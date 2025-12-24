Zelenski a prezentat 20 de puncte ale planului de pace discutat în SUA: fără compromisuri clare pe teritorii
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat cele 20 de puncte ale planului de pace care sunt discutate în cadrul negocierilor desfășurate în Statele Unite ale Americii. Potrivit liderului ucrainean, asupra mai multor puncte-cheie nu există încă un compromis, cel mai dificil subiect rămânând cel al teritoriilor.Planul pornește de la confirmarea suveranității Ucrainei și prevede un acord de neagresiune între Rusia și Ucraina, cu monitorizare pe linia de contact. Un capitol important este cel al garanțiilor de securitate, care ar urma să fie oferite de SUA, NATO și statele europene, după modelul articolului 5 al Alianței Nord-Atlantice. În cazul unei noi invazii ruse, documentul prevede un răspuns militar și reintroducerea sancțiunilor.Conform planului, efectivele Forțelor Armate ale Ucrainei ar urma să fie de 800 de mii de militari în timp de pace, iar Rusia ar trebui să își consacre în legislație politica de neagresiune față de Ucraina și Europa. Totodată, Ucraina își propune să devină membră a Uniunii Europene într-un termen clar stabilit.Documentul include și un pachet amplu de reconstrucție și dezvoltare, cu fonduri dedicate refacerii țării, obiectivul fiind atragerea a circa 800 de miliarde de dolari. De asemenea, Kievul intenționează să accelereze semnarea unui acord de liber schimb cu SUA și să își mențină statutul de stat non-nuclear.Un punct sensibil rămâne situația Centralei Nucleare de la Zaporojie, unde nu s-a ajuns la un compromis. SUA propun o administrare trilaterală, cu rol principal pentru partea americană, în timp ce Ucraina sugerează un management comun SUA–Ucraina, în proporție de 50 la 50.Cel mai complicat capitol este cel legat de teritorii. Una dintre variantele discutate presupune retragerea trupelor ruse din regiunile Dnipropetrovsk, Nikolaev, Sumî și Harkov, iar în Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson să se mențină pozițiile actuale. Rusia solicită retragerea Ucrainei din regiunea Donețk, în timp ce SUA propun crearea unei zone economice libere. Dacă nu se ajunge la un acord asupra formulei „rămânem pe pozițiile actuale”, varianta zonei economice libere ar putea fi acceptată doar prin referendum, caz în care întregul acord ar urma să fie supus votului popular.Planul mai prevede demilitarizarea limbii Kinburn, acces liber al Ucrainei la fluviul Nipru și Marea Neagră pentru activități comerciale, schimb de prizonieri după formula „toți pentru toți”, returnarea civililor, copiilor și deținuților politici, precum și organizarea de alegeri în Ucraina cât mai curând posibil după semnarea acordului.Acordul ar urma să fie obligatoriu din punct de vedere juridic, iar respectarea acestuia să fie monitorizată de un „Consiliu al păcii”, condus de fostul președinte american Donald Trump. După acceptarea documentului de toate părțile, este prevăzută instituirea imediată a unui armistițiu total.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.