Judecătoarea Marina Rusu cere sprijin public: „Nu vreau să fiu forțată să aleg între copiii mei și munca mea”
Judecătoarea Marina Rusu a lansat un apel public la susținere, semnalând o problemă gravă din sistemul de justiție legată de nerespectarea drepturilor părinților care revin la muncă cu program redus, în special ale mamelor care alăptează.Într-o postare amplă pe rețelele sociale, magistrata precizează că este mamă a șapte copii, dintre care cinci sunt minori, iar doi sunt alăptați la sân, cea mai mică neavând încă doi ani. În aceste condiții, ea a revenit la serviciu cu program redus de patru ore pe zi, conform prevederilor legale, beneficiind și de pauza necesară pentru alăptare.Potrivit Marinei Rusu, în practică, situația este diferită: volumul de muncă repartizat este identic cu cel al judecătorilor care activează opt ore pe zi, fiind astfel pusă zilnic în fața unei alegeri dificile — fie să plece la timp și să lase munca neterminată, fie să rămână peste program, în detrimentul sănătății sale și al copiilor.Judecătoarea susține că a existat zile în care a fost nevoită să rămână la serviciu până seara târziu pentru a examina dosare și a motiva hotărâri, în timp ce acasă o așteptau copiii. Ea subliniază că dreptul la alăptare este un drept al copilului și al mamei, nu un privilegiu opțional.Marina Rusu afirmă că a sesizat instituțiile competente, solicitând ajustarea volumului de muncă proporțional cu timpul de lucru achitat, însă examinarea problemei ar fi fost suspendată pe termen nedeterminat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În lipsa unei soluții, magistrata a decis să se adreseze 29 de organizații naționale și internaționale, calificând situația drept „o problemă de sistem”.Totodată, ea atrage atenția că regulamentele actuale nu prevăd clar situația judecătorilor care revin la muncă cu program redus, menționând că nu este doar o problemă a femeilor, ci și a bărbaților, tații având același drept de a fi alături de copii.În acest context, judecătoarea a anunțat un protest tăcut, programat pentru luni, 22 decembrie, la ora 10:00, în fața Consiliului Superior al Magistraturii, pe strada Mihai Eminescu nr. 5 din Chișinău. Ea subliniază că acțiunea nu este îndreptată împotriva unei persoane sau instituții, ci reprezintă un apel la solidaritate și respectarea drepturilor reale ale copiilor și părinților.„Nu vreau ca drepturile să existe doar pe hârtie. Copiii nu pot aștepta, iar alăptarea nu poate fi amânată”, a transmis Marina Rusu, îndemnând cetățenii care consideră situația nedreaptă să fie prezenți și să își exprime sprijinul.
