Ministerul Apărării al Ucrainei pregătește un proiect de lege care prevede măsuri mai dure împotriva cetățenilor care evită mobilizarea. Anunțul a fost făcut de deputatul ucrainean Aleksei Venislavski, care susține că inițiativa urmează să fie prezentată în curând comitetului de profil pentru examinare, după care vor începe discuțiile detaliate. Venislavski a subliniat că autoritățile de