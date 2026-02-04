Ultimul tratat nuclear dintre SUA și Rusia expiră: lumea rămâne fără limite asupra arsenalelor nucleare pentru prima dată în peste 50 de ani

Ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia este pe punctul de a expira, ceea ce riscă să deschidă calea către o nouă cursă a înarmării, în care China ar putea juca un rol tot mai important, relatează Reuters.Tratatul New START, semnat în 2010 la Praga, este ultimul acord major rămas în vigoare între cele două mari puteri nucleare. Dacă nu va fi atins un acord de ultim moment între Washington și Moscova, acesta va expira în cursul nopții de miercuri spre joi, în jurul orei 23:00 GMT, potrivit experților în controlul armamentului. Odată cu expirarea sa, SUA și Rusia vor rămâne, pentru prima dată în mai bine de o jumătate de secol, fără nicio limită formală asupra arsenalelor nucleare strategice.Tratatul făcea parte dintr-o rețea de acorduri de control al armelor negociate după Criza Rachetelor din Cuba din 1962, considerată momentul în care lumea s-a aflat cel mai aproape de un război nuclear intenționat. Scopul acestor înțelegeri a fost reducerea riscului unui schimb nuclear catastrofal.Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că președintele rus Vladimir Putin a discutat situația într-o convorbire video cu liderul chinez Xi Jinping, subliniind că Moscova va acționa „cu prudență și responsabilitate”. Potrivit acestuia, Putin a afirmat că Rusia rămâne deschisă explorării unor căi de negociere pentru menținerea stabilității strategice.Pe fondul apropierii termenului-limită, Papa Leo a lansat un apel public către Washington și Moscova să nu lase tratatul să expire. „Este mai urgent ca oricând să înlocuim logica fricii și a neîncrederii cu o etică comună, orientată spre binele comun”, a declarat suveranul pontif în cadrul audienței sale săptămânale.Experții avertizează că lipsa unui acord ar putea avea consecințe serioase. Matt Korda, director asociat al Proiectului pentru Informații Nucleare din cadrul Federației Oamenilor de Știință Americani, a explicat că, fără New START, nici SUA, nici Rusia nu ar mai fi constrânse să limiteze numărul de focoase. Într-un scenariu extrem, fiecare parte ar putea adăuga sute de focoase suplimentare pe rachetele și bombardierele sale, ceea ce ar putea duce aproape la dublarea arsenalelor nucleare desfășurate.Totuși, Korda a precizat că expirarea tratatului nu înseamnă automat declanșarea unei noi curse a înarmării, costurile uriașe ale armelor nucleare putând reprezenta un factor de descurajare.Președintele SUA, Donald Trump, a transmis mesaje contradictorii în privința controlului armamentului. Luna trecută, acesta a declarat că, în cazul expirării tratatului, ar putea negocia un acord „mai bun”. Până în prezent, potrivit oficialilor ruși, Washingtonul nu a răspuns propunerii lui Putin de a prelungi prevederile-cheie ale tratatului după expirare.La nivel global, numărul total de focoase nucleare a scăzut de la peste 70.000 în 1986 la aproximativ 12.000 în 2025. Cu toate acestea, Statele Unite și Rusia își modernizează arsenalele, iar China și-a dublat de peste două ori capacitățile nucleare în ultimul deceniu.Susținătorii controlului armamentului avertizează că dispariția New START nu va elimina doar limitele cantitative, ci va submina și încrederea, transparența și mecanismele de verificare reciprocă. În schimb, criticii tratatelor de acest tip susțin că ele restricționează inovația militară și oferă avantaje nejustificate rivalilor geopolitici.Anterior, Donald Trump a afirmat că dorește implicarea Chinei în eventuale acorduri viitoare și a pus sub semnul întrebării necesitatea construirii de noi arme nucleare. „Dacă va veni vreodată o zi în care vom avea nevoie de astfel de arme, va fi o zi foarte tristă. Probabil o zi a uitării totale”, a spus liderul american.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Liber TV