Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a Partidului „Șor” a fost condamnat la 4 ani de închisoare, dintre care 2 ani cu suspendare
La data de 23 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința secretarului oficiului teritorial Rîșcani a Partidului Politic „Şor”,pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, precum și privarea de dreptul de a ocupa funcții și a exercita activitatea de administrare şi gestionare financiară a partidelor politice, pe o durată de 4 ani. Pedeapsa închisorii urmează a fi executată parțial, respectiv 2 ani cu executare în penitenciar, iar restul de 2 ani – suspendați condiționat, cu stabilirea unei perioade de probațiune de 2 ani. Până la rămânerea definitivă a sentinței, în privința inculpatului i-a fost aplicată măsura preventivă - arestul preventiv, urmând a fi reținut. De asemenea, din contul inculpatului a fost dispusă confiscarea în folosul statului a sumei de peste 1,4 milioane de lei, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii. Potrivit probatoriului administrat de Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate, inculpatul, activând în calitate de secretarului oficiului teritorial Rîșcani a Partidului Politic „Şor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 23.01.2024), cunoscând faptul că partidul era finanțat de un grup criminal organizat condus de Ilan Șor, împreună cu alți membri ai formațiunii, ar fi contribuit la acceptarea acestei finanțări ilegale. Astfel, inculpatul ar fi acceptat, prin complicitate și în mod conștient, să primească mijloace bănești în sumă de peste 1,4 milioane de lei, provenite din activități ilegale și utilizate pentru finanțarea activităților partidului, inclusiv organizarea protestelor și remunerarea participanților, cu scopul de a influența procesele politice din Republica Moldova și de a obține puterea prin mijloace ilegale. Procurorii urmează să decidă, în termen de 15 zile, dacă vor contesta sentința.
