Ucraina, atacată cu peste 200 de drone în noaptea de Anul Nou. Vizate au fost inclusiv porturile de la Dunăre
Peste 200 de drone de atac au fost lansate în noaptea de Anul Nou asupra Ucrainei, principalele ținte fiind infrastructura energetică și obiective din mai multe regiuni ale țării. Informația a fost confirmată de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a precizat că majoritatea dronelor au fost doborâte de sistemele de apărare antiaeriană.Potrivit liderului de la Kiev, atacurile au vizat regiunile Volîn, Rivne, Zaporojie, Odesa, Sumî, Harkov și Cernihiv. Zelenski a declarat că loviturile au continuat inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă și a făcut apel la partenerii internaționali pentru accelerarea livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană.„Dacă atacurile nu se opresc nici măcar de Anul Nou, atunci livrările de sisteme de apărare nu pot fi amânate”, a declarat președintele ucrainean.În prima zi a noului an, forțele ruse au lovit cu drone și infrastructura portuară a Ucrainei. Ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor, Alexei Kuleba, a anunțat că în urma atacurilor au fost înregistrate pagube în porturile din regiunea Odesa.În portul Ismail au fost avariate cheiuri și echipamente portuare, iar în portul Odesa au fost afectate echipamente, mijloace de transport și alte obiective de infrastructură, ca urmare a exploziei dronelor și a undei de șoc. Autoritățile ucrainene au precizat că nu au fost raportate victime.Între timp, Ministerul Apărării din România a anunțat că joi dimineață au fost detectate noi atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în apropierea frontierei române. Sistemele de supraveghere au identificat drone lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene, pe direcția Ismail.În acest context, în jurul orei 10:00, două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza zona de frontieră din nordul județului Tulcea. De asemenea, a fost transmis un mesaj RO-Alert către populația din zonă.Starea de alertă a fost ridicată la ora 11:00, iar autoritățile române au precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.
