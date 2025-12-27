Vlad Filat, anunțat în căutare internațională. Reacția fostului premier: „Decizia este motivată politic”
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost anunțat în căutare internațională, la solicitarea Biroului Central Național INTERPOL din Paris. Demersul a fost inițiat vineri, 26 decembrie. Măsura vine după ce, la începutul lunii decembrie 2025, o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă pe Vlad Filat la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro, într-un dosar de spălare de bani. Informația este confirmată de hotărârea judecătorească consultată de AFP, citată de agrepres.ro.Potrivit legislației Republicii Moldova, cetățenii moldoveni nu pot fi extrădați sau expulzați din țară, conform articolului 18 alineatul (2) din Constituție.Reacția lui Vlad Filat: „Dosar fără fundament juridic”Fostul premier respinge acuzațiile și susține că decizia instanței franceze este una „motivată politic” și influențată din Republica Moldova. Într-o declarație pentru presă, Vlad Filat afirmă că dosarul vizează exclusiv partajarea bunurilor după divorțul său din 2012, mai exact achiziția unei locuințe în Franța.„Solicitările transmise autorităților franceze au fost exagerate și lipsite de fundament juridic, fapt care a condus la o hotărâre fără precedent în jurisprudența Franței”, a declarat Filat, adăugând că decizia a surprins inclusiv avocații implicați în proces.Totodată, acesta califică drept nejustificată implicarea Republicii Moldova în dosar, menționând că statul s-a constituit parte civilă și a solicitat despăgubiri de 18 milioane de euro, deși cauza ar fi fost anterior clasată în Republica Moldova.Vlad Filat mai susține că procedura din Franța se bazează pe o „mărturie mincinoasă” și anunță că a depus recurs împotriva sentinței.„Sunt încrezător că adevărul și legalitatea vor prevala, iar abuzurile de procedură și interferențele politice vor fi sancționate”, a declarat fostul premier.Autoritățile nu au oferit, deocamdată, informații suplimentare despre pașii următori în acest caz.
