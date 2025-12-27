Vlad Filat reacționează după informațiile privind condamnarea din Franța: „Hotărârea nu este definitivă, prezumția de nevinovăție rămâne valabilă”
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a venit cu o reacție publică după apariția informațiilor privind o hotărâre pronunțată de o instanță din Franța și anunțarea sa în căutare internațională.Într-o declarație, Vlad Filat subliniază că decizia instanței franceze nu este definitivă, fiind contestată prin apel. Potrivit acestuia, până la epuizarea tuturor căilor legale de atac, hotărârea nu poate produce efecte juridice finale și, în aceste condiții, dosarul nu poate fi transmis Republicii Moldova pentru recunoaștere sau executare, atât timp cât procedurile judiciare din Franța sunt în desfășurare.Totodată, Filat amintește că prezumția de nevinovăție rămâne aplicabilă, iar prezentarea deciziei ca un verdict definitiv sau formularea unor concluzii ireversibile este, în opinia sa, prematură și contrară principiilor statului de drept.Fostul premier precizează, de asemenea, că motivarea deciziei instanței nu este încă disponibilă, urmând să revină cu un comentariu detaliat după analizarea integrală a acesteia.„Sunt pe loc, nu mă eschivez și nu evit nicio procedură. Îmi exercit drepturile legale în mod deschis și transparent”, a declarat Vlad Filat, făcând apel către presă și actorii publici să manifeste prudență și profesionalism în interpretarea unor proceduri judiciare aflate încă în curs.Reacția vine în contextul în care Vlad Filat a fost anunțat în căutare internațională, la solicitarea Biroului Central Național INTERPOL din Paris, demers inițiat vineri, 26 decembrie. Măsura a fost luată după ce, la începutul lunii decembrie 2025, o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro, într-un dosar de spălare de bani, potrivit hotărârii judecătorești consultate de AFP și citate de agrepres.ro.Potrivit Constituției Republicii Moldova, cetățenii moldoveni nu pot fi extrădați sau expulzați din țară, conform articolului 18 alineatul (2).
