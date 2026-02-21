VIDEO | Iurie Ciocan: Reforma teritorială riscă să devină „o bâtă politică” în mâna guvernării
Ziua, 21 februarie 2026 15:30
Fostul președinte al CEC, Iurie Ciocan, admite că reforma teritorial-administrativă, anunțată de Guvern, ar putea ascunde intenția de a muta centrele de putere în regiunile controlate politic de către PAS. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Contrasens”. Potrivit lui Ciocan, mesajele transmise public de reprezentanții guvernării, inclusiv de la nivelul conducerii Parlamentului, indică faptul […] Articolul VIDEO | Iurie Ciocan: Reforma teritorială riscă să devină „o bâtă politică” în mâna guvernării apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
15:40
ATITUDINI | Cornelia Cozonac: Cine ne sunt prietenii și ai cui prieteni ar trebui să ne îngrijoreze # Ziua
Ion Guzun, membru al Consiliului Superior al Magistraturii și fost președinte al Comisiei de grațieri, îmi reproșează, într-un comentariu la o postare de-a mea de ieri despre cazul anulării unei grațieri, că știe cine îmi sunt „prietena” și „prietenul”, persoane despre care dânsul crede că mi-ar furniza informații care nu îi convin. Amintesc că este […] Articolul ATITUDINI | Cornelia Cozonac: Cine ne sunt prietenii și ai cui prieteni ar trebui să ne îngrijoreze apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
VIDEO | Iurie Ciocan: Reforma teritorială riscă să devină „o bâtă politică” în mâna guvernării # Ziua
Acum 2 ore
14:50
Ucraina propune Uniunii Europene conducta petrolieră „Odesa-Brodi”, în locul celei avariate „Drujba” # Ziua
În locul conductei petroliere „Drujba”, avariată în urma unui atac rusesc, Ucraina propune Uniunii Europene să utilizeze pentru tranzitul de petrol către Ungaria și Slovacia alte elemente ale infrastructurii sale de transport al țițeiului, în special conducta „Odesa-Brodi”. Informația se regăsește într-o scrisoare, citată de Evropeiska Pravda, din 20 februarie 2026, semnată de misiunea Ucrainei […] Articolul Ucraina propune Uniunii Europene conducta petrolieră „Odesa-Brodi”, în locul celei avariate „Drujba” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
13:50
Fico îl amenință pe Zelenski cu sistarea energiei electrice către Ucraina, dacă nu va restabili livrările de petrol spre Slovacia # Ziua
Premierul slovac Robert Fico a declarat că Slovacia ar putea opri livrările de energie electrică de urgență către Ucraina dacă, până luni, președintele Volodimir Zelenski nu va restabili fluxurile de petrol către Slovacia. „Dacă luni președintele ucrainean nu va restabili livrările de petrol către Slovacia, în aceeași zi voi cere companiilor slovace competente să oprească […] Articolul Fico îl amenință pe Zelenski cu sistarea energiei electrice către Ucraina, dacă nu va restabili livrările de petrol spre Slovacia apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Încă două zile de iarnă severă. Ninsori sporadice vor cădea până duminică, iar gheața continuă să creeze probleme în trafic # Ziua
Republica Moldova rămâne sub influența unui val de aer rece, cu ninsori slabe și polei. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, prognoza pentru sâmbătă, 21 februarie, confirmă menținerea condițiilor specifice de iarnă severă, chiar dacă ninsorile abundente au trecut de punctul maxim. Meteorologii anunță că în cursul zilei de astăzi se înregistrează ninsori slabe pe arii […] Articolul Încă două zile de iarnă severă. Ninsori sporadice vor cădea până duminică, iar gheața continuă să creeze probleme în trafic apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Trump impune un tarif global de 10% la importuri, după decizia Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv prin care introduce un tarif global unic de 10% pentru toate bunurile importate în Statele Unite. Măsura vine la doar o zi după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat tarifele anterioare impuse de administrația sa, potrivit The New York Times. Noul tarif de 10% […] Articolul Trump impune un tarif global de 10% la importuri, după decizia Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
FOTO | O delegație a Mitropoliei Basarabiei, în vizită de lucru în Arhiepiscopia Iașilor, pentru noi proiecte de înfrățire # Ziua
Un grup de clerici din cadrul Protopopiatului Chișinău al Mitropoliei Basarabiei a efectuat, în zilele de 18 și 19 februarie, o vizită de lucru în Arhiepiscopia Iașilor, în vederea consolidării relațiilor dintre parohii și inițierii unor noi proiecte de înfrățire între comunități de pe ambele maluri ale Prutului. Deplasarea a avut loc cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului […] Articolul FOTO | O delegație a Mitropoliei Basarabiei, în vizită de lucru în Arhiepiscopia Iașilor, pentru noi proiecte de înfrățire apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
12:00
Aur european pentru Republica Moldova la tir cu arcul. Trofeul a fost obținut de echipa feminină # Ziua
Reprezentativa feminină a Republicii Moldova a cucerit medalia de aur la Campionatul European de tir cu arcul în sală, desfășurat în perioada 16-21 februarie, la Plovdiv, în Bulgaria. Titlul a fost obținut după un parcurs solid al lotului moldovean, care a gestionat eficient duelurile eliminatorii și finala competiției. Echipa care a urcat pe cea mai […] Articolul Aur european pentru Republica Moldova la tir cu arcul. Trofeul a fost obținut de echipa feminină apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
FOTO | Au apărut mărțișoarele în centrul Chișinăului. Târguri tematice în Scuarul Catedralei și în alte sectoare # Ziua
Mărțișoare, suvenire și flori de primăvară pot fi găsite, în perioada 10 februarie – 10 martie, în Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului” din Chișinău, dar și în mai multe locații din sectoarele Capitalei. Târgul este organizat în contextul sărbătorilor „Mărțișor” și „8 Martie”, iar vizitatorii pot alege dintr-o gamă variată de articole meșteșugărești și de artizanat. […] Articolul FOTO | Au apărut mărțișoarele în centrul Chișinăului. Târguri tematice în Scuarul Catedralei și în alte sectoare apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Prețul benzinei cu cifra octanică 95 a crescut cu 7 bani în acest weekend, iar cel al motorinei standard s-a majorat cu 8 bani. Noile prețuri plafon pentru următoarele trei zile au fost stabilite vineri de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, în perioada 21-23 februarie, un litru de benzină se va vinde la […] Articolul Carburanții s-au scumpit din nou, în acest weekend, benzina și cu 7 bani, iar motorina cu 8 apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
10:10
VIDEO | Un băiat de 12 ani din Republica Moldova a întors 4 scaune și a ridicat juriul în picioare la The Voice Kids Germania # Ziua
Renat Popovschi, un copil de 12 ani din Republica Moldova, a impresionat juriul și publicul la The Voice Kids Germany 2026, interpretând piesa „The Show Must Go On”. Acesta a reușit să întoarcă toate cele 4 scaune, iar performanța sa a fost aclamată în picioare de cei prezenți în sală. De aproape 4 ani, Renat […] Articolul VIDEO | Un băiat de 12 ani din Republica Moldova a întors 4 scaune și a ridicat juriul în picioare la The Voice Kids Germania apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
VIDEO | România intră în cursa tehonologiilor militare avansate. Rachetă de croazieră dotată cu inteligență artificială, dezvoltată la Cluj # Ziua
România intră în cursa europeană a tehnologiilor militare avansate. Compania OVES Enterprise, cu sediul central la Cluj-Napoca, a dezvoltat o rachetă de croazieră autonomă, dotată cu inteligență artificială, aflată deja într-un stadiu avansat de testare. Proiectul, denumit „Sahara”, marchează o extindere majoră a firmei IT către industria de apărare, iar demonstrații oficiale sunt programate pentru […] Articolul VIDEO | România intră în cursa tehonologiilor militare avansate. Rachetă de croazieră dotată cu inteligență artificială, dezvoltată la Cluj apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Curtea Supremă a Statelor Unite a hotărât vineri, 20 februarie, că o bună parte din tarifele vamale impuse de președintele Donald Trump sub pretextul unei „urgențe economice” sunt ilegale, anunță CNN. Într-un verdict cu 6 voturi la 3, instanța a decis că Trump și-a depășit limitele constituționale când a invocat International Emergency Economic Powers Act […] Articolul Curtea Supremă a SUA anulează majoritatea tarifelor globale impuse de Donald Trump apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, merge în SUA, pentru aprofundarea cooperării bilaterale pe dimensiunea securității energetice # Ziua
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va efectua, în perioada 23 – 25 februarie, o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, la invitația Secretarului pentru Energie, Chris Wright, și a Secretarului de Interne, Doug Burgum, anunță instituția, într-un comunicat. În 24 februarie, ministrul va participa la Transatlantic Gas Security Summit, eveniment dedicat viitorului relației energetice […] Articolul Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, merge în SUA, pentru aprofundarea cooperării bilaterale pe dimensiunea securității energetice apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
21:10
Ofițerii de investigație și procurorii au anunțat, vineri seara, reținerea unui bărbat de 36 de ani, considerat membru al grupului criminal. Inspectoratul General al Poliției precizează că, în prezent, au loc acțiuni de urmărire penală în privința acestuia, fără să ofere alte detalii. „Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în […] Articolul Încă un bărbat a fost reținut de poliție în dosarul asasinărilor planificate din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
19:40
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, creează „condiții informaționale” pentru reluarea mobilizării parțiale forțate a rezerviștilor, în vederea completării pierderilor armatei ruse în Ucraina, susțin experții Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit analizei, pregătirile sunt indicate de legile adoptate la sfârșitul anului trecut, care permit Ministerului rus al Apărării să activeze un rezervă mobilizabilă de aproximativ 2 […] Articolul ISW: Vladimir Putin pregătește societatea pentru o nouă „mobilizare parțială” apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Tragedie pe lacul Baikal. O mașină cu turiști chinezi a căzut sub gheață. Majoritatea pasagerilor au murit # Ziua
Un grav incident s-a produs pe lacul Baikal, unde o mașină de teren cu turiști la bord a căzut sub gheață. Potrivit autorităților din regiunea Irkutsk, majoritatea persoanelor aflate în vehicul și-au pierdut viața. Accidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 20 februarie, lângă insula Olkhon. În mașină se aflau nouă persoane, opt turiști […] Articolul Tragedie pe lacul Baikal. O mașină cu turiști chinezi a căzut sub gheață. Majoritatea pasagerilor au murit apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Rugă pentru pace, la patru ani de război în Ucraina. Slujbe speciale în toate bisericile Patriarhiei Române # Ziua
Rugăciuni speciale pentru pace vor fi înălțate în toate unitățile de cult din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, duminică, 22 februarie, în contextul în care se împliniresc patru ani de la declanșarea războiului distrugător în Ucraina, anunță Patriarhia Română, citată de Basilica. Astfel, preoții ortodocși români din țară și de peste hotare se vor ruga în […] Articolul Rugă pentru pace, la patru ani de război în Ucraina. Slujbe speciale în toate bisericile Patriarhiei Române apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
ZDF își demite corespondentul din New York după difuzarea unui material manipulator despre reținerile ICE din SUA # Ziua
Postul public german ZDF l-a demis pe corespondentul său din New York, Nicola Albrecht, în urma unui scandal provocat de un reportaj difuzat în principalul buletin de știri de seară despre reținerile efectuate de Serviciul pentru Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE), relatează Bild. Conducerea televiziunii a recunoscut existența unor „încălcări ale regulilor editoriale ale ZDF și […] Articolul ZDF își demite corespondentul din New York după difuzarea unui material manipulator despre reținerile ICE din SUA apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Biscuiți cu ulei de palmier neconform vânduți în magazine. ANSA a retras un lot de peste două tone # Ziua
Peste 2400 de kilograme de biscuiți au fost scoase din vânzare, după ce autoritățile au descoperit că în procesul de producere a fost utilizat ulei de palmier neconform. În urma controalelor efectuate de inspectorii din cadrul Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, s-a constatat că materia primă folosită conținea un nivel peste limita admisă de contaminanți […] Articolul Biscuiți cu ulei de palmier neconform vânduți în magazine. ANSA a retras un lot de peste două tone apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Soarta raioanelor și a primăriilor, sub semnul întrebării. Iurie Ciocan, despre reforma administrativă # Ziua
O reformă pe cât de complicată, pe atât de importantă creează confuzii și reacții contradictorii, în lipsa unei strategii clare și a unei comunicări adecvate din partea autorităților. Vorbim despre reorganizarea administrativ-teritorială, punctul nevralgic al puterii de stat, tratată de politicieni cu maximă prudență și amânată la nesfârșit din cauză că nimeni nu poate evalua […] Articolul Soarta raioanelor și a primăriilor, sub semnul întrebării. Iurie Ciocan, despre reforma administrativă apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Primii doi moldoveni, recrutați de Rusia pentru a comite asasinate în Ucraina, aduși în fața magistraților # Ziua
Doi dintre cei patru suspecți reținuți în R. Moldova, implicați în tentative de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, au fost aduși în fața judecătorilor. Acuzatorii de stat cer în privința acestora aplicarea unui mandat de arest în izolator pentru 30 de zile. Jurnaliștii, prezenți la fața locului, i-au adresat acestora mai multe întrebări, […] Articolul Primii doi moldoveni, recrutați de Rusia pentru a comite asasinate în Ucraina, aduși în fața magistraților apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
15:50
Cinci copii, cu vârste între 12 și 15 ani, au furat o mașină VAZ de model vechi parcată pe o stradă din comuna Grătiești din municipiul Chișinău. Băieții au furat vehiculul parcat chiar lângă curtea proprietarului. Vehiculul era descuiat, iar cheile au fost lăsate în habitaclu. Despre dispariția mașinii a anunțat proprietarul. În urma […] Articolul O mașină veche Jiguli, lăsată descuiată, a fost furată de câțiva copii în satul Grătiești apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
BBC: Jurnalistul Dmitri Gordon, printre țintele rețelei de asasini din R. Moldova care ar fi pregătit atentate în Ucraina # Ziua
O amplă operațiune comună a autorităților din Ucraina și Republica Moldova a dejucat planuri de asasinate comandate, iar printre potențialele ținte s-ar fi aflat jurnalistul și bloggerul ucrainean Dmitri Gordon, relatează BBC News Ucraina. Operațiunea, denumită „Enigma 2.0”, a dus la reținerea a 10 suspecți acuzați că pregăteau atacuri împotriva unor persoane publice din Ucraina. […] Articolul BBC: Jurnalistul Dmitri Gordon, printre țintele rețelei de asasini din R. Moldova care ar fi pregătit atentate în Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Scheme de evaziune puse la cale de două companii de transport în UE și Rusia. Prejudiciul este de 2,8 milioane de lei # Ziua
Două companii de transport care organizează curse spre statele UE și în Rusia au pus la cale, în ultimii doi ani, o schemă de evaziune fiscală. Prejudiciul adus statului se ridică la 2,8 milioane de lei. Schema firmelor a fost deconspirată de procurori, polițiștii de frontieră și Serviciul Fiscal. Potrivit investigațiilor, companiile care efectuau curse […] Articolul Scheme de evaziune puse la cale de două companii de transport în UE și Rusia. Prejudiciul este de 2,8 milioane de lei apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
WSJ: Zelenski ar pregăti un plan militar pe trei ani, după eșecul negocierilor cu Rusia. Kievul neagă informațiile # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar fi dispus elaborarea unui nou plan militar pe termen de trei ani, pe fondul scepticismului față de perspectivele negocierilor cu Rusia, relatează jurnalistul Wall Street Journal Bojan Pancevski, citând surse de la Kiev. Potrivit acestuia, decizia ar fi fost discutată într-o reuniune restrânsă a șefului statului cu cei mai apropiați […] Articolul WSJ: Zelenski ar pregăti un plan militar pe trei ani, după eșecul negocierilor cu Rusia. Kievul neagă informațiile apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Un elev din Ungheni a ajuns la spital, după ce ar fi consumat o substanță necunoscută la pauza dintre ore # Ziua
Un elev de clasa a IX-a din Ungheni a fost preluat de urgență de o ambulanță, după ce i s-a făcut rău la ore. Băiatul ar fi consumat o pastilă în timpul unei pauze prezentând imediat stări de vomă. Potrivit șefului Secției Investigații Infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Ungheni, Ivan Caducenco, citat de Expresul de Ungheni, […] Articolul Un elev din Ungheni a ajuns la spital, după ce ar fi consumat o substanță necunoscută la pauza dintre ore apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Natural Gaz D.C își reafirmă angajamentul pentru modernizarea sectorului energetic și consolidarea securității energetice a Republicii Moldova # Ziua
Modernizarea sectorului energetic, promovarea concurenței loiale, întărirea securității energetice a Republicii Moldova și alinierea la standardele europene sunt principalele obiective ale companiei Natural Gaz D.C, înaintate în cadrul Forumului Național „Liberalizarea Pieței Gazelor Naturale în Republica Moldova”, la care a participat unul dintre fondatori săi, Arcadie Vicol. Evenimentul organizat la Chișinău a reunit principalii actori […] Articolul Natural Gaz D.C își reafirmă angajamentul pentru modernizarea sectorului energetic și consolidarea securității energetice a Republicii Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Trump amenință Iranul cu consecințe grave dacă nu se ajunge la un acord, stabilind un termen limită # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va decide în următoarele 10 zile asupra pașilor Washingtonului față de Iran, avertizând că Republica Islamică se va confrunta cu „lucruri rele” dacă nu va fi încheiat un acord privind programul nuclear. Declarația a fost făcută în cadrul unei reuniuni a Consiliului Păcii la Washington. „De-a lungul anilor […] Articolul Trump amenință Iranul cu consecințe grave dacă nu se ajunge la un acord, stabilind un termen limită apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Evoluțiile economice recente indică o stabilizare a prețurilor, iar tariful la energia electrică nu ar trebui să crească, crede prim-ministrul Alexandru Munteanu. „Statistica arată că inflația scade. Ce înseamnă asta? Înseamnă că prețurile se stabilizează, inclusiv prețurile la energie. Prețurile la gaz au scăzut puțin, iar subvențiile care trebuiau retrase au fost eliminate. Nu văd […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu „nu vede motive pentru o majorare a tarifului la electricitate” apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Ninsorile abundente paralizează aeroportul din Viena. Aproximativ 150 de zboruri anulate și întârzieri în lanț # Ziua
Operațiunile de zbor pe Aeroportul Internațional Viena (Schwechat) au fost suspendate din cauza ninsorilor abundente, iar restricțiile au fost prelungite vineri cu încă trei ore, până la ora 11:00 GMT (13:00 ora locală), au anunțat operatorii aeroportului. Potrivit companiei, decolări izolate ar putea deveni posibile începând cu prânzul, iar aterizările ar putea fi reluate în […] Articolul Ninsorile abundente paralizează aeroportul din Viena. Aproximativ 150 de zboruri anulate și întârzieri în lanț apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Un conflict verbal a izbucnit între președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul Italiei, Giorgia Meloni, după moartea activistului francez ultranaționalist Quentin Deranque, bătut mortal la Lyon. Meloni a declarat pe rețelele sociale că uciderea tânărului de 23 de ani „de către grupuri legate de extremismul de stânga… este o rană pentru întreaga Europă”. Replica liderului […] Articolul Macron și Meloni, schimb dur de replici după uciderea unui activist ultranaționalist la Lyon apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
PCCOCS anunță că a solicitat, printr-un demers, revenirea în penitenciar a complicelui omorului de pe terasa din Chișinău # Ziua
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze speciale anunță că a cerut, printr-un demers depus în instanță, revenirea în penitenciar a complicelui omorului de pe terasa din Chișinău, plasat în arest la domiciliu. „După plasarea în arest la domiciliu a organizatorului crimei, procurorii PCCOCS au contestat măsura aplicată, astfel încât acesta să revină în arest preventiv, […] Articolul PCCOCS anunță că a solicitat, printr-un demers, revenirea în penitenciar a complicelui omorului de pe terasa din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
VIDEO | Ion Ceban acuză Ministerul Finanțelor că întârzie să transfere peste 50 de milioane de lei către bugetul municipal: „Ori nu au bani, ori nu au suficienți” # Ziua
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, denunță o întârziere cu zece zile a transferurilor din partea Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova către bugetul municipal. În total, în conturile Primăriei nu au intrat peste 50 de milioane de lei. Ceban a declarat că, potrivit cadrului normativ în vigoare și procedurilor interne, Ministerul Finanțelor are obligația să transfere zilnic […] Articolul VIDEO | Ion Ceban acuză Ministerul Finanțelor că întârzie să transfere peste 50 de milioane de lei către bugetul municipal: „Ori nu au bani, ori nu au suficienți” apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
VIDEO | Poliția anunță reținerea a patru persoane, inclusiv a responsabilului de recrutări, în cazul pregătirii asasinării unor persoane publice din Ucraina # Ziua
Ofițerii INI și procurorii PCCOCS anunță reținerea a patru persoane, inclusiv a responsabilului de recrutare, în cazul pregătirilor pentru asasinarea a cinci persoane publice din Ucraina, la comanda serviciilor rusești. În cadrul investigațiilor, autoritățile de la Chișinău și cele din Kiev au format echipă comună. Potrivit IGP, partea ucraineană a reținut alte șapte persoane din R. […] Articolul VIDEO | Poliția anunță reținerea a patru persoane, inclusiv a responsabilului de recrutări, în cazul pregătirii asasinării unor persoane publice din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Un tânăr care ar fi vizat în pregătirea asasinării unor demnitari ucraineni, la comanda serviciilor rusești, a fost grațiat în 2022 de Maia Sandu # Ziua
Un tânăr care își ispășea o pedeapsă în R. Moldova în urma unei condamnări în Federația Rusă a fost grațiat de șefa statului, Maia Sandu, în aprilie 2022. Aceeași persoană ar fi vizată acum și în cauza privind pregătirea asasinării unor demnitari ucraineni, la comanda serviciilor rusești, dosar în care Poliția Națională a anunțat, în […] Articolul Un tânăr care ar fi vizat în pregătirea asasinării unor demnitari ucraineni, la comanda serviciilor rusești, a fost grațiat în 2022 de Maia Sandu apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Președintele României, Nicușor Dan, despre relația cu Casa Albă: „Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA” # Ziua
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că autoritățile americane nu mai pun sub semnul întrebării legitimitatea administrației de la București, în contextul vizitei sale la Washington pentru prima reuniune a Consiliului Păcii inițiat de Donald Trump. Liderul de la Cotroceni a apreciat că participarea României în format de observator este avantajoasă și consolidează parteneriatul strategic […] Articolul Președintele României, Nicușor Dan, despre relația cu Casa Albă: „Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA” apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Trump dispune declasificarea documentelor despre OZN-uri și extratereștri și îl critică pe Obama # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a ordonat declasificarea unor documente guvernamentale privind posibila existență a vieții extraterestre și a fenomenelor aeriene neidentificate, criticând în același timp declarațiile fostului lider american Barack Obama pe acest subiect. Într-un mesaj publicat pe rețeaua Truth Social, Trump a precizat că a însărcinat Pentagonul și alte agenții federale […] Articolul Trump dispune declasificarea documentelor despre OZN-uri și extratereștri și îl critică pe Obama apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
VIDEO | Maia Sandu, avertisment cu privire escrocheriile online și telefonice: „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide” # Ziua
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public în legătură cu creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani.Șefa statului a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a câștiga încrederea victimelor. „Hoții sunt bine antrenați. Pot părea […] Articolul VIDEO | Maia Sandu, avertisment cu privire escrocheriile online și telefonice: „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide” apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Președintele României, Nicușor Dan, la Consiliul Păcii: „Cred că toți vrem pace, stabilitate și prosperitate. Această întâlnire și acest format sunt importante” # Ziua
Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit aseară la primul summit al Consiliului Păcii organizat la Washington de către Donald Trump, iar mesajul liderului de la Cotroceni a fost că se poate conta pe ajutorul României în procesul de pace din Gaza. Nicușor Dan a anunțat că România poate oferi sprijin umanitar, expertiză instituțională și asistență […] Articolul Președintele României, Nicușor Dan, la Consiliul Păcii: „Cred că toți vrem pace, stabilitate și prosperitate. Această întâlnire și acest format sunt importante” apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Complicele omorului unui interlop pe o terasă din Capitală, extrădat de britanici toamna trecută, ar fi fost plasat în arest la domiciliu # Ziua
Unul dintre complicii răsunătorului omor al unui interlop pe o terasă din sectorul Râșcani al Capitalei a fost plasat în arest preventiv la domiciliu, după ce în noiembrie 2025 a fost extrădat de autoritățile britanice și plasat în penitenciar. Despre acest lucru a anunțat într-un scrut mesaj video liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. Cetățeanul […] Articolul Complicele omorului unui interlop pe o terasă din Capitală, extrădat de britanici toamna trecută, ar fi fost plasat în arest la domiciliu apare prima dată în ZIUA.md.
19 februarie 2026
20:00
Alertă de călătorie în Iran! Cetățenii moldoveni, îndemnați să evite sau să părăsească de urgență această țară # Ziua
Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie pentru republica Islamică Iran, pe fondul agravării tensiunilor interne și al riscurilor de securitate care se mențin în regiune. Autoritățile de la Chișinău recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice deplasare în această țară, până la stabilizarea situației. Potrivit instituției, Ambasada Republicii Moldova în Iran, cu reședința […] Articolul Alertă de călătorie în Iran! Cetățenii moldoveni, îndemnați să evite sau să părăsească de urgență această țară apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
#2 ÎN TANDEM | Vitalie Palanciuc, director executiv Lenovo Group, despre afaceri, performanță și sport # Ziua
Directorul Executiv în cadrul Lenovo Group, Vitalie Palanciuc, este invitatul noii ediții a emisiunii „În Tandem, cu Corneliu Său”. Cu peste 25 de ani de experiență profesională acumulată în Elveția, Vitalie Palanciuc este un lider orientat spre performanță și echilibru, care îmbină excelența în mediul corporativ cu un stil de viață activ, fiind atlet Ironman […] Articolul #2 ÎN TANDEM | Vitalie Palanciuc, director executiv Lenovo Group, despre afaceri, performanță și sport apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
SUA dezvoltă un portal online pentru a ocoli „cenzura” de conţinut din Europa și din alte regiuni # Ziua
Statele Unite dezvoltă un portal online care va găzdui conținut interzis de autoritățile din Europa și din alte regiuni ale lumii, potrivit unor surse citate de Reuters. Platforma, denumită freedom.gov, este coordonată de Departamentul de Stat și ar urma să includă și o funcție VPN menită să mascheze originea traficului ca fiind din SUA. Potrivit […] Articolul SUA dezvoltă un portal online pentru a ocoli „cenzura” de conţinut din Europa și din alte regiuni apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
BNS: Turismul moldovenesc a crescut cu peste 10% în 2025. Peste jumătate dintre turiștii cazați sunt străini # Ziua
Biroul Național de Statistică anunță că, în 2025, bazele turistice din Republica Moldova au înregistrat o evoluție pozitivă față de anul precedent. Numărul total al turiștilor a crescut cu 10,7%, iar numărul celor care au beneficiat de cazare pe noapte s-a majorat cu 4,4%. Mai exact, pe parcursul anului trecut au fost cazați 525,1 mii […] Articolul BNS: Turismul moldovenesc a crescut cu peste 10% în 2025. Peste jumătate dintre turiștii cazați sunt străini apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Pragul de înregistrare în calitate de plătitor de TVA pentru agenții economici a fost majorat până la 1,7 milioane de lei. Un proiect de lege în acest sens, propus de fracțiunea Partidului Nostru, a fost susținut de majoritatea parlamentară în lectura a doua. Totuși, inițiativa nu a fost susținută în forma înregistrată în legislativ. Autorii […] Articolul Plafonul de înregistrare ca plătitor de TVA a fost majorat pentru companii apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
VIDEO | Rusia și Iranul au desfășurat exerciții navale comune, pe fondul pregătirilor SUA pentru o posibilă lovitură # Ziua
Rusia și Iranul au desfășurat exerciții navale comune în Golful Oman și în nordul Oceanului Indian, pe fondul pregătirilor Statelor Unite pentru o posibilă operațiune militară împotriva Teheranului. Manevrele fac parte din diplomația de apărare a Iranului și sunt organizate periodic cu diferiți parteneri, a anunțat amiralul marinei iraniene, Hassan Maqsoudloo, transmite agenția WANA. În […] Articolul VIDEO | Rusia și Iranul au desfășurat exerciții navale comune, pe fondul pregătirilor SUA pentru o posibilă lovitură apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
O nouă încercare. Plahotniuc e gata să vină la audieri în dosarul său în 23 februarie, anunță avocatul # Ziua
După două audieri amânate, Vlad Plahotniuc ar fi pregătit să vină să facă declarații în dosarul său luni, 23 februarie. Avocatul politicianului susține că, deși inculpatul se simte încă rău din cauza unei viroze, acesta va veni totuși în fața completului de judecată peste patru zile. Audierile lui Vlad Plahotniuc în dosarul privind frauda bancară […] Articolul O nouă încercare. Plahotniuc e gata să vină la audieri în dosarul său în 23 februarie, anunță avocatul apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Peste 500 de percheziții și 100 de rețineri într-un dosar de trafic internațional de droguri. Ancheta a început în R. Moldova # Ziua
Peste 500 de percheziții și 100 de rețineri au avut loc în Ucraina și Polonia, după ce, în urma unei capturi de 12 kilograme de droguri depistate în nordul Republicii Moldova, a fost destructurată o rețea internațională de trafic de stupefiante. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, citat de IPN, investigațiile au pornit după reținerea, în […] Articolul Peste 500 de percheziții și 100 de rețineri într-un dosar de trafic internațional de droguri. Ancheta a început în R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Președintele României va ține un discurs la Consiliul Păcii. Nicușor Dan, singurul observator invitat de Donald Trump să susțină o intervenție # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe președintele României, Nicușor Dan, să susțină o intervenție în cadrul primei reuniuni a Consiliului Păcii, care are loc joi la Washington, au declarat surse oficiale pentru CaleaEuropeană.ro. Șeful statului român, care participă la reuniunea inaugurală a Consiliului în calitate de observator, va fi singurul lider european în această […] Articolul Președintele României va ține un discurs la Consiliul Păcii. Nicușor Dan, singurul observator invitat de Donald Trump să susțină o intervenție apare prima dată în ZIUA.md.
