serviciilor: 15% impozit unic, dacă venitul anual nu depășește 1,2 milioane de lei; 35% impozit, pentru partea de venit care depășește acest plafon.Impozitul unic include, de fapt, mai multe obligații: impozitul pe venit, contribuțiile sociale și primele de asigurare medicală, care sunt repartizate automat către bugetele respective.Fără contabilitate și fără rapoarteUnul dintre principalele avantaje ale noului regim este simplificarea birocratică. Antreprenorii independenți: nu țin contabilitate; nu prezintă dări de seamă fiscale sau statistice; nu depun rapoarte lunare sau anuale.Evidența veniturilor este realizată de Serviciul Fiscal de Stat pe baza: datelor transmise prin aparatele de casă conectate la sistemul electronic; informațiilor din conturile bancare ale contribuabilului.Pentru încasările în numerar, utilizarea echipamentului de casă și emiterea bonului fiscal rămân obligatorii.Cum și când se achită impozitulServiciul Fiscal calculează impozitul și transmite avizul de plată până pe data de 10 a lunii următoare. Plata trebuie efectuată lunar, până pe data de 25.Autoritățile susțin că acest mecanism asigură atât colectarea regulată a impozitelor, cât și includerea automată a antreprenorilor independenți în sistemele de asigurări sociale și medicale.Pe scurt, de la 1 ianuarie 2026, persoanele care prestează servicii pe cont propriu vor putea activa legal cu un regim fiscal simplificat, achitând un impozit unic de 15% din venit, dacă încasările nu depășesc 1,2 milioane de lei pe an.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.