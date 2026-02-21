ANALIZĂ | Cristina Ciubotaru: Susținere pentru investigarea interferențelor rusești în actele prezidențiale de clemență

17:30

Republica Moldova nu este un stat epuizat, care supraviețuiește din asistență externă și care nu mai are capacitate să supraviețuiască pe cont propriu. În aceste condiții, singura soluție reală pentru a ieși din această criză sistemică ar fi reunirea cu România. Opinia aparține fostului președinte al CEC Iurie Ciocan și a fost exprimată la emisiunea […] Articolul VIDEO | Iurie Ciocan este convins că R. Moldova nu are altă soluție decât Reunirea cu România: „Nu suntem capabili să ne autoguvernăm” apare prima dată în ZIUA.md.