Judecătoarea Marina Rusu cere sprijin public: „Nu vreau să fiu forțată să aleg între copiii mei și munca mea"

Liber TV, 21 decembrie 2025 12:40

Judecătoarea Marina Rusu a lansat un apel public la susținere, semnalând o problemă gravă din sistemul de justiție legată de nerespectarea drepturilor părinților care revin la muncă cu program redus, în special ale mamelor care alăptează.Într-o postare amplă pe rețelele sociale, magistrata precizează că este mamă a șapte copii, dintre care cinci sunt minori, iar doi sunt alăptați la sân, cea mai mică neavând încă doi ani. În aceste condiții, ea a revenit la serviciu cu program redus de patru ore pe zi, conform prevederilor legale, beneficiind și de pauza necesară pentru alăptare.Potrivit Marinei Rusu, în practică, situația este diferită: volumul de muncă repartizat este identic cu cel al judecătorilor care activează opt ore pe zi, fiind astfel pusă zilnic în fața unei alegeri dificile — fie să plece la timp și să lase munca neterminată, fie să rămână peste program, în detrimentul sănătății sale și al copiilor.Judecătoarea susține că a existat zile în care a fost nevoită să rămână la serviciu până seara târziu pentru a examina dosare și a motiva hotărâri, în timp ce acasă o așteptau copiii. Ea subliniază că dreptul la alăptare este un drept al copilului și al mamei, nu un privilegiu opțional.Marina Rusu afirmă că a sesizat instituțiile competente, solicitând ajustarea volumului de muncă proporțional cu timpul de lucru achitat, însă examinarea problemei ar fi fost suspendată pe termen nedeterminat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În lipsa unei soluții, magistrata a decis să se adreseze 29 de organizații naționale și internaționale, calificând situația drept „o problemă de sistem”.Totodată, ea atrage atenția că regulamentele actuale nu prevăd clar situația judecătorilor care revin la muncă cu program redus, menționând că nu este doar o problemă a femeilor, ci și a bărbaților, tații având același drept de a fi alături de copii.În acest context, judecătoarea a anunțat un protest tăcut, programat pentru luni, 22 decembrie, la ora 10:00, în fața Consiliului Superior al Magistraturii, pe strada Mihai Eminescu nr. 5 din Chișinău. Ea subliniază că acțiunea nu este îndreptată împotriva unei persoane sau instituții, ci reprezintă un apel la solidaritate și respectarea drepturilor reale ale copiilor și părinților.„Nu vreau ca drepturile să existe doar pe hârtie. Copiii nu pot aștepta, iar alăptarea nu poate fi amânată”, a transmis Marina Rusu, îndemnând cetățenii care consideră situația nedreaptă să fie prezenți și să își exprime sprijinul.

19 decembrie 2025
16:20
33 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei. Mitropolitul Petru: „O mărturie vie a continuității canonice și eclesiale românești” Liber TV
La 19 decembrie se împlinesc 33 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei ca parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea Sfântului Sinod din anul 1992. Evenimentul reprezintă un reper important pentru viața bisericească a românilor din Basarabia, marcând revenirea la continuitatea canonică și istorică într-un context considerat dificil.Reactivarea Mitropoliei Basarabiei a avut loc la inițiativa clericilor și credincioșilor români din Basarabia, reuniți în Adunarea Eparhială de la Chișinău, care au decis reluarea activității mitropoliei istorice și l-au ales pe Preasfințitul Părinte Petru Păduraru, Episcop de Bălți, în calitate de locțiitor de mitropolit.Istoria Mitropoliei Moldovei începe în anul 1401, când Patriarhia Ecumenică a recunoscut Mitropolia Moldovei ca Biserică autonomă, condusă de un ierarh român. Teritoriul canonic se întindea atunci între râurile Milcov și Nistru.După Marea Unire din 1918, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis, în 1919, integrarea eparhiilor din Basarabia și din celelalte provincii istorice în structura Bisericii Ortodoxe Române autocefale. Mitropolia Basarabiei a fost înființată oficial în 1925, prin Decret Regal, având jurisdicție asupra teritoriului dintre Prut și Nistru.Activitatea acesteia a fost însă întreruptă în anul 1944, odată cu instaurarea regimului sovietic, când Mitropolitul Efrem Enăchescu a fost forțat să părăsească scaunul mitropolitan. Deși a rămas inactivă timp de aproape 50 de ani, Mitropolia Basarabiei nu a fost niciodată desființată canonic de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.După reactivarea din 1992, Mitropolia Basarabiei a solicitat în mod repetat recunoașterea oficială din partea autorităților Republicii Moldova, obținând acest statut abia în anul 2002, în urma unei hotărâri favorabile a Curții Europene a Drepturilor Omului.Mesajul Mitropolitului PetruCu prilejul aniversării, Mitropolitul Basarabiei, Petru, a transmis un mesaj în care a subliniat că data de 19 decembrie reprezintă „un reper al dreptății istorice și al vindecării canonice”, iar reactivarea Mitropoliei Basarabiei nu a fost doar un act administrativ, ci „rodul unei conștiințe eclesiale vii și al unei lucrări plămădite în jertfă, răbdare și credință”.Mitropolitul a adus un omagiu ierarhilor și clericilor care au susținut reactivarea mitropoliei, amintindu-i pe Patriarhul Teoctist, pe Patriarhul Daniel, precum și pe mitropoliții Nestor Vornicescu și Antonie Plămădeală, pentru care anul 2026 a fost declarat An omagial.În mesajul său, ÎPS Petru a evidențiat rolul actual al Mitropoliei Basarabiei în viața societății, prin activități pastorale, culturale, filantropice și sociale, exprimându-și încrederea că aceasta va rămâne „mărturia continuității canonice și eclesiale românești” și în anii ce urmează.„Privim înainte cu nădejde și responsabilitate, convinși că osteneala nu a fost zadarnică și că rănile Ortodoxiei din Basarabia vor fi tămăduite”, a transmis Mitropolitul Basarabiei, urând credincioșilor „La mulți ani!” cu prilejul împlinirii celor 33 de ani de la reactivare.
16:00
ASP a anulat deja 300 de permise de conducere obținute prin fraudă; alte circa 700 urmează să fie retrase Liber TV
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță intensificarea controalelor în procesul de examinare auto și scoate în evidență un număr semnificativ de permise de conducere anulate din cauza fraudării examenelor.Potrivit ASP, de la începutul anului 2025 au fost anulate 300 de permise de conducere obținute ilegal prin fraudarea probelor de examen. Din acest total, 56 de cazuri au fost contestate în instanță, iar până în prezent ASP a câștigat 8 dosare în primă instanță, fără a pierde vreun proces. Restul cauzelor se află încă pe rolul instanțelor de judecată.Totodată, Agenția informează că alte aproximativ 700 de cazuri de fraudare a examenului teoretic, depistate la subdiviziunile de examinare auto din municipiile Bălți și Edineț, se află în procedură administrativă, urmând ca permisele de conducere să fie anulate în perioada următoare.Directorul ASP, Mircea Eșanu, a declarat că instituția aplică „toleranță zero” față de corupție, subliniind că orice permis obținut ilegal va fi anulat, indiferent de momentul eliberării acestuia. Potrivit lui, mita nu oferă garanții, ci duce la pierderi financiare și la anularea dreptului de a conduce.În cadrul acțiunilor de curățare a sistemului, au fost inițiate peste 180 de anchete de serviciu, în urma cărora 8 examinatori au fost concediați, iar 3 au părăsit instituția de bunăvoie.ASP precizează că persoanele cărora le-au fost anulate permisele de conducere au dreptul să conteste decizia în instanță, însă instituția va continua ferm acțiunile de combatere a fraudei pentru a asigura că pe drumurile publice ajung doar șoferi care au obținut permisul în mod legal.
12:50
(VIDEO) Nicolae Eșanu, despre arestul lui Vlad Plahotniuc: „Arestul nu este pedeapsă. Fără explicații clare, măsura este inadmisibilă” Liber TV
Nicolae Eșanu, fost viceministru al Justiției și membru al Comisiei de la Veneția, atrage atenția asupra unor pretinse abateri în măsura preventivă aplicată lui Vlad Plahotniuc. Juristul susține că societatea nu a primit „explicații clare” legate de motivarea arestului în cazul fostului lider al PDM. De asemenea, Eșanu califică drept inadmisibile declarațiile politicienilor prin care dosarul Plahotniuc este descris drept un „test al justiției”, lucru ce pune la îndoială asigurarea unui proces echitabil, transmite Telegraph.md. „Îmi pun acum întrebarea, de ce Plahotniuc este judecat în stare de arest. Mie îmi trebuie explicație. Noi trebuie să avem o discuție. Eu vreau ca în societate, când cineva este arestat, să mi se dea explicații. Din ce am citit despre arestul lui Plahotniuc eu nu am văzut că există motive, cu excepția faptului că el este Plahotniuc. E fals. Arestul nu este pedeapsă, arestul este o măsură în cazul în care este justificată. Și noi transmitem isteria asta în societate”, a declarat Nicolae Eșanu în cadrul unei emisiuni de la N4, citat de UNIMEDIA.Fostul viceministru al Justiției califică inacceptabile declarațiile politicienilor care promovează în spațiul public ideea că examinarea dosarului Plahotniuc reprezintă un „test al justiției”. „Pentru mine o să fie un test dacă judecătorii o să perceapă asta drept test sau nu. Dacă judecătorii percep asta ca test, noi justiție deja nu mai avem, pentru că judecătorii, clar, o să spună că crocodilii poate zboară nu prea sus, dar totuși zboară, pentru că ei vor să treacă testul. Nu, test este anume ca să nu se perceapă ca test. Plahotniuc trebuie condamnat dacă acolo există probe culese în conformitate cu legea și trebuie eliberat dacă probele nu există. Apropo, toată lumea, inclusiv la facultate, consideră greșit când spun că hotărârile judecătorești stabilesc adevărul. Este fals. Hotărârile judecătorești țin locul adevărului. Judecătorul examinează probele. Deci, poate Plahotniuc e sfânt, dar dacă acolo există probe din care rezultă că el a comis infracțiune, el trebuie condamnat. Și nu ai ce-i face judecătorului. Pentru că judecătorul judecă în baza probelor. Și invers, chiar dacă el l-a văzut în direct că a comis fapta, dar dacă în dosar nu există probe, judecătorul nu are altă alternativă decât să-l achite. Testul este pentru acei care propun testul. Pentru mine asta este deplorabil și este trist că avem lideri de opinie care spun acest lucru și promovează această idee”, subliniază Eșanu.﻿Fostul oficial atenționează și asupra unor suspiciuni de încălcare a principiilor unui proces echitabil.„Dosarul lui Plahotniuc este un dosar obișnuit. Și noi înțelegem că noi transmitem o idee de injustiție. Justiția selectivă anume asta înseamnă – că tu îl tratezi diferit. Apropo, la CEDO sunt extrem de multe cazuri în care persoanele contestă asemenea cazuri de discriminare. Deci, dacă Plahotniuc o să fie tratat diferit și judecătorii o să acționeze pornind de la aceea că asta este un test, înseamnă că domnul Plahotniuc în cazul de față sau oricare altă persoană nu a beneficiat de un proces echitabil, care înseamnă imparțialitate”, a mai adăugat Nicolae Eșanu. Fostul viceministru al Justiției critică și viteza cu care este examinată cauza penală în care este vizat Vlad Plahotniuc.„Cauza care se examinează mai repede, în regim prioritar, din cauza persoanei, nu este justiție. Poți să examinezi mai repede anumite cauze, de corupție de exemplu, dar dacă tu examinezi în mod deosebit cauza unei persoane concrete, aceasta nu este justiție, dar este bătaie de joc. Toate persoanele trebuie să fie tratate în fața justiției echidistant.Dacă se examinează cauzele politice, are prioritate, și la toți politicienii se examinează cu prioritate, e ok, tu poți să faci asta. Dar dacă tu îl alegi pe cutărescu sau că e frauda bancară, eu cred că e o problemă. Justiția făcută la fugă, asta nu este justiție”, a mai declarat Nicolae Eșanu.Amintim că, la sfârșitul lunii septembrie, referindu-se la extrădarea în Republica Moldova a fostului lider democrat, șefa statului, Maia Sandu, a declarat că este „o știre bună pentru toată lumea”, precizând că finalitatea acestui dosar rămâne „cel mai important test” pentru justiție.
12:00
(VIDEO) Partidul Nostru a sesizat Curtea Constituțională privind Legea camerelor agricole: „Guvernul trebuie să vină cu plata datoriilor, dar nu cu taxe ascunse!” Liber TV
Un grup de deputați ai Partidului Nostru a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității Legii privind organizarea și funcționarea camerelor agricole. Legea impune agricultorilor aderarea obligatorie la camerele agricole, fără consimțământ, precum și asumarea unor obligații financiare și administrative aferente acestei apartenențe. Autorii sesizării sunt deputații Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, și Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități. „Această lege este abuzivă, neconstituțională și încalcă libertățile fundamentale ale agricultorilor. La ziua de astăzi, statul datorează agricultorilor în județ 4 miliarde de lei, și ce face guvernarea? Vine cu o lege prin care îi obligă pe agricultori să se asocieze. Mai mult decât atât, acești agricultori sunt obligați să facă parte din această cameră agricolă și să achite cotizații”, a spus deputatul Alexandr Berlinschii jurnaliștilor în fața Curții Constituționale. Un alt aspect contestat vizează statutul juridic ambiguu al camerelor agricole, calificate drept persoane juridice de drept public, dar organizate și funcționând după logica unor structuri asociative, cu membri, cotizații și organe interne. Această situație ridică probleme de claritate, previzibilitate a legii și de respectare a principiilor statului de drept, spune parlamentarii. Deputații Partidului Nostru precizează că aceste prevederi încalcă libertatea de asociere, inclusiv dreptul de a nu te asocia, garantat de Constituție și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. ﻿ În sesizare este menționat și rolul privilegiat atribuit Camerei Agricole Naționale în relația cu statul, precum și competențele conferite Ministerului Agriculturii în raport cu camerele agricole. Fracțiunea Partidului Nostru atenționează că aceste prevederi pot duce la monopolizarea dialogului instituțional cu agricultorii și la substituirea mecanismelor pluraliste de consultare existente. În sesizarea depusă la Curtea Constituțională se invocă și ingerințe în dreptul de proprietate prin impunerea cotizațiilor obligatorii, afectarea libertății economice și a concurenței loiale, precum și riscul de marginalizare a asociațiilor agricole deja existente, constituite pe baza principiului liberei asocieri. „Guvernul trebuie să vină cu plata datoriilor, dar nu cu taxe ascunse!”, a declarat deputatul. Fracțiunea Partidului Nostru subliniază că organizarea dialogului dintre stat și agricultori este necesară, însă nu poate fi realizată prin constrângere, asociere forțată sau instituirea unui canal unic de reprezentare. Deputații Alexandr Berlinschii și Serghei Ivanov precizează că sesizarea nu urmărește blocarea cooperării dintre stat și sectorul agricol, ci verificarea conformității constituționale a unui model instituțional care afectează drepturi fundamentale și principii esențiale ale statului de drept.
10:40
Semnarea acordului comercial UE–Mercosur, amânată până luna viitoare. Proteste violente ale fermierilor la Bruxelles Liber TV
Semnarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele blocului sud-american Mercosur nu va avea loc sâmbătă, așa cum era planificat, ci va fi amânată până luna viitoare, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul summitului liderilor UE desfășurat joi la Bruxelles. Informația a fost confirmată de doi diplomați europeni pentru POLITICO și citată de Digi24.ro. Potrivit sursei citate, președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a acceptat cererea premierului italian Giorgia Meloni de a amâna semnarea acordului. Decizia are drept scop oferirea de timp suplimentar pentru ca autoritățile de la Roma să poată liniști fermierii italieni, îngrijorați de impactul importurilor de carne de pasăre și vită la prețuri mai mici asupra pieței interne. Schimbarea de poziție a Giorgiei Meloni a dat peste cap obiectivul asumat de liderii europeni de a semna acordul în această săptămână cu țările Mercosur – Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay. Premierul italian i-a solicitat liderului brazilian mai mult timp pentru a susține acordul la nivel intern și pentru a obține sprijin politic, în condițiile în care documentul este negociat de aproape 25 de ani. Contextul este tensionat, după ce mii de agricultori europeni au protestat joi la Bruxelles față de acordul de liber schimb UE–Mercosur. Manifestațiile au degenerat în confruntări cu forțele de ordine și acte de vandalism. Protestatarii au incendiat pneuri și au aruncat cu cartofi și alte obiecte, iar poliția a intervenit cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene. Acordul UE–Mercosur rămâne unul dintre cele mai controversate dosare comerciale ale Uniunii Europene, fiind criticat de fermieri și organizații agricole care se tem de concurența produselor sud-americane și de standardele diferite de producție.   
10:00
ANSA a blocat și distrus peste 15 tone de produse alimentare de import contaminate cu pesticide Liber TV
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse alimentare de import, depistate cu depășiri ale limitelor maxime admise de pesticide. Este vorba despre 7.500 kg de mărar, 7.500 kg de pătrunjel și 171,36 kg de „Ceai negru” – echivalentul a 4.032 de pliculețe a câte 42,5 grame. Probele au fost prelevate la postul de inspecție la frontieră Leușeni, în cadrul controalelor întărite dispuse de ANSA. Potrivit rezultatelor analizelor de laborator, produsele conțineau pesticidele Penconazol, Kresoxim-metil și Novaluron în cantități ce depășesc limita maximă admisă (LMA), substanțe care pot genera riscuri serioase pentru sănătatea umană. În consecință, atât ceaiul, cât și produsele vegetale au fost declarate neconforme și distruse integral, sub supravegherea inspectorilor ANSA. Agenția subliniază că produsele din loturile respective nu au ajuns pe piața Republicii Moldova. ANSA avertizează că reziduurile de pesticide nu dispar prin spălare sau tratare termică, iar orice depășire a limitelor admise reprezintă un pericol pentru siguranța alimentară.
09:30
(UPDATE) Trafic suspendat spre Odesa: traversarea podului Maiaki–Udobnoe a fost sistată din cauza unui nou atac cu drone Liber TV
Poliția de Frontieră anunță că, potrivit informațiilor primite de la autoritățile ucrainene, la ora 04:10, traversarea podului Maiaki–Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou atac cu drone în zonă. Pentru a asigura siguranța cetățenilor, toate mijloacele de transport care se deplasau spre Odesa au fost redirecționate și întoarse pe teritoriul Republicii Moldova, precizează Poliția de Frontieră. În aceste condiții, activitatea punctului de trecere a frontierei „Palanca–Maiaki–Udobnoe” este sistată pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Totodată, în PTF „Tudora–Starokazacie”, traversarea frontierei este permisă doar călătorilor care se deplasează în direcția Belgorod-Denestrovsk (Ucraina). Autoritățile de frontieră recomandă cetățenilor să se abțină de la deplasări în această direcție și să urmărească informațiile oficiale pentru actualizări privind situația de la frontieră.
18 decembrie 2025
18:30
Atac cu drone în sudul Ucrainei: Podul de pe traseul Odesa–Reni, lovit. Punctele de trecere Palanca și Tudora – sistate Liber TV
Un atac aerian lansat asupra teritoriului Ucrainei a avut loc astăzi, în jurul orei 16:00, vizând infrastructura din apropierea frontierei cu Republica Moldova. Potrivit informațiilor oficiale, drone care transportau încărcătură explozivă au lovit podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe, pe traseul Odesa–Reni, care asigură traversarea peste râul Nistru.În urma incidentului, circulația pe pod a fost complet sistată, iar zona a fost izolată de autoritățile ucrainene pentru evaluarea situației și prevenirea unor riscuri suplimentare.Poliția de Frontieră a Republicii Moldova anunță că, din motive de securitate, activitatea punctelor de trecere a frontierei Palanca–Maiaki-Udobnoe și Tudora–Starokazacie este sistată până la noi dispoziții.Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările în zona respectivă, să manifeste prudență sporită și să se abțină de la călătorii în regiunea Odesa, Ucraina, în contextul situației de securitate.
17:10
ANSA avertizează: Icrele cumpărate din surse neautorizate pot pune în pericol sănătatea consumatorilor Liber TV
În perioada sărbătorilor de iarnă, când pe mesele multor familii apar produse pescărești, în special icre roșii și caviar, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) lansează un avertisment ferm privind riscurile consumului de icre procurate din surse neautorizate.Potrivit ANSA, icrele sunt produse extrem de perisabile și pot deveni un pericol real pentru sănătate dacă sunt manipulate, procesate sau păstrate necorespunzător. Achiziționarea acestora de la persoane fizice, din portbagajele mașinilor, din piețe improvizate sau prin intermediul rețelelor online reprezintă un risc major, întrucât produsele respective nu sunt supuse controlului veterinar, nu dețin certificate de calitate și sunt obținute în condiții de igienă necunoscute.Pentru a evita toxiinfecțiile alimentare grave, ANSA recomandă consumatorilor să procure icre doar din unități autorizate și înregistrate în domeniul siguranței alimentelor, precum magazine specializate, supermarketuri sau piețe agroalimentare autorizate. Instituția îndeamnă cetățenii să spună „NU” comerțului tenebru și să nu se lase atrași de ofertele „promoționale” de pe rețelele de socializare, în lipsa documentelor de proveniență și a bonului fiscal.De asemenea, specialiștii ANSA subliniază câteva criterii esențiale de calitate care trebuie verificate înainte de cumpărare: integritatea ambalajului, care trebuie să fie ermetic închis și nedeformat, etichetarea corectă cu toate informațiile obligatorii, aspectul și mirosul specific de pește proaspăt, precum și respectarea regimului termic de păstrare, de regulă între 0°C și +4°C.ANSA precizează că fiecare consumator are dreptul să solicite vânzătorului actele care confirmă calitatea și originea produselor pescărești.Totodată, Agenția reamintește agenților economici că, începând cu 19 decembrie 2024, au intrat în vigoare modificările la Hotărârea Guvernului nr. 610/2023 privind cerințele de calitate pentru produsele pescărești și de acvacultură. Conform noilor prevederi, în denumirea produselor imitate nu pot fi utilizați termeni specifici produselor naturale, precum „icre”, „caviar” sau „crab”.„Sănătatea publică depinde inclusiv de alegerile alimentare ale fiecărui cetățean. Refuzând să cumpărați din locuri neautorizate, contribuiți la combaterea pieței tenebre și la protejarea familiei”, subliniază ANSA.În cazul în care sunt depistate produse neconforme sau unități comerciale care nu respectă normele de igienă, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze imediat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor la Call-center-ul 022 511 511.
14:40
Dosarul Mindici ar putea ajunge la nivelul conducerii de vârf a Ucrainei: declarațiile unui detectiv NABU Liber TV
Conducerea de vârf a Ucrainei ar putea deveni vizată într-un dosar de corupție instrumentat de Biroul Național Anticorupție (NABU), cunoscut în spațiul public drept „dosarul Mindici”. Declarația a fost făcută de detectivul NABU Magamedrasulov, recent eliberat din arest, într-un interviu acordat presei ucrainene.Potrivit acestuia, ancheta a fost inițiată inițial pe fapte de presupusă corupție din cadrul Ministerului Apărării, iar sectorul energetic a apărut ulterior în cursul investigațiilor. „La început, munca noastră a vizat Ministerul Apărării și activitatea lui Carlson (Mindici – n.red.) în această direcție. Acesta a fost motivul principal al declanșării anchetei. Nu am considerat niciodată că Mindici este figura-cheie în implementarea tuturor acestor proiecte. Din punct de vedere al dimensiunii și mecanismului, acest lucru este imposibil”, a declarat Magamedrasulov.Întrebat dacă în materialele dosarului ar putea apărea reprezentanți ai conducerii supreme a statului, detectivul a răspuns: „Sper că da”. Totodată, el a subliniat că „nu toate informațiile cunoscute pot deveni probe în instanță”, precizând că în dosar vor ajunge „doar acele fapte care pot fi dovedite corespunzător”.Amintim că, în urma perchezițiilor efectuate în cadrul dosarului Mindici, șeful Oficiului Președintelui Ucrainei, Andrii Iermak, a fost demis, potrivit informațiilor apărute anterior în presă. De asemenea, în dosar este menționat și Rustem Umerov, iar, conform unor relatări media, NABU ar fi avut în vizor și un apropiat al președintelui ucrainean, Serghei Șefir.Autoritățile ucrainene nu au comentat oficial, deocamdată, declarațiile detectivului, iar ancheta se află în desfășurare.
12:00
Moțiune împotriva ministrului Agriculturii: Partidul Nostru cere 1,4 miliarde lei în plus pentru agricultori și achitarea datoriilor pe 2024–2025 Liber TV
Serghei Ivanov, deputatul Partidului Nostru și președintele Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, a prezentat în plenul Parlamentului moțiunea simplă împotriva Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Moțiunea a fost semnată de 42 de parlamentari din diferite fracțiuni de opoziție. Deputații au înaintat mai multe revendicări față de ministerul de resort, inclusiv elaborarea unui pachet de măsuri și acțiuni concrete întru susținerea producătorilor agricoli pentru a nu compromite campania lucrărilor agricole de primăvară. În special, se cere de urgență identificare surselor financiare pentru acoperirea datoriilor față de solicitanții de subvenții agricole pentru anii 2024-2025, dar și a datoriilor pentru acoperirea parțială a pierderilor suportate de către producători ca rezultat al calamităților naturale. De asemenea, deputații cer restituirea TVA și accizei achitată pentru motorină utilizată la lucrările în sectorul agricol și plafonarea adaosului comercial la produsele de uz fitosanitar și fertilizanți. Totodată, în moțiune este indicată necesitatea subvenționării cu până la 30% a costului semințelor și materialului săditor autohton utilizate în procesul de producere și stimularea în acest sens a instituțiilor științifice și a producătorilor de semințe și material săditor autohton. Un punct important este majorarea FNDAMR cu suma de 1,4 miliarde lei, ceea ce reprezintă o măsură necesară și urgentă, proporțională cu obligațiile deja asumate de stat și esențială pentru evitarea colapsului sectorului agricol. „În ultimii trei ani, constatăm suferința agricultorilor, iar concomitent suferă și PIB-ul țării, în timp ce deficitul bugetar se mărește tot mai mult. Cel mai mare semnal de alarmă este că, în primele nouă luni ale acestui an, exporturile au scăzut cu 10%, iar importurile s-au mărit cu 33%. Având în vedere aceste aspecte, și ținând cont de faptul că doamna ministră a Agriculturii și întreg ministerul nu a participat la prezentarea bugetului pentru anul 2026, nereușind să adreseze întrebări pertinente și să clarifice cât de prioritar este domeniul agricol, precum și faptul că propunerile noastre nu au fost luate în considerare, solicităm adoptarea unei moțiuni simple asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Cerem ca ministerul să vină clar cu soluții de redresare a uneia dintre cele mai importante ramuri ale economiei”, a declarat Serghei Ivanov în plenul Legislativului. Reamintim că Partidul Nostru a înregistrat, miercuri, un amendament prin care propune majorarea Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNADR) de la 2,3 miliarde lei la 4,3 miliarde lei, pentru a acoperi cel puțin parțial datoriile statului față de agricultori pentru anii 2024–2025 la investițiile post-investiționale. Aceste fonduri lipsesc în prezent din circuitul economic al fermierilor și afectează planurile lor de afaceri.
11:20
ULTIMA ORĂ // Judecătorul Ana Cucerescu, în atenția presei: automobil de 25500 USD și bunuri în folosință, dar înregistrate pe numele părinților Liber TV
După ce redacția telegraph.md a publicat articolul despre apartamentul în care locuiește Ana Cucerescu, înregistrat pe numele mamei acesteia, iar discuțiile despre acest imobil ar fi fost purtate cu Natalia Politov-Cangaș, martor în dosarul lui Vlad Plahotniuc, în ședința de miercuri, 17 decembrie 2025, judecătorul a citit o declarație potrivit căreia nu ar fi interacționat cu Politov, iar despre bunul procurat ar fi existat discuții doar cu o „companie de leasing”.Potrivit Agenției de Presă Telegraph, declarația judecătorului a atras atenția prin faptul că bunurile imobile nu se vând prin intermediul companiilor de leasing, ci prin agenții imobiliare. Din acest motiv, redacția telegraph.md a verificat și alte declarații depuse de Ana Cucerescu la ANI, pentru a stabili dacă pe numele acesteia a fost procurat vreun autoturism în credit sau leasing.Astfel, în declarațiile prezentate începând cu anul 2020 este indicat faptul că Ana Cucerescu a primit spre folosință, pe lângă apartamentul din sectorul Buiucani al capitalei, inclusiv un Nissan Qashqai, fabricat în 2010, însă acesta a fost înregistrat oficial pe numele tatălui său.Automobilul de model Nissan Qashqai a fost procurat în 2020, în același an în care familia Cucerescu a procurat și apartamentul familiei Politov-Cangaș, iar toate bunurile au fost transmise imediat spre folosința Anei Cucerescu, judecător. În prezent nu se știe dacă autoturismul mai este în posesia judecătorului Ana Cucerescu, aceasta utilizându-l și în 2024, iar această incertitudine este alimentată de informația potrivit căreia ar deține acum un autoturism de model Kona Hybrid, al cărui preț începe de la 25500 USD.Unitatea de transport a fost fotografiată chiar în parcarea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, unde activează judecătorul menționat.Automobilul Kona Hybrid nu figurează în declarația de avere a judecătorului, ceea ce înseamnă fie că este utilizat fără a fi declarat oficial, fie că a fost procurat în acest an și va fi declarat la depunerea declarației privind veniturile și averile pentru anul curent.Tot în 2020, așa cum s-a menționat și în articolul anterior, Ana Cucerescu a primit de la mama sa și suma de 3500 de euro.Potrivit documentelor, Ana Cucerescu a contractat și două împrumuturi, în 2019, de la Victoriabank, în sumă totală de aproximativ 10000 de euro, cu termen de rambursare în 2024, unul fiind achitat mai rapid. De asemenea, a indicat și un împrumut de 50000 de lei de la MAIB, contractat anterior, iar frecvența prelungirii acestuia sugerează că este vorba despre un card de credit, suma reală utilizată anual putând fi mai mare, având în vedere că, în cazul acestor produse, debitarea și creditarea sunt periodice, iar linia de credit poate fi utilizată de mai multe ori în același an.Către judecătorul Ana Cucerescu a fost expediată anterior o solicitare de a comenta situația legată de apartament, iar în prezent este așteptat și un răspuns referitor la autoturismele indicate mai sus.sursa: Telegraph.md
11:00
Politico: Statele europene, „împărțite în tabere ireconciliabile” înaintea summitului UE privind creditul pentru Ucraina Liber TV
Statele europene sunt profund divizate înaintea summitului Uniunii Europene de astăzi, dedicat așa-numitului „credit reparatoriu” pentru Ucraina. Informația este relatată de publicația Politico, care citează surse diplomatice implicate în negocieri.Potrivit unei surse citate de Politico, miza principală a summitului este convingerea Belgiei să renunțe la opoziția față de acest credit, chiar dacă discuțiile ar urma să se prelungească până târziu în noapte. Cu toate acestea, după săptămâni de presiuni și negocieri, premierul belgian Bart De Wever „nu și-a schimbat poziția”.„Cu mai puțin de 24 de ore înainte de termenul critic, ambasadorul Belgiei le-a spus colegilor, în cadrul unor discuții cu ușile închise, că «mergem înapoi»”, scrie Politico.În acest context, unele state membre, printre care Germania și Letonia, au propus ca decizia privind utilizarea activelor rusești pentru garantarea creditului să fie adoptată prin majoritate calificată, și nu prin consens. O astfel de procedură ar necesita sprijinul a cel puțin 15 state membre din totalul de 27.Belgia a avertizat însă că, în acest scenariu, nu va elibera activele rusești aflate pe teritoriul său. Oficialii belgieni au declarat pentru Politico că „nu are sens să li se respingă obiecțiile”, întrucât fondurile aflate în depozitarul Euroclear pur și simplu nu vor fi puse la dispoziție.Ca soluție alternativă, în cazul în care „creditul reparatoriu” va eșua, este analizată ideea unui plan de îndatorare comună, susținut de următorul buget multianual al Uniunii Europene, pentru o perioadă de șapte ani.Această variantă este însă contestată de Ungaria și Slovacia, care se opun asumării unui nou nivel de datorie comună la nivelul UE.
10:50
Conexiunea feroviară Prut–Fălciu, testată tehnic după decenii de inactivitate Liber TV
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a anunțat că, la data de 16 decembrie 2025, o echipă de specialiști a efectuat testarea tehnică a tronsonului feroviar Prut-2 (Republica Moldova) – Fălciu (România), marcând un pas important spre reluarea circulației feroviare pe acest sector transfrontalier.Potrivit comunicatului CFM, testarea a avut drept scop verificarea stării tehnice a infrastructurii feroviare și confirmarea funcționalității tronsonului recent reabilitat, inclusiv a podului feroviar peste râul Prut.Ultimul tren de marfă a circulat pe acest sector în 1989, iar transportul de pasageri a fost realizat pentru ultima dată în 2009. Parcursul experimental efectuat acum reprezintă primul pas concret către reluarea traficului feroviar, după o perioadă de inactivitate de câteva decenii.Reabilitarea infrastructurii feroviare — care include podul feroviar și stațiile de frontieră Prut 2 (Republica Moldova) și Fălciu (România) — este realizată în baza Memorandumului de înțelegere privind reluarea conexiunii feroviare Prut–Fălciu, semnat la 14 aprilie 2025 de Î.S. „Calea Ferată din Moldova” și Compania Națională de Căi Ferate din România.Autoritățile feroviare din cele două state susțin că reluarea acestei conexiuni va contribui la dezvoltarea transportului transfrontalier, la creșterea schimburilor economice și la îmbunătățirea mobilității dintre Republica Moldova și România.
09:40
Politico: SUA și Rusia vor purta negocieri la Miami privind războiul din Ucraina Liber TV
Statele Unite ale Americii și Federația Rusă urmează să poarte, în acest weekend, negocieri privind încheierea războiului din Ucraina. Întâlnirea este așteptată să aibă loc la Miami și va reuni oficiali americani și ruși, scrie Politico, cu trimitere la surse apropiate discuțiilor.Potrivit publicației, administrația SUA intenționează să prezinte părții ruse rezultatele celui mai recent rund de negocieri desfășurate la Berlin privind planul de pace și să încerce să convingă Moscova să accepte o versiune actualizată a propunerii de încetare a ostilităților.Sursele Politico afirmă că din delegația rusă ar urma să facă parte Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran al Rusiei. Statele Unite vor fi reprezentate de emisarul special al administrației Trump, Steve Witkoff, și de Jared Kushner, ginerele fostului președinte american.Totodată, la finalul acestei săptămâni, la Miami este așteptată și o delegație ucraineană, condusă de consilierul pentru securitate națională Rustem Umerov, care va avea întrevederi separate cu Witkoff și Kushner. Surse Axios precizează că, în prezent, nu există planuri pentru o reuniune trilaterală SUA–Ucraina–Rusia.Politico notează că negocierile dintre SUA și Rusia sunt un demers separat de discuțiile pe care Washingtonul le poartă cu aliații săi. În acest context, autoritățile americane intenționează să convoace în perioada următoare un grup de oficiali militari ai statelor care sprijină Ucraina, pentru a lucra asupra detaliilor tehnice legate de securitate și teritorii.Între timp, liderii europeni au petrecut ultimele două săptămâni încercând să ajungă la un consens privind garanțiile de securitate pentru Kiev. Printre opțiunile analizate se numără instituirea unei zone demilitarizate de-a lungul actualei linii a frontului și angajamente privind instruirea trupelor ucrainene și monitorizarea unui eventual armistițiu.Un oficial european, sub protecția anonimatului, a declarat că forțele unei eventuale coaliții ar putea utiliza avioane și drone pentru supravegherea liniei frontului, în timp ce o parte din trupe ar urma să fie desfășurate în vestul Ucrainei, cu scopul de a sprijini refacerea capacităților armatei ucrainene, nu pentru a participa direct la lupte.În acest context, ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că negocierile privind încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei au înregistrat progrese și că discuțiile sunt mai avansate decât oricând de la începutul conflictului.Pe de altă parte, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a reafirmat că Moscova nu va renunța la obiectivele sale teritoriale în Ucraina și susține că acestea vor fi atinse fie pe cale diplomatică, fie militară. Liderul de la Kremlin a mai declarat că Rusia dispune de capacități pentru a accelera ofensiva pe direcții-cheie ale frontului.
17 decembrie 2025
22:10
FMI avertizează dur Republica Moldova: dezechilibre majore în economie, presiuni bugetare și reforme anticorupție blocate Liber TV
Fondul Monetar Internațional (FMI) lansează un avertisment sever la adresa Republicii Moldova, la finalul misiunii de consultări prevăzute de Articolul IV. În declarația oficială, șefa misiunii FMI pentru Moldova, Alina Iancu, constată o revenire economică timidă, dar atrage atenția asupra unor dezechilibre profunde care mențin economia într-o zonă de risc ridicat.Potrivit FMI, creșterea economică estimată pentru 2025, de 2,7%, este susținută aproape exclusiv de consum și importuri, nu de sporirea competitivității sau de investiții productive. Deficitul de cont curent a ajuns la aproximativ 20% din PIB — unul dintre cele mai ridicate niveluri din regiune — pe fondul importurilor masive, în special de energie, și al exporturilor slabe. FMI avertizează că această situație reflectă o pierdere clară de competitivitate a economiei moldovenești.Finanțe publice sub presiune și cheltuieli orientate spre consumRaportul FMI evidențiază și deteriorarea finanțelor publice. Deficitul bugetar este prognozat să crească de la 4,1% din PIB în 2024 la 4,5% în 2025 și până la 5,2% în 2026. Presiunile sunt generate de cheltuielile curente ridicate, majorările salariale și sprijinul social acordat fără o țintire clară. În același timp, investițiile capitale sunt subexecutate, iar resursele publice sunt direcționate mai mult către consum decât către dezvoltare.Experții FMI transmit un mesaj ferm: Republica Moldova va fi nevoită să înăsprească politica fiscală. Instituția constată un nivel scăzut al veniturilor bugetare raportat la economii comparabile și descrie sistemul fiscal drept „complex și distorsionant”. FMI recomandă eliminarea scutirilor și cotelor reduse de TVA, extinderea bazei de impozitare și revizuirea progresivității impozitelor pe venit și pe avere, semnalând o posibilă creștere a poverii fiscale.Compensațiile energetice și politica monetară, sub lupa FMIÎn sectorul energetic, FMI susține eliminarea treptată a compensațiilor generalizate la energia electrică și ajustarea Fondului de Reducere a Vulnerabilității Energetice, astfel încât sprijinul să fie direcționat strict către gospodăriile cele mai vulnerabile. Potrivit instituției, actualul model nu mai este sustenabil pe termen mediu.Pe plan monetar, FMI avertizează că nu există spațiu pentru relaxări suplimentare ale politicii monetare, în pofida reducerilor recente operate de Banca Națională a Moldovei. Creșterea inflației de bază și relansarea economică ar putea reaprinde presiunile inflaționiste. Totodată, cerințele ridicate privind rezervele obligatorii frânează creditarea, iar normalizarea acestora trebuie realizată cu maximă prudență.Risc de supraîncălzire pe piața imobiliarăUn alt semnal de alarmă vizează piața imobiliară. FMI constată o creștere de 24% a prețurilor locuințelor într-un singur an, iar avansul rapid al creditării impune măsuri macroprudențiale mai stricte. Programul „Prima Casă” este menționat explicit, FMI solicitând alinierea acestuia la criterii mai dure de evaluare a debitorilor, pentru a preveni o eventuală bulă imobiliară.Anticorupția, punctul cel mai sensibilCel mai critic capitol rămâne însă lupta anticorupție. FMI constată fără echivoc că progresul este „neuniform”, iar viitorul Procuraturii Anticorupție este incert, din cauza deficitului de personal și a capacităților limitate. Instituția funcționează sub parametri minimi, iar FMI cere noului Guvern „progrese serioase și măsuri concrete”, nu doar angajamente declarative.Instituții-cheie și cooperarea cu FMIFMI a analizat inclusiv demiterea guvernatorului BNM, Octavian Armașu, și plecarea șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, fără ca aceste evoluții să afecteze cooperarea cu autoritățile de la Chișinău. Potrivit Alinei Iancu, consolidarea instituțiilor statului și a procesului de elaborare a politicilor publice rămâne o prioritate-cheie, iar în cazul BNM au fost convenite măsuri suplimentare pentru întărirea independenței instituției.Tranșa de 170 de milioane de dolari, pierdută din cauza reformelor neimplementateFMI atrage atenția și asupra ineficienței gestionării banilor publici și a problemelor cronice de planificare bugetară. Programul precedent cu FMI a expirat cu două revizuiri nefinalizate, din cauza progreselor insuficiente în finanțele publice și guvernanță, inclusiv în combaterea corupției la nivel înalt. Drept urmare, Republica Moldova nu a primit ultima tranșă de aproape 170 de milioane de dolari, întrucât Guvernul nu a implementat reformele asumate.
16:30
Șaisprezece artiști s-au calificat în Finala Națională Eurovision 2026 Liber TV
Șaisprezece artiști vor concura în Finala Națională Eurovision 2026, după ce au fost selectați marți, 16 decembrie, în urma audițiilor live organizate de Compania „Teleradio-Moldova”, în cadrul Selecției Naționale, transmite Moldova 1. La audiții s-au înscris 37 de participanți, însă doar 34 au urcat pe scenă, ceilalți trei alegând să nu se prezinte. Deși regulamentul prevedea inițial calificarea a cel mult 10 concurenți, organizatorii au decis să extindă lista finaliștilor, aplicând prevederea 4.3.6 din Regulamentul Selecției Naționale.Potrivit organizatorilor, decizia a fost luată din cauza numărului mare de piese valoroase și a prestațiilor apreciate ale artiștilor. „Anume audițiile live ne-au ajutat să vedem cine este cu adevărat pregătit pentru scena mare. Am ținut cont nu doar de voce, ci și de carismă, prezență scenică și capacitatea de a comunica cu publicul. Inițial intenționam să alegem 10 participanți, însă am decis să mergem mai departe cu 16 finaliști, pentru că am simțit potențial la mai mulți artiști”, a declarat Serghei Orlov, producător muzical al selecției naționale.Audițiile live au durat peste șase ore, timp în care producătorii muzicali au oferit recomandări individuale concurenților, privind dezvoltarea pieselor, interpretarea scenică și potențialul artistic pentru etapa următoare.„Avem finaliștii! Urmează o lună de muncă intensă alături de ei, pentru a perfecționa prestațiile, astfel încât finala să fie de calitate. Indiferent de câștigător, toți participanții vor avea o evoluție demnă”, a menționat Roman Burlaca, producător muzical al Selecției Naționale.Finala Națională Eurovision 2026 va avea loc pe 17 ianuarie, iar câștigătorul va reprezenta Republica Moldova la cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest, care se va desfășura la Viena, Austria. Cele două semifinale sunt programate pentru 12 și 14 mai, iar marea finală va avea loc pe 16 mai.Republica Moldova va participa pentru a 20-a oară la competiția internațională. Cel mai bun rezultat obținut până acum rămâne cel din 2017, când trupa SunStroke Project s-a clasat pe locul trei, cu piesa „Hey mamma”.
14:40
Trump extinde lista țărilor ai căror cetățeni nu mai pot intra în SUA. Sunt vizate acum 17 state Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a extins lista țărilor ai căror cetățeni au interdicție de intrare pe teritoriul american. Potrivit noilor decizii ale administrației de la Washington, pe „lista neagră” au fost adăugate încă cinci state: Burkina Faso, Mali, Niger, Sudanul de Sud și Siria.Totodată, autoritățile americane au anunțat că interdicția de intrare se aplică și persoanelor care dețin documente palestiniene.În paralel, pentru cetățenii altor 15 state au fost introduse restricții parțiale de intrare în SUA, numărul total al țărilor vizate de astfel de limitări ajungând la 22. Printre acestea se numără Angola, Antigua și Barbuda, Benin, Coasta de Fildeș, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia și Zimbabwe.Administrația Trump justifică măsurile prin nivelul ridicat de corupție din aceste state și prin riscurile legate de utilizarea documentelor false de către solicitanții de viză.Amintim că, în vara acestui an, Donald Trump a instituit o interdicție totală de intrare în SUA pentru cetățenii a 12 țări, printre care Afganistan și Iran. La acel moment, restricții parțiale au fost aplicate și pentru cetățeni din șapte state, inclusiv Cuba, Venezuela și Turkmenistan.Noile decizii vin în contextul înăspririi politicii de imigrație promovate de administrația americană.
12:40
Republica Moldova va negocia cu BERD un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea drumului Chișinău – Leușeni și centura Chișinăului Liber TV
Republica Moldova va negocia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro, destinat reabilitării a două tronsoane de drum de importanță strategică. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru negocierea și semnarea modificării Acordului de împrumut aferent Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Moldova.În urma suplimentării finanțării, vor fi modernizate la standarde europene două sectoare importante de infrastructură rutieră. Este vorba despre al doilea sector al centurii municipiului Chișinău (M2), cu o lungime de 9,4 kilometri, care va fi extins la patru benzi de circulație. Totodată, va fi reabilitat drumul M1, ce asigură conexiunea dintre frontiera cu România (Leușeni), Chișinău, Dubăsari și frontiera cu Ucraina, pe o distanță de 84 de kilometri.Guvernul Republicii Moldova a solicitat suplimentarea împrumutului pentru a garanta finalizarea lucrărilor de reabilitare a tronsoanelor M1 și M2 în conformitate cu standardele europene. Aceste drumuri au fost incluse recent în Regulamentul UE 2024/1679 privind dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T).Împrumutul inițial a fost contractat anul trecut, pe baza unor studii realizate în anii 2014 și 2021. Executivul subliniază că, în perioada 2021–2025, sectorul construcțiilor rutiere a fost puternic afectat de crizele economice, fapt care a determinat creșterea costurilor pentru materiale și manoperă cu până la 39%.După semnarea Acordului, acesta urmează să fie ratificat de Parlament.
12:10
De la 1 ianuarie 2026 indemnizația unică la naștere va constitui 21 886 de lei Liber TV
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult comparativ cu anul curent și cu 87% mai mult comparativ cu salariul minim de 2935 de lei în 2021. Guvernul a aprobat, astăzi, cuantumul salariului minim, mediu, precum și modificări la Regulamentul privind la modul de stabilire şi plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii. Tot din 1 ianuarie, cuantumul salariului mediu lunar pe economie va crește de la 16100 de lei în anul 2025 la 17400 de lei în anul 2026. Actualizarea cuantumului va contribui la creșterea atractivității ofertelor de angajare, motivarea angajaților și asigurarea stabilității forței de muncă prin pachete salariale competitive. Pentru susținerea familiilor cu copii va fi majorată indemnizația unică la naștere. Din 1 ianuarie, aceasta va constitui 21886 de lei, în creștere cu peste 536 de lei. Menționăm că este o creștere de 130% față de indemnizația de 9459 de lei în 2021. Conform prognozelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, în anul 2026 de această indemnizație vor beneficia peste 36 de mii copii.
11:40
Un bărbat de 65 de ani din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni și-a pierdut viața în urma unui incendiu din cauza plitei electrice Liber TV
Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea aparatelor electrice a provocat decesul unui bărbat. Cazul a fost înregistrat în după amiaza zilei de 16 decembrie 2025, într-o casă de locuit din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni.Potrivit informațiilor, în interiorul locuinței s-a produs un incendiu care s-a autostins până la apelarea echipelor specializate. La fața locului, salvatorii au depistat cadavrul proprietarului, un bărbat în vârstă de 65 de ani, care cel mai probabil s-ar fi intoxicat cu produsele de ardere.În urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit preliminar că victima ar fi lăsat plita electrică conectată în apropierea sa, în timp ce dormea. Din cauza supraîncălzirii aparatului electric, în încăpere s-a produs un incendiu care s-a autostins. În urma arderii au fost afectate o saltea, lenjeria de pat și mai multe haine aflate pe pat.Alte circumstanțe ale incidentului urmează a fi stabilite de specialiști. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează cetățenii, că nerespectarea regulilor antiincendiare la utilizarea aparatelor electrice de încălzit poate duce la cazuri fatale.Pompierii și salvatorii îndeamnă oamenii să instaleze corect și să verifice periodic funcționalitatea aparatele electrice de încălzit, cum ar fi reșourile electrice, plăpumile și aerotermele. Mai  mult, persoanele sunt rugate să evite amplasarea acestora lângă materiale combustibile, cum ar fi mobilier, lenjerie, haine și alte obiecte ușor inflamabile. Totodată, este important ca pe timp de noapte sau la plecare din locuință, aparatele neapărat să fie deconectate.Potrivit IGSU, de la începutul anului 2025 în Republica Moldova au fost înregistrate 107 incendii produse în urma exploatării aparatelor și echipamentelor electrice, în urma cărora 8 persoane au decedat.În caz de situații de risc cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul de urgență 112
10:00
Veaceslav Ioniță: „Republica Moldova rămâne singura dintre țările vecine Ucrainei care, în 2025, nu a revenit încă la nivelul PIB din 2021, de dinaintea războiului” Liber TV
După o perioadă lungă de știri economice negative, Biroul Național de Statistică a adus, în sfârșit, o veste bună: în trimestrul III 2025, PIB-ul Republicii Moldova a crescut cu 5,2% față de aceeași perioadă din 2024. Este o cifră care arată bine și care trebuie salutată. Dar, pentru a o înțelege corect, este important să vedem ce stă în spatele ei, susține expertul economic Veaceslav Ioniță într-o analiză pe blogul său.  O creștere mare pe fondul unei baze joaseUltima creștere mai mare decât cea actuală a fost în 2021, un an atipic. Atunci, în trimestrul IV, PIB-ul a crescut cu 18,3%, ca urmare a unei recuperări spectaculoase după prăbușirea din 2020.În 2020, economia a fost lovită dur nu atât de COVID, cât de cea mai slabă performanță agricolă din istorie.În 2021, agricultura a avut un an excepțional, ceea ce a generat un „carusel” economic: cădere abruptă urmată de o revenire la fel de abruptă. 2025: recuperare modestă, nu boom economicÎn trimestrul III 2024, PIB-ul a scăzut cu –1,9%, marcând începutul celei de-a treia recesiuni din ultimii cinci ani.Recesiunea a fost mai puțin adâncă decât cea din 2020, iar recuperarea din 2025 este, în consecință, mai modestă.Prin urmare, creșterea de 5,2% reprezintă o revenire după recesiune, nu începutul unui ciclu solid de dezvoltare.﻿ Agricultura – din nou motorul principalCea mai mare contribuție la creșterea PIB a venit din agricultură: +2,1 puncte procentuale, după o scădere de –2,2% în 2024.Și exporturile au început să crească după aproape trei ani de declin, însă aproape exclusiv pe baza materiei prime agricole.Aceasta confirmă vulnerabilitatea structurală a economiei moldovenești, excesiv dependentă de climă și de agricultură neprocesată. Un semnal cu adevărat pozitiv: investițiileUn element încurajator este creșterea formării brute de capital cu circa 20%.Datele din piața muncii confirmă această tendință: în trimestrul III 2025, numărul angajaților în construcții a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 10–20 de ani, atât în construcții rezidențiale, cât și inginerești. ConcluziaCreșterea de 5,2% este: bună, necesară, dar fragilă.Ea arată o recuperare, nu o transformare structurală.Republica Moldova rămâne singura dintre țările vecine Ucrainei care, în 2025, nu a revenit încă la nivelul PIB din 2021, de dinaintea războiului.Este un motiv de prudență, nu de euforie.Ne bucurăm de semnalul pozitiv, dar avem încă mult de lucru.
09:50
România ar putea deschide încă 50 km din Autostrada Moldovei (A7) înainte de Revelion. Conexiune rutieră mai rapidă spre estul României, relevantă și pentru Republica Moldova Liber TV
România ar putea da în trafic, până la sfârșitul acestui an, încă aproximativ 50 de kilometri din Autostrada Moldovei (A7), pe sectorul cuprins între Focșani și Adjud. Anunțul a fost făcut de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, într-o postare publicată marți pe Facebook. Potrivit acestuia, lucrările sunt într-o fază avansată, iar constructorul român UMB desfășoară o „cursă contracronometru” pentru a finaliza tronsonul până la sfârșitul anului. Recepția lucrărilor ar putea avea loc în perioada 23–24 decembrie, în cazul în care testele de calitate și siguranță vor confirma respectarea standardelor. „Dacă totul corespunde cerințelor, românii vor putea circula continuu pe aproximativ 250 de kilometri de autostradă, de la București până la Adjud”, a precizat Cristian Pistol. Sectorul care ar urma să fie deschis traficului este format din două tronsoane: 35,6 km din Tronsonul 1 Focșani–Bacău și alți aproximativ 17 km până la Adjud Nord, parte a Tronsonului 2. Odată cu deschiderea acestora, Adjudul va fi legat direct de București prin autostradă, prin A7 și A3. În prezent, circa 145 de kilometri din A7 sunt deja în folosință, între Ploiești (intersecția cu A3) – Buzău și Buzău – Focșani Nord. Autostrada Moldovei A7 are o lungime totală de aproape 450 de kilometri, de la Ploiești până la Siret, la granița cu Ucraina, fiind considerată „coloana vertebrală” a infrastructurii rutiere din estul României. Proiectul este relevant și pentru Republica Moldova, în contextul conectivității regionale, întrucât A7 va facilita accesul rapid spre nord-estul României, zona Suceava – Siret, punct cheie de legătură cu Republica Moldova și Ucraina, precum și spre viitoarele conexiuni cu Autostrada Unirii (A8). Ministrul român de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat recent că până în anul 2030 Autostrada A7 ar urma să fie finalizată până la Pașcani, iar legăturile cu A8 vor fi asigurate. În prezent, din totalul traseului Ploiești–Siret, aproximativ 145 km sunt deschiși, 190 km sunt în lucru, iar alți circa 115 km se află în proceduri de licitație. Majoritatea loturilor de pe A7 sunt construite de compania UMB, controlată de antreprenorul Dorinel Umbrărescu, motiv pentru care autostrada este supranumită neoficial și „Autostrada Umbrărescu”. Autoritățile române susțin că finalizarea A7 va contribui la dezvoltarea economică a regiunii Moldova din România, prin scoaterea traficului greu de pe DN2 (E85), unul dintre cele mai aglomerate și periculoase drumuri naționale, și prin îmbunătățirea mobilității regionale, cu impact inclusiv asupra legăturilor cu Republica Moldova.
16 decembrie 2025
19:00
„O încălcare gravă a Constituției” — opoziția acuză PAS de uzurparea puterii legislative și restrângerea drepturilor deputaților Liber TV
Toate fracțiunile de opoziție din Parlament au semnat o declarație comună prin care condamnă inițiativa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de a modifica Regulamentul Legislativului. Potrivit opoziției, schimbările propuse ar restrânge drepturile deputaților și ar afecta funcționarea democratică a Parlamentului.Semnatarii susțin că modificările ar limita dreptul aleșilor de a se exprima, ar reduce durata și substanța dezbaterilor parlamentare și ar transforma procesul legislativ într-o simplă formalitate.Declarația a fost făcută publică de liderul PSRM, Igor Dodon, pe pagina sa de Facebook. Acesta a afirmat că inițiativa majorității parlamentare reprezintă „o încălcare gravă a Constituției”, „o lovitură asupra pluralismului politic” și „o amenințare la adresa dezbaterii democratice în Parlament”.„Nu vom permite transformarea Legislativului într-o instituție subordonată intereselor unei majorități trecătoare”, a scris Igor Dodon.Până în prezent, reprezentanții PAS nu au comentat public declarația comună a opoziției.
17:40
Serghei Ivanov, Partidul Nostru: În lipsa subvențiilor agricultorii sunt executați de bănci. Guvernul trebuie să vină cu un program structurat de achitare a datoriilor la subvenții Liber TV
Tot mai mulți agricultori ajung sub executare silită din partea băncilor, după ce statul nu și-a onorat obligațiile privind subvențiile post-investiționale. Serghei Ivanov, deputat al Partidului Nostru și președinte al Comisiei parlamentare agricultură și industrie alimentară, solicită Guvernului să prezinte de urgență un program structurat și transparent de achitare a datoriilor față de fermieri.„Doar pentru anul 2024, datoria statului față de agricultori se ridică la 1,367 miliarde lei pentru subvențiile post-investiționale. Și nu mai vorbim de subvențiile post-investiționale pentru anul curent. Foarte mulți agricultori din păcate au ajuns într-o situație financiară precară. Atunci când au investit în 2024, fermierii s-au bazat pe aceste subvenții. Au  contractat credite bancare, bazându-se pe faptul că subvențiile vor fi achitate la timp. În 2025, o mare parte dintre ei se confruntă cu executări silite din partea băncilor, tocmai pentru că aceste subvenții nu au ajuns, iar din ele urmau să achite ultimele rate la bancă”, a declarat Serghei Ianov, în cadrul unor consultări pe tema bugetului pentru anul viitor.Deputatul a spus că Guvernul trebuie să fie sincer în raport cu fermierii și să le prezinte foarte clar cum și când vor fi achitate datoriile:„Înțelegem că întreaga sumă nu poate fi achitată imediat. Guvernul trebuie să iasă în fața agricultorilor și să spună clar care este situația reală. Dacă banii nu sunt disponibili integral, este necesar un program structurat și transparent care să indice cum și în ce termene vor fi achitate aceste subvenții. Fermierii au nevoie de predictibilitate!”, a declarat Serghei Ivanov.
15:10
(FOTO) Flashmob național în educație: profesorii cer salarii mai mari și respect pentru munca lor Liber TV
Cadrele didactice și personalul non-didactic din întreaga Republică Moldova au organizat marți, 16 decembrie, un flashmob național pentru a cere majorarea salariilor și soluții urgente pentru sistemul educațional. Acțiunea a avut loc în instituțiile de învățământ din țară, în timpul pauzelor, la inițiativa Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ).Profesorii au ieșit cu pancarte pe care se putea citi: „Respect pentru munca pedagogului”, „Nu lăsați Moldova fără viitor”, „Educația – prioritate națională”, „Demnitate pentru Educație”, „Nu neglijați cadrele didactice”, „Salariu echitabil”. Mesajele au vizat atât condițiile salariale, cât și rolul strategic al educației pentru viitorul țării.Potrivit sindicatelor, acțiunea s-a desfășurat sub sloganul „Demnitate pentru Educație – Solidaritate pentru un viitor echitabil” și a coincis cu ziua în care comisiile parlamentare discută proiectul Legii bugetului. Prin acest gest, angajații din educație au dorit să transmită un mesaj clar guvernării: educația nu poate fi ignorată.Până la ora 11:30, cadrele didactice și științifice din toată țara au ridicat o foaie albă – simbol al demnității și al viitorului încă nescris – și au citit cu voce tare Articolul 43 din Constituția Republicii Moldova, care garantează dreptul la muncă și la un salariu echitabil. Sindicatele susțin că acest gest a fost unul de unitate și solidaritate profesională.FSEȘ solicită alocarea resurselor bugetare necesare pentru majorarea valorii de referință, astfel încât să fie păstrată puterea de cumpărare și să fie redusă discrepanța dintre salariul mediu din educație și media pe economie. Printre revendicări se numără majorarea cu 21,5% a valorilor de referință, stabilirea valorii de referință de bază la 2.670 de lei, iar pentru cadrele didactice și științifice – la 3.100 de lei, precum și aducerea salariilor din educație la nivelul salariului mediu pe economie.Sindicatele atrag atenția că înghețarea valorii de referință prevăzută în proiectul bugetului pentru anul 2026 nu asigură nicio creștere salarială reală și afectează atractivitatea profesiei didactice, în condițiile în care costul vieții continuă să crească.De cealaltă parte, ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că revendicările sindicatelor sunt justificate, însă situația bugetară actuală nu permite onorarea acestora fără riscuri financiare majore. Într-o emisiune la Moldova 1, oficialul a menționat că acceptarea cererilor în acest moment ar însemna acordarea unor „salarii pe datorie”.„Solicitările sindicatelor privind majorările sunt pertinente. Am avut consultări cu sindicatele la minister, însă spațiul fiscal este limitat. Astăzi, să facem aceste majorări ar însemna să le facem pe datorie, ceea ce ar fi o soluție nesustenabilă”, a declarat ministrul Finanțelor, exprimându-și speranța că discuții mai ample vor avea loc în perspectiva bugetului pentru anul 2027. [video width="568" height="320" mp4="https://libertv.md/wp-content/uploads/2025/12/AQPKK-olKABpjdOPIUkENQCpyqLl7fCJJ1h1eYfCfUPVJkWzJMB8uaaCpoq70qyUwRVLCz3Lvpla_753RVfcAtI7sppIUIydIHXPXFnwag.mp4"][/video]
14:30
Natalia Politov-Cangaș a declarat, sub jurământ, că nu a primit indicații de la Vlad Plahotniuc privind activitatea Victoriabank, dar a fost presată de procurori să facă depoziții împotriva fostului lider al democraților Liber TV
Primul martor al apărării în dosarul Plahotniuc, fosta președintă a Victoriabank Natalia Politov-Cangaș, a răsturnat un șir de probe ale procurorilor în această cauză și a scos la iveală abateri comise, anterior, de acuzatori în raport cu aceasta. Contrar probatoriului procurorilor, Politov-Cangaș a precizat în fața instanței că nu a primit niciodată indicații de la Vlad Plahotniuc și a demontat acuzațiile potrivit cărora fostul lider al PDM ar fi avut activități dubioase și ilegale, inclusiv tranzacții suspecte, în perioada în care deținea pachetul de acțiuni la Victoriabank, informează telegraph.md cu referire la UNIMEDIA.Primul martor al apărării reclamă presiuni și șantaj pentru a face depoziții împotriva lui PlahotniucÎn cadrul ședinței de judecată din 15 decembrie, primul martor al apărării a precizat că în 2021, fiind vizat într-un alt episod al fraudei bancare, i s-a propus să vină cu declarații false împotriva lui Vlad Plahotniuc pentru a scăpa de dosar. Potrivit Nataliei Politov-Cangaș, propunerea a venit chiar din partea procurorului Ruslan Popov, care a fost și procuror general adjunct.„Da, mi-au spus că mă scot din dosar penal. Nici nu mi-au propus să colaborez, ci mi-au spus direct, dintr-o poziție din asta înaltă. Martor îmi este avocatul. Nici nu vreau să-mi aduc aminte de acea situație. I-am spus: mă scuzați, dle procuror, cred că dvs, trebuie să fiți cel care trebuie să aveți probleme de ordin penal”, a declarat Natalia Politov-Cangaș.După ședință, procurorul de caz Alexandru Cernei nu a infirmat că au existat asemenea presiuni, însă suține că acestea nu au fost făcute de procurori anticorupție.„Martorul a comunicat și cine i-a cerut, așa că întrebați-o pe dumneaei și pe acei procurori care i-ar fi cerut. Nu a indicat pe cineva din Procuratura Anticorupție”, a declarat Alexandru Cernei.Natalia Politov-Cangaș: Plahotniuc a avut o abordare corectă la Victoriabank și nu a impus nicio creditare dubioasă În cadrul audierilor, fosta șefă de la Victoriabank a descris cronologic etapele vânzărilor pachetelor de acțiuni ale instituției bancare, inclusiv situația din jurul tranzacției dintre Vlad Plahotniuc și Veaceslav Platon. În contradicție cu acuzațiile procurorilor, Natalia Politov-Cangaș a confirmat că nu a primit nicio indicație vreodată de la Vlad Plahotniuc, în perioada în care acesta deținea acțiuni la bancă, și a precizat că fostul lider al PDM nici nu a influențat activitatea băncii. Mai mult, Politov-Cangaș chiar a venit cu aprecieri menționând că Plahotniuc a avut mereu „o atitudine corectă” în cadrul instituției bancare. Martorul susține că nu s-a mai văzut cu Plahotniuc din decembrie 2011, iar acțiunile pe care le deținea fostul lider al PDM le-a vândut lui Veaceslav Platon, după ce a decis să se dedice politicii.„Dacă dl Plahotniuc continua să muncească, banca era să fie în continuare pe primul loc. Dl Plahotniuc niciodată nu a trimis vreun client ca să-l creditez, nu se implica, scopul lui era să dezvolte banca, el era departe de domeniul bancar, el era în alt domeniu, avea o politică exigentă și, practic, deloc nu se implica”, a precizat Natalia Politov-Cangaș în fața completului.Martorul a mai dat de înțeles în timpul audierilor că șirul de suspiciuni și acțiuni dubioase au început să apară doar din momentul preluării acțiunilor de către Veaceslav Platon, condamnat anterior pentru escrocherii și spălări de bani. Natalia Politov-Cangaș susține că din momentul în care Veaceslav Platon a venit la Victoriabank, instituția a început să deservească mai multe companii dubioase.„Platon a fost numai prin persoane interpuse, în special persoane juridice, toți erau boschetari, el îi aducea, îi îmbrăca frumos, îi aducea la noi. Noi după asta am aflat și am investigat”, a mai declarat martora în instanță.Schemele dubioase legate de acțiunile de la Victoriabank au început odată cu venirea lui Platon, susține martorulMai mult, Natalia Politov-Cangaș susține că nu vedea deloc cu ochi buni și se opunea metodelor lui Veaceslav Platon, precizând că acesta chiar a venit la ea acasă și i-a propus un „comision mare” doar ca să plece de la conducerea Victoriabank. De asemenea, în fața instanței martora a mai declarat că, pe lângă faptul că nu a primit indicații de la Plahotniuc privind acordarea creditelor, nici firma Zenit Management LP, care este vizată în ancheta procurorilor, nu i-a aparținut lui Vlad Plahotniuc.Amintim că instanța de judecată a acceptat o listă de 27 de martori ai apărării, aceasta fiind „tăiată” în proporție de 80 la sută din cea propusă de avocați și de Vlad Plahotniuc, ceea ce, potrivit avocaților, reprezintă o încălcare gravă a principiului unui proces echitabil și o discriminare. Observatorul independent în procesul Plahotniuc, Fadei Nagacevschi, a declarat anterior că lista martorilor ar fi fost selectată nominal în urma unei înțelegeri dintre acuzatori și instanță și că procurorii chiar ar admite ingerințe în audierea martorilor apărării prin a da indicații persoanelor că pot refuza să se prezinte în fața completului.Până la publicarea acestei știri, Procuratura Generală și Ruslan Popov nu au venit cu reacții sau dezmințiri.
14:20
Bărbat de 69 de ani, rănit într-un incendiu izbucnit într-o parcare din Chișinău Liber TV
Un bărbat a suferit arsuri în urma unui incendiu produs în dimineața zilei de 15 decembrie 2025 pe teritoriul unei parcări individuale de pe strada Ginta Latină 20, din municipiul Chișinău, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:08, după ce a fost observată flacără deschisă la o construcție auxiliară cu suprafața de aproximativ 20 de metri pătrați, amplasată în incinta parcării. La fața locului au intervenit două echipaje de salvatori și pompieri.Ajunși, pompierii au stabilit că focul a cuprins bunurile materiale din interiorul unui șopron, fără ca persoane să se afle în interior. Incendiul a fost localizat la ora 10:18 și lichidat complet la ora 11:21.În urma incidentului, proprietarul construcției, un bărbat în vârstă de 69 de ani, a suferit arsuri de gradul II pe suprafața corpului. Acesta a fost preluat de Serviciul medical de urgență și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor necesare.Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști.Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 1.590 de incendii, soldate cu 97 de decese. În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 31 de situații de risc.
14:10
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Haga: “Moldova sprijină eforturile pentru o pace demnă” Liber TV
În marja Conferinței diplomatice pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care se desfășoară la Haga, Regatul Țărilor de Jos, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Șefa statului a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și pentru eforturile de restabilire a păcii, subliniind că pacea trebuie să fie una demnă și durabilă. Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre avansarea procesului de integrare europeană al celor două țări, reconfirmând angajamentul de a se sprijini reciproc pe această cale. “Apartenența la UE va ancora Moldova în spațiul păcii și stabilității și va contribui la sporirea securității Ucrainei. Rămânem angajați să lucrăm alături de partenerii noștri pentru un viitor pașnic, sigur și european pentru Moldova, Ucraina și întreaga regiune”, a declarat șefa statului. Totodată, Președinta Maia Sandu a salutat înființarea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, sub egida Consiliului Europei, ca mecanism esențial pentru asigurarea despăgubirilor destinate victimelor și statului ucrainean în urma daunelor provocate de agresiunea militară rusă. Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina este înființată în cadrul unei conferințe diplomatice la Haga, Regatul Țărilor de Jos, sub egida Consiliului Europei. Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025-mai 2026.
13:00
(FOTO) Detalii despre apartamentul procurat cu implicarea judecătorului Ana Cucerescu și a unui martor din dosarul lui Vlad Plahotniuc Liber TV
Ieri, 15 decembrie 2025, în cadrul ședinței de examinare a unui dosar penal în care este vizat Vlad Plahotniuc, partea apărării a chemat-o în calitate de martor pe Natalia Politov-Cangaș, fost președinte al Victoriabank pentru o perioadă îndelungată, transmite Agenția de Știri Telegraph.md. În timpul procesului, martorul a fost întrebat dacă recunoaște pe cineva din sala de judecată, iar printre persoanele indicate s-a numărat Ana Cucerescu, judecător în completul care examinează dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc.Întrebată în ce condiții a făcut cunoștință cu judecătorul Ana Cucerescu și care au fost circumstanțele, Natalia Politov-Cangaș a declarat că a fost telefonată de magistrat în legătură cu eliberarea unui spațiu locativ procurat de la fiul său, pe numele părinților judecătorului. Tranzacția ar fi avut loc, potrivit declarațiilor făcute sub jurământ, în urmă cu aproximativ cinci ani.Natalia Politov-Cangaș nu a explicat de ce a vorbit cu Ana Cucerescu în nume propriu, iar aceasta din numele părinților, situație în care ar putea fi vorba despre persoane interpuse, în sensul că adevăratul proprietar ar fi fost Politov-Cangaș, iar Ana Cucerescu ar fi fost cumpărătorul real.Redacția Telegraph a intrat în posesia unor informații despre imobilul vizat și a constatat că acesta se află într-un bloc nou din sectorul Buiucani al capitalei, pe strada Calea Ieșilor. Apartamentul ar fi fost vândut în anul 2020, iar proprietarul indicat în acte este Eugenia Cucerescu, mama judecătorului Ana Cucerescu.Apartamentul procurat de la fiul martorului Natalia Politov-Cangaș, despre care Ana Cucerescu a discutat direct cu martorul din dosarul lui Vlad Plahotniuc, are o suprafață de 90 mp, este situat într-un bloc nou, într-o zonă din apropierea unui parc. În vecinătate figurează declarat un apartament și pe numele lui Igor Grosu, președintele PAS și președinte al Parlamentului.Eugenia Cucerescu este pensionară, iar soțul acesteia, Andrei Cucerescu, a activat în silvicultură. Ambii sunt stabiliți cu traiul într-o localitate din raionul Hîncești.Potrivit declarațiilor depuse de Ana Cucerescu la Autoritatea Națională de Integritate, părinții acesteia nu au locuit în apartamentul de pe Calea Ieșilor, iar imobilul este utilizat drept domiciliu de către magistrat, în baza unui contract de comodat din 01.05.2020.În același an în care a primit în comodat de la propria mamă apartamentul din Chișinău, judecătorul a mai primit de la aceasta o donație în mărime de 3500 de euro.Situația ridică semne de întrebare și suspiciuni privind modalitatea de procurare a apartamentului și motivul pentru care acesta nu a fost înregistrat direct pe numele judecătorului Ana Cucerescu, care locuiește efectiv în imobil, ci pe numele mamei sale. Declarația Ana Cucerescu, judecător, anul 2020 by Agenția de Presă TELEGRAPH.MD  Primul martor al apărării reclamă presiuni și șantaj pentru a face depoziții împotriva lui PlahotniucÎn cadrul ședinței de judecată din 15 decembrie, primul martor al apărării a declarat că, în anul 2021, fiind vizat într-un alt episod al fraudei bancare, i s-ar fi propus să facă declarații false împotriva lui Vlad Plahotniuc pentru a scăpa de dosar. Potrivit Nataliei Politov-Cangaș, propunerea ar fi venit din partea procurorului Ruslan Popov, fost procuror general adjunct.„Da, mi-au spus că mă scot din dosar penal. Nici nu mi-au propus să colaborez, ci mi-au spus direct, dintr-o poziție din asta înaltă. Martor îmi este avocatul. Nici nu vreau să-mi aduc aminte de acea situație. I-am spus: mă scuzați, dle procuror, cred că dvs trebuie să fiți cel care trebuie să aveți probleme de ordin penal”, a declarat Natalia Politov-Cangaș. După ședință, procurorul de caz Alexandru Cernei nu a infirmat existența unor asemenea presiuni, însă susține că acestea nu au fost exercitate de procurori anticorupție.„Martorul a comunicat și cine i-a cerut, așa că întrebați-o pe dumneaei și pe acei procurori care i-ar fi cerut. Nu a indicat pe cineva din Procuratura Anticorupție”, a declarat Alexandru Cernei.Judecătorul Ana Cucerescu este supusă vettinguluiPrin comunicatul de presă din 20 noiembrie 2025, Comisia de Evaluare a Judecătorilor pentru verificarea integrității a informat că Ana Cucerescu, judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, se numără printre persoanele supuse verificărilor, urmare a voinței sale de a fi numită judecător la Curtea Supremă de Justiție.Pentru clarificarea situației, redacția Telegraph a expediat judecătorului în cauză un set de întrebări, însă până la ora publicării nu a parvenit niciun răspuns, fiind rezervat dreptul ca un eventual răspuns ulterior să fie publicat suplimentar.
11:10
Ministrul Finanțelor: majorarea salariilor profesorilor ar însemna „salarii pe datorie” Liber TV
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține că revendicările sindicatelor din educație privind majorarea salariilor profesorilor sunt justificate, însă avertizează că situația bugetară actuală nu permite onorarea acestora fără riscuri financiare majore. Potrivit oficialului, acceptarea cererilor în acest moment ar echivala cu acordarea unor „salarii pe datorie”.Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, unde ministrul a menționat că au avut loc consultări cu reprezentanții sindicatelor, însă spațiul fiscal este limitat. „Solicitările sindicatelor privind majorările sunt pertinente. Am avut câteva consultări cu sindicatele la minister. Sper pentru bugetul din 2027 să avem consultări mult mai incluzive. Acum, la 1 noiembrie am venit în funcție și a trebuit într-un timp foarte scurt să facem și rectificarea bugetară, și bugetul pentru 2026”, a declarat Andrian Gavriliță.Ministrul Finanțelor a explicat că, în lipsa resurselor necesare, majorările salariale ar putea fi realizate doar prin împrumuturi, ceea ce, în opinia sa, ar fi o soluție nesustenabilă. „Astăzi, să facem aceste majorări ar însemna să le facem pe datorie. Ar fi greșit față de ei să ne împrumutăm de pe piață ca să facem aceste majorări”, a subliniat oficialul.FSEȘ solicită alocarea de surse financiare suplimentare în buget pentru majorarea valorii de referință utilizate la calcularea salariilor din educație și cercetare, astfel încât să fie menținută puterea de cumpărare și redusă diferența dintre salariile din aceste domenii și media pe economie.„Educația este fundamentul viitorului Republicii Moldova, iar demnitatea celor care formează generațiile de mâine nu poate fi negociată”, se mai arată în comunicatul Federației, care cere guvernării să își asume responsabilitatea și să vină cu soluții considerate sustenabile pentru sistemul educațional.
10:10
Ambasada SUA: migrația în masă, subiect de preocupare în discuțiile cu ministra Afacerilor Interne Liber TV
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova a anunțat că, pe 15 decembrie, Chargé d’Affaires al SUA, Nick Pietrowicz, a avut o întrevedere cu ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Potrivit comunicatului Ambasadei, oficialul american a subliniat în cadrul discuțiilor preocuparea Statelor Unite față de fenomenul migrației în masă, menționând că acesta poate contribui la creșterea criminalității violente și la perturbarea legii și ordinii publice. Deocamdată, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova nu a publicat un comunicat oficial referitor la această întrevedere și la subiectele discutate în cadrul acesteia. Nu au fost oferite detalii suplimentare despre eventuale măsuri, concluzii sau angajamente rezultate în urma discuțiilor dintre reprezentantul diplomatic al SUA și ministra Afacerilor Interne.
09:50
O moldoveancă, cercetată în Italia pentru efectuarea ilegală de proceduri estetice. Carabinierii au intervenit sub acoperire Liber TV
O femeie originară din Republica Moldova, în vârstă de 48 de ani, este cercetată de autoritățile italiene după ce ar fi efectuat proceduri de estetică medicală fără drept, într-un apartament din orașul Novara. Informațiile au fost publicate de site-ul Rotalianul, care citează presa locală italiană. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi organizat un cabinet improvizat într-o locuință, unde administra injecții cu botox și filler, inclusiv cu produse expirate, punând astfel în pericol sănătatea clientelor. Carabinierii din Novara au denunțat-o în stare de libertate pentru exercitarea ilegală a profesiei medicale și pentru deținerea și utilizarea de medicamente neconforme. Investigația a fost declanșată în urmă cu aproximativ o lună, după ce locuitorii din cartierul Santa Rita au sesizat un flux neobișnuit de persoane care intrau și ieșeau dintr-un apartament. În urma verificărilor, carabinierii au bănuit că acolo ar funcționa un cabinet de estetică neautorizat. Pentru confirmarea suspiciunilor, militarii au contactat-o pe femeie prin intermediul rețelelor sociale și au programat o „consultație”. În ziua intervenției, au fost identificate două cliente care ar fi beneficiat recent de proceduri estetice, inclusiv injecții pentru mărirea buzelor și estomparea ridurilor. Ulterior, o femeie carabinier, sub acoperire, s-a prezentat drept pacientă și a intrat în apartament, unde a descoperit o cameră amenajată sumar, cu un pat pliant și mai multe produse medicale, fără autorizații și fără condiții corespunzătoare de igienă și sterilizare. Anchetatorii au constatat, de asemenea, că femeia nu vorbea limba italiană și comunica cu „pacientele” prin intermediul unui traducător de pe telefon, fără a realiza un protocol medical adecvat de consult și evaluare. În urma percheziției, au fost ridicate peste 30 de seringi cu botox și filler, alte materiale și medicamente utilizate la astfel de proceduri, precum și peste 2.000 de euro în numerar, sumă considerată a proveni din activitatea ilegală. O parte dintre produsele găsite erau expirate și ar fi fost administrate celor două cliente identificate, care au fost îndrumate către servicii medicale pentru monitorizare. Verificările continuă pentru a stabili dacă în activitate au mai fost implicate și alte persoane și pentru identificarea altor potențiale victime. Carabinierii au îndemnat persoanele care au apelat la astfel de proceduri să contacteze autoritățile din Novara pentru a primi indicații medicale și pentru prevenirea eventualelor riscuri pentru sănătate. Sursa: Rotalianul
09:40
The Wall Street Journal: În timp ce Trump caută pacea în Ucraina, Europa se pregătește de un posibil război cu Rusia Liber TV
În timp ce președintele SUA, Donald Trump, încearcă să negocieze un acord de pace pentru Ucraina, liderii europeni din domeniul securității avertizează tot mai des asupra riscului unui posibil atac al Rusiei asupra statelor europene. Potrivit The Wall Street Journal, oficiali din capitalele europene îndeamnă publicul să se pregătească pentru un potențial război cu Rusia – un mesaj care ar fi părut de neconceput în urmă cu un deceniu. În Europa există temeri că administrația Trump ar putea presa Ucraina să accepte un acord de pace dezavantajos, care i-ar întări poziția președintelui rus Vladimir Putin și ar lăsa Kievul vulnerabil în fața unor atacuri viitoare. De asemenea, un eventual armistițiu ar putea elibera resurse militare rusești ce ar putea fi redirecționate împotriva Europei. Oficialii europeni sunt îngrijorați și de posibilitatea ca SUA să nu intervină în cazul unui atac asupra Europei. În noua Strategie de securitate națională a Statelor Unite, Rusia nu mai este menționată explicit drept inamic, o schimbare care amplifică incertitudinile la nivelul aliaților europeni. Amiralul olandez în retragere Rob Bauer afirmă că Europa trebuie să se pregătească pentru război dacă vrea să mențină pacea și să-l descurajeze pe Putin. El a subliniat că datele recente arată că industria militară rusă produce mai mult decât este necesar pentru războiul din Ucraina, ceea ce alimentează temerile că Rusia ar putea relua un atac asupra Europei mai rapid decât se anticipa anterior. În același timp, liderii politici recunosc dificultatea de a convinge societatea să accepte creșterea cheltuielilor militare și alte compromisuri. Un sondaj Gallup realizat anul trecut arată că doar o treime dintre europeni sunt dispuși să lupte pentru apărarea țării lor, comparativ cu 41% în Statele Unite. Potrivit unor oficiali europeni, sprijinul public pentru măsuri precum majorarea bugetelor de apărare sau reintroducerea serviciului militar ar veni doar dacă populația ar percepe un risc iminent de atac. Serviciile de securitate europene susțin deja că Rusia desfășoară un „război din zona gri” împotriva Europei, prin acțiuni de sabotaj, spionaj și atacuri menite să destabilizeze economia și să creeze haos. În Germania, oficialii suspectează că aceste acțiuni vizează inclusiv pregătirea unor atacuri asupra rutelor logistice NATO, pentru a îngreuna desfășurarea trupelor în Europa de Est, în cazul unui conflict armat cu Polonia sau statele baltice. Pe acest fond, mai multe țări europene au început să își ajusteze politicile de apărare. Franța a anunțat relansarea serviciului militar voluntar pentru tineri, urmând exemplul Germaniei, Belgiei și Țărilor de Jos. Germania desfășoară exerciții militare ample, simulând mobilizarea trupelor în caz de atac rusesc, iar Marea Britanie reduce misiunile de instruire din afara Europei pentru a se concentra pe amenințarea rusă. De asemenea, statele membre NATO din Europa au convenit să majoreze cheltuielile tradiționale pentru apărare. Cu toate acestea, în marile economii vest-europene, impactul acestor decizii este încă puțin resimțit de populație. Mai mulți lideri militari avertizează public că investițiile în apărare vor trebui să crească semnificativ dacă Europa dorește să descurajeze Rusia de la noi acte de agresiune. Anterior, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că statele membre ale Alianței ar putea deveni „următoarea țintă a Rusiei” și a subliniat necesitatea unor eforturi sporite pentru prevenirea unui nou război. La rândul său, fostul ministru de externe al Suediei, Tobias Billström, a afirmat că amenințarea pe care Rusia o reprezintă pentru flancul estic al NATO nu va dispărea.
09:40
Guvernul refuză activitatea investițională a „Lukoil-Moldova”. Infrastructura petrolieră de la Aeroport revine în proprietatea statului Liber TV
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a decis refuzarea aprobării activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu. Potrivit deciziei, în termen de 20 de zile, situația va fi readusă la cea existentă înainte de anul 2005, când infrastructura complexului petrolier „Aeroport” a fost preluată de companie. Astfel, toate bunurile prevăzute în contractul din 2005 urmează să fie transmise în proprietatea statului. Șeful Executivului a precizat că hotărârea a fost luată ca urmare a neîndeplinirii mai multor cerințe stabilite de Consiliu încă din luna mai 2024. În urma verificărilor efectuate, autoritățile au solicitat companiei „Lukoil-Moldova”:  • înstrăinarea complexului petrolier „Aeroport”, amplasat în imediata vecinătate a Aeroportului Internațional Chișinău, termenul fiind extins de mai multe ori;  • modificarea structurii corporative prin excluderea entităților supuse sancțiunilor internaționale;  • înstrăinarea depozitului petrolier situat pe strada Muncești. Totodată, Grupul de lucru pentru gestionarea riscurilor legate de sancțiunile internaționale impuse grupului Lukoil a sesizat organele abilitate pentru a investiga procedura din 2005 privind preluarea terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău. Ca urmare a deciziei adoptate, în termen de 20 de zile, statul Republica Moldova va deveni proprietarul infrastructurii petroliere aeroportuare. Premierul Alexandru Munteanu a subliniat că măsura este necesară pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a alimentării cu combustibil a aeronavelor, precum și pentru protejarea securității naționale și a infrastructurii critice a statului.﻿
15 decembrie 2025
21:30
Sky News: 90% dintre subiectele dintre Ucraina și Rusia ar fi fost convenite în urma negocierilor recente Liber TV
Aproximativ 90% dintre subiectele aflate pe agenda negocierilor dintre Ucraina și Federația Rusă ar fi fost soluționate în cadrul discuțiilor recente, a declarat pentru Sky News un oficial american de rang înalt, care a participat direct la aceste negocieri.Potrivit sursei citate, tema centrală a discuțiilor a fost reprezentată de garanțiile de securitate pentru Ucraina. Oficialul american a menționat că președintele SUA, Donald Trump, consideră că poate convinge Rusia să accepte acordarea unor garanții pentru Kiev similare celor prevăzute de Articolul 5 al NATO.Același oficial a subliniat că, după ultimele negocieri, s-au înregistrat progrese semnificative în procesul de soluționare a divergențelor dintre Ucraina și Rusia, inclusiv prin discuții mai aprofundate privind chestiunile teritoriale.Anterior, trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, a declarat că negocierile purtate la Berlin între delegațiile Ucrainei și Statelor Unite, cu participarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au dus la „progrese semnificative”. Potrivit acestuia, întâlnirea a durat peste cinci ore.Steve Witkoff a precizat că în cadrul discuțiilor au fost analizate în detaliu planul de pace în 20 de puncte, programele economice și alte subiecte-cheie, menționând că s-au înregistrat avansuri importante în procesul de reglementare a războiului.
18:30
Constantin Cuiumju, deputat Partidul Nostru: Toți sunt revoltați de furtul miliardului, dar prin gaz oamenilor li s-a luat de câteva ori mai mult, într-un singur an Liber TV
Prețul la energie a devenit principalul factor care a declanșat scumpiri în lanț la toate bunurile și serviciile, lovind dur populația. Declarația a fost făcută de deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, în cadrul emisiunii „IMPORTANT” de la TVC21.Deputatul a amintit că Republica Moldova consumă, în medie, aproximativ un miliard de metri cubi de gaze pe an. Atunci când tariful era de 4–6 lei, populația achita în jur de 6 miliarde de lei anual. În prezent, odată cu majorarea tarifelor, suma plătită depășește 20 de miliarde de lei, iar în unele perioade prețul a ajuns chiar la 29 de lei pentru un metru cub.„Toți sunt revoltați de furtul miliardului, care a fost pus pe umerii statului, ai Băncii Naționale, și pe care oamenii îl achită treptat – nu știu, timp de 25–30 de ani. Dar prin gaz, într-un singur an, s-a furat mai mult. Luați 29 de miliarde, scădeți 6 și vedeți cât rămâne – 23 de miliarde, într-un an. Iar aceste sume oamenii le plătesc din banii strânși ani de zile: pentru copii, pentru nepoți, iar bătrânii – din banii puși deoparte pentru înmormântare”, a declarat Constantin Cuiumju.Potrivit deputatului, aceste scumpiri au o motivație mai degrabă politică decât economică.„Astăzi totul este mult mai scump decât ar trebui să fie. Și aduceți-vă aminte cum partidul de guvernare stătea în fața ANRE și scanda lozinci când prețul era de 6 sau 8 lei. Atunci era considerat scump. Acum nu mai e scump – i se spune «prețul real al libertății»”, a subliniat el.Constantin Cuiumju a mai atras atenția asupra împrumuturilor masive contractate de autorități de la băncile comerciale, care, în opinia sa, alimentează inflația excesivă.„Guvernarea se împrumută enorm pe piața internă, cu dobânzi mult mai mari decât cele externe. Dacă analizăm, vedem că băncile comerciale au obținut profituri uriașe în ultimii ani și apare impresia că noi muncim doar pentru ca ele să-și crească veniturile. Toate acestea îi obligă pe oameni să scoată bani din «ciorap» și să plătească”, a conchis deputatul Partidului Nostru.
17:20
Dezvăluire direct în sala de judecată! Un martor din dosarul lui Vlad Plahotniuc a fost telefonat de judecătorul Ana Cucerescu Liber TV
Judecătoarea Ana Cucerescu, membră a completului ce examinează dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc, a avut o conversație telefonică cu fosta președintă a Băncii „Victoriabank”, Natalia Politov-Cangaș, audiată astăzi în calitate de martor în această cauză. Convorbirea a fost confirmată chiar de martor în timpul ședinței de judecată, scrie telegraph.md.Natalia Politov-Cangaș susține că acest lucru s-a întâmplat în contextul unei tranzacții, în vederea eliberării unui imobil. Martorul a precizat că apartamentul fiului ei a fost vândut părinților magistratei, tranzacție care a avut loc acum câțiva ani.Amintim că, la începutul lunii octombrie, după separarea dosarului complex privind frauda bancară, episodul în care este vizat Vlad Plahotniuc a fost distribuit spre examinare unui nou complet format din trei magistrați, din care face parte și Ana Cucerescu, alături de Sergiu Stratan și Olga Bejenari.Totodată, la data de 20 noiembrie, Comisia de Vetting a anunțat că a demarat un nou concurs pentru funcțiile vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție, fiind transmise de către CSM candidaturile a patru candidați, printre care și magistrata Ana Cucerescu.
16:20
Nemulțumiți de salarii, profesorii organizează acțiuni de presiune în școli și universități Liber TV
Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) anunță organizarea, marți, 16 decembrie, a unei acțiuni de sensibilizare și presiune sindicală în instituțiile educaționale din întreaga țară. Acțiunea se va desfășura sub sloganul „Demnitate pentru Educație – Solidaritate pentru un viitor echitabil”.Potrivit comunicatului FSEȘ, inițiativa are loc în contextul în care comisiile parlamentare examinează proiectul Legii bugetului de stat. Sindicaliștii susțin că prin aceste acțiuni doresc să transmită un mesaj autorităților privind necesitatea unor soluții urgente pentru sistemul educațional, în special în ceea ce privește salarizarea.Acțiunile vor avea loc la locul de muncă, în timpul pauzelor, sub forma unor gesturi simbolice de solidarizare. Până la ora 11:30, cadrele didactice și științifice sunt îndemnate să ridice o foaie albă, ca simbol al demnității și al viitorului încă nescris, și să citească Articolul 43 din Constituția Republicii Moldova, care garantează dreptul la muncă și la un salariu echitabil.FSEȘ solicită alocarea de surse financiare suplimentare în buget pentru majorarea valorii de referință utilizate la calcularea salariilor din educație și cercetare, astfel încât să fie menținută puterea de cumpărare și redusă diferența dintre salariile din aceste domenii și media pe economie.„Educația este fundamentul viitorului Republicii Moldova, iar demnitatea celor care formează generațiile de mâine nu poate fi negociată”, se mai arată în comunicatul Federației, care cere guvernării să își asume responsabilitatea și să vină cu soluții considerate sustenabile pentru sistemul educațional.
15:10
Protest față de lichidarea Școlii de Management în Sănătate Publică: angajații anunță grevă japoneză din 15 decembrie Liber TV
Membrii titulari ai Școlii de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) anunță declanșarea unei greve japoneze începând cu 15 decembrie 2025, ca formă de protest pașnic față de ceea ce ei numesc „lichidarea ilegală” a instituției. Potrivit comunicatului, greva japoneză presupune continuarea activității didactice, astfel încât procesul de instruire al masteranzilor să nu fie afectat.Reprezentanții ȘMSP susțin că instituția a fost creată pe lângă Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 30 din 6 aprilie 2005 și a activat neîntrerupt timp de 20 de ani, formând cadre de conducere pentru sistemul de sănătate.Potrivit acestora, la 6 octombrie 2025, Ministerul Sănătății a emis Ordinul nr. 873, prin care a fost abrogat ordinul de instituire a Școlii de Management în Sănătate Publică din 2005 și a fost „reactivat” un ordin din 2002 privind crearea Școlii de Sănătate Publică, care nu ar fi fost niciodată pus în aplicare. Autorii comunicatului subliniază că în documentul ministerului nu este prevăzută nicio redenumire a Școlii de Management în Sănătate Publică.Cu toate acestea, administrația USMF „Nicolae Testemițanu” este acuzată că ar fi prezentat situația drept o simplă schimbare de denumire, interpretare pe care membrii ȘMSP o califică drept falsă. Potrivit comunicatului, această interpretare ar fi stat la baza unor decizii administrative contestate, inclusiv convocarea unei ședințe a Senatului fără reprezentanții Școlii, emiterea unui ordin al rectorului privind o „redenumire” și solicitarea elaborării unor statute noi.Angajații ȘMSP reclamă, totodată, presiuni și intimidări, inclusiv excluderea Școlii din documente oficiale, presarea personalului să semneze acte administrative legate de lichidare, precum și afectarea concediilor, salariilor și a procesului didactic. Toți membrii titulari ai Școlii ar fi refuzat să semneze documente ce vizează lichidarea instituției.Semnatarii comunicatului afirmă că situația depășește o simplă dispută administrativă și invocă distrugerea deliberată a unei instituții academice cu tradiție, încălcarea dreptului muncii și abuzul de putere instituțională. Ei reamintesc că, în cei 20 de ani de activitate, Școala de Management în Sănătate Publică a format peste 500 de manageri pentru sistemul de sănătate.În cadrul protestului, membrii ȘMSP cer restabilirea cadrului juridic și instituțional anterior, precum și semnarea unui memorandum tripartit între Ministerul Sănătății, USMF „Nicolae Testemițanu” și Școala de Management în Sănătate Publică, pentru elaborarea unui nou concept național de instruire a cadrelor de conducere în domeniul sănătății. De asemenea, aceștia solicită implicarea Președinției, Parlamentului și Guvernului în soluționarea situației.„Suntem deschiși dialogului, dar nu vom accepta abuzuri administrative, falsuri și mistificări juridice”, se arată în finalul comunicatului.
