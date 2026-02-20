Trump amenință Iranul cu consecințe grave dacă nu se ajunge la un acord, stabilind un termen limită

09:00

Israelul a declarat cel mai înalt nivel de pregătire militară după ce au apărut informații că președintele SUA, Donald Trump, ar putea aproba în curând o operațiune militară de amploare împotriva Iranului. Informația a fost relatată de Ynet, care citează oficiali israelieni. Potrivit surselor, diferite structuri de securitate și serviciile de urgență din Israel au […] Articolul Israelul, în alertă maximă de război pe fondul unui posibil atac al SUA asupra Iranului. Armata americană, pregătită să atace pe 21 februarie apare prima dată în ZIUA.md.