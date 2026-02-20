Macron și Meloni, schimb dur de replici după uciderea unui activist ultranaționalist la Lyon

18:40

Localnicii din Cosăuți, raionul Soroca, au organizat o adunare a satului mai puțin obișnuită. Oamenii s-au strâns pentru a decide anularea taxelor mari impuse de parohul bisericii din sat, subordonată canonic Mitropoliei Moldovei, Iurie Savița, care, în unele situații, ar depăși de patru ori prețurile stabilite în satele vecine. Localnicii susțin că achită, de exemplu, pentru slujba […]