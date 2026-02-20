Soarta raioanelor și a primăriilor, sub semnul întrebării. Iurie Ciocan, despre reforma administrativă

10:10

O vizită la poștă, în ultima zi a anului 2025, a culminat cu un câștig de o jumătate de milion de lei la loterie. Ghiorghi Tatar din Copceac, raionul Ceadîr-Lunga a cumpărat un bilet, care s-a dovedit a fi câștigător. Gheorghi, împreună cu soția, au mers la cumpărături pe 31 decembrie, căutau cadouri pentru apropiați […] Articolul Un tânăr din Copceac a intrat în 2026 cu un câștig de 500 000 de lei la loterie apare prima dată în ZIUA.md.