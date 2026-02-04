Raport preliminar al Congresului SUA: Republica Moldova și România, invocate în acuzații grave de cenzură electorală exercitată de Comisia Europeană
Liber TV
,
4 februarie 2026 14:30
Un raport preliminar al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite plasează Republica Moldova printre statele în care Comisia Europeană ar fi exercitat presiuni asupra platformelor online pentru a controla discursul politic în perioadele electorale, sub pretextul aplicării Legii privind serviciile digitale (DSA).Documentul, redactat de personalul comisiei dominate de republicanii președintelui Donald Trump, susține că, începând cu 2023, Comisia Europeană ar fi intervenit în mod repetat în procesele electorale naționale din mai multe țări europene, inclusiv Republica Moldova, pentru a influența modul în care este moderat conținutul politic pe rețelele sociale.Republica Moldova, menționată ca stat supus presiunilor de moderare a conținutului politicPotrivit raportului, Moldova se numără printre statele în care, înaintea alegerilor, platformele online ar fi fost supuse unor presiuni sporite pentru a elimina sau limita conținutul politic considerat „sensibil” sau „problematic”. Aceste acțiuni ar fi fost justificate prin necesitatea combaterii dezinformării și a interferențelor externe, însă raportul american sugerează că măsurile ar fi fost aplicate netransparent și selectiv.Autorii documentului susțin că astfel de intervenții ar fi vizat în special partide sau mesaje politice catalogate drept conservatoare sau populiste, ridicând semne de întrebare cu privire la respectarea libertății de exprimare în context electoral.România, exemplul central al acuzațiilor: alegeri anulate și suspiciuni fără doveziRaportul acordă o atenție deosebită României, menționată de peste 100 de ori, cazul fiind prezentat drept cel mai grav exemplu de presupusă ingerință instituțională în procesul democratic.Comisia juridică a Congresului SUA pune sub semnul întrebării decizia Curții Constituționale a României de a anula primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, câștigat de candidatul independent Călin Georgescu. Decizia a fost justificată, la acel moment, prin presupuse dovezi ale unei campanii de influență rusească desfășurate pe platforma TikTok.Însă, potrivit documentelor interne ale TikTok prezentate comisiei americane, platforma nu ar fi identificat și nici nu ar fi primit dovezi concrete care să confirme implicarea Rusiei. Mai mult, raportul citează informații apărute ulterior în presa românească, potrivit cărora presupusa campanie ar fi fost finanțată de un alt partid politic din România, nu de actori externi.Acuzații directe la adresa autorităților române și a Bruxelles-uluiRaportul susține că autoritățile române ar fi solicitat în mod repetat eliminarea conținutului politic de pe TikTok, inclusiv în afara procedurilor prevăzute de DSA. Unele cereri ar fi vizat postări considerate „lipsite de respect” la adresa unor partide, iar altele ar fi cerut eliminarea tuturor materialelor care conțineau imagini cu Călin Georgescu.TikTok ar fi refuzat o parte dintre aceste solicitări, invocând libertatea de exprimare și riscul eliminării nejustificate a conținutului legal, se arată în raport.În paralel, Comisia Europeană ar fi intensificat presiunile asupra platformei, solicitând modificări ale mecanismelor de moderare și monitorizare a discursului politic, inclusiv limitarea unor termeni precum „lovitură de stat” sau „război”, considerați potențial destabilizatori.Reacția Comisiei Europene: „Acuzații complet nefondate”Comisia Europeană a respins categoric concluziile raportului preliminar. Thomas Regnier, purtătorul de cuvânt al executivului UE pentru afaceri digitale, a calificat acuzațiile drept „absurdități complet nefondate”.Oficialul european a subliniat că DSA are rolul de a proteja libertatea de exprimare și de a preveni manipularea algoritmică a alegerilor, nu de a impune cenzura politică.Raportul nu reprezintă o poziție oficială adoptată de Congresul SUA, fiind un document provizoriu de anchetă. Totuși, acesta este folosit deja în discursul politic american, inclusiv de aliați ai președintelui Donald Trump, precum Elon Musk, care a comentat public documentul cu mesajul: „Tiranii adoră cenzura”.
Povara fiscală asupra cetățenilor ar putea crește începând de anul viitor, odată cu revizuirea impozitului pe avere anunțată de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Autoritățile pregătesc modificări ample ale taxei, care vizează atât pragurile de impozitare, cât și cotele sau chiar forma actuală a impozitului, în cadrul politicii fiscale pentru anul următor.În prezent, impozitul pe avere se aplică bunurilor cu o valoare estimată echivalentă a aproximativ 200 de salarii medii și locuințelor cu o suprafață totală mai mare de 120 de metri pătrați. Aceste criterii urmează însă să fie revizuite, ceea ce ar putea însemna extinderea bazei de impozitare și includerea unui număr mai mare de proprietari.„Se pregătesc schimbări la taxa pe avere. Statul urmează să revizuiască impozitul pe avere, inclusiv cotele, limitele, procentul sau chiar taxa în ansamblu”, a declarat ministrul Finanțelor. Potrivit acestuia, discuțiile urmează să aibă loc în următoarele două, cel mult trei luni.Deși oficialii dau asigurări că persoanele cu venituri mici nu vor fi afectate, contextul în care are loc această revizuire ridică semne de întrebare. Recent, autoritățile au finalizat evaluarea masivă a bunurilor imobile, iar statul începe să aplice noile valori cadastrale pentru apartamente, case și terenuri – valori care nu au mai fost actualizate de ani de zile.Autoritățile susțin că noile estimări reflectă mai fidel realitatea pieței imobiliare. În practică însă, majorarea valorilor cadastrale poate duce automat la creșterea impozitelor, chiar și pentru proprietari care nu se consideră „avuți”, dar care dețin locuințe mai mari sau situate în zone devenite mai scumpe între timp.Proprietarii sunt îndemnați să verifice datele cadastrale și să le conteste dacă le consideră incorecte.
Proiectul de lege, elaborat de Fracțiunea Partidului Nostru privind scutirea primăriilor de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile și utilajele donate, a fost susținut astăzi de mai multe comisii parlamentare. Proiectul a fost prezentată în comisii de vicepreședinta Fracțiunii Partidului Nostru, Elena Grițco. Membrii Comisiei pentru mediu, climă și tranziție verde, Comisei pentru drepturile omului și relații interetnice au votat unanim pentru inițiativa Partidului Nostru. Proiectul este propus pentru examinate în prima lectură la ședința plenară a Parlamentului. Amintim că Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament a înregistrat un proiect de lege care scapă primăriile de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit, facilitând accesul la autospeciale, utilaje și echipamente pentru serviciile publice. În prezent primăriile se confruntă de costuri excesive și procedurile birocratice pentru bunurile donate cu titlu gratuit. Chiar și donațiile esențiale pentru comunități — autospeciale, utilaje, echipamente pentru servicii publice — sunt supuse taxelor vamale, TVA-ului și altor accize, ceea ce face pentru multe primării, în special din mediul rural, imposibilă acceptarea lor.
Deputatul Vasile Costiuc, liderul partidului Democrația Acasă, a făcut astăzi declarații explozive privind posibila apariție a unei fabrici de armament și muniții în Republica Moldova, cu epicentrul la Ungheni, avertizând asupra unor riscuri majore pentru securitatea statului și a unor decizii luate netransparent de autorități. Potrivit lui Costiuc, compania SRL „Dynamic Alloy Engineering”, fondată în 2024 și controlată majoritar de cetățeanul qatarez Abdulla Yousif Al-Harqan, a depus în repetate rânduri cereri pentru obținerea licenței de producere și asamblare a armelor și munițiilor, fapt fără precedent în Republica Moldova. Până acum, nicio companie nu a obținut o astfel de licență. Deși Agenția Servicii Publice (ASP) și structurile MAI au refuzat inițial cererile, invocând lipsa avizelor, probleme de securitate și neconformități tehnice, situația ar fi luat o turnură diferită după intervenții diplomatice și politice. Scrisoare la Ambasada RM din Qatar și intervenția MAE Reprezentantul investitorului a acuzat autoritățile moldovenești, într-o scrisoare adresată Ambasadei RM din Qatar, că ar bloca un proiect „strategic”, care ar presupune investiții de 150 de milioane de euro și crearea a 35 de locuri de muncă. Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe a solicitat instituțiilor statului „soluționarea impedimentelor tehnice”. Semne de întrebare majore privind investitorul Costiuc atrage atenția că firma-mamă din Qatar, „Shot Alloys Innovation”, are doar 10 angajați și venituri declarate de 5 milioane de dolari, fiind creată tot în 2024 – la fel ca și companiile din Moldova. În acest context, promisiunea unor investiții uriașe ridică serioase suspiciuni. În plus, băncile comerciale din Moldova ar fi refuzat deschiderea conturilor pentru prima companie, invocând faptul că fondatorul provine dintr-o jurisdicție considerată netransparentă. Decizii contradictorii ale Consiliului pentru Investiții Potrivit declarațiilor, Consiliul pentru Investiții a respins inițial cererea de aprobare a investiției în domeniul producerii armamentului militar, exact din cauza originii fondatorului. Ulterior însă, aceeași companie a primit undă verde pentru investiții în infrastructura de apărare și electorală, domenii cel puțin la fel de sensibile pentru securitatea națională. Mai mult, la sfârșitul anului 2025 și începutul lui 2026, Consiliul pentru Investiții a aprobat pentru prima dată în istoria Republicii Moldova investiții în producerea armamentului și munițiilor militare, fără a face publice numele investitorilor. Risc legal și de securitate Vasile Costiuc avertizează că legislația actuală creează o zonă gri extrem de periculoasă: Legea privind examinarea investițiilor nu prevede clar un regim de licențiere pentru fabricarea armelor militare, ceea ce înseamnă că, odată aprobată investiția, producerea armamentului ar putea avea loc fără licență, dar „în cadrul legal existent”. „Se ajunge în situația în care aprobarea Consiliului pentru Investiții devine suficientă pentru a fabrica armament, fără control real și fără sancțiuni penale clare. Este un risc direct pentru securitatea statului”, a declarat Costiuc. Ungheni – viitor „hub de securitate”? În final, liderul Democrația Acasă a ridicat întrebarea dacă Republica Moldova nu găzduiește deja activități de producere a armamentului și munițiilor, în condițiile în care Guvernul ascunde identitatea investitorilor, iar deciziile Consiliului pentru Investiții sunt tot mai opace. „Dacă se vorbește despre un hub regional de securitate, trebuie să știm clar: unde este acesta și cine îl controlează?”, a punctat deputatul.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea din comerț și rechemarea de la consumatori a unui nou lot de formulă de lapte praf pentru sugari produsă de compania Nestlé. Este vorba despre produsul NAN 1 OPTIPRO, lapte praf 800 g, din lotul 53410346AE, cu data-limită de consum 31.12.2027.Potrivit ANSA, măsura a fost luată din precauție, după identificarea unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern, utilizat în rețeta acestui lot. Rechemarea reprezintă o extindere a celei inițiate la 6 ianuarie 2026.Autoritatea îndeamnă consumatorii să nu ofere produsul copiilor spre consum și să retragă imediat din utilizare produsele din lotul vizat.Cazul nu este unul izolat. În ultima perioadă, produsele de nutriție infantilă marca Nestlé au fost tot mai frecvent retrase de pe piață în mai multe țări, inclusiv în Republica Moldova, pe fondul unor suspiciuni privind siguranța anumitor ingrediente.Potrivit agenției Reuters, Nestlé a anunțat că a efectuat teste asupra tuturor uleiurilor de acid arahidonic și a amestecurilor de uleiuri utilizate în producția produselor de nutriție infantilă potențial afectate, după ce a fost identificată o problemă de calitate la un ingredient furnizat de un partener extern.Compania a precizat că retragerea vizează loturi comercializate în întreaga Europă și Argentina, din cauza unei posibile contaminări cu cereulidă, o toxină produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus.Agenția pentru Standarde Alimentare din Marea Britanie (FSA) avertizează că cereulida nu este distrusă prin fierbere, utilizarea apei clocotite sau în procesul de preparare a laptelui pentru sugari.„Cereulida poate provoca simptome de toxiinfecție alimentară, care apar rapid și includ vărsături și crampe abdominale”, a declarat Jane Rawling, șefa departamentului de incidente din cadrul FSA.
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul își încetează existența juridică. Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul de hotărâre privind lichidarea instituției din sudul Republicii Moldova prin absorbția acesteia de către Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). Decizia a fost prezentată de ministrul Educației, Dan Perciun, și adoptată în pofida criticilor formulate anterior de reprezentanți ai mediului academic din Republica Moldova și România.Potrivit documentului, procesul de reorganizare urmează să fie definitivat până în august 2026. Universitatea din Cahul va fi transformată într-un Centru Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, care va funcționa în cadrul UTM, fără statut de universitate independentă. Centrul va fi reprezentat în conducerea instituției de un prorector.Hotărârea prevede transferul tuturor studenților, cadrelor didactice, patrimoniului și obligațiilor Universității din Cahul către Universitatea Tehnică a Moldovei, până la 1 septembrie. Totodată, va fi instituit un moratoriu de trei ani asupra reducerilor de personal. În situațiile în care transferul unor angajați nu va fi posibil, aceștia vor putea fi disponibilizați conform legislației muncii.Autoritățile susțin că activitatea academică în municipiul Cahul va continua sub noua formă instituțională, însă fără autonomia unei universități de sine stătătoare. Reorganizarea este parte a reformei sistemului de învățământ superior, promovată intens de Ministerul Educației în ultimele două luni.Decizia a fost criticată în spațiul public de cadre universitare și organizații profesionale, care au avertizat asupra riscurilor pentru autonomia universitară și pentru dezvoltarea regională a sudului Republicii Moldova, una dintre cele mai vulnerabile zone din punct de vedere socio-economic.În paralel, Executivul a examinat și un proiect de modificare a Codului Educației, ce vizează mandatele funcțiilor de conducere din universități. Documentul stabilește că funcțiile de rector și decan pot fi exercitate cel mult două mandate consecutive, a câte cinci ani fiecare, însă introduce o excepție: rectorii în al căror mandat instituția este reorganizată prin absorbție pot deține trei mandate consecutive.Proiectul mai prevede că mandatul rectorului și al prorectorilor încetează de drept la atingerea vârstei de 65 de ani, iar mandatul prorectorilor încetează automat la începutul unui nou mandat de rector.În spațiul public au apărut acuzații potrivit cărora modificările propuse la Codul Educației, coroborate cu procesul de comasare, ar putea crea condiții pentru obținerea unui al treilea mandat de rector la Universitatea Tehnică a Moldovei. Criticii susțin că proiectele ar fi, în percepția lor, „dedicate” unor interese legate de mandatul actualului rector al UTM, Viorel Bostan, aflat la conducerea instituției din anul 2016.
În timp ce Chișinăul se confrunta cu polei, drumuri alunecoase și școli închise, președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că era ocupat… cu gospodăria personală. Speakerul a declarat că a fost deranjat de un apel telefonic primit la ora 5 dimineața din partea primarului capitalei, Ion Ceban, care încerca să ia legătura cu autoritățile centrale în contextul situației meteo dificile.Declarațiile au fost făcute după ședința solemnă a Legislativului. Grosu a sugerat că edilul capitalei ar fi trebuit să se ocupe exclusiv de serviciile municipale, nu să caute sprijin la nivel național.„Dimineața, când a căzut poleiul, el, mă refer la liderul acestui bloc, în loc să organizeze lucrul serviciilor și să-și telefoneze directorii de servicii din Chișinău, el ne telefona pe noi. Eu aveam grijă de gospodărie, împrăștiam nisip și la poarta mea, ceea ce trebuia să facă și el măcar la Primărie”, a declarat liderul PAS, lăsând să se înțeleagă că exemplul personal începe de la poarta casei.Săptămâna trecută, Republica Moldova a fost afectată de polei și temperaturi scăzute, care au creat probleme serioase în trafic și în funcționarea instituțiilor publice. Autoritățile au recomandat cetățenilor să evite deplasările, iar în Chișinău școlile au trecut temporar la învățământ online, fiind dispusă inclusiv sistarea activităților educaționale pentru 27 ianuarie 2026.
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, au anunțat modificări importante la examenul de bacalaureat, care vor fi aplicate începând cu sesiunea din 2026.Una dintre principalele schimbări vizează reducerea numărului de itemi la mai multe probe de examen. De exemplu, la Limba și literatura română, elevii de la profil real vor avea 10 itemi în loc de 12, iar cei de la profil umanist, arte și sport – 12 itemi în loc de 15. De asemenea, numărul de itemi va fi redus și la Geografie, Pregătirea sportivă, Limba și literatura rusă, precum și la Limba și literatura română pentru elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale.Totodată, structura unor teste va fi ajustată. La Istorie va fi folosită o singură sursă istorică la un subiect, la Chimie cerințele vor fi mai practice, la Fizică vor fi incluse mai multe desene explicative, iar la limba străină textele vor fi puțin mai lungi, cu un barem de corectare mai clar.O altă noutate este că în comisiile republicane de evaluare vor putea fi implicați profesori care dețin certificatul de „Evaluator național”. Aceștia sunt cadre didactice care au participat la exerciții de evaluare a testelor și urmează cursuri speciale de formare.Potrivit autorităților, toate modificările au fost făcute la propunerea profesorilor și au scopul de a face examenele mai clare și mai corecte pentru elevi.Sesiunea de bacalaureat 2026 va avea loc în perioada 2–19 iunie.
Autoritățile franceze au efectuat marți percheziții la sediul din Paris al platformei X, deținută de Elon Musk, în cadrul unei anchete penale care vizează funcționarea chatbotului de inteligență artificială Grok. Informația a fost confirmată de Parchetul din Paris, care a precizat că acțiunea face parte dintr-o „abordare constructivă” menită să asigure respectarea legislației franceze.Potrivit procurorilor, ancheta a fost inițiată pe fondul unor suspiciuni privind abuzul de algoritmi și extragerea frauduloasă de date de către platformă sau de către conducerea acesteia. Ulterior, investigația a fost extinsă ca urmare a mai multor plângeri legate de modul de funcționare al chatbotului Grok, dezvoltat de compania X.Procuratura investighează acum și posibile fapte grave, inclusiv complicitate la reținerea și difuzarea de imagini cu caracter pornografic infantil, precum și încălcarea dreptului la imagine prin utilizarea unor imagini deepfake cu conținut sexual explicit. De asemenea, ancheta include suspiciuni privind diseminarea de conținut care neagă crime împotriva umanității, în special Holocaustul, după mai multe ieșiri antisemite atribuite chatbotului Grok.În acest context, Elon Musk, proprietarul platformei X, și fosta directoare generală a companiei, Linda Yaccarino, au fost citați pentru a se prezenta la „interviuri voluntare” în fața procurorilor pe data de 20 aprilie.„În acest stadiu, desfășurarea anchetei se înscrie într-o abordare constructivă, cu scopul de a ne asigura că platforma X respectă legislația franceză, în măsura în care operează pe teritoriul național”, a transmis Parchetul din Paris într-un comunicat.Ancheta a fost declanșată după sesizarea unui parlamentar francez, care a susținut că algoritmii părtinitori ai platformei X ar putea distorsiona funcționarea unui sistem automatizat de prelucrare a datelor.Totodată, Parchetul din Paris a anunțat că renunță la utilizarea platformei X pentru comunicare publică, urmând să transmită informații oficiale prin LinkedIn și Instagram.Un studiu recent a estimat că, într-un interval de 11 zile din luna ianuarie, Grok ar fi generat până la trei milioane de imagini sexualizate, dintre care aproximativ 23.000 ar fi implicat copii.La nivel european, Comisia Europeană a deschis o nouă investigație în baza legislației UE privind platformele online și analizează inclusiv posibilitatea interzicerii unor aplicații, în conformitate cu legea privind inteligența artificială.Percheziția de la Paris a fost realizată de unitatea de combatere a criminalității informatice a Parchetului, în cooperare cu agenția europeană Europol. Ancheta vizează un spectru larg de posibile infracțiuni, de la distribuirea de deepfake-uri cu conținut sexual explicit până la răspândirea de conținut extremist sau de negare a Holocaustului.
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) anunță că este dispus să voteze bugetul municipiului Chișinău, însă doar în condițiile în care o parte din resursele financiare prevăzute pentru concerte și proiecte considerate secundare vor fi redirecționate către compensații pentru locuitorii capitalei.Declarația a fost făcută de liderul PSRM, Igor Dodon, care a precizat că formațiunea poartă discuții cu primarul general Ion Ceban la inițiativa acestuia, în vederea deblocării situației din Consiliul Municipal Chișinău. Potrivit lui Dodon, negocierile durează de câteva luni, iar scopul socialiștilor ar fi exclusiv aprobarea bugetului, nu obținerea unor funcții administrative.„Nu ne interesează funcțiile, așa cum se speculează. Pe noi ne interesează să deblocăm situația cât mai repede, pentru ca oamenii să poată ieși din iarnă. Facturile la gaz și electricitate sunt o povară reală pentru cetățeni”, a declarat Dodon, subliniind că este inadmisibil ca municipiul Chișinău să rămână fără buget pentru al doilea an consecutiv.Totodată, liderul PSRM a anunțat că, în cursul acestei săptămâni, formațiunea va înregistra în Parlament un proiect de lege care prevede redistribuirea unor mijloace din bugetul de stat în favoarea populației, inclusiv sub formă de sprijin financiar.În replică, primarul general Ion Ceban a respins acuzațiile și condițiile impuse de PSRM, afirmând că bugetul capitalei este unul bine structurat și orientat spre dezvoltarea orașului. Edilul susține că atât PSRM, cât și PAS ar face jocuri populiste pe seama chișinăuienilor.„Dacă i-ar interesa cu adevărat viața oamenilor și nu funcțiile, ar fi votat demult bugetul. Chișinăul are buget și va continua să realizeze proiecte. Bugetul nu este o monedă de schimb politic, ci ține de interesele locuitorilor”, a declarat Ion Ceban.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința de marți, 3 februarie, un nou tarif pentru gazele naturale destinate consumatorilor casnici. Noul preț a fost stabilit la 14,43 lei pentru un metru cub, cu TVA inclus, ceea ce reprezintă o scădere de 13,8% față de tariful actual de 16,74 lei/m³.Potrivit ANRE, tariful redus nu va fi aplicat retroactiv și va intra în vigoare odată cu publicarea deciziei în Monitorul Oficial.Amintim că, săptămâna trecută, S.A. „Energocom” a solicitat ajustarea prețului la gaze, propunând un tarif mediu de 12.435 lei pentru 1.000 m³, cu aproximativ 7% mai mic decât cel aflat în vigoare. Această solicitare ar fi presupus o ieftinire de circa 1,5 lei pentru un metru cub.Totuși, ANRE a decis stabilirea unui tarif și mai mic, după analiza costurilor de achiziție a gazelor naturale și a altor parametri economici incluși în metodologia de calcul tarifar.În prezent, consumatorii achită 16,74 lei/m³, tarif aprobat în decembrie 2024, când prețul gazelor naturale a fost majorat cu peste 27%.
Un grav accident rutier s-a produs în această seară, în jurul orei 19:00, pe traseul R-1, la kilometrul 22+500, în direcția spre Chișinău. Poliția din Strășeni a fost sesizată despre tamponarea a doi pietoni minori.Potrivit informațiilor preliminare oferite de oamenii legii, un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui automobil de marca Mercedes, a lovit doi minori care traversau regulamentar strada pe trecerea de pietoni.În urma impactului, o fetiță de 12 ani și un băiat de 14 ani au fost transportați de urgență la Spitalul Raional Strășeni, ambii fiind în stare gravă. Ulterior, băiatul a decedat în secția de terapie intensivă.Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Pe caz a fost inițiată o anchetă, iar conducătorul auto urmează să fie reținut conform prevederilor legale.Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul sunt în continuare investigate de poliție.
Poliția a înregistrat, în cursul zilei de astăzi, un caz grav într-o localitate din centrul Republicii Moldova, în care este vizată o minoră de 9 ani, expusă unor presupuse acțiuni cu caracter sexual.Potrivit comunicatelor oficiale, toate instituțiile abilitate s-au deplasat la fața locului pentru a stabili circumstanțele producerii cazului și pentru a oferi asistența necesară copilei.Oamenii legii s-au mobilizat imediat, întreprinzând acțiuni operative pentru identificarea și localizarea persoanei bănuite. În urma măsurilor speciale de investigație, polițiștii și procurorii din Hîncești au reținut suspectul.Este vorba despre un tânăr de 17 ani, din aceeași localitate, care a fost reținut și este audiat de către organele de drept.În continuare, autoritățile desfășoară acțiunile procesual-penale prevăzute de legislație. Poliția precizează că, la această etapă, nu vor fi oferite alte detalii, prioritatea fiind protejarea minorei și a familiei acesteia.
Partidul Nostru sprijină planul de municipalizare a Republicii Moldova și declară că va susține reforma administrației publice locale doar dacă aceasta va fi una reală și eficientă. Potrivit partidului, municipalizarea orașelor din țară ar asigura localităților resurse echitabile, servicii publice de calitate și o guvernare mai transparentă. Ideea este susținută și de CALM, organizație în care activează primari de toate culorile politice, inclusiv independenți.Despre aceasta a vorbit președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul unei conferințe de presă, după consultările cu reprezentanții Guvernului privind reforma administrației publice locale. În cadrul consultărilor el le-a oferit exemple clare despre faptul că „ce nu poate face un sat, poate face un municipiu”.El a subliniat că situația actuală generează inechități în finanțarea și dezvoltarea localităților: „Consiliile raionale creează situații în care unele localități beneficiază de resurse, iar altele nu primesc nimic, mai ales cele conduse de primari din opoziție sau independenți. Propunerea noastră elimină acest nivel prin care localitățile erau pedepsite sau stimulate pe criterii politice. Și totodată propunem crearea municipiilor în baza centrelor raionale la care să adere localitățile din raion”, a explicat președintele partidului.Renato Usatîi a oferit detalii: „Municipalizarea înseamnă, de exemplu, că toate satele din raionul Fălești vor deveni parte a municipiului Fălești. O întreprindere municipală va putea organiza servicii precum deszăpezirea sau achiziția de tehnică modernă pentru toate localitățile din municipiu – lucruri pe care un sat singur nu le poate realiza”.El a reiterat că o reformă adevărată trebuie să crească calitatea serviciilor publice și finanțarea localităților pe principii echitabile: „O localitate trebuie să primească bani în funcție de suprafață și de numărul de locuitori. Aceasta este formula europeană”.Președintele Partidului Nostru a subliniat că Partidul Nostru este gata să susțină reforma, dar nu una grăbită: „Dacă reforma va însemna doar reducerea a peste 30 de raioane la 10, controlate de Cancelaria de Stat, aceasta nu va fi o reformă reală!”.El a amintit că, înainte de alegerile parlamentare din 2021, toate partidele și-au luat un angajament public de a susține reforma administrației locale. „Proiectul de municipalizare este unul în care cred. Am discutat acest subiect cu colegi deputați și cu reprezentanți ai mai multor țări europene. Dacă anumite reforme au avut succes în alte țări, ele trebuie preluate și adaptate, nu reinventate”.Totodată, Partidul Nostru propune reducerea numărului de consilierilor de toate nivelurile, pentru o administrare mai eficientă și echitabilă a resurselor publice. „În peste 30 de ani de independență, ne-am obișnuit cu o țară plină de funcționari, în timp ce populația scade. Nu avem nevoie de armate de consilieri care blochează dezvoltarea localităților”, a declarat președintele partidului, Renato Usatîi, subliniind că lichidarea consiliilor raionale este primul pas spre corectarea inechităților în alocarea resurselor.
Uniunea Europeană a importat mai mult gaz rusesc în luna ianuarie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit calculelor agenției Reuters. Creșterea a fost posibilă exclusiv prin gazoductul TurkStream, care a rămas singura rută de livrare a gazului rusesc către Europa.Conform datelor citate de Reuters, livrările de gaze naturale rusești către Europa prin TurkStream au crescut cu 10,3% față de ianuarie 2025, ajungând la o medie de 55,8 milioane de metri cubi pe zi, față de 50,6 milioane de metri cubi în aceeași lună a anului trecut. Nivelul este similar cu cel din decembrie 2025, când exporturile au fost de aproximativ 56 milioane de metri cubi zilnic.În total, în luna ianuarie, Uniunea Europeană a primit 1,73 miliarde de metri cubi de gaz din Federația Rusă, cu aproximativ 160 de milioane de metri cubi mai mult decât în ianuarie anul trecut, când volumul a fost de 1,57 miliarde de metri cubi.Agenția Reuters amintește că, după încetarea tranzitului prin Ucraina, Turcia a rămas singura rută de tranzit pentru gazul rusesc către Europa, după ce Kievul a decis să nu prelungească acordul de tranzit pe cinci ani cu Moscova, expirat în ianuarie 2025.Datele se bazează pe informațiile furnizate de grupul european al operatorilor de transport al gazelor, ENTSOG. Gazprom nu a publicat propriile statistici lunare privind exporturile de gaze din începutul anului 2023 și nu a răspuns solicitărilor de comentarii ale Reuters.Potrivit calculelor agenției, în anul 2025 exporturile de gaze ale Gazprom către Europa au scăzut cu 44%, atingând cel mai redus nivel din anii ’70, pe fondul închiderii rutei ucrainene. Anul trecut, livrările totale au fost de doar 18 miliarde de metri cubi, în condițiile în care exporturile prin conducte ale Rusiei către Europa atinseseră un vârf de 175–180 miliarde de metri cubi anual în perioada 2018–2019.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) propune un tarif mai mic la gazele naturale decât cel solicitat anterior de compania Energocom. Potrivit proiectului de hotărâre, consumatorii casnici din Republica Moldova ar putea achita 13,35 lei/m³ fără TVA, respectiv 14,42–14,43 lei/m³ cu TVA inclus, pentru gazele naturale.Astfel, noul tarif propus ar fi cu aproape 2,30 lei mai mic decât tariful în vigoare și cu aproximativ un leu mai mic decât prețul solicitat de Energocom. Amintim că, pe 30 ianuarie, Energocom a cerut aprobarea unui tarif de 15,26 lei/m³ cu TVA pentru consumatorii finali.ANRE precizează că examinează cererea Energocom și proiectul de hotărâre în regim de urgență, „având în vedere specificul obligației de serviciu public, cu respectarea principiilor de transparență decizională și a cadrului normativ în vigoare”.În prezent, consumatorii casnici achită 16,74 lei/m³ cu TVA pentru gazele naturale. Acest tarif a fost aprobat de ANRE în decembrie 2024, atunci când prețul a fost majorat cu peste 27%.
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că, începând cu acest an, va demara reabilitarea și reparația porțiunii de drum de pe strada 31 August 1989, tronsonul dintre străzile Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței serviciilor municipale săptămânale.Potrivit edilului, proiectul a fost blocat ani la rând din cauza unor proceduri birocratice și a lipsei de avizare din partea autorităților centrale, nu din vina Primăriei Chișinău.„Din acest an vom începe reabilitarea și reparația porțiunii de drum din str. 31 August, care a fost într-o birocrație totală, nu din cauza Primăriei Chișinău. Sabotajul din partea Guvernului și a Ministerului Culturii a tergiversat acest proiect ani de zile. În scurt timp suntem gata și pregătiți pentru a începe toate procedurile și atenționăm să nu ne mai puneți piedici”, a declarat Ion Ceban.Primarul a precizat că, în mod cert, începând cu acest an va fi lansată prima etapă de reabilitare a tronsonului de drum dintre străzile Pușkin și Bodoni.Strada 31 August 1989 a intrat în reparație capitală la începutul lunii aprilie 2022 și a fost redeschisă integral pentru circulație la sfârșitul anului 2023, cu excepția segmentului menționat. Lucrările au fost sistate în martie 2023, după ce, pe acest tronson, a fost descoperit un caldarâm vechi, datând din secolul al XIX-lea.
Tarifele la gazele naturale urmează să fie stabilite pe 3 februarie, în cadrul unei ședințe a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Anunțul vine după ce furnizorul național Energocom a prezentat calculele de tarif, care însă nu includ componenta de corectare, așa-numitele devieri aferente anului trecut.Potrivit Energocom, tarifele propuse se bazează pe un preț mediu ponderat de achiziție a gazelor naturale de 8.206 lei pentru 1.000 de metri cubi. În aceste condiții, pentru consumatorii casnici este propus un tarif de 14,2 lei pentru un metru cub, fără TVA, comparativ cu 15,5 lei/m³ în prezent.Cu TVA de 8% inclus, consumatorii ar urma să achite 15,3 lei/m³, ceea ce înseamnă o reducere de 1,4 lei față de tariful actual.Structura tarifului propus arată că: 65,3% reprezintă costul de procurare a gazelor naturale; 28% – tariful de distribuție; 3,8% – cheltuieli operaționale; 2,9% – tariful de transport.Energocom subliniază că aceste calcule nu includ componenta de corectare, un mecanism prin care se recuperează diferențele dintre costurile estimate și cele reale din anul precedent. Aceste devieri urmează să fie stabilite de ANRE și vor avea un impact direct asupra tarifului final plătit de consumatori.Decizia finală privind prețul gazelor naturale va fi luată în ședința ANRE programată pentru 3 februarie.
Administrația Națională a Drumurilor anunță demararea operațiunii „Plomba de iarnă”, destinată remedierii gropilor apărute pe carosabil în urma ciclurilor repetate de îngheț și dezgheț din ultimele săptămâni.Potrivit comunicatului, echipele S.A. Drumuri sunt deja în teren și efectuează lucrări de intervenție în regim de urgență, pentru a menține drumurile practicabile și a reduce riscurile pentru participanții la trafic.La această oră, lucrările se desfășoară pe următoarele sectoare: drumul M1, km 41 drumul M1, km 64–65, sectorul Condrița – Căpriana drumul M5, sectorul Briceni drumul G99, km 37–39, sectorul Basarabeasca Reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor precizează că intervențiile sunt realizate rapid, în condiții de sezon rece, scopul fiind restabilirea circulației în condiții de siguranță, chiar dacă soluțiile aplicate sunt temporare.Șoferii sunt îndemnați să circule cu viteză redusă în zonele unde se lucrează, să respecte semnalizarea rutieră temporară și să evite manevrele bruște. Drumarii reamintesc că perioada de iarnă favorizează apariția degradărilor carosabilului, iar prudența rămâne esențială pentru prevenirea accidentelor.
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Procuratura mun. Chișinău informează că desfășoară acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență, în care sunt vizați membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei medicale a conducătorilor de autovehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere, precum și ai Comisiei speciale de evaluare a capacității psihice. Potrivit circumstanțelor stabilite până la acest moment, președintele/membrul comisiilor menționate, instituite în cadrul IMSP Spitalul raional Șoldănești, care deține concomitent funcția de medic-șef al Secției consultative, ar fi acționat sistematic și de comun acord cu alți medici din cadrul instituției în vederea eliberării ilegale a adeverințelor medicale fără ca titularii acestora să fie supuși examinărilor medicale obligatorii. Acesta ar fi pretins, acceptat și primit personal sau prin intermediari mijloace bănești ce nu i se cuveneau, în sume cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei. Astăzi, ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară circa 30 de percheziții în municipiul Chișinău, raionul Șoldănești și raionul Rezina. Acțiunile au loc la domiciliile, birourile de serviciu și unitățile de transport ale persoanelor vizate, în scopul documentării faptelor de pretindere și primire a mijloacelor bănești necuvenite pentru eliberarea adeverințelor medicale. Medicul-șef al Secției consultative a IMSP Spitalul raional Șoldănești a fost reținut pentru 72 de ore.
Un atac cu dronă lansat de forțele ruse a lovit, duminică, 1 februarie, un autobuz de serviciu care transporta mineri în apropiere de orașul Pavlograd, în regiunea Dnipropetrovsk din Ucraina. Potrivit informațiilor actualizate, în urma atacului au murit 16 persoane.Conform companiei energetice DTEK, autobuzul transporta muncitori care se întorceau acasă după terminarea schimbului de lucru. Inițial, autoritățile anunțaseră 15 decese și șapte răniți, însă vicepremierul Ucrainei, Alexei Kuleba, a confirmat ulterior că bilanțul victimelor a crescut la 16 persoane decedate.DTEK a precizat că atacul face parte dintr-o „amplă acțiune teroristă” îndreptată împotriva exploatărilor miniere din regiune. „Epicentrul unuia dintre atacuri a fost un autobuz de muncitori care transporta mineri după schimb”, se arată în comunicatul companiei.Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a anunțat că, în urma loviturii, a izbucnit un incendiu, care a fost lichidat de pompieri.Atacul a fost condamnat dur de ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga. Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, acesta a declarat că lovitura nu a avut „nicio justificare militară”.„Nicio țintă militară – doar oameni muncitori care se întorceau la familiile lor după schimb. Este cu adevărat îngrozitor. Rusia demonstrează din nou statutul său de stat terorist”, a scris șeful diplomației ucrainene.Andrii Sîbiga a subliniat că cei responsabili de acest atac trebuie trași la răspundere, iar lipsa de responsabilitate a Rusiei este incompatibilă cu obținerea unei păci juste. „Cei responsabili pentru aceste și alte atrocități trebuie să ajungă în fața justiției. Responsabilitatea este esențială pentru o pace dreaptă”, a adăugat ministrul.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că soluționarea problemelor sensibile legate de teritorii este imposibilă fără o întâlnire directă cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Český rozhlas Plus.Șeful statului ucrainean a subliniat că autoritățile de la Kiev sunt deschise unei întâlniri „în orice format” cu reprezentanții Federației Ruse și ai Statelor Unite, în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului. Totodată, Zelenski și-a exprimat dorința ca la discuții să participe și Europa.„Suntem deschiși unei întâlniri în orice format cu Rusia și SUA. Ne-am dori și prezența Europei, pentru că o parte a garanțiilor noastre de securitate este aderarea la Uniunea Europeană, dar și o coaliție a statelor dispuse să ne sprijine”, a declarat președintele Ucrainei.Zelenski a precizat că reprezentanții Uniunii Europene ar putea să se alăture negocierilor într-o anumită etapă, însă, în opinia sa, este esențial ca mai întâi să aibă loc o întâlnire trilaterală.„Trebuie să avem posibilitatea, într-un format sau altul, de a avea un contact cu Federația Rusă, cu liderul Rusiei. Fără acest format, echipele noastre nu vor putea ajunge la un acord privind chestiunile teritoriale”, a subliniat el.Președintele ucrainean a menționat că planul de pace conține 20 de puncte, dintre care cele mai dureroase sunt cele legate de teritorii. „Nu cred că aceste probleme pot fi rezolvate separat de câțiva lideri. Ele sunt extrem de sensibile”, a adăugat Zelenski. Garanțiile de securitate pentru UcrainaReferindu-se la procesul de negocieri, Zelenski a spus că „ultima milă este întotdeauna cea mai dificilă”, iar în prezent nu este clar dacă un rezultat este aproape.„Contăm pe garanții de securitate din partea SUA – documentul este pregătit. Contăm și pe garanțiile Europei – acolo aproape totul este gata. Însă acestea nu au fost încă aprobate de parlamentele țărilor europene sau de Congresul SUA”, a explicat liderul de la Kiev.În acest context, președintele a menționat că nu se poate spune cu certitudine dacă negocierile se află în faza finală sau dacă va fi nevoie de discuții suplimentare cu mai multe state pentru a obține garanții solide de securitate pentru Ucraina. Reconstrucția Ucrainei după războiZelenski a mai subliniat importanța unui pachet de reconstrucție postbelică pentru Ucraina, care este esențial nu doar pentru Kiev, ci și pentru SUA, Europa și mediul de afaceri.„Orice investitor are nevoie să știe că Ucraina va avea garanții de securitate și că războiul nu va izbucni din nou. Abia atunci vor apărea dorința de a investi, de a se muta și de a reconstrui țara. Este o viziune normală și realistă”, a declarat președintele.El a adăugat că lucrările asupra pachetului economic de reconstrucție sunt încă în desfășurare.
În prezent, un smartphone pierdut sau compromis poate deveni o adevărată „mină de aur” pentru escroci. Dacă în telefon sunt stocate informații sensibile, infractorii pot obține acces la internet-banking sau pot aduna suficiente date pentru a contracta credite pe numele proprietarului dispozitivului. Deși mulți utilizatori cred că știu cum să-și protejeze telefonul, neglijența poate duce la pierderi financiare serioase. Ce SMS-uri nu este recomandat să păstrezi în telefonSpecialiștii recomandă ștergerea imediată a mesajelor care conțin date personale, precum: numele și prenumele complet; seria și numărul pașaportului sau codul de identificare; adresa de domiciliu.De asemenea, nu trebuie păstrate sub nicio formă SMS-urile care includ: numărul cardului bancar; PIN-ul cardului; codul CVC (cele trei cifre de pe spatele cardului).Periculoase pot fi și mesajele care conțin răspunsuri la întrebări secrete folosite pentru recuperarea accesului la conturi bancare sau alte servicii online.Chiar și SMS-urile unice de la bănci, considerate de mulți inofensive, ar trebui șterse după utilizare, pentru a nu oferi escrocilor indicii suplimentare care să îi apropie de banii tăi. Ce fotografii nu ar trebui să existe în smartphoneÎn primul rând, trebuie eliminate fotografiile documentelor în care se văd clar numerele și alte date importante. Astfel de imagini pot fi folosite pentru spargerea conturilor, crearea de identități false sau vânzarea datelor pe darknet.De asemenea, nu este recomandat să fie păstrate: capturi de ecran cu date personale „pentru uz propriu”; screenshot-uri ale conversațiilor cu băncile; coduri de confirmare; bilete electronice; bonuri fiscale și chitanțe.Utilizatorii sunt sfătuiți să verifice inclusiv mesajele salvate în aplicațiile de mesagerie, notițele personale și aplicația „Notițe”, unde pot exista date sensibile uitate.După curățarea telefonului, este esențială și golirea coșului de gunoi, deoarece fișierele șterse pot rămâne stocate săptămâni întregi. Totodată, trebuie verificate copiile de rezervă din Google Drive, iCloud sau alte servicii cloud, unde informațiile se pot salva automat.
În Italia a izbucnit o controversă inedită după ce mai mulți jurnaliști au remarcat o asemănare între chipul unui înger dintr-o biserică din centrul Romei și imaginea prim-ministrului Giorgia Meloni. Potrivit agenției Reuters, Ministerul italian al Culturii a decis să investigheze situația, iar șefa Guvernului a reacționat cu ironie.Este vorba despre unul dintre cei doi îngeri reprezentați într-o capelă a bazilicii Sfântul Laurențiu din Lucina. Presa locală susține că, după lucrările recente de restaurare, chipul îngerului ar semăna izbitor cu cel al Giorgiei Meloni, deși anterior acesta avea trăsături clasice de heruvim.Ministerul Culturii a anunțat că a solicitat responsabilului pentru patrimoniul artistic al Romei să examineze pictura restaurată, înainte de a decide ce măsuri vor fi luate în continuare. Subiectul a stârnit reacții și în rândul opoziției, unii politicieni acuzând că arta și cultura nu trebuie transformate „în instrumente de propagandă”.Preotul Daniele Micheletti a explicat, într-un comentariu pentru agenția ANSA, că decorul capelei a fost recent restaurat după ce a fost afectat de infiltrații de apă. El a precizat că picturile datează din anul 2000, astfel că nu intră sub incidența legislației privind protecția patrimoniului istoric. Restaurarea a fost realizată de același artist care a creat și lucrarea originală, Bruno Valentetti.La rândul său, artistul a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi modificat imaginea, declarând jurnaliștilor: „Am restaurat ceea ce era acolo înainte… acum 25 de ani”.Și premierul Giorgia Meloni a comentat subiectul pe rețelele sociale. Aceasta a publicat pe Instagram o fotografie a picturii controversate, însoțită de mesajul: „Nu, cu siguranță nu arăt ca un înger”, la care a adăugat un emoji vesel.
Un grav accident rutier, soldat cu deces, s-a produs în seara zilei de astăzi, în jurul orei 20:15, pe traseul M-5, în direcția localității Valea lui Vlad din raionul Sîngerei.Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Mazda, ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă. Mașina a derapat de pe carosabil și s-a tamponat violent într-un copac.În urma impactului, șoferul a decedat pe loc. Verificările efectuate de oamenii legii au stabilit că acesta nu deținea permis de conducere.În autoturism se mai afla un pasager în vârstă de 19 ani, care a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare.Pe acest caz a fost inițiat un proces penal, iar polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului, inclusiv cui aparține automobilul și în ce condiții a ajuns în posesia tânărului decedat.
Un caz tragic a fost înregistrat astăzi în localitatea Mateuți, raionul Rezina. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, o minoră în vârstă de 17 ani și-ar fi pierdut viața după ce a căzut de la o înălțime considerabilă.Conform oamenilor legii, tânăra ar fi ieșit la plimbare într-o zonă stâncoasă de la marginea localității. La un moment dat, aceasta ar fi alunecat și ar fi căzut de la o înălțime de aproximativ 20 de metri.Din cauza traumelor suferite, minora a decedat la fața locului.Polițiștii din Rezina se află în continuare la locul incidentului și desfășoară acțiuni pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Ancheta este în desfășurare.
Procesul de realimentare cu energie electrică în Republica Moldova se află într-o fază avansată, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o postare publicată după blackoutul parțial care a afectat mai multe regiuni ale țării.Potrivit ministrului, în zona de sud a Republicii Moldova toate liniile electrice de 110 kV au fost reconectate, iar stațiile electrice de 110 kV și fiderele de 10 kV sunt integral realimentate.În municipiul Chișinău, alimentarea cu energie electrică a fost reluată parțial, autoritățile continuând lucrările pentru conectarea tuturor consumatorilor.Totodată, în nordul și nord-vestul țării, toate liniile electrice de 110 kV sunt din nou sub tensiune, iar fiderele de 10 kV care alimentează infrastructura critică au fost reconectate. Procesul de realimentare a consumatorilor finali din aceste regiuni se desfășoară progresiv.Ministrul Energiei subliniază că reconectarea energiei electrice are loc treptat și controlat, cu respectarea strictă a parametrilor de funcționare ai sistemului electroenergetic, pentru a preveni eventuale dezechilibre suplimentare și pentru a asigura stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național.
România sprijină Republica Moldova în contextul avariei din sistemul electroenergetic, prin realimentarea locurilor de consum cu energie electrică de peste Prut, potrivit unor surse din sistemul energetic național, citate de presa din România, economica.net.Conform informațiilor disponibile, energia electrică este livrată din România către Republica Moldova inclusiv prin cele trei linii de medie tensiune care traversează râul Prut. Datele sunt confirmate și de graficele operatorului român de transport al energiei electrice, Transelectrica.La momentul redactării acestei știri, România exportă către rețeaua moldovenească energie electrică la o putere de aproximativ 185 MW, contribuind astfel la stabilizarea sistemului energetic al Republicii Moldova, afectat de blackoutul parțial produs în urma problemelor din rețeaua Ucrainei.
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu un update oficial privind întreruperile de energie electrică înregistrate în Republica Moldova, precizând că acestea au fost provocate de pierderea unor linii electrice pe teritoriul Ucrainei, fapt care a dus la declanșarea sistemelor automate de protecție.Potrivit ministrului, incidentul a determinat scăderea frecvenței în sistemul energetic național până la 48 Hz, situație care a generat un blackout parțial pe teritoriul Republicii Moldova.„Avem o situație destul de delicată în sistemul electro-energetic național. Sistemul de protecție electro-energetic din Ucraina a fost declanșat și noi, fiind corp comun de generare cu Ucraina, am fost imediat influențați de aceste defecțiuni”, a declarat Dorin Junghietu.Ministrul a mai anunțat că operatorul de transport al energiei electrice intervine în regim de urgență pentru restabilirea frecvenței normale și remedierea situației în teritoriu. Potrivit acestuia, problema ar urma să fie soluționată în aproximativ 1–2 ore.Totodată, Dorin Junghietu a dat asigurări că specialiștii Moldelectrica depun toate eforturile pentru a restabili alimentarea cu energie electrică în cel mai scurt timp posibil. „Vă rugăm să vă păstrați calmul”, a transmis ministrul Energiei.
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu precizări în urma avariei grave din sistemul electroenergetic produsă în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, care a afectat alimentarea cu energie electrică în mai multe zone.Potrivit edilului, spitalele municipale sunt conectate la generatoare, însă acestea pot funcționa doar pentru perioade limitate de timp. „Generatoarele au ore-limită cât pot fi conectate și nu pot funcționa non-stop, iar problema nu este combustibilul”, a declarat Ion Ceban. Totodată, el a precizat că la această oră activitatea instituțiilor municipale se desfășoară în condiții normale.În ceea ce privește transportul public, primarul a anunțat că acolo unde circulația troleibuzelor este afectată, municipalitatea va interveni prin suplimentarea rutelor cu autobuze.Ion Ceban a făcut apel și la cetățeni, îndemnându-i să manifeste prudență sporită în trafic, în special la intersecțiile unde semafoarele nu funcționează din cauza lipsei energiei electrice.Edilul a criticat lipsa de comunicare oficială, menționând că de mai bine de o oră nu există informații clare din surse oficiale. „Acționăm în funcție de informațiile pe care le avem din surse”, a subliniat primarul capitalei.Amintim că, potrivit Ministerului Energiei, avaria a fost provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, pe fondul problemelor majore din rețeaua electrică a Ucrainei, ceea ce a dus la deconectarea avariată a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova.
O avarie gravă s-a produs în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, pe fondul problemelor majore din rețeaua electrică a Ucrainei.Potrivit Ministerului Energiei, a fost înregistrată o cădere de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, fapt care a dus la deconectarea avariată a sistemului electroenergetic.Operatorul sistemului de transport al energiei electrice, Moldelectrica, a intervenit de urgență și lucrează la remedierea situației. Autoritățile anunță că în unele localități alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită, iar procesul de reconectare continuă.Ministerul Energiei precizează că va reveni în cel mai scurt timp cu informații suplimentare despre evoluția situației.
Centrul de Management al Crizelor (CNMC) anunță că, pe fondul precipitațiilor, vântului din nord și scăderii temperaturilor, pe parcursul zilei de 30 ianuarie s-au format polei și ghețuș pe mai multe sectoare de drum din Republica Moldova.Potrivit informării de la ora 19:00, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul țării. Drumurile naționale sunt, în mare parte, practicabile, însă traseul R-8 Arionești–Otaci rămâne temporar blocat. Prioritar sunt monitorizate zonele Chișinău, Orhei, Rezina, Criuleni și Ialoveni.Pe parcursul zilei au fost înregistrate 6 accidente rutiere, soldate cu o persoană traumatizată. Nu au fost raportate decese.Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a intervenit pentru sprijinirea echipelor medicale în zone cu acces dificil, toate situațiile fiind gestionate fără consecințe grave. Sistemul medical funcționează în regim de alertă, iar AMUP a gestionat 331 de solicitări, dintre care 44 au vizat traumatisme.În sectorul energetic, 7 localități din raioanele Rezina și Șoldănești (aproximativ 590 de consumatori) rămân temporar fără energie electrică. Echipele de intervenție sunt în teren pentru remedierea avariilor.De asemenea, la ora 18:30, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, PTF Tudora și PTF Palanca au sistat temporar trecerea camioanelor. Traficul pentru celelalte categorii de transport este permis. Aeroportul Internațional Chișinău funcționează în regim normal.Resurse mobilizate la nivel național: Administrația Națională a Drumurilor (AND): 109 unități de transport; peste 12.000 de tone de material antiderapant în rezervă pentru următoarele 24 de ore IGSU: 319 angajați și 90 autospeciale în stare de alertă IGP: 700 de polițiști și 314 echipaje auto IGC: 82 de angajați și 15 unități de transportCNMC monitorizează permanent situația și coordonează intervențiile instituțiilor implicate. Autoritățile îndeamnă șoferii și pietonii să manifeste prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte indicațiile oficiale.
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a atras atenția asupra lipsei de transparență a Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), subliniind că majoritatea cetățenilor nu cunosc activitatea acestuia. Nicolae Margarint a precizat că Centrul, finanțat cu 20 de milioane de lei din bani publici, pare „practic gol” și nu oferă informații actualizate despre activitățile desfășurate. „În această săptămână, în plină criză, am accesat site-ul acestui centru. Am rămas foarte surprins neplăcut că el practic e gol. Nu cunoaștem nimic despre activitatea acestui centru. Ultimul comunicat de presă era emis cu mai mult de o lună în urmă. În acest context, eu am făcut o interpelare în calitate de deputat pentru a afla cum sunt folosiți acești 20 de milioane de lei din bani publici”, a declarat deputatul Partidului Nostru la postul de televiziune TV8. Deputatul a comparat bugetul centrului cu bugetul unui oraș întreg: „20 de milioane de lei. O sumă de bani aproape cât bugetul orașului Cantemir, unde trăiesc mii de locuitori”. De asemenea, parlamentarul a atras atenția asupra contradicțiilor dintre declarațiile guvernanților privind destinația CNMC. „Acum câteva zile un reprezentant PAS în cadrul unui platou TV, la fel a comentat activitatea acestui centru, doar că el a motivat că atribuțiile lui nu țin de crizele mărunțele, cum ar fi ghețușul când oamenii suferă, ci că el să luptă cu atacurile cibernetice și cu implicarea în fraudarea alegerilor”, a declarat Margarint. Nicolae Margarint a subliniat că este esențial ca centrul să funcționeze în interesul cetățenilor, nu al partidului de guvernare. Amintim că, la începutul acestei săptămâni, deputatul a depus o interpelare oficială către șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, pentru a solicita explicații privind activitatea instituției și modul de utilizare a celor aproape 20 de milioane de lei din bani publici, subliniind că oamenii au nevoie de siguranță, nu de centre-fantomă. Deputatul a dat asigurări că va reveni cu informații publice imediat ce va primi răspunsul de la conducerea CNMC și va monitoriza modul în care sunt gestionate fondurile și activitățile centrului.
Ucraina se confruntă cu noi riscuri grave pentru securitatea nucleară, în urma atacurilor rusești care vizează infrastructura energetică și care au lăsat cele trei centrale nucleare aflate în funcțiune fără un sistem stabil de alimentare cu energie electrică. În acest context, diplomații au convocat o ședință de urgență a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA/МАГАТЭ), la Viena, relatează Bloomberg.Potrivit sursei citate, luni întregi de bombardamente asupra rețelei energetice ucrainene au lăsat milioane de oameni fără electricitate și încălzire în plină iarnă, dar au crescut și riscul unui accident nuclear, întrucât reactoarele nucleare necesită alimentare constantă cu energie pentru funcționarea sistemelor de siguranță.Experții avertizează că, în lipsa curentului electric, există riscul supraîncălzirii combustibilului nuclear din reactor, ceea ce ar putea duce la eliberări periculoase de radiații.„Suntem profund îngrijorați de riscurile semnificative și în creștere pentru securitatea nucleară asociate centralelor atomice din Ucraina”, a declarat ambasadorul Olandei pe lângă AIEA, Peter Potman, care a cerut convocarea ședinței extraordinare. Acesta a avertizat că perspectiva unui accident nuclear este „pe punctul de a deveni realitate”.Statele europene cer AIEA să prezinte, până luna viitoare, o evaluare detaliată a vulnerabilităților Ucrainei. În prezent, observatorii agenției inspectează substațiile-cheie necesare pentru transmiterea energiei electrice către centralele nucleare.Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a subliniat că:„Orice avariere a acestei infrastructuri subminează securitatea nucleară și trebuie evitată. Trebuie depuse toate eforturile pentru a asigura disponibilitatea constantă și sigură a alimentării externe cu energie electrică”.Deși Ucraina dispune de mii de substații, zece noduri critice, conectate direct la reactoarele nucleare, sunt considerate vitale. Distrugerea lor ar putea lăsa țara în beznă și ar putea declanșa o catastrofă radiologică.Uniunea Europeană a confirmat că toate centralele nucleare ucrainene aflate în funcțiune au fost nevoite să-și reducă producția de energie în ultimele săptămâni, iar atacurile sporesc semnificativ riscurile pentru sistemele de siguranță nucleară.Prim-vicepremierul și ministrul Energiei, Denis Șmîhal, a anunțat că Ucraina a solicitat: suspendarea Rusiei din Consiliul Guvernatorilor AIEA; inițierea unor modificări ale Statutului agenției, pentru a limita drepturile statului agresor.„Rusia a atacat sistematic și intenționat substațiile electrice care asigură alimentarea externă a centralelor nucleare ucrainene. Acesta este un atac direct asupra unuia dintre cei șapte piloni ai securității nucleare definiți de AIEA”, a scris Șmîhal pe Telegram.Autoritățile ucrainene au atras atenția și asupra situației de la Centrala Nucleară Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, care a pierdut complet alimentarea externă de 12 ori de la începutul invaziei pe scară largă.Totodată, Kievul cere sancțiuni cuprinzătoare împotriva Rosatom și limitarea cooperării internaționale cu această companie.Pe 20 ianuarie, în urma unui nou atac rusesc, au fost avariate substații critice care asigură funcționarea centralelor nucleare, iar Centrala Nucleară Cernobîl a rămas temporar fără alimentare externă. În aceeași zi, Ucraina a cerut AIEA să convoace de urgență Consiliul Guvernatorilor, iar centrala a fost ulterior reconectată la Sistemul Energetic Unificat.În decembrie 2025, expertul Greenpeace Ucraina Jan Vande Putte a declarat că funcționalitatea Noului Confinament de Siguranță de la Cernobîl este complet compromisă, deși, deocamdată, nu există riscul extinderii contaminării în afara Zonei de Excludere.
Un deținut din Penitenciarul nr. 13 a reușit să se eschiveze astăzi de sub escortă, în timp ce era transportat pentru audieri într-o cauză penală în care figurează.Potrivit comunicatului Poliției, incidentul s-a produs în timpul deplasării sub escortă, iar persoana privată de libertate a profitat de un moment pentru a fugi de angajatul care îl însoțea.La acest moment, sunt întreprinse toate măsurile operative necesare pentru localizarea și reținerea deținutului. Forțele de ordine au fost mobilizate, iar căutările sunt în desfășurare.Totodată, conducerea Inspectoratului General al Poliției a dispus inițierea unei anchete de serviciu. Aceasta urmează să stabilească dacă angajatul Poliției a respectat toate protocoalele și procedurile prevăzute pentru escortarea deținuților.
Prezentatoarea postului public de televiziune Moldova 1, Daniela Crudu, va prelua funcția de purtătoare de cuvânt a Guvernului Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut în ultima ediție a emisiunii pe care aceasta o moderează.Potrivit informațiilor publicate de Moldova 1, Daniela Crudu este prezentatoare și editor-coordonatoare în cadrul Companiei „Teleradio-Moldova”, având o experiență de peste 10 ani în mass-media. Din anul 2013, ea moderează emisiunea matinală „Bună dimineața”.De-a lungul carierei, Daniela Crudu a coordonat conținut editorial de actualitate și divertisment și a realizat interviuri cu reprezentanți ai autorităților publice, precum și ai societății civile.În anii 2024–2025, aceasta a fost șefa delegației Republicii Moldova la concursul Eurovision, fiind responsabilă de coordonarea comunicării publice și de relația cu partenerii instituționali și media.Daniela Crudu este licențiată în Drept și cunoaște limbile română, engleză, franceză și rusă.Funcția de purtător de cuvânt al Guvernului a devenit vacantă după ce Daniel Vodă a anunțat că își încheie activitatea. Anunțul a fost făcut pe 15 octombrie, după ultima ședință a Guvernului condus de Dorin Recean.
Activitatea Postului de Trecere a Frontierei Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, a fost suspendată temporar, după ce polițiștii de frontieră au depistat un obiect susceptibil a fi mecanism exploziv într-un automobil.Potrivit Poliției de Frontieră, incidentul a avut loc în timpul controlului de rutină. Un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 63 de ani, care se deplasa cu automobilul personal, s-a prezentat la frontieră, iar în urma verificărilor efectuate în comun cu funcționarii vamali, în bagajul acestuia, într-un container, a fost identificat un obiect suspect.Conform procedurilor standard, zona a fost imediat izolată, iar la fața locului a fost solicitată grupa de intervenție a Serviciului tehnico-exploziv „Bombteh” din cadrul Inspectoratului General al Poliției.În prezent, accesul în perimetrul PTF Tudora este complet restricționat, autoritățile asigurând că nu se află persoane sau mijloace de transport în zona postului de frontieră. Toate instituțiile abilitate desfășoară măsuri operative specifice pentru gestionarea situației.
Membrii și simpatizanții formațiunii politice „Democrația Acasă” au protestat astăzi, 30 ianuarie, în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), cerând reducerea tarifelor la gazele naturale și mai multă transparență în procesul de formare a acestora.Într-un comunicat de presă, formațiunea solicită Guvernului, ANRE, Energocom și Moldovagaz „măsuri urgente” pentru a opri ceea ce numește „încărcarea nejustificată a facturilor la gaze” și eliminarea cheltuielilor considerate nejustificate din lanțul tarifar.„Oamenii nu mai pot plăti ineficiența, lipsa de transparență și deciziile luate fără explicații publice”, se arată în comunicat.Democrația Acasă cere stabilirea unui tarif final la gazele naturale de maximum 11 lei pentru un metru cub, reducerea costurilor de distribuție și revizuirea imediată a tuturor cheltuielilor incluse în tarif.Totodată, formațiunea solicită desecretizarea contractelor de achiziție a gazelor semnate de Energocom, inclusiv informații privind prețurile, volumele, perioadele contractuale, formulele de calcul, comisioanele, intermediarii și garanțiile.În comunicat sunt cerute și explicații publice „cu cifre și documente” privind necesitatea unor cheltuieli de circa 4,5 miliarde de lei invocate pentru companiile-fiice ale Moldovagaz, precum și un audit independent și public la Moldovagaz și Chișinău-Gaz, inclusiv verificarea devierilor și a costurilor incluse în tarif.În lipsa unor decizii rapide și transparente, Democrația Acasă cere demisia: conducerii ANRE; conducerii Energocom; ministrului Energiei, Victor Junghietu; conducerii Moldovagaz și Chișinău-Gaz.„Cetățenii au dreptul la facturi corecte și la un stat care lucrează în interesul public, nu în interesul unor cercuri închise”, subliniază formațiunea, care solicită publicarea imediată a documentelor și asumarea responsabilității pentru fiecare leu inclus în tarif.Până la această oră, autoritățile vizate nu au comentat public solicitările și acuzațiile lansate de Democrația Acasă.
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a Primăriei municipiului Chișinău anunță că, astăzi, 30 ianuarie 2026, grădinițele de copii din capitală își vor desfășura activitatea până la ora 16:00. Decizia a fost luată în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026. Potrivit autorităților, măsura are caracter preventiv și vizează reducerea riscurilor generate de formarea poleiului și ghețușului, precum și de posibila înrăutățire a condițiilor de trafic. Totodată, DGETS precizează că, la necesitate, în fiecare instituție de educație timpurie vor fi organizate grupe de serviciu, destinate copiilor ai căror părinți se află în imposibilitatea obiectivă de a-i prelua mai devreme. Aceste grupe vor asigura continuitatea îngrijirii și siguranța copiilor. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport anunță că monitorizează situația în regim permanent și va informa operativ instituțiile și părinții în cazul adoptării unor noi decizii. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în intervalul 30 ianuarie – 2 februarie 2026, pe întreg teritoriul Republicii Moldova se vor menține condiții meteo nefavorabile. Meteorologii prognozează cer predominant noros, precipitații slabe sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, precum și un risc sporit de polei și ghețuș pe drumuri. De asemenea, temperaturile aerului vor scădea treptat, devenind negative inclusiv pe parcursul zilei. În perioada 31 ianuarie – 2 februarie, minimele nocturne vor coborî semnificativ, ceea ce poate duce la reducerea vizibilității, înrăutățirea condițiilor de trafic și creșterea riscurilor pentru populație.
Consumatorii din Republica Moldova ar putea achita mai puțin pentru gazele naturale în 2026. Compania de stat Energocom a depus la ANRE, pe 29 ianuarie 2026, o cerere oficială de revizuire a tarifelor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale.Cât ar putea costa gazul pentru populațiePotrivit demersului transmis ANRE, tariful pentru un metru cub de gaz ar putea scădea cu aproximativ 1 leu și 50 de bani.Prețul propus este de 14,12 lei/m³ fără TVA, ceea ce înseamnă 15,24 lei/m³ în facturile finale achitate de consumatori.În prezent, populația plătește 16,74 lei/m³, tarif stabilit de ANRE în decembrie 2024, după o majorare de peste 27%. Astfel, noul tarif ar fi cu circa 9% mai mic decât cel actual.Energocom susține că prețul propus este fundamentat pe costurile reale de achiziție a gazelor pentru anul 2026. Conform calculelor companiei: prețul mediu de procurare a gazelor este de 8 206 lei pentru 1 000 m³; prețul mediu reglementat de furnizare către consumatori este estimat la 12 435 lei pentru 1 000 m³, fără aplicarea corecțiilor de venit.Pentru consumatorii casnici, care sunt alimentați prin rețelele de distribuție de presiune joasă, prețul reglementat propus este de 14 129 lei pentru 1 000 m³, fără TVA – echivalentul tarifului de 14,12 lei/m³.Decizia finală privind noile tarife aparține ANRE, care urmează să analizeze cererea în conformitate cu legislația și metodologia în vigoare. Instituția va examina dacă prețurile propuse respectă principiile de transparență, corectitudine și protecție a consumatorilor.
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Rusia a acceptat o încetare parțială a focului, care ar urma să oprească toate atacurile asupra orașelor ucrainene pentru o săptămână. Anunțul a fost făcut în cadrul unei ședințe a cabinetului american.„Am cerut lui Vladimir Putin să nu tragă asupra Kievului și a altor orașe timp de o săptămână. Și el a fost de acord să facă acest lucru”, a spus Trump, adăugând că „a fost foarte frumos” din partea lui Putin să oprească atacurile.Până în prezent, nu există o confirmare oficială din partea Rusiei privind intenția de a înceta bombardamentele asupra Kievului și altor orașe. În același timp, Ucraina nu a făcut nicio declarație cu privire la posibilitatea de a opri atacurile asupra facilităților energetice rusești.Această veste vine după o escaladare a atacurilor rusești asupra infrastructurii critice din Ucraina, care a lăsat milioane de oameni fără energie electrică și încălzire, în condiții de temperaturi extreme, sub zero grade. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat miercuri că Moscova plănuiește o altă rafală masivă, în ciuda negocierilor programate pentru acest weekend.Conform relatărilor, bloggeri apropiați de armata rusă au transmis că, începând de joi dimineață, forțele ruse au primit ordin să nu mai folosească foc asupra infrastructurii ucrainene, inclusiv în zona Kievului. În paralel, canale de social media ucrainene cu legături militare au raportat restricții similare privind atacurile asupra infrastructurii energetice ruse.Frontul de luptă rămâne blocat, iar experții estimează că ritmul avansării rusești este cel mai lent înregistrat într-un război major în ultimele 100 de ani. Între timp, atacurile rusești au ucis șase persoane în Ucraina centrală și de sud, potrivit autorităților regionale și serviciilor de urgență.Războiul a rămas extrem de sângeros pentru civili. În 2025, conflictul a ucis 2.514 civili și a rănit 12.142, o creștere de 31% față de 2024, conform Misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului din Ucraina.Zelensky a subliniat că fiecare atac rusesc continuă să submineze negocierile de pace: „Fiecare lovitură rusească le discreditează”.
Poliția Republicii Moldova a venit cu detalii oficiale după reținerea fostului primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină. Potrivit unui comunicat, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au pornit o cauză penală ce vizează fapte de tortură, tratament inuman și degradant.Conform probelor administrate de anchetatori, faptele ar fi avut loc în primăvara anului 2020, perioadă în care Ciochină deținea, de asemenea, funcția de primar al localității. Acesta este bănuit că ar fi agresat un bărbat, aplicându-i multiple lovituri și adresându-i injurii.Mai mult, susțin oamenii legii, victima, care avea dificultăți de deplasare, ar fi fost impusă să se deplaseze la locul unei presupuse fapte – incendierea vegetației. Ulterior, bărbatul ar fi fost supus constrângerilor fizice și psihice, iar acțiunile ar fi fost documentate prin fotografii realizate chiar de către suspect.Cazul a fost semnalat recent autorităților, iar în urma verificărilor efectuate, toate circumstanțele ar fi fost elucidate, fapt ce a dus la inițierea urmăririi penale.În acest context, Nicanor Ciochină a fost reținut pentru 72 de ore.Amintim că reținerea survine la scurt timp după ce fostul edil a fost escortat de mascații „Fulger” la ieșirea din Judecătoria Chișinău, unde participase la o ședință de judecată într-un alt dosar penal. În acel caz, procurorii au solicitat 9 ani de închisoare pentru Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal un copil de 14 ani și ar fi fugit de la locul accidentului.Oamenii legii precizează că investigațiile în dosarul de tortură continuă, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și adoptării deciziilor legale care se impun.
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost reținut joi seara, 29 ianuarie, de ofițerii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”. Reținerea a avut loc chiar la ieșirea acestuia din sediul Judecătoriei Chișinău.Ciochină este vizat într-un nou dosar penal, inițiat de Inspectoratul Național de Investigații și instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). În prezent, în acest dosar au loc acțiuni procesuale de urgență.Momentul reținerii a fost filmat și făcut public de avocatul Dorin Podlisnic, care o reprezintă pe mama băiatului decedat în celălalt dosar penal în care este vizat fostul edil.Reținerea survine în aceeași zi în care, în dosarul privind accidentarea mortală a unui copil din Boldurești, procurorii au solicitat pentru Nicanor Ciochină o pedeapsă de 9 ani de închisoare. Totodată, acuzatorii au cerut ca acesta să fie privat de dreptul de a conduce mijloace de transport pentru o perioadă de 9 ani și să achite statului un prejudiciu de 31.000 de lei. În privința presupusului complice, Ion Andronache, procurorii au cerut o pedeapsă de 3 ani de detenție într-un penitenciar de tip deschis.Tot astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a decis prelungirea măsurii preventive de control judiciar în privința lui Ciochină pentru încă 60 de zile. Inculpatul nu va fi monitorizat electronic, însă are interdicția de a părăsi raionul fără a informa autoritățile și de a conduce vehicule. Măsura preventivă a fost prelungită succesiv.Nicanor Ciochină este învinuit că, în februarie 2024, ar fi lovit mortal cu automobilul un băiat din localitate și ar fi părăsit locul accidentului. Ulterior, potrivit anchetatorilor, acesta ar fi încercat să ascundă urmele faptei, înscenând un alt accident rutier cu implicarea mașinii avariate.În acest context, un medic stomatolog este considerat complice, fiind bănuit că l-ar fi ajutat pe Ciochină să identifice un automobil identic cu cel implicat în accident și să monteze plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o altă mașină. Fostul primar respinge acuzațiile, declarându-se nevinovat și susținând că dosarul ar avea o motivație politică.Înainte de reținere, Nicanor Ciochină a participat la o nouă ședință de judecată în dosarul în care este acuzat că ar fi accidentat mortal un adolescent de 14 ani și ar fi fugit de la locul faptei.
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat joi, 29 ianuarie, cu Lukoil Moldova actele de predare-primire ale complexului petrolier din cadrul Aeroportului Internațional Chișinău.Astfel, activele deținute de Lukoil pe teritoriul aeroportului au revenit în proprietatea statului, în conformitate cu decizia Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului, adoptată la 15 decembrie 2025.În aceeași ședință, Consiliul a interzis activitatea Lukoil în domenii de interes strategic pentru securitatea statului, cu beneficiarii și fondatorii existenți, și a dispus revenirea la situația anterioară privatizării din anul 2005 a complexului petrolier de la Aeroportul Chișinău. Compania a fost obligată să predea activele până la data de 9 ianuarie 2026.Întrucât Lukoil nu s-a conformat deciziei în termenul stabilit, la 16 ianuarie Consiliul a aplicat companiei o amendă în valoare de 5 milioane de lei, achitată în cursul săptămânii curente. Printr-o decizie ulterioară, activitatea Lukoil în domenii strategice pentru securitatea statului a fost suspendată, fiind acordat un nou termen pentru predarea activelor, până la 28 ianuarie.După impunerea sancțiunilor internaționale de către Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei Statelor Unite, la 12 noiembrie a fost încheiat un contract de comodat gratuit între Aeroportul Internațional Chișinău și Lukoil, care a permis preluarea în administrare a activelor până la finalizarea procedurii de predare-primire.Ministerul Energiei amintește că procedura de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului realizate de „LUKOIL-MOLDOVA” SRL a fost inițiată în luna mai 2024, anterior aplicării sancțiunilor internaționale.În ceea ce privește activitatea stațiilor de alimentare cu combustibili de pe teritoriul Republicii Moldova, acestea urmează să fie preluate de fondul de investiții american Carlyle Group. Potrivit legislației naționale, noul acționar este obligat să solicite aprobarea investițiilor, iar Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului urmează să emită o decizie în acest sens.
Un scandal de proporții a izbucnit în spațiul public, după ce luptătorul Valeriu Mircea, soțul campioanei olimpice Anastasia Nichita, a avut o reacție extrem de dură la adresa actorului Emilian Crețu, care a criticat anterior decizia sportivei de a renunța la mandatul de deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).Totul a pornit după ce Emilian Crețu a declarat că nu înțelege de ce persoane publice sunt aduse în politică pentru doar câteva luni, comentând retragerea Anastasiei Nichita din Parlament. Afirmațiile actorului au declanșat o reacție furibundă din partea lui Valeriu Mircea, care a publicat un mesaj video pe rețelele de socializare, presărat cu insulte și acuzații directe.„De unde, dracu’, te-ai luat tu, clovnul Republicii Moldova, care se îmbracă în fuste și pune peruci în cap, să vorbești despre o valoare a țării?”, a declarat Mircea.Luptătorul susține că Emilian Crețu nu cunoaște motivele reale ale retragerii Anastasiei Nichita și că nu este în măsură să judece o decizie personală.„De unde tu știi de ce Anastasia a ieșit din Parlament? De unde tu știi ce înseamnă să fii mamă, să ai un copil mic acasă?”, a spus acesta, acuzându-l pe actor că vorbește „fără să cunoască situația”.În continuare, Valeriu Mircea a ridicat tonul și mai mult, făcând comparații directe între Anastasia Nichita și Emilian Crețu.„Anastasia este o imagine a țării. A reprezentat Republica Moldova la Jocurile Olimpice, a adus medalii. Anastasia este un simbol. Iar tu ești un clovn care se îmbracă în costume și își pune perucă în cap”, a afirmat Mircea.Acesta i-a reproșat actorului că ar induce oamenii în eroare și că „altceva nu știe să facă decât să critice”, cerându-i să „coboare cu picioarele pe pământ”.„Nu mai deschide gura aia mare, că din ea ies doar prostii”, a mai spus Mircea în mesajul său video.De cealaltă parte, Emilian Crețu nu a răspuns direct acuzațiilor, însă a publicat un mesaj scurt și ironic pe rețelele de socializare:„Îți mulțumesc din suflet. Și tu ești o fată frumoasă și minunată. Te pup”.Deși actorul nu a precizat cui îi este adresat mesajul, numeroși internauți au interpretat postarea drept o reacție la atacul lui Valeriu Mircea.Amintim că Anastasia Nichita și-a depus mandatul de deputat pe 26 ianuarie, menționând că decizia nu a fost una ușoară. „A venit după multă reflecție, sinceritate cu mine însămi și respect față de oamenii care mi-au oferit încrederea lor”, a scris sportiva pe rețelele de socializare.
În contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat instituțiile responsabile și a propus Guvernului examinarea posibilității de reducere a zilei de muncă pentru ziua de vineri, 30 ianuarie.Potrivit CNMC, intervalul de reducere a programului urmează să fie stabilit de fiecare instituție în parte, în funcție de specificul activității desfășurate.Totodată, a fost dispusă mobilizarea tuturor serviciilor structurilor responsabile, cu antrenarea personalului în activități operative, conform domeniilor de responsabilitate, pentru prevenirea și gestionarea efectelor intemperiilor prognozate.Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, pe întreg teritoriul Republicii Moldova se vor menține condiții meteo nefavorabile. Se așteaptă cer predominant noros, precipitații slabe sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, precum și un risc sporit de formare a poleiului și ghețușului pe drumuri.Meteorologii avertizează că temperaturile aerului vor înregistra o scădere treptată, valorile devenind negative inclusiv pe parcursul zilei. În intervalul 31 ianuarie – 2 februarie, minimele nocturne vor coborî semnificativ, ceea ce poate duce la înrăutățirea condițiilor de trafic, reducerea vizibilității și creșterea riscurilor pentru populație.Autoritățile îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită și să urmărească informațiile oficiale emise de instituțiile competente.
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz. Într-o postare pe rețelele sociale, Renato Usatîi s-a arătat indignat de declarațiile făcute de șeful ANRE, Alexei Taran, care a respins ideea reducerii retroactive a tarifului. „Așa pot fi mințiți doar cetățenii Republicii Moldova! Banii pot fi luați din buzunarele oamenilor, retroactiv, dar returnați retroactiv — nu. Cum așa?”, se întreabă Renato Usatîi.Președintele Partidului Nostru a amintit că fracțiunea sa din Parlament a cerut, într-o conferință de presă, reducerea de urgență a tarifului la gaz cu aplicare retroactivă de la 1 ianuarie 2026. Potrivit lui Renato Usatîi, răspunsul primit din partea conducerii ANRE a fost că o astfel de măsură „nu este corectă juridic” și ar fi imposibil de aplicat din punct de vedere tehnic, întrucât ar presupune recalcularea a circa 830 de mii de facturi.Renato Usatîi contestă aceste argumente și afirmă că autoritățile au procedat diferit în trecut, atunci când au majorat esențial tariful. El a amintit despre anul 2022, când tariful la gaz a fost majorat cu aplicare retroactivă, iar aceeași guvernare PAS declara că decizia este „în strictă conformitate cu legislația”. „Atunci s-a putut retroactiv, când a fost vorba să se ia bani de la oameni. Acum, când e vorba să li se întoarcă, nu mai este juridic posibil?”, a declarat Renato Usatîi, acuzând conducerea ANRE și a companiilor din sectorul energetic că „își bat joc de cetățeni”.
Poliția din Dubăsari a fost sesizată miercuri, 28 ianuarie, despre descoperirea unor oseminte umane într-o gospodărie din satul Coșnița. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, rămășițele au fost găsite în timpul lucrărilor de construcție la temelia unei case, la o adâncime de aproximativ 50–60 de centimetri în sol.La fața locului au intervenit imediat polițiștii, fiind demarate toate procedurile legale prevăzute în astfel de cazuri. Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale, care urmează să stabilească perioada și cauza decesului.În cadrul investigațiilor, poliția examinează și informațiile oferite de unii localnici, potrivit cărora, în trecut, pe terenul respectiv ar fi existat un cimitir.Cercetările continuă, iar autoritățile vor reveni cu detalii suplimentare pe măsura acumulării de noi informații.
Negocierile de pace privind încetarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei continuă, iar principalul punct de dispută rămâne chestiunea teritorială, în special statutul regiunii Donbas. Declarația a fost făcută de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în cadrul audierilor din Comitetul pentru relații externe al Senatului american, transmite Reuters.Potrivit lui Rubio, părțile implicate în negocieri au reușit să reducă lista divergențelor la un singur subiect central — soarta Donbasului — însă soluționarea acestuia va fi extrem de dificilă. „Este încă un pod pe care trebuie să-l traversăm. Este încă un gol, dar cel puțin am reușit să restrângem problemele la una singură, centrală, iar aceasta va fi probabil foarte greu de rezolvat”, a declarat șeful diplomației americane.Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat în repetate rânduri că Moscova va prelua cu forța întregul Donbas dacă Kievul nu va accepta concesii teritoriale în cadrul unui eventual acord de pace. În prezent, forțele ruse controlează aproximativ 90% din această regiune.Un obstacol major în calea unui compromis îl reprezintă cererea Kremlinului ca Ucraina să cedeze Rusiei aproximativ 20% din teritoriul regiunii Donețk, aflat încă sub controlul Kievului — circa 5.000 de kilometri pătrați. Deși majoritatea statelor lumii recunosc Donețkul ca parte a Ucrainei, Vladimir Putin susține că regiunea ar face parte din „pământurile istorice ale Rusiei”.Autoritățile de la Kiev au respins categoric orice cedare de teritorii pe care Rusia nu a reușit să le ocupe pe câmpul de luptă. Totodată, sondajele de opinie indică o opoziție puternică în rândul populației ucrainene față de orice concesii teritoriale.Un diplomat american de rang înalt a declarat că Statele Unite ar putea fi reprezentate la următoarea rundă de negocieri privind Ucraina. În același timp, emisarii speciali ai președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, nu vor participa la aceste discuții, deși au fost implicați în consultările anterioare desfășurate la Abu Dhabi.Negocierile precedente, care au inclus o rară întâlnire față în față între reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei, s-au încheiat fără un acord. Cu toate acestea, ambele părți și-au exprimat disponibilitatea de a continua dialogul. Următoarea rundă de discuții este așteptată să aibă loc duminica viitoare, la Abu Dhabi.
România a anulat peste 162.000 de cărți de identitate în baza unei legi aprobate de Parlamentul român în 2023, iar cei mai afectați sunt românii născuți în Republica Moldova. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne de la București, aproximativ 66% dintre buletinele anulate — circa 100.000 — aparțineau basarabenilor. În total, persoane originare din 86 de state au rămas fără acte de identitate românești, după ce autoritățile au constatat nereguli legate de stabilirea domiciliului. O anchetă publicată de Digi24.ro arată că măsura, gândită inițial pentru a combate fraudele și influența rețelelor asociate oligarhilor ruși, a lovit disproporționat în cetățenii din Republica Moldova, care s-au trezit cu documentele declarate nevalabile, deși acestea au fost eliberate chiar de instituțiile statului român. Datele oficiale mai arată că, în perioada 2023–sfârșitul anului 2025, doar 1% dintre cărțile de identitate anulate aparțineau unor persoane născute în Federația Rusă, adică puțin peste 1.600 de cazuri. Autoritățile române explică faptul că problema a fost identificată în urma unor evaluări realizate în anii 2020–2021, când au fost descoperite situații extreme, cu zeci de mii de persoane înregistrate la aceeași adresă. Un exemplu invocat este o adresă din Sectorul 3 al municipiului București, unde figurau cu domiciliu peste 22.000 de persoane. Pentru a stopa aceste practici, legislația a fost modificată în 2022, fiind introdusă regula potrivit căreia nu poate fi înscrisă în actul de identitate o adresă la care sunt înregistrate mai mult de 10 persoane în Registrul Național pentru Evidența Persoanelor. MAI de la București subliniază că anularea mențiunii de domiciliu nu afectează cetățenia română. Persoanele vizate sunt însă obligate să reia procedura de solicitare și obținere a unui nou act de identitate, în condițiile prevăzute de lege. Până în prezent, aproximativ 20% dintre cei cărora le-au fost anulate buletinele au reușit deja să obțină legal un nou document de identitate românesc. Contextul este amplificat de anchetele penale aflate în desfășurare. La începutul anului 2026, polițiștii de frontieră din Iași și Sighetu Marmației, împreună cu procurori ai Parchetului General, au efectuat 73 de percheziții în județul Botoșani, într-un dosar ce vizează obținerea de acte de identitate românești false. Ancheta vizează destructurarea unei rețele care ar fi furnizat documente neconforme cu realitatea pentru persoane din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă. Concomitent, autoritățile au verificat peste 100 de adrese unde figurau cu domiciliu cetățeni din spațiul ex-sovietic, existând suspiciuni că acestea au fost stabilite fictiv prin contracte de închiriere false.