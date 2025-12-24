A murit Artistul Poporului Iurie Mahovici, una dintre marile personalități ale muzicii din Republica Moldova
S-a stins din viață Artistul Poporului, Maestru în Artă, pianistului și pedagogului Iurie Mahovici, una dintre figurile emblematice ale culturii muzicale naționale. Maestrul a murit pe 24 decembrie 2025, la vârsta de 63 de ani.Iurie Mahovici s-a născut la 18 mai 1962, în orașul Leova. A studiat pianul la Conservatorul „Gavriil Musicescu” din Chișinău, continuându-și perfecționarea la Conservatorul „N. A. Rimski-Korsakov” din Sankt Petersburg. Talentul său remarcabil a fost confirmat prin numeroase distincții internaționale, inclusiv Premiul II la concursul de la Riga și Grand Prix la Phenian.Începând cu anul 1987, a activat ca profesor de pian, iar ulterior a deținut funcția de decan al Facultății de Artă Instrumentală, Compoziție și Muzicologie din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Prin munca sa pedagogică, a format generații întregi de muzicieni, insuflându-le rigoare, excelență și dragoste pentru muzica autentică.Din 1993, Iurie Mahovici a evoluat în cadrul duetului pianistic „Lapicus–Mahovici”, iar din 2005 a fost solist al Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”. Interpretările sale, marcate de profunzime, inteligență muzicală și sensibilitate, au rămas memorabile pentru publicul din țară și de peste hotare. De-a lungul carierei, a realizat numeroase înregistrări la Radio Chișinău.Artistul a fost și un important promotor al muzicii academice, fiind inițiatorul Festivalului „Strugure de Chihlimbar”, un eveniment unic dedicat duetelor de pianiști, precum și al proiectelor „Portrete sonore” și „Muzica clasică la tine acasă”, prin care muzica a ajuns în comunități din întreaga Republică Moldova.Pentru meritele sale, în 1995 i-a fost conferit titlul de Maestru în Artă, fiind ulterior distins cu titlurile de Artist al Poporului și Laureat al Premiului Național.Până în ultimele clipe, Iurie Mahovici a rămas fidel scenei. În acest an, a participat activ la proiecte de anvergură, inclusiv alături de Capela Corală Academică „Doina”, în cadrul festivalului „DescOperă”, precum și la evenimentele dedicate anului aniversar al Filarmonicii Naționale.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.