Republica Moldova intră în regimul de roaming la tarife naționale în Uniunea Europeană

09:20

Președintele SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au anunțat progrese semnificative în negocierile privind un posibil plan de pace, în urma unui briefing comun. Potrivit lui Trump, părțile „s-au apropiat foarte mult”, deși anterior mulți considerau acest lucru imposibil, iar nivelul de detaliere al documentelor este unul ridicat.Zelenski a declarat că 20 de puncte ale planului de pace au fost „agreate sută la sută”, iar Trump a precizat că, per ansamblu, aproximativ 95% dintre chestiunile discutate au fost deja convenite, rămânând de clarificat doar unul sau două puncte sensibile.Totuși, problema teritorială nu a fost încă rezolvată pe deplin. Trump a recunoscut că această temă rămâne una dificilă, în special în ceea ce privește Donbasul, unde „pozițiile trebuie armonizate”, dar a subliniat că negocierile evoluează „în direcția corectă”.Referindu-se la posibilitatea instituirii unei zone demilitarizate în Donbas, Zelenski a spus că „echipele noastre s-au apropiat”, însă a subliniat că orice decizie trebuie să respecte Constituția Ucrainei. În acest context, liderul de la Kiev a menționat că un referendum ar putea fi „una dintre cheile” pentru deblocarea acestui subiect.La rândul său, Trump a afirmat că fie parlamentul ucrainean, fie un referendum ar putea valida acordul, adăugând că „populația este clar pentru încetarea luptelor”. Astfel, la Washington nu este exclus scenariul în care acordul de pace să fie aprobat de Rada Supremă, fără organizarea unui referendum național.Trump a avertizat că, în lipsa unui acord rapid, în următoarele luni ar putea fi ocupate noi teritorii ucrainene, motiv pentru care „este mai bine ca înțelegerea să fie încheiată acum”. De asemenea, el a declarat că a discutat cu Vladimir Putin despre centrala nucleară de la Zaporojie și că liderul rus ar fi dispus să colaboreze cu Ucraina pentru ca aceasta să devină „deschisă și funcțională”.Zelenski a mai spus că deciziile privind toate cele șase documente ale planului de pace ar putea fi luate deja în luna ianuarie, în timp ce Trump a estimat că, dacă lucrurile decurg favorabil, ar putea fi nevoie de „câteva săptămâni”, avertizând totodată că există încă puncte de divergență.Președintele SUA a menționat că Europa ar urma să își asume cea mai mare parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina și a susținut că Rusia „vrea să vadă Ucraina prosperă”, fiind dispusă inclusiv să participe la reconstrucția țării. Potrivit lui Trump, discuțiile nu vizează un simplu armistițiu, considerat ușor de încălcat, ci un acord mai amplu și durabil.Zelenski a reiterat că, deși parlamentul ar putea vota planul de pace fără referendum, chestiunile teritoriale ar prefera să fie supuse consultării populare. „Este pământul poporului nostru, al multor generații”, a subliniat liderul ucrainean.În final, Trump a declarat că este dispus să vină personal în Ucraina și să se adreseze Parlamentului, dacă acest lucru ar contribui la încheierea acordului de pace.