Accident grav pe traseul Baurci – Ceadîr-Lunga: un tânăr de 20 de ani a murit
Liber TV, 27 decembrie 2025 16:00
Un grav accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 09:20, pe traseul Baurci – Ceadîr-Lunga. Poliția din Ceadîr-Lunga a fost sesizată despre producerea impactului, soldat cu victime.Potrivit informațiilor preliminare oferite de oamenii legii, un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca BMW, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Mașina a derapat de pe carosabil, s-a răsturnat și s-a tamponat într-un copac.În urma impactului, conducătorul auto a decedat pe loc, înainte de sosirea echipajului medical. Alte două persoane, pasageri în automobil, cu vârstele de 19 și 38 de ani, au suferit traumatisme și au primit îngrijiri medicale.Poliția investighează circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.
• • •
Alte ştiri de Liber TV
Acum 30 minute
16:00
Un grav accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 09:20, pe traseul Baurci – Ceadîr-Lunga. Poliția din Ceadîr-Lunga a fost sesizată despre producerea impactului, soldat cu victime.Potrivit informațiilor preliminare oferite de oamenii legii, un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca BMW, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Mașina a derapat de pe carosabil, s-a răsturnat și s-a tamponat într-un copac.În urma impactului, conducătorul auto a decedat pe loc, înainte de sosirea echipajului medical. Alte două persoane, pasageri în automobil, cu vârstele de 19 și 38 de ani, au suferit traumatisme și au primit îngrijiri medicale.Poliția investighează circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.
Acum 4 ore
12:50
Vlad Filat, anunțat în căutare internațională. Reacția fostului premier: „Decizia este motivată politic” # Liber TV
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost anunțat în căutare internațională, la solicitarea Biroului Central Național INTERPOL din Paris. Demersul a fost inițiat vineri, 26 decembrie. Măsura vine după ce, la începutul lunii decembrie 2025, o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă pe Vlad Filat la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro, într-un dosar de spălare de bani. Informația este confirmată de hotărârea judecătorească consultată de AFP, citată de agrepres.ro.Potrivit legislației Republicii Moldova, cetățenii moldoveni nu pot fi extrădați sau expulzați din țară, conform articolului 18 alineatul (2) din Constituție.Reacția lui Vlad Filat: „Dosar fără fundament juridic”Fostul premier respinge acuzațiile și susține că decizia instanței franceze este una „motivată politic” și influențată din Republica Moldova. Într-o declarație pentru presă, Vlad Filat afirmă că dosarul vizează exclusiv partajarea bunurilor după divorțul său din 2012, mai exact achiziția unei locuințe în Franța.„Solicitările transmise autorităților franceze au fost exagerate și lipsite de fundament juridic, fapt care a condus la o hotărâre fără precedent în jurisprudența Franței”, a declarat Filat, adăugând că decizia a surprins inclusiv avocații implicați în proces.Totodată, acesta califică drept nejustificată implicarea Republicii Moldova în dosar, menționând că statul s-a constituit parte civilă și a solicitat despăgubiri de 18 milioane de euro, deși cauza ar fi fost anterior clasată în Republica Moldova.Vlad Filat mai susține că procedura din Franța se bazează pe o „mărturie mincinoasă” și anunță că a depus recurs împotriva sentinței.„Sunt încrezător că adevărul și legalitatea vor prevala, iar abuzurile de procedură și interferențele politice vor fi sancționate”, a declarat fostul premier.Autoritățile nu au oferit, deocamdată, informații suplimentare despre pașii următori în acest caz.
12:40
Caz grav de violență între minori la Ialoveni: fată de 13 ani, agresată de adolescente mai mari # Liber TV
Un caz de violență între minori a fost semnalat într-o localitate din orașul Ialoveni, unde o fată de 13 ani a fost agresată de două adolescente mai mari, în prezența altor tineri care au asistat la incident. Informațiile au fost publicate de UNIMEDIA, care citează surse din anchetă.Potrivit sursei menționate, adolescentele, cu vârste de aproximativ 15 ani, ar fi venit să clarifice un conflict cu victima, elevă în clasa a VII-a. Situația a degenerat, fiind necesară intervenția unui adult din zonă, care a alertat serviciile de urgență și poliția.Fata a fost preluată de ambulanță și transportată la spital pentru îngrijiri medicale, fiind diagnosticată cu mai multe traumatisme. Starea acesteia este monitorizată de medici.Cazul scoate în evidență gravitatea fenomenului de bullying și violență între minori, precum și necesitatea implicării active a părinților, școlilor și comunității în prevenirea unor astfel de situații.UNIMEDIA anunță că a solicitat o reacție oficială din partea Poliției, iar autoritățile urmează să ofere detalii suplimentare după finalizarea verificărilor.
Acum 6 ore
12:20
Sfântul Ștefan, prăznuit pe 27 decembrie. Zeci de mii de moldoveni își serbează onomastica # Liber TV
Pe 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun, creștinii ortodocși din Republica Moldova și din întreaga lume îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan, unul dintre cei șapte diaconi aleși de apostolii lui Hristos pentru a sluji comunitatea creștină primară.Potrivit informațiilor preluate din presa română, Sfântul Ștefan este cunoscut pentru predica sa despre Iisus Hristos ca Mesia și pentru curajul cu care a mărturisit adevărul Evangheliei. În fața Sinedriului, acesta a rostit una dintre cele mai importante mărturisiri consemnate în Faptele Apostolilor, trecând prin istoria mântuirii și demonstrând împlinirea profețiilor.Din cauza credinței sale, Sfântul Ștefan a fost condamnat la moarte prin lapidare, devenind primul martir al creștinismului, motiv pentru care este numit și „întâiul mucenic”. Clericii subliniază că exemplul său de jertfă, iertare și curaj rămâne actual și reprezintă o sursă de inspirație pentru toți cei care trec prin încercări sau conflicte sufletești.Conform datelor prezentate de presa din România, peste 400.000 de români își serbează onomastica în această zi. În Republica Moldova, mii de persoane care poartă numele Ștefan, Ștefania, Ștefănel, Ștefana, Fane, Fănel, Fana, precum și alte variante sau derivate, marchează de asemenea această sărbătoare.Ziua de 27 decembrie este marcată în biserici prin slujbe speciale dedicate pomenirii „întâiului mucenic”. În tradiția populară, sărbătoarea este asociată cu împăcarea și faptele bune: credincioșii aprind lumânări pentru cei adormiți, oferă daruri și evită conflictele. În unele regiuni, se păstrează obiceiul împărțirii de prăjituri sau plăcinte pentru sănătate și noroc.Parohiile și comunitățile care au ca hram Sfântul Ștefan organizează slujbe speciale, iar această zi rămâne una dintre cele mai importante onomastici din perioada sărbătorilor de iarnă, atât în România, cât și în Republica Moldova.
10:50
Traficul în Chișinău se desfășoară în condiții normale. Serviciile municipale au intervenit pentru prevenirea ghețușului # Liber TV
Primăria Municipiului Chișinău informează că traficul rutier pe străzile capitalei se desfășoară în condiții normale, iar transportul public circulă conform programului stabilit.Pe parcursul nopții, Regia „Exdrupo” a intervenit pe arterele din municipiu și suburbii, împrăștiind material antiderapant pentru a preveni formarea ghețușului. Totodată, Regia locativ-comunală a acționat pe trotuare și pe căile de acces din intercartiere, utilizând utilaje speciale și sărărițe.De la primele ore ale dimineții, serviciile municipale au intervenit și în parcuri și scuaruri, pentru prevenirea poleiului și asigurarea siguranței pietonilor.Autoritățile municipale îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită la traversarea străzilor, în condiții de polei. În același timp, agenții economici din Chișinău și gestionarii de imobile sunt chemați să intervină pentru combaterea ghețușului pe teritoriile pe care le administrează.Serviciile municipale continuă monitorizarea situației în teren, în funcție de avertizările meteorologice. În cazul apariției unor situații problematice cauzate de condițiile meteo, locuitorii sunt rugați să apeleze Dispeceratul Central Municipal la numerele de telefon (022) 22-22-67 sau (022) 22-26-04.
Acum 24 ore
20:10
Poliția de Frontieră: Obiect zburător detectat în nordul Republicii Moldova. A fost identificat drept balon cu aer cald # Liber TV
Poliția de Frontieră informează că astăzi, 26 decembrie 2025, la ora 15:45, a fost notificată de către autoritățile ucrainene despre detectarea unui obiect zburător pe radarele acestora, care a survolat spațiul aerian din zona de nord a Republicii Moldova.Potrivit informațiilor transmise, obiectul a fost observat pe direcția localităților Bârnova – Dondușeni – Grinăuți – Brătușeni. Ulterior, la ora 16:10, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a comunicat că obiectul zburător a dispărut de pe radare în regiunea localității Brătușeni.În urma verificărilor suplimentare, Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării a informat Poliția de Frontieră că obiectul detectat s-a dovedit a fi un balon cu aer cald.Autoritățile subliniază că pe teritoriul Republicii Moldova, în zona de frontieră, nu au fost înregistrate riscuri sau pericole pentru cetățeni. Situația este monitorizată în continuare de instituțiile abilitate, iar cetățenii Republicii Moldova se află în afara oricărui pericol, precizează Poliția de Frontieră.
19:20
Ucraina anunță majorări semnificative de salarii pentru profesori în 2026: creșteri de până la 50% pe parcursul anului # Liber TV
Salariile cadrelor didactice din Ucraina vor fi majorate semnificativ în anul 2026, potrivit prevederilor incluse în proiectul Legii bugetului de stat pentru anul viitor. Informația a fost confirmată de Ministerul Educației și Științei al Ucrainei, citat de presa de la Kiev.Conform documentului bugetar, salariile profesorilor, lectorilor și ale personalului științifico-didactic vor crește cu 30% începând cu 1 ianuarie 2026, iar de la 1 septembrie 2026 este prevăzută o nouă majorare de 20%. Astfel, pe parcursul anului viitor, veniturile cadrelor didactice ar urma să crească, cumulat, cu până la 50%.Totodată, autoritățile ucrainene vor menține și sporurile pentru condiții de muncă nefavorabile. Mai exact, toți profesorii vor beneficia de o suplimentare salarială de 2.000 de grivne, iar cadrele didactice care activează fizic în zonele de linie a frontului vor primi un supliment de 4.000 de grivne, sumele fiind calculate după impozitare.Ministerul Educației și Științei al Ucrainei precizează că, în paralel cu majorările salariale, continuă reformele în domeniul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. Printre acestea se numără modelul de finanțare a formării continue „Banii urmează profesorul”, implementat prin platforma digitală „Vektor”, precum și recunoașterea vechimii în muncă pentru profesorii ucraineni care activează peste hotare.De asemenea, sunt derulate programe naționale de perfecționare pentru personalul științifico-didactic, finanțate din bugetul de stat, de care vor beneficia circa 3.500 de lectori universitari. Guvernul de la Kiev a aprobat și Conceptul național de dezvoltare a potențialului uman în cercetare, punând accent pe sprijinirea tinerilor cercetători. Pentru prima dată, cel puțin 30% din fondurile alocate concursurilor Ministerului Educației vor fi direcționate către proiecte ale acestora.Potrivit Ministerului Educației și Științei al Ucrainei, volumul total al resurselor financiare alocate acestor măsuri se ridică la 64,6 miliarde de grivne. Oficialii ucraineni mai precizează că instituția a elaborat mai multe scenarii de majorare a salariilor profesorilor, fiind analizate patru modele principale.
Ieri
15:50
Veaceslav Ioniță: “Economia Republicii Moldova intră într-o fază de recuperare modestă în 2025, dar rămâne vulnerabilă structural” # Liber TV
Economia Republicii Moldova dă semne de recuperare în anul 2025, cu mai mulți indicatori pozitivi decât negativi comparativ cu anul precedent, însă ritmul rămâne lent, iar vulnerabilitățile structurale persistă. Concluziile asupra evenimentelor economice petrecute în 2025 au fost făcute de către Veaceslav Ioniță, expertul în politici economice la IDIS „Viitorul”, vineri 26 decembrie 2025, în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”.Potrivit estimărilor expertului, Produsul Intern Brut (PIB) va înregistra în 2025 o creștere de 2,7%, comparativ cu doar 0,1% în 2024, evoluție determinată în mare parte de recuperarea sectorului agricol. Cu toate acestea, PIB-ul Republicii Moldova nu va atinge nici în acest an nivelul de dinaintea războiului declanșat de către Federația Rusă împotriva Ucrainei. Creșterea medie anuală a PIB-ului în ultimii cinci ani a fost de doar 0,5%, semnificativ sub media globală.Producția industrială este estimată să crească în 2025 cu 4,5%, după trei ani de declin. Chiar și așa, nivelul producției industriale va rămâne la aproximativ 92% față de maximul istoric din 2021, iar în ultimii zece ani creșterea cumulată a fost de doar 8%, o evoluție catalogată drept îngrijorătoare. În agricultură, după o scădere accentuată în 2024, este anticipată o recuperare de circa 15% în 2025. Expertul atrage însă atenția asupra dependenței excesive de condițiile climatice, subliniind necesitatea dezvoltării zootehniei și a procesării produselor agricole cu valoare adăugată înaltă, pentru a reduce vulnerabilitatea sectorului.Pe piața muncii, populația ocupată continuă să scadă, cu un minus de 77 de mii de persoane în ultimii doi ani, în special în sectorul agrar, fenomen alimentat de migrația externă. În schimb, numărul salariaților ar putea crește în 2025 cu aproximativ 10 mii de persoane. Exporturile de bunuri și servicii vor atinge în acest an circa 6,8 miliarde de dolari, după doi ani de declin. Pentru prima dată în istoria țării, exporturile de servicii vor depăși 3 miliarde de dolari, fiind principalul motor al creșterii, în timp ce exporturile de bunuri se vor apropia de 3,8 miliarde de dolari, înregistrând o revenire modestă.Salariul mediu lunar este estimat la 15.700 de lei, cu o creștere reală de 4,1%, în timp ce pensia medie pentru limită de vârstă a depășit pentru prima dată pragul de 4.000 de lei, ajungând la 4.200 de lei. Totuși, inflația ridicată din ultimii ani a diminuat semnificativ impactul acestor majorări. Rata inflației este estimată la 7,1% în 2025, nivel considerat ridicat, dar mult sub vârful de 34% din 2022. În lipsa unor factori majori de presiune, inflația ar putea coborî spre 5% în 2026. Din 2020 până în prezent, prețurile au crescut cumulativ cu 77%, afectând puternic puterea de cumpărare a populației.Expertul a subliniat și impactul sever al crizei energetice, care a generat cea mai mare creștere a prețurilor la energie din Europa, de peste șase ori față de nivelurile de până în 2020. În 2025, un moldovean poate procura dintr-un salariu mai puțin gaz decât în majoritatea anilor de după independență, în pofida creșterii nominale a veniturilor. „Economia Republicii Moldova se află într-o recuperare modestă, dar rămâne extrem de dependentă de agricultură, climă și factori externi. Fără investiții în industrializare, valoare adăugată și diversificare economică, decalajele față de economiile dezvoltate vor continua să se adâncească”, a concluzionat Veaceslav Ioniță.
15:30
La propunerea Partidului Nostru, Parlamentul urmează să decidă alocarea a 2 milioane de lei pentru Glodeni, necesare pentru ca locuitorii din oraș să fie asigurați cu apă și căldură # Liber TV
Parlamentul Republicii Moldova urmează să ia o decizie privind suplinirea bugetului orașului Glodeni, pentru stingerea unei datorii istorice a întreprinderii municipale „Servicii Comunale Glodeni”, care furnizează apă, servicii de canalizare și agent termic pentru instituțiile publice din oraș. Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, autorul amendamentului la proiectul legii bugetului de stat-2026, a declarat că Guvernul nu a emis un aviz negativ asupra acestui amendament, lăsând decizia la latitudinea Parlamentului. „În cazul unei decizii pozitive, Guvernul va identifica resurse și va aloca transferul financiar către Glodeni”, a precizat Berlinschii. La rândul său, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, deputatul PAS Radu Marian, a menționat că alocările bugetare ar putea fi făcute cu condiția îndeplinirii anumitor cerințe propuse de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). De asemenea, el a spus că subiectul respectiv „trebuie discutat în fracțiune, să vedem care este poziția”. Astfel majoritatea PAS în cadrul comisiei a avut vot de abținere. Respectiv, Parlamentul urmează să decidă oficial asupra aprobării amendamentului și a alocării fondurilor către autoritatea locală din Glodeni. Berlinschii a subliniat importanța întreprinderii pentru oraș și faptul că monopolul asupra livrării apei, pe care îl dețin un agent economic privat, a dus la tarife ridicate, iar un nou sistem de alimentare cu apă, care ar urma să fie dată în exploatare în primăvara viitoare, ar putea reduce această dependență. „Pe lângă faptul că cea mai scumpă apă din Republica Moldova este în orașul Glodeni, asta se datorează inclusiv probabil și din partea unor inacțiuni ale statului, fiindcă nu este ok ca un agent economic privat să țină, să șantajeze peste șapte mii de locuitori a orașului”, a declarat Alexandr Berlinschii.
14:50
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță modificarea unor rute de examinare la proba practică auto, în urma unei analize a infrastructurii rutiere și a fluxului de trafic. Schimbările vizează municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei.Potrivit ASP, decizia are drept scop îmbunătățirea procesului de examinare și sporirea siguranței rutiere. Noile trasee au fost stabilite pentru a asigura un examen corect și obiectiv, a evita supraîncărcarea anumitor rute cu automobilele școlilor auto și a reduce riscul ca traseele de examen să fie cunoscute și exersate anticipat de candidați.Instituția precizează că noile rute de examinare pot fi consultate pe pagina oficială a Agenției Servicii Publice, la rubrica dedicată conducătorilor auto.De asemenea, ASP menționează că traseele de examinare la proba practică vor fi revizuite și optimizate periodic, la nivel național, în funcție de condițiile de trafic și de infrastructura rutieră existentă.
13:20
Expert anticorupție: Dosarul Plahotniuc, examinat prea rapid, riscă să pară influențat politic # Liber TV
Dosarele de rezonanță legate de acte de corupție trebuie examinate cu celeritate, însă această viteză nu trebuie să pară rezultatul unei presiuni politice. Este afirmația expertei anticorupție Cristina Ciubotaru, făcută în contextul criticilor aduse modului în care este examinat dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc. Într-un interviu în buletinul lunar din decembrie al Asociației pentru Politică Externă, realizat împreună cu Friedrich-Ebert-Stiftung, analista subliniază că declarațiile unor politicieni, care se laudă în asemenea situații cu viteza procesului, subminează grav încrederea în justiție, transmite IPN.„Criza de judecători și transferurile temporare între instanțele de fond și cele superioare duc, în unele cazuri, la tergiversări și reluări ale proceselor, iar în altele la accelerări neobișnuite, alimentate de discursuri politice netemperate. În aceste condiții, interesul politic nu poate fi exclus nici din lentoare, nici din grabă. Dosarul Vladimir Plahotniuc, examinat recent într-un ritm foarte rapid, ridică întrebări legitime, având în vedere că faptele imputate sunt vechi de peste 10 ani și vizează dosare extrem de complexe, care, dacă sunt tergiversate, se pot prescrie. Este adevărat că dosarele de mare corupție trebuie examinate cu celeritate – „justice delayed is justice denied”, principiu consacrat și în jurisprudența CEDO –, însă celeritatea nu trebuie să pară rezultatul presiunii politice. Declarațiile unor politicieni care se laudă cu o viteză a procesului în care inculpatul nu reușește „nici măcar să-și citească dosarul” subminează grav încrederea în independența justiției”, a declarat Cristina Ciubotaru în interviu.Experta vorbește și despre o posibilă existență a unor acțiuni duplicitare, făcând referire, în acest sens, la dosarul „Kuliok” în care este vizat fostul șef de stat Igor Dodon.„La polul opus, dosarul Igor Dodon, examinat de Curtea Supremă de Justiție, a fost reluat de la zero după aproape trei ani, din cauza înlocuirii unui judecător transferat temporar. Deși reluarea poate fi justificată procedural, inconsistența schimbării completelor de judecată și contextul politic ridică semne de întrebare. Pe parcursul celor trei ani de examinare, toți cei trei judecători din completul inițial au fost înlocuiți, treptat, fără ca acest lucru să fi determinat anterior reluarea procedurilor. Ridică semne de întrebare și contextul politic: Igor Dodon este liderul PSRM, partid cu care PAS a guvernat în alianță în perioada 2019–2021 și cu care o nouă alianță nu era exclusă nici după alegerile parlamentare din toamna anului 2025. În aceste condiții, schimbările de viteză în examinarea dosarului pot avea mai multe explicații, inclusiv unele extra juridice”, a mai adăugat Cristina Ciubotaru.Experta precizează că autoritățile trebuie să analizeze în mod constant aceste probleme sensibile, care nasc suspiciuni permanente în societate.„Cert este că schimbarea judecătorilor rămâne una dintre cele mai eficiente metode de tergiversare a dosarelor, în special a celor de rezonanță. Acest lucru a fost demonstrat și în documentarul recent realizat de jurnaliștii de la Recorder despre justiția capturată din România. Prin urmare, discuția despre viteza cu care sunt examinate dosarele de mare corupție în Republica Moldova devine cu atât mai sensibilă, cu cât cei responsabili de „cutia de viteze” a justiției ar trebui să înțeleagă foarte bine cum sunt interpretate public aceste accelerări și frânări selective”, mai subliniază Cristina Ciubotaru. Nr 12 (238)Cristina Ciubotaru, intervievată de Friedrich-Ebert-Stiftung/APE: Dosarul Plahotniuc, examinat î... by Agenția de Presă TELEGRAPH.MD
13:10
Zelenski anunță o întâlnire iminentă cu Donald Trump: „Multe se pot decide până la Anul Nou” # Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că urmează să se întâlnească în perioada următoare cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, întrevederea urmând să aibă loc, potrivit presei, la reședința liderului american.Anunțul a fost făcut de Zelenski pe canalul său de Telegram, după ce a audiat raportul secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, privind negocierile purtate cu partea americană.„Multe se pot decide până la Anul Nou”, a scris președintele ucrainean.Potrivit publicației Kyiv Post, care citează surse diplomatice, Volodimir Zelenski ar putea vizita Florida chiar înainte de sfârșitul anului, unde ar urma să aibă loc discuții intense la Mar-a-Lago, reședința lui Donald Trump. Conform acelorași surse, vizita ar putea avea loc pe 28 decembrie, dacă nu vor interveni schimbări de ultim moment.Sursele Kyiv Post menționează că cele mai sensibile subiecte ale negocierilor de pace rămân, în continuare, nerezolvate. Este vorba despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, controlul teritoriilor și obligațiile juridice ale Federației Ruse. Totuși, Zelenski ar veni la aceste discuții cu „idei noi”.Amintim că, în ajun, Volodimir Zelenski și Rustem Umerov au avut o discuție cu Steve Witkoff, reprezentant special al lui Donald Trump, precum și cu Jared Kushner. Anterior, președintele ucrainean a prezentat și un plan de pace format din 20 de puncte, care urmează să fie analizat de partenerii internaționali.
13:10
Două femei din Ucraina, reținute într-un dosar de trafic de droguri de circa 20 de milioane de lei # Liber TV
Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță reținerea a două femei din Ucraina refugiate în Moldova, după o captură de droguri de aproximativ 20.000.000 de lei, care se prezumă că au fost primite prin colete de contrabandă.Acestea conțineau 19 kg de droguri de tip heroină, alfa-PVP, mefedronă, metadonă, ketamină, amfetamină, cocaină, precum și 600 de pastile de ecstasy. Drogurile au fost ridicate cu rol de probe anexate la dosarul penal. Cele două femei cu vârste de 30 și 33 de ani, după ce primeau coletele, le aduceau în domiciliul temporar din Chișinău, după care le porționau în cantități mai mici și le puneau în vânzare pe internet, prin aplicația mobilă Telegram. A urmat reținerea acestora, după care la solicitarea procurorilor, judecătorul de instrucție a dispus aplicarea arestului preventiv în privința acestora, pentru 30 de zile, în vederea continuării obiective a investigațiilor. Potrivit Codului penal, femeile arestate la Chișinău riscă până la 15 ani închisoare, după trimiterea dosarului în judecată și pronunțarea sentinței.Investigațiile penale continuă, timp în care acestea beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
12:50
Ion Ceban acuză PAS de presiuni asupra aleșilor locali: „Vânătoare deschisă asupra primarilor și consilierilor” # Liber TV
Primarul municipiului Chișinău și liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, lansează acuzații grave la adresa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), susținând că aleșii locali din alte formațiuni politice ar fi supuși presiunilor pentru a trece de partea guvernării.Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Ion Ceban afirmă că ar fi declanșată o „vânătoare deschisă” împotriva primarilor și consilierilor locali, inclusiv a celor din MAN. Potrivit acestuia, aleșii ar fi puși în fața unei alegeri: aderarea la PAS sau riscul unor probleme cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI) ori deschiderea unor dosare.„În următoarea perioadă veți urmări cum mai mulți primari și consilieri vor ieși și vor declara dragoste platonică față de PAS și vor jura că au făcut-o ‘benevol și nesiliți de nimeni’”, a scris Ion Ceban.Liderul MAN sugerează că astfel de eventuale treceri politice nu ar fi rezultatul unor decizii voluntare, ci consecința unor presiuni administrative și politice.Până la acest moment, PAS nu a comentat public acuzațiile formulate de Ion Ceban. ANI sau alte instituții vizate nu au venit, deocamdată, cu o reacție oficială.
12:30
Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidare de 46 de milioane de lei. Este dat în căutare # Liber TV
Instanța de judecată din Comrat a pronunțat, cu câteva minute în urmă, sentința în dosarul lui Dmitri Constantinov, fost director al unei firme din Comrat. Acesta a fost condamnat la 12 ani de detenție într-o colonie penitenciară, cu interdicția de a ocupa anumite funcții timp de 5 ani și obligat să recupereze prejudiciul în valoare de 46 de milioane de lei.Potrivit anchetei, în perioada 2017–2020, Dmitri Constantinov, aflându-se la conducerea companiei, ar fi scos ilegal bani din întreprindere, transferându-i pe conturile unei firme controlate de fiul său. De asemenea, acesta ar fi încheiat contracte fictive, acțiuni care au dus, în final, la falimentul companiei și la producerea unui prejudiciu material de proporții deosebit de mari, estimat la 46 de milioane de lei.Între timp, Agenția IPN, citând surse din cadrul instituțiilor de securitate și ordine publică, informează că Dmitri Constantinov ar putea să nu se mai afle pe teritoriul Republicii Moldova. Deocamdată, locul aflării sale nu este cunoscut cu exactitate.Pe acest caz, Dmitri Constantinov a fost anunțat oficial în căutare, iar autoritățile continuă măsurile pentru localizarea și reținerea acestuia.
11:00
Tentativă de incendiere a sediului Procuraturii din Vulcănești: un bărbat a fost condamnat # Liber TV
Un bărbat în vârstă de 50 de ani din orașul Vulcănești a fost condamnat pentru tentativă de distrugere intenționată a bunurilor prin incendiere și huliganism agravat, anunță Procuratura UTA Găgăuzia.Potrivit materialelor cauzei, în noaptea de 14 septembrie 2020, pe strada Gagarin din Vulcănești, inculpatul a turnat lichid inflamabil peste două anvelope, pe care le-a amplasat pe pragul sediului Procuraturii locale. Ulterior, acesta le-a incendiat cu ajutorul unor chibrituri, provocând un incendiu.Scopul infracțional — incendierea întregii clădiri — nu a fost realizat din cauza declanșării sistemului de alarmă și a intervenției rapide a pompierilor, care au lichidat focul înainte ca acesta să se extindă.Prin sentința pronunțată, instanța de judecată a stabilit o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea într-un penitenciar de tip semiînchis. Totodată, executarea pedepsei a fost suspendată condiționat pe un termen de 3 ani de probațiune.De asemenea, instanța a dispus încasarea prejudiciului material cauzat prin infracțiune, în sumă de 179.494,56 lei.Sentința poate fi contestată conform procedurilor legale.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
„Să piară Putin”: Zelenski vorbește despre moartea liderului rus în discursul de Crăciun, pe fondul atacurilor masive asupra Ucrainei # Liber TV
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski s-a adresat națiunii în Ajunul Crăciunului, amintind de o credință tradițională potrivit căreia „cerurile se deschid” în această noapte și că ucrainenii își pun o singură dorință.„Să piară el – poate că fiecare dintre noi ne dorim asta, în sinea noastră” a spus Zelenski, referindu-se la Președintele rus Vladimir Putin.„Dar când ne adresăm lui Dumnezeu, desigur, cerem ceva mai mare. Cerem pace pentru Ucraina. Luptăm pentru ea. Ne rugăm pentru ea. Și o merităm”, a spus Zelenski.Președintele ucrainean a adăugat că ucrainenii își doresc ca fiecare familie să trăiască în armonie și ca fiecare copil să se bucure de daruri, zâmbete și credință în bunătate și minuni.Zelenski și-a exprimat, de asemenea, speranța că bunătatea și adevărul vor prevala: „Să fie o victorie a păcii. Să fim noi. Și să fie Ucraina”.„În Ajunul Crăciunului, rușii au arătat din nou cine sunt cu adevărat. Bombardamente masive, sute de drone Shahed, rachete balistice, lovituri Kinzhal – totul a fost folosit. Așa lovesc necredincioșii. Așa acționează cei care nu au absolut nimic în comun cu creștinismul sau cu orice lucru uman”, a spus Zelenski.„Dar noi rezistăm. Ne susținem unii pe alții. Și astăzi ne rugăm pentru toți cei de pe linia frontului – să se întoarcă vii. Pentru toți cei din captivitate – să vină acasă. Pentru toți eroii noștri căzuți care au apărat Ucraina cu prețul vieții lor”.În cel mai recent atac, cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 12 rănite. Atacul Rusiei, care a implicat cel puțin 635 de drone rusești și 38 de rachete, a vizat din nou infrastructura energetică a Ucrainei, lăsând regiunile Rivne, Ternopil și Hmelnîțkî „aproape complet fără electricitate”, potrivit Ministerului Energiei, citat de Kyiv Independent.
24 decembrie 2025
19:30
Mitropolitul Basarabiei, ÎPS Petru, mesaj de Crăciun: Nașterea Domnului este chemarea la pace, familie și întoarcere la credință # Liber TV
Mitropolitul Basarabiei, Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscopul Chișinăului și Exarhul Plaiurilor, a transmis Pastorala de Crăciun pentru anii 2025–2026, un amplu mesaj duhovnicesc adresat clerului și credincioșilor din cuprinsul Mitropoliei Basarabiei, în care subliniază sensul profund al Nașterii Domnului și importanța familiei creștine într-o societate tot mai fragmentată.În mesajul său, ierarhul arată că Nașterea lui Hristos nu este doar comemorarea unui eveniment istoric, ci „intrarea veșniciei în prezentul nostru”, prin care Dumnezeu Se face Om pentru mântuirea lumii. Pruncul născut în peștera din Betleem, spune Mitropolitul, vine să vindece rănile păcatului prin smerenie și iubire, aducând pacea ca stare de comuniune cu Dumnezeu și cu aproapele.ÎPS Petru evidențiază că pacea vestită de îngeri nu este doar absența conflictului, ci rodul prezenței lui Hristos în inimile oamenilor, iar trăirea autentică a sărbătorii presupune pocăință, întoarcere lăuntrică și dorința de a fi schimbați de harul dumnezeiesc.Un accent aparte este pus pe sfințenia familiei, arătând că Fiul lui Dumnezeu S-a născut într-o familie, asumând viața de familie pentru a o vindeca și sfinți. Maica Domnului și Dreptul Iosif sunt prezentați drept modele de ascultare, jertfă și responsabilitate, iar mama creștină este descrisă ca „inima familiei și prima catehetă a copilului”.În acest context, Mitropolitul amintește că anul care vine a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept An Omagial al pastorației familiei creștine și An Comemorativ al sfintelor femei din calendar, evidențiind rolul esențial al femeii creștine în viața Bisericii și a societății.Totodată, ÎPS Petru atrage atenția asupra crizei familiei în societatea contemporană, marcată de relativizarea valorilor și de lipsa dialogului, subliniind că familia care Îl primește pe Hristos devine o „biserică mică”, spațiu de vindecare, iubire și iertare.Mesajul pastoral evidențiază și misiunea socială a Mitropoliei Basarabiei, care, prin Misiunea Socială „Diaconia” și inițiativele parohiilor, sprijină copiii lipsiți de sprijin, mamele singure, familiile aflate în dificultate și bătrânii rămași fără ajutor.În Pastorala sa, Mitropolitul Basarabiei amintește și de canonizarea Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, originară din Basarabia, precum și de proclamarea anului 2026 drept An omagial „Mitropolitul Antonie Plămădeală”, subliniind contribuția Basarabiei la viața duhovnicească a Bisericii.În încheiere, ÎPS Petru îi îndeamnă pe credincioși să întâmpine Crăciunul cu inimă curată și cu dragoste față de aproapele, pentru ca bucuria Nașterii Domnului să devină un mod de viață, aducând pace familiilor, întărire celor încercați și nădejde celor deznădăjduiți.
18:00
(VIDEO) Veaceslav Ioniță: Nu văd cum procurorii pot demonstra că Plahotniuc a influențat deciziile în frauda bancară # Liber TV
Fostul președinte al Comisiei parlamentare Economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță, nu vede cum procurorii ar putea demonstra că fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, ar fi putut influența pe vreunul dintre factori de decizie din perioada în care s-a produs frauda bancară.„M-am uitat pe toată lista de membri ai Comitetului de stabilitate financiară și nu îmi imaginez cu cine el (Vlad Plahotniuc n.a) ar fi putut vorbi direct sau indirect”, a spus Ioniță.„Din ceea ce am înțeles eu, pe segmentul unde am fost invitat eu, Gherman și nu știu cine, poziția lui este că, băi, voi mă învinuiți că eu i-am organizat. (…) Adică el ia membrii din Comitetul de Stabilitate Financiara și spune: iată îi luăm pe fiecare la rând. (…) Și atunci, cel puțin eu vă pot spune, m-am uitat, așa, la toată lista de membri și nu îmi imaginez cu cine el ar fi putut vorbi direct sau indirect. Și eu înțeleg că asta e linia lui de apărare. Deci el încearcă să demonstreze că cel obțin persoanele oficiale, factori de decizie…. aici eu nu știu cum ei vor putea demonstra că el a influențat. Și încă ce mai este la el: noi aproape toți nu eram de la PDM. Și atunci PDM era în conflict cu PLDM. Și el spune: băi, cum eu puteam vorbi cu dânșii?”, a declarat Veaceslav Ioniță, într-o emisiune la ziua.md, citat de UNIMEDIA.Veaceslav Ioniță a fost audiat vineri, 19 decembrie, în calitate de martor al apărării în dosarul privind frauda bancară. Acesta a spus că nu a primit indicații de la Vladimir Plahotniuc și că a acționat în limitele legii și ale atribuțiilor sale.„Plahotniuc nu mi-a dat niciodată indicații și nici nu îmi pot imagina cum ar fi arătat acest lucru. Atunci când am văzut că lucrurile nu merg bine, am făcut solicitările necesare. Comisia a întreprins toate acțiunile posibile pentru a înțelege ce se întâmplă la BEM și pentru a fortifica sistemul bancar”, a declarat Veaceslav Ioniță.
17:00
Constantin Cuiumju (Partidul Nostru): Am obținut aviz pozitiv condiționat pentru proiectul privind extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei # Liber TV
Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a anunțat că proiectul de lege elaborat de el privind extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu o cifră de afaceri de până la 3,2 milioane de lei a obținut aviz pozitiv condiționat în Comisia parlamentară pentru protecție socială, sănătate și familie.Potrivit parlamentarului, inițiativa legislativă vine ca răspuns la dificultățile cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii, afectate de birocrație excesivă și de un plafon de TVA care nu mai reflectă realitățile economice actuale. Pragul de 1,2 milioane de lei, stabilit în anul 2018, este considerat depășit, în condițiile în care economia a traversat mai multe crize, iar inflația cumulativă a depășit 50%.„Propunerea noastră reprezintă o ajustare realistă, corelată cu rata inflației și cu creșterea costurilor economice în ultimii ani. Prețurile în Republica Moldova în perioada 2020–2025 au crescut foarte brusc și sunt mult mai ridicate comparativ cu țările vecine. De exemplu, prețul gazelor naturale în Ucraina, afectată de război, este sub 4 lei, în România 12 lei, iar în Moldova 16,74 lei cu TVA”, a explicat deputatul.Constantin Cuiumju mai spune că menținerea plafonului actual îi determină pe mulți antreprenori să-și fragmenteze artificial activitatea pentru a evita statutul de plătitor TVA, ceea ce generează costuri administrative suplimentare, presiune contabilă sporită și favorizează economia informală.Deputatul a atras atenția și asupra impactului negativ din sectorul agricol, unde fermierii depășesc rapid plafonul existent și ajung să achite TVA pe care, în practică, nu îl pot recupera. Potrivit acestuia, situația afectează direct investițiile, munca agricultorilor și dezvoltarea comunităților rurale. Inițiatorul proiectului estimează că, prin majorarea plafonului de scutire de TVA, peste 5.000 de contribuabili mici vor fi eliberați de obligația raportării TVA, ceea ce le va permite să se concentreze pe dezvoltarea afacerilor. Totodată, reducerea birocrației ar urma să stimuleze activitatea economică legală și să contribuie la diminuarea evaziunii fiscale.”Inițiativa nu este doar un proiect tehnic, ci reprezintă un angajament electoral al Partidului Nostru, menit să ofere sprijin concret antreprenorilor, fermierilor și economiei reale”.Amintim că Partidul Nostru a înregistrat un proiect de lege pentru majorarea plafonului de scutire de TVA de la 1,2 la 3,2 milioane lei, pentru a reduce presiunea administrativă asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Deși bugetul ar înregistra pe termen scurt pierderi de 180–220 milioane lei, banii vor fi reinvestiți în afaceri și ferme, sprijinind crearea de locuri de muncă.
12:50
Peste 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică vor fi la datorie de Crăciun pe stil nou # Liber TV
Peste 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică vor fi la datorie de Crăciun pe stil nou. Activitatea angajaților IGSU va fi destinată siguranței și securității cetățenilor. Salvatorii și pompierii dislocați în detașamentele de intervenție vor activa în regim non-stop și vor fi pregătiți să intervină în eventuale cazuri excepționale, pentru realizarea misiunilor atunci când cetățenii ar putea să se afle în situații de risc.În vederea prevenirii situațiilor de urgență oamenii sunt îndemnați să respecte bazele securității vieții și să fie foarte prudenți ținând cont de regulile antiincendiare. Cetățenii sunt rugați să manifeste responsabilitate și grijă față de propria siguranță și a celor din jur. În situații de risc oamenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul de urgență 112.Siguranța este baza unor sărbători liniștite și fericite, iar respectarea regulilor de prevenire protejează vieți și permite familiilor să se bucure de Crăciun în siguranță.
12:40
Deputatul PAS, Maxim Potîrniche vrea încă o Arenă Națională: 12 milioane de lei doar pentru studiul de fezabilitate # Liber TV
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche, a anunțat că a depus un amendament la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, prin care solicită alocarea a 12 milioane de lei doar pentru realizarea studiului de fezabilitate al unei noi Arenei Naționale.Potrivit deputatului, studiul de fezabilitate este un pas obligatoriu pentru inițierea construcției unei noi arene sportive naționale, distincte de infrastructura existentă. Maxim Potîrniche a declarat, în cadrul unui briefing, că fără acest document Republica Moldova nu poate accesa fonduri europene și nici sprijin din partea organizațiilor internaționale precum UEFA sau FIFA.„Studiul de fezabilitate demonstrează necesitatea strategică, economică și socială a acestei investiții. Fără un astfel de studiu aprobat, Moldova nu va putea lansa proceduri de achiziție și nu va putea lua decizii investiționale întemeiate”, a afirmat deputatul.Fostul fotbalist susține că Republica Moldova este singura țară din Europa care nu dispune de o arenă sportivă multifuncțională de nivel internațional, iar stadioanele existente nu sunt omologate pentru desfășurarea competițiilor sportive de rang înalt. În opinia sa, lipsa unei asemenea infrastructuri generează pierderi economice și limitează posibilitatea organizării marilor competiții sportive sau a evenimentelor culturale internaționale.Inițiativa este promovată în contextul examinării proiectului bugetului de stat pentru anul 2026, document care a fost votat în primă lectură de Parlament la data de 12 decembrie. Ulterior, Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a organizat consultări publice, iar bugetul urmează să fie supus votului final.În același timp, în Republica Moldova există deja Arena Chișinău, un complex sportiv multifuncțional inaugurat în ultimii ani, care găzduiește competiții sportive și evenimente de amploare. Cu toate acestea, deputatul PAS afirmă că este necesară construcția încă unei arene naționale, de această dată una de nivel internațional, care să corespundă standardelor pentru competiții majore.
12:40
Elevii din toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova au intrat în vacanța de iarnă începând cu 25 decembrie, anunță Ministerul Educației și Cercetării.Potrivit MEC, reluarea cursurilor pentru semestrul al II-lea nu va avea loc în aceeași zi pentru toți elevii. Fiecare instituție de învățământ va stabili data revenirii la școală în urma consultării comunității educaționale. Astfel, elevii vor începe lecțiile fie pe 9 ianuarie 2026, fie pe 12 ianuarie 2026.Ministerul precizează că, în cazul în care o instituție va decide reluarea cursurilor la data de 12 ianuarie 2026, aceasta va stabili, până la finalul anului de studii, modalitatea de recuperare a lecțiilor din ziua de vineri, 9 ianuarie 2026.
12:20
CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „GAUDEAMUS” # Liber TV
Centrul Național Anticorupție desfășoară și procurorii mun. Chișinău, la această oră, percheziții într-o cauză penală în care este vizat reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție. Cauza penală a fost inițiată pe faptul încălcării regulilor de executare a construcțiilor cu cinci sau mai multe etaje pe teritoriul fostului cinematograf „GAUDEAMUS”, situat în centrul capitalei. Potrivit probatoriului administrat, reprezentanții companiei de construcții, în lipsa avizului Ministerului Culturii, ar fi obținut de la Primăria municipiului Chișinău actele permisive necesare, inclusiv certificatul de urbanism, iar ulterior autorizația de construire pentru edificarea unui complex multifuncțional cu peste 15 nivele, amplasat în apropierea zonelor de protecție a monumentelor istorice și de for public. De asemenea, s-a stabilit că, în lipsa tuturor avizelor obligatorii, compania de construcții ar fi dispus începerea lucrărilor propriu-zise, cu nerespectarea distanțelor normative dintre construcție și zonele de protecție ale monumentelor istorice vizate. În baza constatărilor efectuate, CNA a inițiat o cauză penală existând o bănuială rezonabilă privind încălcarea regulilor de executare a construcțiilor pentru edificiile cu cinci sau mai multe etaje. În prezent, au loc percheziții la administratorii unei companiei de construcții, în mai multe locații din municipiul Chișinău, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării tuturor persoanelor implicate și atragerii acestora la răspundere penală, conform legislației în vigoare. Toate persoanele vizate urmează a fi audiate în calitate de bănuit.
12:10
A murit Artistul Poporului Iurie Mahovici, una dintre marile personalități ale muzicii din Republica Moldova # Liber TV
S-a stins din viață Artistul Poporului, Maestru în Artă, pianistului și pedagogului Iurie Mahovici, una dintre figurile emblematice ale culturii muzicale naționale. Maestrul a murit pe 24 decembrie 2025, la vârsta de 63 de ani.Iurie Mahovici s-a născut la 18 mai 1962, în orașul Leova. A studiat pianul la Conservatorul „Gavriil Musicescu” din Chișinău, continuându-și perfecționarea la Conservatorul „N. A. Rimski-Korsakov” din Sankt Petersburg. Talentul său remarcabil a fost confirmat prin numeroase distincții internaționale, inclusiv Premiul II la concursul de la Riga și Grand Prix la Phenian.Începând cu anul 1987, a activat ca profesor de pian, iar ulterior a deținut funcția de decan al Facultății de Artă Instrumentală, Compoziție și Muzicologie din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Prin munca sa pedagogică, a format generații întregi de muzicieni, insuflându-le rigoare, excelență și dragoste pentru muzica autentică.Din 1993, Iurie Mahovici a evoluat în cadrul duetului pianistic „Lapicus–Mahovici”, iar din 2005 a fost solist al Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”. Interpretările sale, marcate de profunzime, inteligență muzicală și sensibilitate, au rămas memorabile pentru publicul din țară și de peste hotare. De-a lungul carierei, a realizat numeroase înregistrări la Radio Chișinău.Artistul a fost și un important promotor al muzicii academice, fiind inițiatorul Festivalului „Strugure de Chihlimbar”, un eveniment unic dedicat duetelor de pianiști, precum și al proiectelor „Portrete sonore” și „Muzica clasică la tine acasă”, prin care muzica a ajuns în comunități din întreaga Republică Moldova.Pentru meritele sale, în 1995 i-a fost conferit titlul de Maestru în Artă, fiind ulterior distins cu titlurile de Artist al Poporului și Laureat al Premiului Național.Până în ultimele clipe, Iurie Mahovici a rămas fidel scenei. În acest an, a participat activ la proiecte de anvergură, inclusiv alături de Capela Corală Academică „Doina”, în cadrul festivalului „DescOperă”, precum și la evenimentele dedicate anului aniversar al Filarmonicii Naționale.
11:40
Costiuc acuză MAI de mușamalizarea incidentului cu focuri de armă de la IP Centru: „Nu au fost trei împușcături” # Liber TV
Deputatul și președintele Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, acuză conducerea Ministerului Afacerilor Interne de dezinformarea publicului și mușamalizarea incidentului cu focuri de armă produs în incinta Inspectoratului de Poliție Centru, în data de 19 decembrie, chiar de Ziua Poliției.Potrivit lui Costiuc, ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, „minte atunci când afirmă că ar fi fost trase doar trei focuri de armă”. Deputatul susține că, în procesul-verbal de cercetare la fața locului, ar fi fost indicate urme a cel puțin 12–13 împușcături cu gloanțe de calibru PM, inclusiv în pereții coridorului, în ușa și geamul unui birou de serviciu.Conform declarațiilor lui Costiuc, în biroul respectiv s-ar fi aflat o anchetatoare în vârstă de 23 de ani, care s-ar fi încuiat de frică și ar fi apelat Linia fierbinte a SPIA. El mai afirmă că polițistul care a tras ar fi fost în stare de ebrietate, la fel ca persoana de serviciu și ajutorul acesteia, iar arma i-ar fi fost ridicată de angajații SPIA.Deputatul susține că, la indicația conducerii IGP, ar fi fost ascunse intenționat urmele incidentului – ușa biroului ar fi fost scoasă și ascunsă în garajul inspectoratului, iar geamul ar fi fost schimbat a doua zi. În opinia lui Costiuc, cazul ar fi trebuit investigat ca tentativă de omor sau huliganism agravat cu aplicarea armei de foc, însă a fost prezentat public drept un incident minor. Totodată, acesta afirmă că asupra anchetatoarei s-ar face presiuni pentru a nu vorbi despre cele întâmplate.În replică, ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a declarat anterior că focurile de armă ar fi fost provocate de o defecțiune a armei și că se așteaptă rezultatele expertizei balistice. „Din declarațiile persoanei vizate este o situație de defecțiune la armă. Așteptăm rezultatele expertizei care va face claritate. Haideți să dedicăm suficient timp pentru a elucida toate circumstanțele, ca să luăm o decizie obiectivă”, a declarat ministra.Incidentul a avut loc pe 19 decembrie, în incinta Inspectoratului de Poliție Centru. Potrivit versiunii oficiale a Poliției, au fost trase trei focuri din arma personală a unui polițist, deținută legal. În urma cazului, șeful Inspectoratului de Poliție Centru, un adjunct al acestuia și polițistul implicat au fost concediați.Inspectoratul General al Poliției a anunțat că s-a autosesizat imediat, a inițiat o anchetă disciplinară și a sesizat Procuratura Generală, care examinează cazul în cadrul unui proces penal.
11:30
Percheziții în sudul și centrul țării într-un dosar de organizare ilegală a jocurilor de noroc online # Liber TV
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, au desfășurat astăzi percheziții în mai multe raioane din sudul și centrul Republicii Moldova, într-o cauză penală ce vizează organizarea ilegală a jocurilor de noroc online.Potrivit informațiilor acumulate în cadrul urmăririi penale, persoanele vizate ar fi creat și administrat platforme ilegale de jocuri de noroc online, inclusiv 1xBT. Acțiunile de urmărire penală au avut loc atât la domiciliile acestora, cât și în mijloacele de transport utilizate.În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, servere, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace electronice relevante pentru investigarea cauzei.Conform legislației în vigoare, persoanele găsite vinovate de comiterea unor asemenea infracțiuni riscă până la 5 ani de închisoare, precum și amendă.Cercetările penale continuă, fiind întreprinse și alte acțiuni procesual-penale. Până la pronunțarea unei decizii definitive a instanței, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.
11:20
Zelenski a prezentat 20 de puncte ale planului de pace discutat în SUA: fără compromisuri clare pe teritorii # Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat cele 20 de puncte ale planului de pace care sunt discutate în cadrul negocierilor desfășurate în Statele Unite ale Americii. Potrivit liderului ucrainean, asupra mai multor puncte-cheie nu există încă un compromis, cel mai dificil subiect rămânând cel al teritoriilor.Planul pornește de la confirmarea suveranității Ucrainei și prevede un acord de neagresiune între Rusia și Ucraina, cu monitorizare pe linia de contact. Un capitol important este cel al garanțiilor de securitate, care ar urma să fie oferite de SUA, NATO și statele europene, după modelul articolului 5 al Alianței Nord-Atlantice. În cazul unei noi invazii ruse, documentul prevede un răspuns militar și reintroducerea sancțiunilor.Conform planului, efectivele Forțelor Armate ale Ucrainei ar urma să fie de 800 de mii de militari în timp de pace, iar Rusia ar trebui să își consacre în legislație politica de neagresiune față de Ucraina și Europa. Totodată, Ucraina își propune să devină membră a Uniunii Europene într-un termen clar stabilit.Documentul include și un pachet amplu de reconstrucție și dezvoltare, cu fonduri dedicate refacerii țării, obiectivul fiind atragerea a circa 800 de miliarde de dolari. De asemenea, Kievul intenționează să accelereze semnarea unui acord de liber schimb cu SUA și să își mențină statutul de stat non-nuclear.Un punct sensibil rămâne situația Centralei Nucleare de la Zaporojie, unde nu s-a ajuns la un compromis. SUA propun o administrare trilaterală, cu rol principal pentru partea americană, în timp ce Ucraina sugerează un management comun SUA–Ucraina, în proporție de 50 la 50.Cel mai complicat capitol este cel legat de teritorii. Una dintre variantele discutate presupune retragerea trupelor ruse din regiunile Dnipropetrovsk, Nikolaev, Sumî și Harkov, iar în Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson să se mențină pozițiile actuale. Rusia solicită retragerea Ucrainei din regiunea Donețk, în timp ce SUA propun crearea unei zone economice libere. Dacă nu se ajunge la un acord asupra formulei „rămânem pe pozițiile actuale”, varianta zonei economice libere ar putea fi acceptată doar prin referendum, caz în care întregul acord ar urma să fie supus votului popular.Planul mai prevede demilitarizarea limbii Kinburn, acces liber al Ucrainei la fluviul Nipru și Marea Neagră pentru activități comerciale, schimb de prizonieri după formula „toți pentru toți”, returnarea civililor, copiilor și deținuților politici, precum și organizarea de alegeri în Ucraina cât mai curând posibil după semnarea acordului.Acordul ar urma să fie obligatoriu din punct de vedere juridic, iar respectarea acestuia să fie monitorizată de un „Consiliu al păcii”, condus de fostul președinte american Donald Trump. După acceptarea documentului de toate părțile, este prevăzută instituirea imediată a unui armistițiu total.
11:10
Două persoane, dintre care o minoră, intoxicate cu monoxid de carbon într-o locuință din Nisporeni # Liber TV
Două persoane, dintre care o minoră, au suferit intoxicații cu monoxid de carbon în dimineața zilei de 22 decembrie 2025, într-o locuință din satul Grozești, raionul Nisporeni, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:24. Potrivit informațiilor preliminare, o tânără de 22 de ani și o fetiță de 10 ani au prezentat semne de intoxicație cu produsele de ardere emanate de la o sobă necurățată. Ambele persoane au fost transportate la spitalul raional pentru investigații medicale, iar la moment starea acestora este stabilă. Incendiu în locuință nu s-a produs.În urma cercetărilor efectuate la fața locului, angajații IGSU au stabilit preliminar că, în timpul exploatării sobei de încălzit, fumul nu a fost evacuat corespunzător prin canalele de fum, pătrunzând în interiorul încăperii prin fisurile sobei. Alte circumstanțe ale producerii incidentului urmează a fi stabilite de organele de resort.În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă repetat cetățenii să verifice periodic starea sobelor de încălzit și a canalelor de evacuare a fumului. Totodată, oamenii sunt îndemnați să nu utilizeze sobe defecte sau improvizate, să aerisească încăperile în timpul și după utilizarea acestora, iar pe timpul nopții să stingă obligatoriu focul din sobă.De asemenea, salvatorii avertizează cetățenii să nu meargă la somn în încăperi unde persistă miros de fum sau există riscul acumulării de monoxid de carbon, pentru a preveni cazurile de intoxicație.Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 26 de cazuri de intoxicație cu monoxid de carbon provenit de la sobe, în urma cărora au avut de suferit 62 de persoane, inclusiv 32 de copii. În trei cazuri, intoxicațiile s-au soldat cu decese.În situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.
10:40
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a Partidului „Șor” a fost condamnat la 4 ani de închisoare, dintre care 2 ani cu suspendare # Liber TV
La data de 23 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința secretarului oficiului teritorial Rîșcani a Partidului Politic „Şor”,pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, precum și privarea de dreptul de a ocupa funcții și a exercita activitatea de administrare şi gestionare financiară a partidelor politice, pe o durată de 4 ani. Pedeapsa închisorii urmează a fi executată parțial, respectiv 2 ani cu executare în penitenciar, iar restul de 2 ani – suspendați condiționat, cu stabilirea unei perioade de probațiune de 2 ani. Până la rămânerea definitivă a sentinței, în privința inculpatului i-a fost aplicată măsura preventivă - arestul preventiv, urmând a fi reținut. De asemenea, din contul inculpatului a fost dispusă confiscarea în folosul statului a sumei de peste 1,4 milioane de lei, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii. Potrivit probatoriului administrat de Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate, inculpatul, activând în calitate de secretarului oficiului teritorial Rîșcani a Partidului Politic „Şor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 23.01.2024), cunoscând faptul că partidul era finanțat de un grup criminal organizat condus de Ilan Șor, împreună cu alți membri ai formațiunii, ar fi contribuit la acceptarea acestei finanțări ilegale. Astfel, inculpatul ar fi acceptat, prin complicitate și în mod conștient, să primească mijloace bănești în sumă de peste 1,4 milioane de lei, provenite din activități ilegale și utilizate pentru finanțarea activităților partidului, inclusiv organizarea protestelor și remunerarea participanților, cu scopul de a influența procesele politice din Republica Moldova și de a obține puterea prin mijloace ilegale. Procurorii urmează să decidă, în termen de 15 zile, dacă vor contesta sentința.
10:20
(FOTO) Polei și carosabil înzăpezit pe drumurile naționale. Drumarii intervin în nordul și centrul țării # Liber TV
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, în urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, pe mai multe drumuri naționale din regiunile de nord și centru ale Republicii Moldova s-au format condiții de polei și carosabil înzăpezit.Potrivit comunicatului, echipele de muncitori ale întreprinderilor teritoriale S.A. „Drumuri” sunt mobilizate pe traseele naționale și desfășoară lucrări de patrulare, combatere a lunecușului și răspândire a materialului antiderapant. Intervențiile au avut loc pe parcursul nopții pe sectoare din mai multe raioane, printre care Briceni, Ocnița, Edineț, Florești, Bălți, Sîngerei, Dondușeni, Orhei, Drochia, Glodeni, Rîșcani, Sănătăuca, Soroca și Călărași.În procesul tehnologic au fost implicate 47 de utilaje speciale și 68 de muncitori. Pentru combaterea ghețușului au fost răspândite mecanizat 342,4 tone de sare tehnică, manual 27,3 tone de sare tehnică, precum și o tonă de material antiderapant.La această oră, circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții specifice sezonului de iarnă. Totodată, echipajele AND rămân mobilizate în teritoriu și sunt gata să intervină la necesitate pentru menținerea circulației în condiții de siguranță.Administrația Națională a Drumurilor recomandă tuturor participanților la trafic să circule cu prudență, să adapteze viteza la starea carosabilului și să se asigure că vehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.Pentru solicitarea intervenției drumarilor sau semnalarea situațiilor de urgență, cetățenii pot contacta non-stop Serviciul Operativ AND la numerele de telefon (+373) 78 337 744 și (+373) 60 477 117, disponibile inclusiv pe Viber și WhatsApp.
10:20
Judecătoarea Marina Rusu acuză o campanie de intimidare: „Se încearcă discreditarea mea prin atacarea copiilor” # Liber TV
Judecătoarea Marina Rusu de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, susține că ar fi ținta unei campanii de intimidare și discreditare, în care ar fi vizați inclusiv copiii săi. Declarațiile au fost făcute într-o postare publică amplă, distribuită pe rețelele sociale.Magistrata afirmă că, întrucât nu ar fi putut fi „redusă la tăcere” prin proceduri legale sau tergiversări, s-ar fi recurs la ceea ce numește „cea mai josnică metodă” — atacul asupra reputației sale de mamă. Potrivit acesteia, ar fi fost dată indicația ca o structură de stat să colecteze informații detaliate despre ea și despre copiii săi, nu în scop de protecție, ci pentru a fi folosite în vederea discreditării publice.Marina Rusu susține că i-ar fi fost descris un presupus scenariu, care ar include apariția unor articole de presă cu titluri compromițătoare, urmate de implicarea autorităților pentru protecția copilului și inițierea unor verificări privind „neîndeplinirea obligațiilor părintești”. În postare se menționează inclusiv posibilitatea lansării în spațiul public a subiectului privind decăderea din drepturile părintești, chiar dacă, din punct de vedere juridic, un asemenea demers nu ar avea temei.Un aspect deosebit de grav invocat de magistrată este faptul că ar fi fost accesate ilegal informații confidențiale despre spitalizarea unuia dintre copiii săi, inclusiv date medicale, ceea ce, potrivit acesteia, ar fi fost posibil doar prin interceptarea ilegală a comunicărilor personale.„Scopul nu este juridic, ci reputațional. Nu să mă sancționeze, ci să mă compromită informațional”, afirmă judecătoarea, adăugând că miza ar fi distrugerea imaginii sale publice.Marina Rusu este mamă a șapte copii, dintre care cinci sunt minori, iar doi sunt încă sugari. Tatăl a doi dintre copiii săi a decedat anul trecut, potrivit declarațiilor sale. Magistrata a protestat pe 22 decembrie în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), reclamând încălcări ale drepturilor sale de muncă. Aceasta susține că, deși activează cu program parțial, conform Codului Muncii, și beneficiază de pauze pentru alăptare, i-ar fi repartizat un volum de dosare similar cu cel al judecătorilor care lucrează cu normă întreagă.Marina Rusu a fost numită în funcția de judecător în februarie 2012. În ianuarie 2023, aceasta nu a promovat evaluarea Comisiei Pre-Vetting, decizia fiind motivată de lipsa unor informații clare privind veniturile și bunurile familiei sale din perioada 2014–2016. Ulterior, Curtea Supremă de Justiție a dispus reevaluarea sa de către Comisia Pre-Vetting.Magistrata afirmă că nu intenționează să renunțe și cere oprirea oricăror acțiuni pe care le consideră abuzive, avertizând că folosirea copiilor ca instrument de presiune depășește orice limită admisibilă într-un stat de drept.
23 decembrie 2025
15:10
Caz de dispariție în Anenii Noi: Poliția ia în calcul omorul. Un suspect și concubina acestuia, reținuți # Liber TV
Poliția desfășoară, la această oră, acțiuni de urmărire penală într-o localitate din raionul Anenii Noi, într-un dosar pornit inițial pe cazul dispariției unui bărbat.Potrivit oamenilor legii, în urma măsurilor speciale de investigație, principala versiune luată în calcul este omorul. Ca urmare a probelor acumulate, suspectul principal a fost reținut, alături de complicea acestuia – concubina bărbatului.În prezent, pe caz sunt desfășurate alte acțiuni procesuale, menite să stabilească toate circumstanțele producerii faptei.Poliția anunță că va reveni ulterior cu detalii suplimentare, pe măsură ce ancheta avansează.
14:40
Incidentul armat de la IP Centru, tratat cu lejeritate de un deputat PAS. Radu Marian: „Se întâmplă” și „să nu fie făcut circ” # Liber TV
Incidentul răsunător produs la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău, unde au fost trase focuri de armă, continuă să stârnească reacții și controverse, inclusiv în rândul clasei politice. În timp ce cazul ridică semne serioase de întrebare privind siguranța și disciplina în cadrul unei instituții de forță, deputatul PAS Radu Marian a minimalizat importanța subiectului, afirmând că „se mai întâmplă” și că „nu trebuie să fie făcut circ” dintr-un asemenea incident.Invitat în studioul Vocea Basarabiei, parlamentarul a declarat că nu a urmărit atent cazul, dar a subliniat că investigarea situației trebuie lăsată în seama Poliției.„Nu am urmărit foarte atent această știre, dar cred că este foarte important să nu fie făcut circ din fiecare incident. Pentru că se întâmplă. Există organe abilitate. Există Poliția care trebuie să investigheze”, a spus Radu Marian.Totodată, deputatul PAS a admis că Poliția a reacționat tardiv, oferind explicații publice abia după ce informațiile au apărut pe rețelele de socializare. „Da, într-adevăr, trebuia Poliția să se acționeze mai rapid”, a mai declarat Marian.Într-un comunicat oficial, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că s-a autosesizat după apariția informațiilor în spațiul public și că a sesizat Procuratura pentru a exclude orice suspiciune de mușamalizare. De asemenea, a fost dispusă o anchetă disciplinară de serviciu.Potrivit IGP, arma de serviciu a polițistului implicat se afla în unitatea de gardă, iar la fața locului au fost identificate trei cartușe. Conform declarațiilor preliminare, focurile ar fi fost trase dintr-o armă personală, deținută legal, care ar fi avut defecțiuni — aspecte ce urmează a fi verificate prin expertiză.Poliția susține că în momentul incidentului nu au existat conflicte între angajați sau persoane civile în sediul IP Centru. Cu toate acestea, din funcție au fost eliberați atât polițistul vizat, cât și conducerea inspectoratului — șeful și șeful adjunct.Cazul a intrat în atenția publică după ce deputatul Vasile Costiuc a declarat că, în incinta IP Centru, ar fi fost trase circa 30 de focuri de armă, acuzând conducerea Poliției și guvernarea de tentative de mușamalizare. Deși IGP respinge aceste afirmații, amploarea incidentului și reacțiile rezervate ale unor reprezentanți ai puterii continuă să alimenteze suspiciuni și nemulțumiri în societate.
14:20
Accident grav în raionul Drochia: un bărbat a fost descarcerat, iar alte patru persoane au fost rănite # Liber TV
Salvatorii și pompierii din nordul Republicii Moldova au intervenit în după-amiaza zilei de 22 decembrie 2025 în urma unui accident rutier produs în apropierea satului Nicoreni, raionul Drochia, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:55. Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de model Nissan Primera s-a tamponat frontal cu un Ford Transit. În urma impactului, unul dintre conducătorii auto, un bărbat în vârstă de 36 de ani, a rămas blocat în interiorul mașinii avariate.Pentru efectuarea lucrărilor de descarcerare, la fața locului a intervenit o echipă de salvatori și pompieri, care, cu ajutorul echipamentului specializat, a reușit deblocarea victimei. Ulterior, bărbatul a fost preluat de echipajul medical și transportat la spitalul raional pentru îngrijiri medicale.Totodată, potrivit IGSU, în urma accidentului alte patru persoane au suferit diverse traumatisme. Acestea au primit îngrijirile necesare la fața locului.Cauza și circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite de organele de resort. În același timp, IGSU precizează că, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 28 de situații de risc la nivel național.
13:30
Un nou model de permis de conducere va fi pus în circulație în 2026. Permisele actuale rămân valabile până la expirare # Liber TV
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că, în anul 2026, în Republica Moldova va fi pus în circulație un nou model de permis de conducere, elaborat și aprobat în cadrul Programului de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Potrivit instituției, permisele de conducere aflate deja în circulație vor rămâne valabile până la expirarea termenului înscris pe acestea.Noul permis de conducere urmează să fie introdus după îndeplinirea tuturor condițiilor tehnice necesare, însă nu mai târziu de data de 31 mai 2026. Data exactă de la care cetățenii vor putea solicita eliberarea noului document va fi comunicată ulterior de către ASP.Ce aduce nou permisul de conducerePotrivit ASP, noul document va avea un design actualizat și un nivel sporit de securitate împotriva falsificării. Printre principalele noutăți se numără: introducerea unui cod QR, care va permite verificarea rapidă și sigură a autenticității permisului și a datelor înscrise, prin intermediul Portalului guvernamental de verificare a datelor – verifica.gov.md; extinderea informațiilor privind eventualele restricții medicale ale conducătorilor auto.Autoritățile subliniază că aceste modificări contribuie la digitalizarea serviciilor publice și la verificarea imediată a veridicității documentelor.Ce se întâmplă cu permisele deja eliberateASP precizează că nu este necesară schimbarea permiselor de conducere aflate în circulație. Situația acestora este următoarea: permisele de model 1995 rămân valabile; permisele de model 2015 și 2019 sunt valabile până la data expirării; permisele de model 2008 nu mai sunt valabile, întrucât termenul lor de valabilitate a expirat.Noul permis va fi eliberat treptat, în paralel cu utilizarea documentelor existente, fără a fi organizată o preschimbare în masă.Introducerea noului model de permis de conducere face parte din procesul de modernizare a serviciilor publice și de aliniere a Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene. Agenția Servicii Publice va informa publicul, în timp util, despre lansarea oficială a eliberării noului document.
13:10
Presa italiană: Dosarul Plahotniuc ridică suspiciuni de justiție politizată și reprimare a opoziției sub Maia Sandu # Liber TV
Dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc a ajuns, din nou, în atenția presei occidentale. Publicația independentă italiană „Il Giornale d’Italia” avertizează despre derapajele din reforma justiției de la Chișinău și pune sub semnul întrebării metodele la care s-a recurs în examinarea cauzei în care este vizat fostul lider PDM. Jurnaliștii italieni vorbesc, cu referire la experți naționali și internaționali, că rivalii șefei statului, Maia Sandu, au devenit țintele „luptei împotriva corupției”, informează Telegraph.md. „Criticii pun sub semnul întrebării atât metodele, cât și țintele „luptei împotriva corupției”. Țintele sunt foști politicieni și rivali ai Maiei Sandu, care nu mai sunt la guvernare. Totuși, în cinci ani nu a fost deschis niciun dosar împotriva formațiunii de la guvernare Partidul Acțiune și Solidaritate sau a funcționarilor guvernamentali. Autoritățile moldovene laudă dosarul împotriva fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, privind „furtul miliardului”, drept cel mai prestigios rezultat al lor. În 2014–2015, aproximativ un miliard de dolari a dispărut din sistemul bancar, iar Plahotniuc a fost suspectul. Plahotniuc este un oligarh moldovean important și o figură politică controversată. Dar nu a deținut nicio funcție guvernamentală de șase ani, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la aplicabilitatea „luptei împotriva corupției”. Presiunea intensă asupra foștilor rivali ai Maiei Sandu seamănă mai degrabă cu o reprimare a opoziției decât cu o combatere a funcționarilor corupți. În plus, pe măsură ce ancheta avansează, observatori interni și internaționali avertizează că traiectoria sa ar putea submina încrederea în investigație și în întregul sistem”, se arată în articolul din „Il Giornale d’Italia”, semnat de Pietro Stramezzi și intitulat „Moldova, lupta împotriva corupției sau reprimarea opoziției? Experții se tem pentru independența justiției într-o țară candidată la UE”.Publicația italiană scrie și despre suspiciunile ce planează asupra modului cum decurge examinarea dosarului Plahotniuc și asupra integrității unor judecători.„Avocații lui Plahotniuc s-au plâns că apărării i s-a acordat foarte puțin timp pentru a examina un dosar vechi de un deceniu, care cuprinde 97 de volume a câte 300–400 de pagini fiecare, în timp ce procurorii au avut ani la dispoziție. Instanța a respins majoritatea martorilor apărării, inclusiv pe cei-cheie. Acest lucru a ridicat suspiciuni de părtinire. Separarea cazului Plahotniuc într-o procedură distinctă a făcut imposibilă urmărirea tuturor fluxurilor financiare și a beneficiarilor. Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, monitorizând alegerile moldovenești din toamna anului 2025, a avertizat asupra „riscului unui control politic ocult asupra deciziilor judiciare”. Acest risc este real: doi judecători care gestionează cazuri de „anticorupție” de mare profil, inclusiv cel al lui Plahotniuc, sunt candidați pentru a conduce Camera Judiciară Supremă (Curtea Supremă a Justiției). Carierele lor depind acum de un dosar care ar putea avea conotații politice”, scrie publicația italiană.Jurnaliștii occidentali mai atrag atenția și asupra faptului că în UE crește tot mai mult scepticismul față de reformele din justiție.„În pofida sprijinului public al liderilor UE pentru agenda Maiei Sandu, scepticismul față de reformele guvernului său crește în culise. Fondul Monetar Internațional a refuzat să acorde Moldovei două tranșe în toamna anului 2025, invocând probleme ale sistemului judiciar și reforme eșuate ale procuraturii. Neîncrederea a crescut după ce șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a anunțat că a suspendat mai multe dosare de corupție de nivel înalt în 2024. (…) Guvernul moldovean a lansat reforme radicale, în special în domeniul justiției. Însă experții spun că direcția efectivă a acestor reforme se abate semnificativ de la scopurile declarate. În loc să creeze mai întâi mecanisme pentru a izola instanțele de controlul guvernamental, autoritățile au început cu „verificarea” judecătorilor și procurorilor. Oficialii au prezentat auditul drept o modalitate de a epura elementele corupte. În practică, acesta permite guvernului să păstreze doar judecătorii loiali, sub pretextul luptei împotriva corupției. Reprimarea, nu schimbarea instituțională, a devenit primul pas”, se mai arată în articol.Publicația italiană sugerează că, de acum încolo, Bruxelles va fi mai dură în criticile pe care le va formula.„Moldova a atras rareori atenția Europei. Însă, pe măsură ce caută aderarea la UE, Bruxelles-ul nu mai poate ignora ceea ce se întâmplă acolo. A închide ochii ar legitima abuzurile și ar trăda standardele europene de guvernanță. Aceste carențe instituționale îndepărtează și mai mult Moldova de integrarea în UE. Ignorarea lor ar stabili un precedent periculos, punând în pericol principiile fundamentale ale UE privind statul de drept și independența justiției”, se arată în concluzia făcută de publicația italiană.
10:30
Atac nocturn asupra regiunii Odesa: navă civilă incendiată în port și peste 100 de case avariate # Liber TV
Armata rusă a atacat în noaptea de 23 decembrie infrastructura regiunii Odesa, folosind drone de atac. În urma loviturilor, o navă civilă a fost incendiată în port, iar peste 100 de locuințe au fost avariate. Din fericire, nu au fost raportate victime.Potrivit informațiilor transmise de Procuratura regională Odesa, citate de UNIAN, forțele armate ale Federației Ruse au vizat obiective de infrastructură critică. Totodată, au fost afectate și obiective civile: un bloc privat cu două etaje a fost parțial distrus, iar un garaj a fost avariat. La fața locului activează procurori și polițiști, fiind inițiată o anchetă penală pentru crime de război (art. 438 alin. 1 Cod penal al Ucrainei).Șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleg Kiper, a declarat că a fost vorba despre o nouă lovitură masivă cu drone asupra sudului regiunii. În zonele afectate au fost înregistrate pagube la infrastructura energetică, portuară, de transport, industrială și rezidențială.Într-unul dintre raioane au fost avariate un cargo civil, un depozit și acoperișul unei case cu două etaje. Într-o altă zonă, ferestrele și acoperișurile a 122 de case particulare au fost deteriorate, iar alte trei blocuri au rămas cu geamurile sparte. De asemenea, a fost avariat un depozit nefuncțional.„În zonele lovite se înregistrează întreruperi de energie electrică. Infrastructura critică este alimentată de generatoare, iar punctele de reziliență au fost activate. Aproximativ 900 de persoane au solicitat deja ajutor”, a precizat Oleg Kiper, menționând că intervențiile sunt îngreunate de alertele aeriene repetate.Serviciul pentru Situații de Urgență din regiune a confirmat că, pe parcursul nopții, au izbucnit mai multe incendii, inclusiv pe o navă civilă și într-un depozit al unei întreprinderi private. De asemenea, a ars acoperișul unei locuințe, iar un garaj din sectorul privat a fost distrus. Toate incendiile au fost între timp lichidate.Amintim că Rusia a declanșat războiul împotriva Ucrainei la 24 februarie 2022, iar regiunea Odesa este frecvent vizată de atacuri asupra porturilor și infrastructurii energetice. În noaptea de 22 decembrie, un atac similar a lăsat o parte din Odesa fără electricitate și s-a soldat cu rănirea unui bărbat de 30 de ani.
10:20
Poliția continuă acțiunile de prevenire și combatere a traficului de droguri, cu accent pe reducerea riscurilor asociate acestui fenomen, în special în rândul tinerilor.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției, în perioada 15–21 decembrie, oamenii legii au desfășurat activități operative, acțiuni de informare publică și monitorizare a mediului online, urmărind identificarea timpurie a tentativelor de atragere a persoanelor în consumul, distribuirea, transportarea sau promovarea substanțelor narcotice, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale și al platformelor digitale.În urma investigațiilor și perchezițiilor efectuate la nivel național, au fost scoase din circuit substanțe narcotice în valoare totală de 7.484.838 de lei.În același interval, polițiștii au inițiat 147 de cauze contravenționale și 44 de cauze penale. Printre drogurile ridicate se numără preponderent PVP („sare”), hașiș, mefedronă, marijuana (produs final) și cocaină.Poliția subliniază că prevenirea consumului de droguri începe prin informare, responsabilitate și implicarea activă a comunității. În acest context, părinții, cadrele didactice și cetățenii sunt îndemnați să semnaleze orice comportament sau activitate suspectă care ar putea pune în pericol copiii și tinerii.
22 decembrie 2025
19:40
Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Trebuie să lucrăm pentru prevenirea situațiilor de executare silită a agricultorilor # Liber TV
Deputatul Serghei Ivanov, președinte al Comisiei agricultură și industrie alimentară și membru al Partidului Nostru, a subliniat necesitatea unor măsuri proactive pentru a proteja fermierii de riscul insolvenței. „Noi trebuie să ne concentrăm pe prevenire, această lege este pentru cei deja aflați în insolvență, dar ce facem cu cei care riscă să ajungă în insolvență, oamenii care se străduiesc până la ultimele puteri, oameni care sunt afectați din cauza penalităților?” – a declarat Ivanov, la consultările publice pe marginea proiectului de lege privind instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri. Totodată, deputatul a evidențiat și importanța sprijinului financiar direct pentru agricultori: „Trebuie să lucrăm la infuzia de capital în agricultură, mai exact la producători. Dacă vor exista infuzii de capital, credeți-mă că va fi foarte bine. Și pentru bănci, și pentru distribuții și pentru tot ce urmează.” De menționat că Parlamentul examinează un proiect de lege care prevede instituirea unui moratoriu de 12 luni asupra executărilor silite pentru fermierii micro și mici afectați de calamitățile naturale din perioada 2024–2025. Scopul este prevenirea falimentelor în agricultură și menținerea stabilității socio-economice în mediul rural, afectat de secetă, înghețuri târzii, grindină și ploi torențiale, care au compromis culturile de porumb, floarea-soarelui, grâu, livezi și vii. Fracțiunea Partidului Nostru a reiterat că va susține proiecte legislative care sprijină agricultura și a făcut apel la o comunicare mai eficientă între Parlament și Executiv pentru implementarea acestor măsuri.
15:10
Vlad Filat, condamnat în lipsă în Franța la închisoare pentru spălare de bani. Instanța a emis mandat de arestare # Liber TV
O instanță din Franța l-a condamnat în lipsă, la începutul lunii decembrie, pe fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție. Informația reiese dintr-o hotărâre judecătorească consultată de AFP, transmite Agerpres.Potrivit deciziei din 8 decembrie, Tribunalul corecțional din Paris a emis și un mandat de arestare pe numele lui Vlad Filat, acesta neprezentându-se la proces.În același dosar, instanța a condamnat-o și pe fosta soție a lui Filat la 18 luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 150.000 de euro. De asemenea, cei doi vor trebui să achite, în solidar, suma de 10.000 de euro Republicii Moldova, cu titlu de daune morale.Vlad Filat, în vârstă de 56 de ani, a fost prim-ministru al Republicii Moldova în perioada 2009–2013. În 2016, acesta a fost condamnat în Republica Moldova la nouă ani de închisoare pentru corupție și abuz de putere, fiind acuzat de delapidarea a 260 de milioane de dolari într-un dosar de fraudă estimat la un miliard de dolari. El a fost eliberat din detenție în 2019 și este liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), formațiune cu orientare pro-europeană.Dosarul judecat în Franța vizează fapte de spălare de bani legate de mituire a unui funcționar public străin. Conform instanței, Filat și fosta sa soție au achiziționat, în anii 2012 și 2014, mai multe proprietăți, inclusiv în regiunea Haute-Savoie din sud-estul Franței, prin intermediul unor companii și al unui interpus. Bunurile ar fi fost cumpărate cu fonduri provenite de la o companie canadiană care a obținut, în 2011, contractul pentru Loteria Națională a Republicii Moldova, în perioada în care Filat era șeful Guvernului.În motivarea sentinței, instanța a reținut că Vlad Filat „a spălat cu bună știință bani proveniți din propria corupție în timp ce conducea guvernul țării sale și, ca atare, era obligat să acționeze în interes public”. Judecătorii au subliniat că faptele trebuie analizate și în contextul „fragilității economice și al nivelului scăzut de dezvoltare al Republicii Moldova”, dar și al valorilor democratice și al transparenței promovate de partidul pro-european pe care Filat l-a condus.Totodată, instanța franceză a dispus confiscarea bunurilor imobiliare vizate în dosar. Potrivit unei surse judiciare, Vlad Filat a făcut apel la această condamnare.Sursa: Agerpres
12:30
Incendiu la un liceu din Chișinău: pompierii au evacuat 1.200 de elevi de la „Iulia Hasdeu” # Liber TV
Pompierii din capitală au intervenit în dimineața zilei de 22 decembrie 2025 pentru lichidarea unui incendiu izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”, situat pe strada Titulescu nr. 18 din municipiul Chișinău, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:43, iar la fața locului au fost trimise cinci echipaje de pompieri și salvatori. Odată ajunși, angajații IGSU au stabilit că incendiul a izbucnit la un panou electric aflat la etajul trei al clădirii. Datorită intervenției operative, focul nu s-a răspândit. Incendiul a fost localizat la ora 11:00 și lichidat complet la ora 11:07. În urma incidentului, nicio persoană nu a avut de suferit. Din clădire au fost evacuați 1.200 de elevi, 87 de cadre didactice și 10 angajați auxiliari. Procesul de evacuare s-a desfășurat organizat și a durat 2 minute și 30 de secunde, fără a fi înregistrate victime. IGSU menționează că anterior, în cadrul instituției de învățământ, au fost organizate două exerciții de evacuare, cu participarea elevilor și a personalului, fapt care a contribuit semnificativ la buna gestionare a situației de urgență. Totodată, salvatorii informează că, în ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în 23 de situații de risc pe teritoriul țării.
11:30
UPDATE | Poliția vine cu detalii oficiale despre incidentul de la IP Centru: trei focuri trase din armă personală. Conducerea a fost demisă # Liber TV
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a publicat un comunicat oficial privind incidentul produs la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău, în noaptea de 19 decembrie. Potrivit Poliției, instituția s-a autosesizat imediat după apariția informațiilor despre caz. Pentru a exclude orice suspiciune de mușamalizare, autoritățile anunță că a fost sesizată Procuratura, care examinează circumstanțele incidentului. În paralel, tot vineri, a fost dispusă o anchetă de serviciu disciplinară, menită să stabilească toate detaliile producerii acestuia. IGP precizează că, la momentul incidentului, arma din dotarea polițistului vizat se afla în unitatea de gardă și nu era asupra sa. În urma primelor examinări la fața locului, au fost depistate trei cartușe. Conform declarațiilor polițistului implicat, cele trei focuri de armă ar fi fost trase din arma sa personală, deținută legal, care ar fi avut anumite defecțiuni. Toate aceste afirmații urmează să fie verificate în cadrul anchetei, inclusiv prin expertizarea armei. De asemenea, Poliția subliniază că, în momentul producerii incidentului, în sediul Inspectoratului de Poliție Centru nu au avut loc conflicte între angajați sau persoane civile și nu s-au înregistrat împușcături în contextul unor altercații. În urma celor constatate, IGP anunță că au fost eliberați din funcție atât polițistul vizat de incident, cât și conducerea Inspectoratului de Poliție Centru — șeful și șeful adjunct. Amintim că anterior deputatul Vasile Costiuc a declarat public că, în incinta IP Centru, ar fi fost trase circa 30 de focuri de armă, în urma unui conflict între doi ofițeri, acuzând conducerea Poliției de tentative de mușamalizare și cerând demisii în lanț. Poliția respinge aceste informații și afirmă că doar ancheta procurorilor va stabili toate circumstanțele exacte ale cazului.
10:40
(VIDEO) Vasile Costiuc: Aproximativ 30 de focuri de armă, trase la IP Centru în Ziua Poliției. IGP confirmă incidentul și anunță anchetă # Liber TV
Circa 30 de focuri de armă ar fi fost trase în incinta Inspectoratului de Poliție Centru, în noaptea de 18 decembrie, când a fost marcată Ziua Națională a Poliției. Informația a fost făcută publică de deputatul Vasile Costiuc, care acuză conducerea Poliției că ar încerca să mușamalizeze cazul. Potrivit lui Costiuc, doi ofițeri ar fi fost implicați într-o altercație în timpul unei petreceri dedicate zilei profesionale, iar ulterior ar fi fost escortați la sediul IP Centru. Acolo, unul dintre ei ar fi deschis focul, fiind trase aproximativ 30 de gloanțe. Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a confirmat pentru Realitatea.md producerea incidentului și a precizat că a fost inițiată o anchetă de serviciu disciplinară. „A fost dispusă o anchetă de serviciu disciplinară. Cu certitudine, arma din dotare a acelui angajat era în unitatea de gardă, ceea ce exclude utilizarea armei din dotare. Se examinează versiunea utilizării unei arme personale. Este exclus să fi avut loc împușcături între angajați. În sediu era doar un singur angajat”, a declarat Cernăuțeanu. De cealaltă parte, deputatul Vasile Costiuc susține că incidentul ar fi fost mult mai grav și cere explicații publice din partea conducerii IGP. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta afirmă că, dacă informațiile se confirmă, mai mulți șefi din Poliție ar trebui să fie demiși din funcție. Totodată, Costiuc susține că, în urma incidentului, ar fi fost sesizate structurile interne de integritate ale Ministerului Afacerilor Interne și Procuratura municipiului Chișinău, care ar fi inițiat cercetări pe acest caz. Până în prezent, autoritățile nu au oferit detalii oficiale privind existența unui dosar penal. Ancheta este în desfășurare, iar IGP urmează să vină cu informații suplimentare după finalizarea verificărilor.
21 decembrie 2025
15:40
Președintele României, Nicușor Dan, anunță un referendum în rândul magistraților privind activitatea CSM # Liber TV
Președintele României, Nicușor Dan, a susținut duminică o declarație de presă la Palatul Cotroceni, în care a vorbit despre ceea ce a numit „probleme grave din justiție”, semnalate prin sesizările primite de la magistrați din întreaga țară.Șeful statului român a anunțat că, imediat după sărbători, în luna ianuarie, va iniția un referendum în cadrul corpului magistraților, cu o singură întrebare:„Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”Potrivit lui Nicușor Dan, rezultatul acestui demers va fi decisiv pentru viitorul CSM.„Dacă magistrații vor spune că CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile. Dacă însă răspunsul va fi că CSM nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență”, a declarat președintele României.Nicușor Dan a precizat că a primit sesizări de la sute de magistrați, care reclamă existența unei categorii de judecători și procurori – membri ai CSM sau șefi de instanțe – care nu ar acționa în interes public, ci în interesul unui grup restrâns din interiorul sistemului. Potrivit sesizărilor, activitatea profesională a magistraților ar depinde, în multe cazuri, de decizii discreționare ale acestor persoane.Președintele României a menționat inclusiv acuzații privind promovările la Înalta Curte de Casație și Justiție, care, potrivit magistraților semnatari, nu s-ar fi bazat pe criterii de profesionalism, ci pe obediență față de grupurile de influență din sistemul judiciar.Totodată, Nicușor Dan a atras atenția asupra faptului că, deși aproape o mie de magistrați au semnat o scrisoare prin care au cerut intervenția Președinției, foarte puțini au avut curajul să participe la discuții publice. Acesta a vorbit despre o atmosferă de teamă și presiuni în interiorul sistemului, inclusiv despre mesaje de intimidare și propuneri „nepotrivite”, precum întâlniri în locuri izolate, de teama unor eventuale repercusiuni.În acest context, șeful statului român a anunțat că luni, la ora 10:00, va avea loc o discuție publică cu magistrații care își asumă în mod deschis sesizările privind problemele din justiție, iar întâlnirile confidențiale vor fi reprogramate. De asemenea, dacă vor fi formulate acuzații publice la adresa unor persoane din sistem, va fi organizată o altă întâlnire publică, în care cei vizați să își poată prezenta punctul de vedere.Nicușor Dan a subliniat că sesizările primite nu reprezintă fapte demonstrate, ci acuzații care trebuie verificate, însă a avertizat că situația este gravă prin prisma suspiciunilor legate de integritatea sistemului judiciar. El a mai menționat că o parte dintre probleme țin de legislație, iar altele de modul de funcționare a conducerilor instanțelor, unde puterea șefilor de instanță este considerată excesivă.Declarațiile președintelui vin după ce acesta a anunțat că a urmărit integral un documentar realizat de Recorder despre justiție și că lucrează la un raport privind disfuncționalitățile sistemului, invitând magistrații să îi scrie direct despre problemele întâmpinate, cu asumare profesională.În paralel, 178 de procurori și judecători de la instituții-cheie din România – inclusiv Parchetul General, DNA, DIICOT și mai multe curți de apel – au semnat o scrisoare de susținere pentru magistrații care au vorbit public despre presiunile și problemele din sistem. Semnatarii afirmă că nu este vorba despre cazuri izolate, ci despre probleme sistemice, subliniind că „adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”.
15:30
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, efectuează o vizită de lucru la Chișinău # Liber TV
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului și ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi.Vizita are loc în contextul participării oficialului român la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate, eveniment care reunește reprezentanții corpului diplomatic moldovenesc.Potrivit comunicatului Ministerului Afacerilor Externe, agenda vizitei include întrevederi cu viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.După întrevederea de la Ministerul Afacerilor Externe, miniștrii Mihai Popșoi și Oana-Silvia Țoiu vor susține declarații de presă comune. Evenimentul este programat să aibă loc în incinta Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, situat pe strada 31 August 1989, nr. 80, începând cu ora 12:30.
12:40
Judecătoarea Marina Rusu cere sprijin public: „Nu vreau să fiu forțată să aleg între copiii mei și munca mea” # Liber TV
Judecătoarea Marina Rusu a lansat un apel public la susținere, semnalând o problemă gravă din sistemul de justiție legată de nerespectarea drepturilor părinților care revin la muncă cu program redus, în special ale mamelor care alăptează.Într-o postare amplă pe rețelele sociale, magistrata precizează că este mamă a șapte copii, dintre care cinci sunt minori, iar doi sunt alăptați la sân, cea mai mică neavând încă doi ani. În aceste condiții, ea a revenit la serviciu cu program redus de patru ore pe zi, conform prevederilor legale, beneficiind și de pauza necesară pentru alăptare.Potrivit Marinei Rusu, în practică, situația este diferită: volumul de muncă repartizat este identic cu cel al judecătorilor care activează opt ore pe zi, fiind astfel pusă zilnic în fața unei alegeri dificile — fie să plece la timp și să lase munca neterminată, fie să rămână peste program, în detrimentul sănătății sale și al copiilor.Judecătoarea susține că a existat zile în care a fost nevoită să rămână la serviciu până seara târziu pentru a examina dosare și a motiva hotărâri, în timp ce acasă o așteptau copiii. Ea subliniază că dreptul la alăptare este un drept al copilului și al mamei, nu un privilegiu opțional.Marina Rusu afirmă că a sesizat instituțiile competente, solicitând ajustarea volumului de muncă proporțional cu timpul de lucru achitat, însă examinarea problemei ar fi fost suspendată pe termen nedeterminat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În lipsa unei soluții, magistrata a decis să se adreseze 29 de organizații naționale și internaționale, calificând situația drept „o problemă de sistem”.Totodată, ea atrage atenția că regulamentele actuale nu prevăd clar situația judecătorilor care revin la muncă cu program redus, menționând că nu este doar o problemă a femeilor, ci și a bărbaților, tații având același drept de a fi alături de copii.În acest context, judecătoarea a anunțat un protest tăcut, programat pentru luni, 22 decembrie, la ora 10:00, în fața Consiliului Superior al Magistraturii, pe strada Mihai Eminescu nr. 5 din Chișinău. Ea subliniază că acțiunea nu este îndreptată împotriva unei persoane sau instituții, ci reprezintă un apel la solidaritate și respectarea drepturilor reale ale copiilor și părinților.„Nu vreau ca drepturile să existe doar pe hârtie. Copiii nu pot aștepta, iar alăptarea nu poate fi amânată”, a transmis Marina Rusu, îndemnând cetățenii care consideră situația nedreaptă să fie prezenți și să își exprime sprijinul.
12:10
Trei persoane, inclusiv doi copii, intoxicate cu monoxid de carbon într-o gospodărie din raionul Ialoveni # Liber TV
Trei persoane, dintre care două minore, au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă de încălzit defectă. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 21 decembrie 2025, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:52. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie în vârstă de 60 de ani și nepoatele sale, de 12 și 9 ani, au prezentat semne de intoxicație cu produsele de ardere. Toate cele trei persoane au fost transportate la spitalul raional pentru investigații medicale, ulterior fiind externate, starea lor de sănătate fiind stabilă.În urma cercetărilor efectuate, specialiștii IGSU au stabilit că, în timpul exploatării sobei, fumul nu a fost evacuat corespunzător prin canalele de fum, pătrunzând în interiorul locuinței prin fisurile sobei.În acest context, IGSU îndeamnă repetat cetățenii să verifice periodic starea sobelor de încălzit și a canalelor de evacuare a fumului, să nu utilizeze sobe defecte sau improvizate și să aerisească încăperile în timpul și după folosirea acestora. De asemenea, salvatorii recomandă ca focul din sobă să fie stins pe timpul nopții.Totodată, oamenii sunt avertizați să nu meargă la somn în încăperi unde persistă miros de fum sau există riscul acumulării de monoxid de carbon, pentru a preveni cazurile de intoxicație.În situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze de urgență Serviciul 112.
11:50
Renato Usatîi a prezentat totalurile activității Partidului Nostru în anul 2025 și a stabilit prioritățile pentru anul viitor # Liber TV
Partidul Nostru a organizat la Palatul Republicii, o reuniune de totalizare a activității din anul 2025 și de stabilire a obiectivelor prioritare pentru 2026. La eveniment au participat peste 700 de membri și activiști ai formațiunii din întreaga țară, precum și din diaspora. Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a prezentat o sinteză a activității politice, evidențiind atât realizările, cât și problemele care necesită soluții. El a subliniat că 2025 a fost anul în care Partidul Nostru a devenit, în premieră, partid parlamentar, rezultat care trebuie consolidat la următoarele scrutine. În acest context, Usatîi a mulțumit colegilor de partid pentru munca depusă, în special în campania electorală. Totodată, liderul formațiunii a menționat că agenda parlamentară a fracțiunii trebuie să răspundă așteptărilor cetățenilor și obiectivelor de bază ale partidului, accentuând necesitatea consolidării organizațiilor teritoriale și a atragerii unei expertize mai largi în activitatea Partidului Nostru. În altă ordine de idei, Renato Usatîi a anunțat că anul viitor Partidul Nostru va organiza cel mai mare congres de la crearea formațiunii, care are o istorie de aproape 11 ani. La final, conducerea Partidului Nostru a transmis felicitări tuturor membrilor formațiunii, dar și la toți cetățenii Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă.
11:10
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este gata să reia dialogul cu omologul său francez, Emmanuel Macron, în cazul în care va exista interes și voință politică din partea Parisului. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.Potrivit acestuia, eventualele contacte dintre Moscova și Paris nu trebuie să se transforme într-un schimb de reproșuri sau „lecții morale”. „Dacă există voință politică reciprocă, acest lucru poate fi evaluat doar pozitiv”, a subliniat Peskov.Reacția Kremlinului vine după declarațiile lui Emmanuel Macron făcute în urma summitului Uniunii Europene de la Bruxelles, din 19 decembrie, unde liderul francez a îndemnat statele UE să se pregătească pentru eventuale discuții cu Rusia, în cazul în care negocierile actuale nu vor duce la un „pace durabilă” în Ucraina.Anterior, Macron a afirmat că Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia, mai ales după ce, la același summit, nu s-a ajuns la un consens privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei.„Consider că o nouă discuție cu Vladimir Putin ar putea fi utilă. Altfel, vom continua să discutăm între noi și cu negociatorii, ceea ce nu este optim”, a declarat președintele Franței.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.