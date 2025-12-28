Zelenski, întâlnire cu Trump la Mar-a-Lago. Președintele SUA: „Suntem în etapa finală a negocierilor privind Ucraina”
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit la reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago, Florida, unde a fost întâmpinat de președintele Statelor Unite. Cei doi lideri au demarat discuții care vizează situația din Ucraina și eventualele garanții de securitate.Înainte de începerea negocierilor în format închis, Donald Trump a declarat că nu există un termen-limită pentru încheierea unui acord privind Ucraina, dar a subliniat că acesta va fi „un acord puternic”.„Suntem în faza finală a negocierilor. Fie acest conflict se va încheia, fie se va prelungi foarte mult, însă nimeni nu își dorește să mai moară milioane de oameni”, a afirmat Trump în fața presei.Ulterior, președintele SUA le-a cerut jurnaliștilor să părăsească sala, spunându-le ironic să „iasă să mănânce ceva”, după care discuțiile cu Zelenski au continuat cu ușile închise.Potrivit CNN, care citează surse de rang înalt din administrația americană, Donald Trump ar fi pregătit să prezinte Congresului un set de garanții de securitate pentru Ucraina. Conform informațiilor, acestea ar reprezenta „cel mai solid pachet de protocoale de securitate văzut vreodată”.Trump a mai menționat că, deocamdată, nimeni nu știe exact ce va fi inclus în acordul final, însă a reiterat că documentul va fi unul ferm. Totodată, liderul de la Casa Albă a vorbit despre amploarea procesului de reconstrucție a Ucrainei, subliniind că aceasta va necesita eforturi majore și investiții consistente.„Ucraina are în față o muncă uriașă de reconstrucție. Acolo există potențial economic mare și se pot câștiga mulți bani”, a adăugat Trump.Negocierile dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump continuă în regim închis la reședința Mar-a-Lago.
