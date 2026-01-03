Trump, detalii despre capturarea lui Maduro și preluarea temporară a controlului asupra Venezuelei: „Operațiune fără precedent de la Al Doilea Război Mondial”
Președintele SUA, Donald Trump, a susținut un briefing în care a anunțat rezultatele unei operațiuni militare desfășurate în Venezuela, soldată cu capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro.Potrivit lui Trump, operațiunea a purtat denumirea de „Ciocanul de la miezul nopții” și a fost „extrem de reușită”. Liderul de la Casa Albă a declarat că „nimeni nu a mai văzut așa ceva de la Al Doilea Război Mondial încoace”.Trump a anunțat că Statele Unite vor administra Venezuela pentru o perioadă de tranziție, până la transferul complet al puterii.„Vom rămâne în Venezuela atât timp cât va fi necesar pentru o tranziție corectă a puterii”, a afirmat președintele american.Totodată, acesta a admis că actuala conducere a țării ar putea refuza să cedeze puterea. În acest caz, SUA sunt pregătite pentru o a doua etapă a intervenției, „mult mai puternică”, deși Trump a subliniat că speră să nu fie nevoie de aceasta.În cadrul briefingului, Trump a mai declarat că Nicolás Maduro și soția sa vor fi judecați în Statele Unite. Potrivit acestuia, cei doi se află în prezent la bordul unei nave care se îndreaptă spre New York, urmând să tranziteze zona dintre New York și Miami.„Vom prezenta toate dovezile că au comis crimele pe care le-au comis”, a spus Trump, precizând că procesul va avea loc pe teritoriul american.De asemenea, președintele SUA a anunțat intenția de a implica cele mai mari companii petroliere americane în reconstrucția infrastructurii petroliere din Venezuela.„Vom obliga cele mai mari companii petroliere ale noastre să investească miliarde de dolari pentru a repara infrastructura grav deteriorată și pentru a începe să aducă profit Statelor Unite”, a declarat Trump. Potrivit acestuia, scopul este transformarea Venezuelei într-o țară „bogată, independentă și sigură”.Trump a avertizat că ceea ce i s-a întâmplat lui Maduro se poate întâmpla oricui, calificând operațiunea militară drept un mesaj clar pentru toți cei care amenință suveranitatea SUA. El a făcut apel la respectarea Doctrinei Monroe și a subliniat că leadershipul american în emisfera vestică nu trebuie pus sub semnul întrebării.
