Dacia Sandero, lider absolut al vânzărilor auto din Europa în 2025, după primele 11 luni
Dacia Sandero își menține poziția de lider pe piața europeană a autoturismelor noi, fiind cel mai vândut model din Europa în perioada ianuarie–noiembrie 2025. Potrivit celor mai recente date agregate de Data Force și preluate de publicații de specialitate din domeniul auto, modelul românesc a fost achiziționat de aproximativ 226.000 de clienți europeni, clasându-se pe primul loc într-o piață extrem de competitivă.Analiza acoperă circa 97% din piața auto europeană și arată că Sandero conduce clasamentul chiar dacă vânzările sale au înregistrat o scădere de 8,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. În pofida acestui recul, modelul Dacia rămâne favorit și este pe cale să devină cea mai vândută mașină din Europa în 2025, cu mai puțin de o lună până la finalul anului.Pe locul al doilea se situează Renault Clio, cu 206.583 de unități vândute, urmat de Volkswagen T-Roc, care a depășit pragul de 196.000 de exemplare. Podiumul este completat de modele consacrate, în special din gama Volkswagen.Top 10 cele mai vândute autoturisme din Europa (ianuarie–noiembrie 2025): Dacia Sandero – 225.862 unități Renault Clio – 206.583 unități Volkswagen T-Roc – 196.123 unități Volkswagen Tiguan – 180.562 unități Volkswagen Golf – 179.890 unități Toyota Yaris Cross – 174.379 unități Peugeot 208 – 173.370 unități Peugeot 2008 – 160.061 unități Dacia Duster – 156.845 unități Opel Corsa – 154.608 unitățiDacia mai punctează o performanță notabilă prin SUV-ul Duster, produs la uzina de la Mioveni, care ocupă locul 9 în clasament, confirmând poziția solidă a mărcii românești pe piața europeană.Specialiștii pun succesul Dacia Sandero pe seama raportului foarte bun preț–calitate, a costurilor reduse de utilizare și a orientării consumatorilor către mașini accesibile, simple și eficiente, într-un context economic marcat de inflație, incertitudine și presiuni asupra bugetelor familiilor.Deși vânzările de vehicule electrice și hibride sunt în creștere, datele arată că modelele cu motorizări convenționale continuă să domine volumele totale de vânzări în Europa.Clasamentul final pentru întreg anul 2025 urmează să fie confirmat oficial la începutul lui 2026, odată cu publicarea datelor complete de înmatriculare, însă Dacia Sandero pare, în acest moment, greu de detronat din postura de lider european.
