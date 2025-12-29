Fox News: Zelenski și Putin ar putea vorbi direct pentru prima dată în ultimii cinci ani
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar putea avea în curând primul lor dialog direct după mai bine de cinci ani, potrivit Fox News, care citează o sursă familiarizată cu desfășurarea negocierilor.Conform sursei, întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și Volodimir Zelenski, desfășurată la Mar-a-Lago, ar putea deschide calea către un prim apel telefonic direct între liderii de la Kiev și Moscova. Această posibilitate este considerată la Washington drept un potențial „moment-cheie” în pregătirea negocierilor de pace.„Dacă Putin s-ar alătura unui apel telefonic duminică, acesta ar fi cel mai mare succes în pregătirea negocierilor de pace și primul pas real într-un proces de pace”, a declarat sursa sub protecția anonimatului.În cercurile politice din SUA, un asemenea scenariu este deja calificat drept o „victorie diplomatică” pentru Donald Trump. Potrivit aceleiași surse, actualul lider de la Casa Albă este perceput drept „cel mai eficient mediator” în acest moment, în contextul tensiunilor personale profunde dintre Zelenski și Putin.Totuși, principala piedică rămâne reticența Kremlinului de a accepta un dialog direct. Ultimul contact dintre Zelenski și Putin a avut loc în 2020, iar de atunci, susține sursa Fox News, președintele rus a refuzat în repetate rânduri discuții directe. Eventualele „ferestre” de comunicare apărute în 2024 ar fi dispărut după operațiunea armatei ucrainene în regiunea rusă Kursk.Cu toate acestea, oficialii americani consideră că negocierile actuale, facilitate de SUA, ar putea determina Moscova să accepte un asemenea contact. În centrul discuțiilor se află un plan de pace în 20 de puncte, susținut de Washington, care ar fi realizat în proporție de aproximativ 90% și care presupune necesitatea unei comunicări directe între părți.La rândul său, Volodimir Zelenski a subliniat public că pentru Ucraina rămân esențiale garanțiile de securitate cu caracter juridic, oferite de Statele Unite. „Pentru noi este foarte important să existe un semnal clar că ne dorim garanții de securitate obligatorii din punct de vedere juridic”, a declarat președintele ucrainean.Atât la Casa Albă, cât și în rândul mediatorilor americani, se admite că și un singur apel telefonic între Zelenski și Putin ar putea deveni un punct de cotitură și un prim semnal real de trecere de la contacte indirecte la un dialog direct.Amintim că pe 28 decembrie, Volodimir Zelenski și Donald Trump s-au întâlnit la Mar-a-Lago, în Florida. Discuțiile au durat aproximativ trei ore, iar ulterior liderul american a anunțat că negocierile cu președintele Ucrainei vor continua luni, 29 decembrie. Deși nu a fost anunțat un progres major în privința încetării războiului, CNN notează că Trump l-a apreciat public pe Zelenski și a declarat că pacea ar putea fi mai aproape, chiar dacă rămâne relativ favorabil unor poziții ale Moscovei.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.