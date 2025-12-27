Sfântul Ștefan, prăznuit pe 27 decembrie. Zeci de mii de moldoveni își serbează onomastica
Pe 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun, creștinii ortodocși din Republica Moldova și din întreaga lume îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan, unul dintre cei șapte diaconi aleși de apostolii lui Hristos pentru a sluji comunitatea creștină primară.Potrivit informațiilor preluate din presa română, Sfântul Ștefan este cunoscut pentru predica sa despre Iisus Hristos ca Mesia și pentru curajul cu care a mărturisit adevărul Evangheliei. În fața Sinedriului, acesta a rostit una dintre cele mai importante mărturisiri consemnate în Faptele Apostolilor, trecând prin istoria mântuirii și demonstrând împlinirea profețiilor.Din cauza credinței sale, Sfântul Ștefan a fost condamnat la moarte prin lapidare, devenind primul martir al creștinismului, motiv pentru care este numit și „întâiul mucenic”. Clericii subliniază că exemplul său de jertfă, iertare și curaj rămâne actual și reprezintă o sursă de inspirație pentru toți cei care trec prin încercări sau conflicte sufletești.Conform datelor prezentate de presa din România, peste 400.000 de români își serbează onomastica în această zi. În Republica Moldova, mii de persoane care poartă numele Ștefan, Ștefania, Ștefănel, Ștefana, Fane, Fănel, Fana, precum și alte variante sau derivate, marchează de asemenea această sărbătoare.Ziua de 27 decembrie este marcată în biserici prin slujbe speciale dedicate pomenirii „întâiului mucenic”. În tradiția populară, sărbătoarea este asociată cu împăcarea și faptele bune: credincioșii aprind lumânări pentru cei adormiți, oferă daruri și evită conflictele. În unele regiuni, se păstrează obiceiul împărțirii de prăjituri sau plăcinte pentru sănătate și noroc.Parohiile și comunitățile care au ca hram Sfântul Ștefan organizează slujbe speciale, iar această zi rămâne una dintre cele mai importante onomastici din perioada sărbătorilor de iarnă, atât în România, cât și în Republica Moldova.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.