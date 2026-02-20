Soarta raioanelor și a primăriilor, sub semnul întrebării. Iurie Ciocan, despre reforma administrativă
Ziua, 20 februarie 2026 16:40
O reformă pe cât de complicată, pe atât de importantă creează confuzii și reacții contradictorii, în lipsa unei strategii clare și a unei comunicări adecvate din partea autorităților. Vorbim despre reorganizarea administrativ-teritorială, punctul nevralgic al puterii de stat, tratată de politicieni cu maximă prudență și amânată la nesfârșit din cauză că nimeni nu poate evalua
• • •
Acum 10 minute
16:50
Biscuiți cu ulei de palmier neconform vânduți în magazine. ANSA a retras un lot de peste două tone # Ziua
Peste 2400 de kilograme de biscuiți au fost scoase din vânzare, după ce autoritățile au descoperit că în procesul de producere a fost utilizat ulei de palmier neconform. În urma controalelor efectuate de inspectorii din cadrul Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, s-a constatat că materia primă folosită conținea un nivel peste limita admisă de contaminanți
Acum 30 minute
16:40
Acum o oră
16:20
Primii doi moldoveni, recrutați de Rusia pentru a comite asasinate în Ucraina, aduși în fața magistraților # Ziua
Doi dintre cei patru suspecți reținuți în R. Moldova, implicați în tentative de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, au fost aduși în fața judecătorilor. Acuzatorii de stat cer în privința acestora aplicarea unui mandat de arest în izolator pentru 30 de zile. Jurnaliștii, prezenți la fața locului, i-au adresat acestora mai multe întrebări,
Acum 2 ore
15:50
Cinci copii, cu vârste între 12 și 15 ani, au furat o mașină VAZ de model vechi parcată pe o stradă din comuna Grătiești din municipiul Chișinău. Băieții au furat vehiculul parcat chiar lângă curtea proprietarului. Vehiculul era descuiat, iar cheile au fost lăsate în habitaclu. Despre dispariția mașinii a anunțat proprietarul. În urma
15:30
BBC: Jurnalistul Dmitri Gordon, printre țintele rețelei de asasini din R. Moldova care ar fi pregătit atentate în Ucraina # Ziua
O amplă operațiune comună a autorităților din Ucraina și Republica Moldova a dejucat planuri de asasinate comandate, iar printre potențialele ținte s-ar fi aflat jurnalistul și bloggerul ucrainean Dmitri Gordon, relatează BBC News Ucraina. Operațiunea, denumită „Enigma 2.0", a dus la reținerea a 10 suspecți acuzați că pregăteau atacuri împotriva unor persoane publice din Ucraina.
15:10
Scheme de evaziune puse la cale de două companii de transport în UE și Rusia. Prejudiciul este de 2,8 milioane de lei # Ziua
Două companii de transport care organizează curse spre statele UE și în Rusia au pus la cale, în ultimii doi ani, o schemă de evaziune fiscală. Prejudiciul adus statului se ridică la 2,8 milioane de lei. Schema firmelor a fost deconspirată de procurori, polițiștii de frontieră și Serviciul Fiscal. Potrivit investigațiilor, companiile care efectuau curse
Acum 4 ore
14:40
WSJ: Zelenski ar pregăti un plan militar pe trei ani, după eșecul negocierilor cu Rusia. Kievul neagă informațiile # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar fi dispus elaborarea unui nou plan militar pe termen de trei ani, pe fondul scepticismului față de perspectivele negocierilor cu Rusia, relatează jurnalistul Wall Street Journal Bojan Pancevski, citând surse de la Kiev. Potrivit acestuia, decizia ar fi fost discutată într-o reuniune restrânsă a șefului statului cu cei mai apropiați
14:10
Un elev din Ungheni a ajuns la spital, după ce ar fi consumat o substanță necunoscută la pauza dintre ore # Ziua
Un elev de clasa a IX-a din Ungheni a fost preluat de urgență de o ambulanță, după ce i s-a făcut rău la ore. Băiatul ar fi consumat o pastilă în timpul unei pauze prezentând imediat stări de vomă. Potrivit șefului Secției Investigații Infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Ungheni, Ivan Caducenco, citat de Expresul de Ungheni,
13:20
Natural Gaz D.C își reafirmă angajamentul pentru modernizarea sectorului energetic și consolidarea securității energetice a Republicii Moldova # Ziua
Modernizarea sectorului energetic, promovarea concurenței loiale, întărirea securității energetice a Republicii Moldova și alinierea la standardele europene sunt principalele obiective ale companiei Natural Gaz D.C, înaintate în cadrul Forumului Național „Liberalizarea Pieței Gazelor Naturale în Republica Moldova", la care a participat unul dintre fondatori săi, Arcadie Vicol. Evenimentul organizat la Chișinău a reunit principalii actori
13:20
Trump amenință Iranul cu consecințe grave dacă nu se ajunge la un acord, stabilind un termen limită # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va decide în următoarele 10 zile asupra pașilor Washingtonului față de Iran, avertizând că Republica Islamică se va confrunta cu „lucruri rele" dacă nu va fi încheiat un acord privind programul nuclear. Declarația a fost făcută în cadrul unei reuniuni a Consiliului Păcii la Washington. „De-a lungul anilor
Acum 6 ore
12:50
Evoluțiile economice recente indică o stabilizare a prețurilor, iar tariful la energia electrică nu ar trebui să crească, crede prim-ministrul Alexandru Munteanu. „Statistica arată că inflația scade. Ce înseamnă asta? Înseamnă că prețurile se stabilizează, inclusiv prețurile la energie. Prețurile la gaz au scăzut puțin, iar subvențiile care trebuiau retrase au fost eliminate. Nu văd
12:30
Ninsorile abundente paralizează aeroportul din Viena. Aproximativ 150 de zboruri anulate și întârzieri în lanț # Ziua
Operațiunile de zbor pe Aeroportul Internațional Viena (Schwechat) au fost suspendate din cauza ninsorilor abundente, iar restricțiile au fost prelungite vineri cu încă trei ore, până la ora 11:00 GMT (13:00 ora locală), au anunțat operatorii aeroportului. Potrivit companiei, decolări izolate ar putea deveni posibile începând cu prânzul, iar aterizările ar putea fi reluate în
12:00
Un conflict verbal a izbucnit între președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul Italiei, Giorgia Meloni, după moartea activistului francez ultranaționalist Quentin Deranque, bătut mortal la Lyon. Meloni a declarat pe rețelele sociale că uciderea tânărului de 23 de ani „de către grupuri legate de extremismul de stânga… este o rană pentru întreaga Europă". Replica liderului
11:40
PCCOCS anunță că a solicitat, printr-un demers, revenirea în penitenciar a complicelui omorului de pe terasa din Chișinău # Ziua
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze speciale anunță că a cerut, printr-un demers depus în instanță, revenirea în penitenciar a complicelui omorului de pe terasa din Chișinău, plasat în arest la domiciliu. „După plasarea în arest la domiciliu a organizatorului crimei, procurorii PCCOCS au contestat măsura aplicată, astfel încât acesta să revină în arest preventiv,
11:00
VIDEO | Ion Ceban acuză Ministerul Finanțelor că întârzie să transfere peste 50 de milioane de lei către bugetul municipal: „Ori nu au bani, ori nu au suficienți” # Ziua
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, denunță o întârziere cu zece zile a transferurilor din partea Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova către bugetul municipal. În total, în conturile Primăriei nu au intrat peste 50 de milioane de lei. Ceban a declarat că, potrivit cadrului normativ în vigoare și procedurilor interne, Ministerul Finanțelor are obligația să transfere zilnic
11:00
VIDEO | Poliția anunță reținerea a patru persoane, inclusiv a responsabilului de recrutări, în cazul pregătirii asasinării unor persoane publice din Ucraina # Ziua
Ofițerii INI și procurorii PCCOCS anunță reținerea a patru persoane, inclusiv a responsabilului de recrutare, în cazul pregătirilor pentru asasinarea a cinci persoane publice din Ucraina, la comanda serviciilor rusești. În cadrul investigațiilor, autoritățile de la Chișinău și cele din Kiev au format echipă comună. Potrivit IGP, partea ucraineană a reținut alte șapte persoane din R.
Acum 8 ore
10:30
Un tânăr care ar fi vizat în pregătirea asasinării unor demnitari ucraineni, la comanda serviciilor rusești, a fost grațiat în 2022 de Maia Sandu # Ziua
Un tânăr care își ispășea o pedeapsă în R. Moldova în urma unei condamnări în Federația Rusă a fost grațiat de șefa statului, Maia Sandu, în aprilie 2022. Aceeași persoană ar fi vizată acum și în cauza privind pregătirea asasinării unor demnitari ucraineni, la comanda serviciilor rusești, dosar în care Poliția Națională a anunțat, în
10:20
Președintele României, Nicușor Dan, despre relația cu Casa Albă: „Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA” # Ziua
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că autoritățile americane nu mai pun sub semnul întrebării legitimitatea administrației de la București, în contextul vizitei sale la Washington pentru prima reuniune a Consiliului Păcii inițiat de Donald Trump. Liderul de la Cotroceni a apreciat că participarea României în format de observator este avantajoasă și consolidează parteneriatul strategic
10:00
Trump dispune declasificarea documentelor despre OZN-uri și extratereștri și îl critică pe Obama # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a ordonat declasificarea unor documente guvernamentale privind posibila existență a vieții extraterestre și a fenomenelor aeriene neidentificate, criticând în același timp declarațiile fostului lider american Barack Obama pe acest subiect. Într-un mesaj publicat pe rețeaua Truth Social, Trump a precizat că a însărcinat Pentagonul și alte agenții federale
10:00
VIDEO | Maia Sandu, avertisment cu privire escrocheriile online și telefonice: „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide” # Ziua
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public în legătură cu creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani.Șefa statului a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a câștiga încrederea victimelor. „Hoții sunt bine antrenați. Pot părea
09:30
Președintele României, Nicușor Dan, la Consiliul Păcii: „Cred că toți vrem pace, stabilitate și prosperitate. Această întâlnire și acest format sunt importante” # Ziua
Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit aseară la primul summit al Consiliului Păcii organizat la Washington de către Donald Trump, iar mesajul liderului de la Cotroceni a fost că se poate conta pe ajutorul României în procesul de pace din Gaza. Nicușor Dan a anunțat că România poate oferi sprijin umanitar, expertiză instituțională și asistență
09:10
Complicele omorului unui interlop pe o terasă din Capitală, extrădat de britanici toamna trecută, ar fi fost plasat în arest la domiciliu # Ziua
Unul dintre complicii răsunătorului omor al unui interlop pe o terasă din sectorul Râșcani al Capitalei a fost plasat în arest preventiv la domiciliu, după ce în noiembrie 2025 a fost extrădat de autoritățile britanice și plasat în penitenciar. Despre acest lucru a anunțat într-un scrut mesaj video liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. Cetățeanul
Acum 24 ore
20:00
Alertă de călătorie în Iran! Cetățenii moldoveni, îndemnați să evite sau să părăsească de urgență această țară # Ziua
Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie pentru republica Islamică Iran, pe fondul agravării tensiunilor interne și al riscurilor de securitate care se mențin în regiune. Autoritățile de la Chișinău recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice deplasare în această țară, până la stabilizarea situației. Potrivit instituției, Ambasada Republicii Moldova în Iran, cu reședința
18:50
#2 ÎN TANDEM | Vitalie Palanciuc, director executiv Lenovo Group, despre afaceri, performanță și sport # Ziua
Directorul Executiv în cadrul Lenovo Group, Vitalie Palanciuc, este invitatul noii ediții a emisiunii „În Tandem, cu Corneliu Său". Cu peste 25 de ani de experiență profesională acumulată în Elveția, Vitalie Palanciuc este un lider orientat spre performanță și echilibru, care îmbină excelența în mediul corporativ cu un stil de viață activ, fiind atlet Ironman
18:40
SUA dezvoltă un portal online pentru a ocoli „cenzura” de conţinut din Europa și din alte regiuni # Ziua
Statele Unite dezvoltă un portal online care va găzdui conținut interzis de autoritățile din Europa și din alte regiuni ale lumii, potrivit unor surse citate de Reuters. Platforma, denumită freedom.gov, este coordonată de Departamentul de Stat și ar urma să includă și o funcție VPN menită să mascheze originea traficului ca fiind din SUA. Potrivit
18:10
BNS: Turismul moldovenesc a crescut cu peste 10% în 2025. Peste jumătate dintre turiștii cazați sunt străini # Ziua
Biroul Național de Statistică anunță că, în 2025, bazele turistice din Republica Moldova au înregistrat o evoluție pozitivă față de anul precedent. Numărul total al turiștilor a crescut cu 10,7%, iar numărul celor care au beneficiat de cazare pe noapte s-a majorat cu 4,4%. Mai exact, pe parcursul anului trecut au fost cazați 525,1 mii
17:50
Pragul de înregistrare în calitate de plătitor de TVA pentru agenții economici a fost majorat până la 1,7 milioane de lei. Un proiect de lege în acest sens, propus de fracțiunea Partidului Nostru, a fost susținut de majoritatea parlamentară în lectura a doua. Totuși, inițiativa nu a fost susținută în forma înregistrată în legislativ. Autorii
17:30
VIDEO | Rusia și Iranul au desfășurat exerciții navale comune, pe fondul pregătirilor SUA pentru o posibilă lovitură # Ziua
Rusia și Iranul au desfășurat exerciții navale comune în Golful Oman și în nordul Oceanului Indian, pe fondul pregătirilor Statelor Unite pentru o posibilă operațiune militară împotriva Teheranului. Manevrele fac parte din diplomația de apărare a Iranului și sunt organizate periodic cu diferiți parteneri, a anunțat amiralul marinei iraniene, Hassan Maqsoud
17:20
O nouă încercare. Plahotniuc e gata să vină la audieri în dosarul său în 23 februarie, anunță avocatul # Ziua
După două audieri amânate, Vlad Plahotniuc ar fi pregătit să vină să facă declarații în dosarul său luni, 23 februarie. Avocatul politicianului susține că, deși inculpatul se simte încă rău din cauza unei viroze, acesta va veni totuși în fața completului de judecată peste patru zile. Audierile lui Vlad Plahotniuc în dosarul privind frauda bancară […] Articolul O nouă încercare. Plahotniuc e gata să vină la audieri în dosarul său în 23 februarie, anunță avocatul apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Peste 500 de percheziții și 100 de rețineri într-un dosar de trafic internațional de droguri. Ancheta a început în R. Moldova # Ziua
Peste 500 de percheziții și 100 de rețineri au avut loc în Ucraina și Polonia, după ce, în urma unei capturi de 12 kilograme de droguri depistate în nordul Republicii Moldova, a fost destructurată o rețea internațională de trafic de stupefiante. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, citat de IPN, investigațiile au pornit după reținerea, în […] Articolul Peste 500 de percheziții și 100 de rețineri într-un dosar de trafic internațional de droguri. Ancheta a început în R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
16:30
Președintele României va ține un discurs la Consiliul Păcii. Nicușor Dan, singurul observator invitat de Donald Trump să susțină o intervenție # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe președintele României, Nicușor Dan, să susțină o intervenție în cadrul primei reuniuni a Consiliului Păcii, care are loc joi la Washington, au declarat surse oficiale pentru CaleaEuropeană.ro. Șeful statului român, care participă la reuniunea inaugurală a Consiliului în calitate de observator, va fi singurul lider european în această […] Articolul Președintele României va ține un discurs la Consiliul Păcii. Nicușor Dan, singurul observator invitat de Donald Trump să susțină o intervenție apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Evaziune fiscală de peste șapte milioane de lei în domeniul construcțiilor descoperită în Capitală # Ziua
O schemă de evaziune fiscală de peste șapte milioane de lei în domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului a fost descoperită în capitală. Procurorii pentru cauze speciale anunță că în această cauză sunt anchetați penal doi administratori și un contabil ai companiei vizate. Potrivit PCCOCS, firma ar fi încasat plăți pentru serviciile prestate atât în lei, cât […] Articolul Evaziune fiscală de peste șapte milioane de lei în domeniul construcțiilor descoperită în Capitală apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Datorii la gaz de aproape 800 de milioane de lei. Cei cu restanțe la plata facturilor riscă acțiuni în instanța de judecată # Ziua
Datoria totală pentru gazele naturale neachitate se ridica, la 31 ianuarie, la aproximativ 799,7 milioane de lei. Cea mai mare parte provine din sectorul noncasnic, în timp ce restanța consumatorilor casnici este de aproape 52 de milioane de lei. Potrivit datelor comunicate de Moldovagaz și citate de IPN, din această sumă, 40,9 milioane de lei […] Articolul Datorii la gaz de aproape 800 de milioane de lei. Cei cu restanțe la plata facturilor riscă acțiuni în instanța de judecată apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează despre înregistrarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în Republica Moldova. Cazul a fost confirmat prin investigații de laborator efectuate în cadrul Laboratorului Național de Referință al ANSP. Potrivit instituției, persoana s-a adresat pentru asistență medicală prezentând slăbiciune generală, febră și erupții cutanate. […] Articolul Un caz de infecție cu virusul variolei maimuței a fost confirmat în Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
VIDEO | Curieri pentru distribuirea drogurilor racolați de un „call center”. Capul rețelei și mai mulți operatori, reținuți # Ziua
Mai mulți curieri pentru distribuirea drogurilor au fost racolați, timp de patru luni, prin intermediul unui „call center” din Chișinău, gestionat de un cetățean străin. Capul rețelei și mai mulți operatori au fost reținuțoi de ofițerii antidrog ai INI și procurori în timpul unor descinderi. Gruparea era specializată în racolarea persoanelor pentru transportarea și plasarea […] Articolul VIDEO | Curieri pentru distribuirea drogurilor racolați de un „call center”. Capul rețelei și mai mulți operatori, reținuți apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Telegram respinge acuzațiile Rusiei privind securitatea aplicației și denunță un pretext pentru blocare # Ziua
Aplicația de mesagerie Telegram a declarat că nu a identificat nicio breșă în sistemul său de criptare, respingând acuzațiile guvernului rus potrivit cărora servicii de informații străine ar putea accesa mesajele militarilor ruși. Potrivit Reuters, reacția companiei vine după ce autoritățile de la Moscova au sugerat că securitatea platformei ar fi fost compromisă. „Afirmația guvernului […] Articolul Telegram respinge acuzațiile Rusiei privind securitatea aplicației și denunță un pretext pentru blocare apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
A cincea prelungire a măsurii preventive pentru Plahotniuc. Instanța a dispus încă 30 de zile de arest # Ziua
Judecătoria Chișinău a dispus, în urma demersului procurorului, prelungirea mandatului de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc cu încă 30 de zile. Aceasta este a cincea prelungire după extrădarea politicianului, în 25 septembrie 2025. Noul mandat de arestare va fi pus în aplicare până în 24 martie, când politicianul va face jumătate de an de când este […] Articolul A cincea prelungire a măsurii preventive pentru Plahotniuc. Instanța a dispus încă 30 de zile de arest apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Statele Unite exercită presiuni asupra aliaților pentru a limita participarea Ucrainei la summitul NATO programat pentru luna iulie la Ankara, relatează Politico, citând diplomați ai Alianței. Potrivit surselor, Washingtonul a făcut lobby în ultimele luni nu doar pentru reducerea operațiunilor NATO din Kosovo, ci și pentru a împiedica participarea oficială a Ucrainei și a partenerilor […] Articolul Politico: SUA fac presiuni pentru excluderea Ucrainei de la summitul NATO din Ankara apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Un nou pod peste Prut, care va lega Republica Moldova de România. Acesta va avea o lungime de 420 de metri și patru benzi de circulație # Ziua
Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici și demararea lucrarilor pentru noul pod peste raul Prut, în zona Albița-Leușeni, județul Vaslui, transmite Ziarul Național. Investiția se ridică la circa 53 de milioane de euro, iar durata de execuție este estimată la 24 de luni. Finanțarea va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul […] Articolul Un nou pod peste Prut, care va lega Republica Moldova de România. Acesta va avea o lungime de 420 de metri și patru benzi de circulație apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Donald Tusk le cere polonezilor să părăsească Iranul „imediat”, pe fondul temerilor privind o posibilă escaladare regională # Ziua
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, le-a cerut joi cetățenilor polonezi aflați în Iran să părăsească „imediat” această țară, avertizând că, din cauza riscului unui conflict armat, evacuarea ar putea deveni imposibilă în doar câteva ore. „Vă rog să părăsiți Iranul imediat… și să nu mergeți în această țară în nicio circumstanță”, a declarat Tusk. Avertismentul vine […] Articolul Donald Tusk le cere polonezilor să părăsească Iranul „imediat”, pe fondul temerilor privind o posibilă escaladare regională apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
42 de deputați cer demisia ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi. Motivul central – multiplele cazuri de deces în forțele armate # Ziua
O moțiune simplă împotriva ministrului Apărării, semnată de 42 de deputați, a fost înregistrată astăzi în Parlament. Documentul a fost prezentat în plen de către deputatul Ion Chicu. Acesta l-a acuzat pe Anatolie Nosatîi de neglijență și iresponsabilitate, în contextul decesolor constante în rândul militarilor din ultimii ani, dar și legat de situația generală din […] Articolul 42 de deputați cer demisia ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi. Motivul central – multiplele cazuri de deces în forțele armate apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Cartelele telefonice vor putea fi cumpărate doar cu acte de identitate. Consultările asupra proiectului s-au încheiat și urmează aprobarea # Ziua
În curând, cartelele companiilor de telefonie mobilă vor putea fi cumpărate doar în baza unui act de identitate, lucru care, potrivit poliției, va contribui la identificarea mult mai facilă a unui șir de infracțiuni. Proiectul, aprobat de Ministerul de Interne, a fost supus unor consultări și urmează deja etapa aprobării. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, susține […] Articolul Cartelele telefonice vor putea fi cumpărate doar cu acte de identitate. Consultările asupra proiectului s-au încheiat și urmează aprobarea apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice, relatează BBC. Potrivit informațiilor preliminare, poliția l-a reținut pe fostul prinț în cadrul unei anchete privind posibile abuzuri comise în perioada în care ocupa funcții oficiale. Ancheta este gestionată de poliția Thames Valley, […] Articolul Fratele regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, arestat în Marea Britanie apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Bărbații ucraineni care refuză să meargă la război vor fi sancționați mai dur. Kievul înăsprește pedepsele pe fondul acuzațiilor de recrutări abuzive # Ziua
Ministerul Apărării al Ucrainei pregătește un proiect de lege care prevede măsuri mai dure împotriva cetățenilor care evită mobilizarea. Anunțul a fost făcut de deputatul ucrainean Aleksei Venislavski, care susține că inițiativa urmează să fie prezentată în curând comitetului de profil pentru examinare, după care vor începe discuțiile detaliate. Venislavski a subliniat că autoritățile de […] Articolul Bărbații ucraineni care refuză să meargă la război vor fi sancționați mai dur. Kievul înăsprește pedepsele pe fondul acuzațiilor de recrutări abuzive apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat la închisoare pe viață pentru legea marțială din 2024 # Ziua
Un tribunal din Seul l-a condamnat la închisoare pe viață pe fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, după ce l-a găsit vinovat de rebeliune și subminarea ordinii constituționale în urma introducerii legii marțiale în decembrie 2024. Fostul șef al statului poate contesta verdictul. Procurorii ceruseră pedeapsa capitală. Anterior, Yoon fusese deja condamnat la cinci ani […] Articolul Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat la închisoare pe viață pentru legea marțială din 2024 apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
VIDEO | Incident armat în satul Mămăliga, din regiunea Cernăuți. Militarii au deschis focul în timpul reținerii unui bărbat care s-a eschivat de la înrolare # Ziua
Un incident cu focuri de armă și îmbrânceli între persoane în uniformă militară și civili a avut loc în satul Mămăliga din regiunea Cernăuți, localitate aflată la frontiera cu Republica Moldova și locuită preponderent de etnici români. Potrivit poliției ucrainene, citată de presa locală, cazul s-a produs în dimineața zilei de 19 februarie, în timpul […] Articolul VIDEO | Incident armat în satul Mămăliga, din regiunea Cernăuți. Militarii au deschis focul în timpul reținerii unui bărbat care s-a eschivat de la înrolare apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Jurnalistul american Tucker Carlson, reținut pe aeroport în Israel. Autoritățile susțin că a fost un control de rutină # Ziua
Jurnalistul american Tucker Carlson a declarat că el și echipa sa au fost reținuți pe aeroport în Israel la scurt timp după un interviu cu ambasadorul SUA, Mike Huckabee. Informația a fost relatată de Daily Mail. Carlson, cunoscut pentru criticile sale la adresa acțiunilor Israelului în Gaza, a afirmat că a întâmpinat o atitudine ostilă […] Articolul Jurnalistul american Tucker Carlson, reținut pe aeroport în Israel. Autoritățile susțin că a fost un control de rutină apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Salvatorii au intervenit, miercuri, în 85 de misiuni. În cele mai multe cazuri au fost tractate mașini derapate de pe drum # Ziua
Angajații IGSU au intervenit, miercuri, în timpul ninsorilor și viscolului în 85 de misiuni, în jumătate dintre acestea fiind vorba de deblocarea și tractarea vehiculelor derapate de pe drumuri. Cele mai multe cazuri au fost întreprinse pe șoselele din Cahul, Soroca, Orhei, Cantemir, Hâncești, Leova, Taraclia, Basarabeasca, Criuleni, Cimișlia și Găgăuzia. De asemenea, salvatorii au […] Articolul Salvatorii au intervenit, miercuri, în 85 de misiuni. În cele mai multe cazuri au fost tractate mașini derapate de pe drum apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
O vizită la poștă, în ultima zi a anului 2025, a culminat cu un câștig de o jumătate de milion de lei la loterie. Ghiorghi Tatar din Copceac, raionul Ceadîr-Lunga a cumpărat un bilet, care s-a dovedit a fi câștigător. Gheorghi, împreună cu soția, au mers la cumpărături pe 31 decembrie, căutau cadouri pentru apropiați […] Articolul Un tânăr din Copceac a intrat în 2026 cu un câștig de 500 000 de lei la loterie apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Zelenski: SUA discută cu Rusia un nou acord privind NATO. Ucraina vrea să fie parte a dialogului # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Statele Unite, și posibil unele țări europene, poartă discuții cu Rusia asupra unui nou document privind relațiile NATO-Rusia, subliniind că Kievul trebuie implicat direct în orice dezbatere despre viitorul său în Alianță. „Știu că americanii, iar poate și unii europeni, discută cu Rusia un nou document – între […] Articolul Zelenski: SUA discută cu Rusia un nou acord privind NATO. Ucraina vrea să fie parte a dialogului apare prima dată în ZIUA.md.
