Accident grav pe traseul R-1, Strășeni: un minor de 14 ani a murit după ce a fost lovit pe trecerea de pietoni

Ucraina se confruntă cu noi riscuri grave pentru securitatea nucleară, în urma atacurilor rusești care vizează infrastructura energetică și care au lăsat cele trei centrale nucleare aflate în funcțiune fără un sistem stabil de alimentare cu energie electrică. În acest context, diplomații au convocat o ședință de urgență a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA/МАГАТЭ), la Viena, relatează Bloomberg.Potrivit sursei citate, luni întregi de bombardamente asupra rețelei energetice ucrainene au lăsat milioane de oameni fără electricitate și încălzire în plină iarnă, dar au crescut și riscul unui accident nuclear, întrucât reactoarele nucleare necesită alimentare constantă cu energie pentru funcționarea sistemelor de siguranță.Experții avertizează că, în lipsa curentului electric, există riscul supraîncălzirii combustibilului nuclear din reactor, ceea ce ar putea duce la eliberări periculoase de radiații.„Suntem profund îngrijorați de riscurile semnificative și în creștere pentru securitatea nucleară asociate centralelor atomice din Ucraina”, a declarat ambasadorul Olandei pe lângă AIEA, Peter Potman, care a cerut convocarea ședinței extraordinare. Acesta a avertizat că perspectiva unui accident nuclear este „pe punctul de a deveni realitate”.Statele europene cer AIEA să prezinte, până luna viitoare, o evaluare detaliată a vulnerabilităților Ucrainei. În prezent, observatorii agenției inspectează substațiile-cheie necesare pentru transmiterea energiei electrice către centralele nucleare.Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a subliniat că:„Orice avariere a acestei infrastructuri subminează securitatea nucleară și trebuie evitată. Trebuie depuse toate eforturile pentru a asigura disponibilitatea constantă și sigură a alimentării externe cu energie electrică”.Deși Ucraina dispune de mii de substații, zece noduri critice, conectate direct la reactoarele nucleare, sunt considerate vitale. Distrugerea lor ar putea lăsa țara în beznă și ar putea declanșa o catastrofă radiologică.Uniunea Europeană a confirmat că toate centralele nucleare ucrainene aflate în funcțiune au fost nevoite să-și reducă producția de energie în ultimele săptămâni, iar atacurile sporesc semnificativ riscurile pentru sistemele de siguranță nucleară.Prim-vicepremierul și ministrul Energiei, Denis Șmîhal, a anunțat că Ucraina a solicitat: suspendarea Rusiei din Consiliul Guvernatorilor AIEA; inițierea unor modificări ale Statutului agenției, pentru a limita drepturile statului agresor.„Rusia a atacat sistematic și intenționat substațiile electrice care asigură alimentarea externă a centralelor nucleare ucrainene. Acesta este un atac direct asupra unuia dintre cei șapte piloni ai securității nucleare definiți de AIEA”, a scris Șmîhal pe Telegram.Autoritățile ucrainene au atras atenția și asupra situației de la Centrala Nucleară Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, care a pierdut complet alimentarea externă de 12 ori de la începutul invaziei pe scară largă.Totodată, Kievul cere sancțiuni cuprinzătoare împotriva Rosatom și limitarea cooperării internaționale cu această companie.Pe 20 ianuarie, în urma unui nou atac rusesc, au fost avariate substații critice care asigură funcționarea centralelor nucleare, iar Centrala Nucleară Cernobîl a rămas temporar fără alimentare externă. În aceeași zi, Ucraina a cerut AIEA să convoace de urgență Consiliul Guvernatorilor, iar centrala a fost ulterior reconectată la Sistemul Energetic Unificat.În decembrie 2025, expertul Greenpeace Ucraina Jan Vande Putte a declarat că funcționalitatea Noului Confinament de Siguranță de la Cernobîl este complet compromisă, deși, deocamdată, nu există riscul extinderii contaminării în afara Zonei de Excludere.