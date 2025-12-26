Expert anticorupție: Dosarul Plahotniuc, examinat prea rapid, riscă să pară influențat politic
Dosarele de rezonanță legate de acte de corupție trebuie examinate cu celeritate, însă această viteză nu trebuie să pară rezultatul unei presiuni politice. Este afirmația expertei anticorupție Cristina Ciubotaru, făcută în contextul criticilor aduse modului în care este examinat dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc. Într-un interviu în buletinul lunar din decembrie al Asociației pentru Politică Externă, realizat împreună cu Friedrich-Ebert-Stiftung, analista subliniază că declarațiile unor politicieni, care se laudă în asemenea situații cu viteza procesului, subminează grav încrederea în justiție, transmite IPN.„Criza de judecători și transferurile temporare între instanțele de fond și cele superioare duc, în unele cazuri, la tergiversări și reluări ale proceselor, iar în altele la accelerări neobișnuite, alimentate de discursuri politice netemperate. În aceste condiții, interesul politic nu poate fi exclus nici din lentoare, nici din grabă. Dosarul Vladimir Plahotniuc, examinat recent într-un ritm foarte rapid, ridică întrebări legitime, având în vedere că faptele imputate sunt vechi de peste 10 ani și vizează dosare extrem de complexe, care, dacă sunt tergiversate, se pot prescrie. Este adevărat că dosarele de mare corupție trebuie examinate cu celeritate – „justice delayed is justice denied”, principiu consacrat și în jurisprudența CEDO –, însă celeritatea nu trebuie să pară rezultatul presiunii politice. Declarațiile unor politicieni care se laudă cu o viteză a procesului în care inculpatul nu reușește „nici măcar să-și citească dosarul” subminează grav încrederea în independența justiției”, a declarat Cristina Ciubotaru în interviu.Experta vorbește și despre o posibilă existență a unor acțiuni duplicitare, făcând referire, în acest sens, la dosarul „Kuliok” în care este vizat fostul șef de stat Igor Dodon.„La polul opus, dosarul Igor Dodon, examinat de Curtea Supremă de Justiție, a fost reluat de la zero după aproape trei ani, din cauza înlocuirii unui judecător transferat temporar. Deși reluarea poate fi justificată procedural, inconsistența schimbării completelor de judecată și contextul politic ridică semne de întrebare. Pe parcursul celor trei ani de examinare, toți cei trei judecători din completul inițial au fost înlocuiți, treptat, fără ca acest lucru să fi determinat anterior reluarea procedurilor. Ridică semne de întrebare și contextul politic: Igor Dodon este liderul PSRM, partid cu care PAS a guvernat în alianță în perioada 2019–2021 și cu care o nouă alianță nu era exclusă nici după alegerile parlamentare din toamna anului 2025. În aceste condiții, schimbările de viteză în examinarea dosarului pot avea mai multe explicații, inclusiv unele extra juridice”, a mai adăugat Cristina Ciubotaru.Experta precizează că autoritățile trebuie să analizeze în mod constant aceste probleme sensibile, care nasc suspiciuni permanente în societate.„Cert este că schimbarea judecătorilor rămâne una dintre cele mai eficiente metode de tergiversare a dosarelor, în special a celor de rezonanță. Acest lucru a fost demonstrat și în documentarul recent realizat de jurnaliștii de la Recorder despre justiția capturată din România. Prin urmare, discuția despre viteza cu care sunt examinate dosarele de mare corupție în Republica Moldova devine cu atât mai sensibilă, cu cât cei responsabili de „cutia de viteze” a justiției ar trebui să înțeleagă foarte bine cum sunt interpretate public aceste accelerări și frânări selective”, mai subliniază Cristina Ciubotaru. Nr 12 (238)Cristina Ciubotaru, intervievată de Friedrich-Ebert-Stiftung/APE: Dosarul Plahotniuc, examinat î... by Agenția de Presă TELEGRAPH.MD
