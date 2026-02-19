2 ÎN TANDEM | Vitalie Palanciuc, director executiv Lenovo Group, despre afaceri, performanță și sport

14:20

Crimă groaznică înregistrată la o stână din satul Svetlîi din Găgăuzia. Un cioban, în vârstă de 35 de ani, a fost ucis cu sânge rece în urma unui conflict la beție. Bărbatul, originar din Vulcănești, ar fi fost omorât de alți doi ciobani, care au fost reținuți deja de polițiști. Portalul pulsmedia.md scrie că cei […]