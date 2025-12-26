Ucraina anunță majorări semnificative de salarii pentru profesori în 2026: creșteri de până la 50% pe parcursul anului
Salariile cadrelor didactice din Ucraina vor fi majorate semnificativ în anul 2026, potrivit prevederilor incluse în proiectul Legii bugetului de stat pentru anul viitor. Informația a fost confirmată de Ministerul Educației și Științei al Ucrainei, citat de presa de la Kiev.Conform documentului bugetar, salariile profesorilor, lectorilor și ale personalului științifico-didactic vor crește cu 30% începând cu 1 ianuarie 2026, iar de la 1 septembrie 2026 este prevăzută o nouă majorare de 20%. Astfel, pe parcursul anului viitor, veniturile cadrelor didactice ar urma să crească, cumulat, cu până la 50%.Totodată, autoritățile ucrainene vor menține și sporurile pentru condiții de muncă nefavorabile. Mai exact, toți profesorii vor beneficia de o suplimentare salarială de 2.000 de grivne, iar cadrele didactice care activează fizic în zonele de linie a frontului vor primi un supliment de 4.000 de grivne, sumele fiind calculate după impozitare.Ministerul Educației și Științei al Ucrainei precizează că, în paralel cu majorările salariale, continuă reformele în domeniul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. Printre acestea se numără modelul de finanțare a formării continue „Banii urmează profesorul”, implementat prin platforma digitală „Vektor”, precum și recunoașterea vechimii în muncă pentru profesorii ucraineni care activează peste hotare.De asemenea, sunt derulate programe naționale de perfecționare pentru personalul științifico-didactic, finanțate din bugetul de stat, de care vor beneficia circa 3.500 de lectori universitari. Guvernul de la Kiev a aprobat și Conceptul național de dezvoltare a potențialului uman în cercetare, punând accent pe sprijinirea tinerilor cercetători. Pentru prima dată, cel puțin 30% din fondurile alocate concursurilor Ministerului Educației vor fi direcționate către proiecte ale acestora.Potrivit Ministerului Educației și Științei al Ucrainei, volumul total al resurselor financiare alocate acestor măsuri se ridică la 64,6 miliarde de grivne. Oficialii ucraineni mai precizează că instituția a elaborat mai multe scenarii de majorare a salariilor profesorilor, fiind analizate patru modele principale.
