A început vacanța de iarnă pentru elevi. Când revin la școală în 2026

12:50

Nicolae Eșanu, fost viceministru al Justiției și membru al Comisiei de la Veneția, atrage atenția asupra unor pretinse abateri în măsura preventivă aplicată lui Vlad Plahotniuc. Juristul susține că societatea nu a primit „explicații clare” legate de motivarea arestului în cazul fostului lider al PDM. De asemenea, Eșanu califică drept inadmisibile declarațiile politicienilor prin care dosarul Plahotniuc este descris drept un „test al justiției”, lucru ce pune la îndoială asigurarea unui proces echitabil, transmite Telegraph.md. „Îmi pun acum întrebarea, de ce Plahotniuc este judecat în stare de arest. Mie îmi trebuie explicație. Noi trebuie să avem o discuție. Eu vreau ca în societate, când cineva este arestat, să mi se dea explicații. Din ce am citit despre arestul lui Plahotniuc eu nu am văzut că există motive, cu excepția faptului că el este Plahotniuc. E fals. Arestul nu este pedeapsă, arestul este o măsură în cazul în care este justificată. Și noi transmitem isteria asta în societate”, a declarat Nicolae Eșanu în cadrul unei emisiuni de la N4, citat de UNIMEDIA.Fostul viceministru al Justiției califică inacceptabile declarațiile politicienilor care promovează în spațiul public ideea că examinarea dosarului Plahotniuc reprezintă un „test al justiției”. „Pentru mine o să fie un test dacă judecătorii o să perceapă asta drept test sau nu. Dacă judecătorii percep asta ca test, noi justiție deja nu mai avem, pentru că judecătorii, clar, o să spună că crocodilii poate zboară nu prea sus, dar totuși zboară, pentru că ei vor să treacă testul. Nu, test este anume ca să nu se perceapă ca test. Plahotniuc trebuie condamnat dacă acolo există probe culese în conformitate cu legea și trebuie eliberat dacă probele nu există. Apropo, toată lumea, inclusiv la facultate, consideră greșit când spun că hotărârile judecătorești stabilesc adevărul. Este fals. Hotărârile judecătorești țin locul adevărului. Judecătorul examinează probele. Deci, poate Plahotniuc e sfânt, dar dacă acolo există probe din care rezultă că el a comis infracțiune, el trebuie condamnat. Și nu ai ce-i face judecătorului. Pentru că judecătorul judecă în baza probelor. Și invers, chiar dacă el l-a văzut în direct că a comis fapta, dar dacă în dosar nu există probe, judecătorul nu are altă alternativă decât să-l achite. Testul este pentru acei care propun testul. Pentru mine asta este deplorabil și este trist că avem lideri de opinie care spun acest lucru și promovează această idee”, subliniază Eșanu.﻿Fostul oficial atenționează și asupra unor suspiciuni de încălcare a principiilor unui proces echitabil.„Dosarul lui Plahotniuc este un dosar obișnuit. Și noi înțelegem că noi transmitem o idee de injustiție. Justiția selectivă anume asta înseamnă – că tu îl tratezi diferit. Apropo, la CEDO sunt extrem de multe cazuri în care persoanele contestă asemenea cazuri de discriminare. Deci, dacă Plahotniuc o să fie tratat diferit și judecătorii o să acționeze pornind de la aceea că asta este un test, înseamnă că domnul Plahotniuc în cazul de față sau oricare altă persoană nu a beneficiat de un proces echitabil, care înseamnă imparțialitate”, a mai adăugat Nicolae Eșanu. Fostul viceministru al Justiției critică și viteza cu care este examinată cauza penală în care este vizat Vlad Plahotniuc.„Cauza care se examinează mai repede, în regim prioritar, din cauza persoanei, nu este justiție. Poți să examinezi mai repede anumite cauze, de corupție de exemplu, dar dacă tu examinezi în mod deosebit cauza unei persoane concrete, aceasta nu este justiție, dar este bătaie de joc. Toate persoanele trebuie să fie tratate în fața justiției echidistant.Dacă se examinează cauzele politice, are prioritate, și la toți politicienii se examinează cu prioritate, e ok, tu poți să faci asta. Dar dacă tu îl alegi pe cutărescu sau că e frauda bancară, eu cred că e o problemă. Justiția făcută la fugă, asta nu este justiție”, a mai declarat Nicolae Eșanu.Amintim că, la sfârșitul lunii septembrie, referindu-se la extrădarea în Republica Moldova a fostului lider democrat, șefa statului, Maia Sandu, a declarat că este „o știre bună pentru toată lumea”, precizând că finalitatea acestui dosar rămâne „cel mai important test” pentru justiție.