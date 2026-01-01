Bulgaria a adoptat oficial euro. Numărul statelor din UE care folosesc moneda unică a ajuns la 21
Euro a intrat oficial astăzi în circulație în Bulgaria, statul devenind al 21-lea membru al Uniunii Europene care utilizează moneda unică europeană. Decizia formală privind aderarea Bulgariei la zona euro a fost adoptată în luna iulie, fiind stabilită și rata oficială de conversie: 1 euro = 1,95583 leva bulgărești.Banca Centrală Europeană (BCE) a marcat momentul printr-un mesaj al președintei instituției, Christine Lagarde, care a salutat intrarea Bulgariei în zona euro și participarea guvernatorului Băncii Naționale a Bulgariei în Consiliul guvernatorilor BCE. Totodată, clădirea principală a BCE din Frankfurt a fost iluminată simbolic cu această ocazie.Odată cu adoptarea euro, Banca Națională a Bulgariei devine parte a Eurosistemului, iar guvernatorul acesteia obține drept de vot în Consiliul guvernatorilor BCE. De asemenea, instituția devine membru cu drepturi depline al Mecanismului unic de supraveghere, cadrul european de monitorizare a sectorului bancar.În acest context, BCE va supraveghea direct patru instituții bancare semnificative din Bulgaria și va monitoriza alte 17 instituții mai puțin semnificative. Banca Națională a Bulgariei va avea, totodată, un reprezentant în Consiliul de supraveghere al BCE.Banca centrală bulgară a achitat contribuția restantă la capitalul BCE și a transferat partea sa din activele externe de rezervă. Începând cu 1 ianuarie 2026, contrapartidele bulgare vor putea participa la operațiunile de piață ale BCE, iar activele eligibile din Bulgaria vor fi incluse în lista garanțiilor acceptate în zona euro.Tot de astăzi, piața bulgară a aderat complet la serviciile TARGET ale Eurosistemului, care permit decontarea plăților, titlurilor de valoare și a operațiunilor de plată instant în euro la nivel european. Autoritățile europene precizează că procesul de integrare tehnică s-a desfășurat fără dificultăți.Odată cu extinderea zonei euro, intră în vigoare și noul sistem de rotație a drepturilor de vot în cadrul Consiliului guvernatorilor BCE.
