Inițiativa Partidului Nostru de a scuti primăriile de taxe și accize pentru donații a fost susținută de comisiile parlamentare și va fi examinată în plen

Deputatul Vasile Costiuc, liderul partidului Democrația Acasă, a făcut astăzi declarații explozive privind posibila apariție a unei fabrici de armament și muniții în Republica Moldova, cu epicentrul la Ungheni, avertizând asupra unor riscuri majore pentru securitatea statului și a unor decizii luate netransparent de autorități. Potrivit lui Costiuc, compania SRL „Dynamic Alloy Engineering”, fondată în 2024 și controlată majoritar de cetățeanul qatarez Abdulla Yousif Al-Harqan, a depus în repetate rânduri cereri pentru obținerea licenței de producere și asamblare a armelor și munițiilor, fapt fără precedent în Republica Moldova. Până acum, nicio companie nu a obținut o astfel de licență. Deși Agenția Servicii Publice (ASP) și structurile MAI au refuzat inițial cererile, invocând lipsa avizelor, probleme de securitate și neconformități tehnice, situația ar fi luat o turnură diferită după intervenții diplomatice și politice. Scrisoare la Ambasada RM din Qatar și intervenția MAE Reprezentantul investitorului a acuzat autoritățile moldovenești, într-o scrisoare adresată Ambasadei RM din Qatar, că ar bloca un proiect „strategic”, care ar presupune investiții de 150 de milioane de euro și crearea a 35 de locuri de muncă. Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe a solicitat instituțiilor statului „soluționarea impedimentelor tehnice”. Semne de întrebare majore privind investitorul Costiuc atrage atenția că firma-mamă din Qatar, „Shot Alloys Innovation”, are doar 10 angajați și venituri declarate de 5 milioane de dolari, fiind creată tot în 2024 – la fel ca și companiile din Moldova. În acest context, promisiunea unor investiții uriașe ridică serioase suspiciuni. În plus, băncile comerciale din Moldova ar fi refuzat deschiderea conturilor pentru prima companie, invocând faptul că fondatorul provine dintr-o jurisdicție considerată netransparentă. Decizii contradictorii ale Consiliului pentru Investiții Potrivit declarațiilor, Consiliul pentru Investiții a respins inițial cererea de aprobare a investiției în domeniul producerii armamentului militar, exact din cauza originii fondatorului. Ulterior însă, aceeași companie a primit undă verde pentru investiții în infrastructura de apărare și electorală, domenii cel puțin la fel de sensibile pentru securitatea națională. Mai mult, la sfârșitul anului 2025 și începutul lui 2026, Consiliul pentru Investiții a aprobat pentru prima dată în istoria Republicii Moldova investiții în producerea armamentului și munițiilor militare, fără a face publice numele investitorilor. Risc legal și de securitate Vasile Costiuc avertizează că legislația actuală creează o zonă gri extrem de periculoasă: Legea privind examinarea investițiilor nu prevede clar un regim de licențiere pentru fabricarea armelor militare, ceea ce înseamnă că, odată aprobată investiția, producerea armamentului ar putea avea loc fără licență, dar „în cadrul legal existent”. „Se ajunge în situația în care aprobarea Consiliului pentru Investiții devine suficientă pentru a fabrica armament, fără control real și fără sancțiuni penale clare. Este un risc direct pentru securitatea statului”, a declarat Costiuc. Ungheni – viitor „hub de securitate”? În final, liderul Democrația Acasă a ridicat întrebarea dacă Republica Moldova nu găzduiește deja activități de producere a armamentului și munițiilor, în condițiile în care Guvernul ascunde identitatea investitorilor, iar deciziile Consiliului pentru Investiții sunt tot mai opace. „Dacă se vorbește despre un hub regional de securitate, trebuie să știm clar: unde este acesta și cine îl controlează?”, a punctat deputatul.